Premium|JFK assassination records : केनेडी हत्येतील ‘जादुई गोळी’चा प्रवास

‘ॲसॅसिनेशन रेकॉर्ड््स रिव्ह्यू बोर्डा’ने वॉरन आयोगाने केनेडी हत्येबाबत केलेल्या चौकशीची जवळजवळ ५० लाख कागदपत्रे जाहीर केली. २०१७मध्ये ट्रम्प सरकारने २,८०० गोपनीय फायली खुल्या केल्या. २०२३मध्ये बायडेन सरकारने १७ हजारांहून अधिक गोपनीय कागदपत्रे जाहीर केली. आता सुमारे ६३ हजार ४०० कागदपत्रे खुली झाली आहेत. आणि त्यातून काय बाहेर आले? अमेरिकेतील न्यायालय. वातावरणात वादळापूर्वी असते तशी शांतता आहे. प्रेक्षकांच्या, वकिलांच्या, ज्युरींच्या चेहऱ्यावरचा तणाव स्पष्ट दिसतो आहे. डिस्ट्रिक्ट ॲटर्नी जिम गॅरिसन यांचा युक्तिवाद सुरू आहे. सरकारी पक्षाचा दावा आहे, की प्रेसिडेंट जॉन एफ. केनेडी यांच्या दिशेने तीन गोळ्या झाडण्यात आल्या. त्यातील त्या अखेरच्या एका गोळीने त्यांचा घात केला. गॅरिसन आता त्याच गोळीची कहाणी सांगत आहेत. जादूचीच गोळी म्हणावे लागेल तिला. कारण, सरकारी कथनानुसार केनेडी आणि त्यांच्या समोरच्या सीटवर बसलेले गव्हर्नर कॉनेली यांना ज्या सात जखमा झाल्या, त्या त्या एकाच गोळीने केल्या. कसे झाले हे? .Premium| Nehru Patel Kashmir: खरच नेहरूंच्या निर्णयाचा काश्मीरवर प्रभाव झाला का? .जादूचीच गोळी ती. केनेडींच्या पाठीमागून आली. त्यांच्या मानेच्या खालच्या बाजूला लागली. तेथून बाहेर पडून ती वरच्या दिशेने गेली. त्यांच्या गळ्याजवळ जखम केली. मग तिने हवेतच उजवीकडे वळण घेतले. मग डावीकडे वळली. समोरच्या सीटवर बसलेल्या गव्हर्नर कॉनेली यांच्या पाठीमागे काखेनजीक घुसली. तेथून बाहेर पडली. मग ती खालच्या दिशेने वळली. कॉनेली यांच्या बरगडीला जखम करून छातीतून बाहेर पडली. मग ती पुन्हा हवेतच वळली. त्यांच्या मनगटाला लागली आणि तेथूनही ती बाहेर पडली. नाट्यमयरित्या यूटर्न घेऊन अखेर ती कॉनेली यांच्या मांडीत रुतून बसली.यानंतर गॅरिसन यांनी ज्युरींतल्या त्या सद्गृहस्थांना ती अवघ्या भौतिकशास्त्राच्या चिंधड्या उडवणारा प्रवास करणारी गोळी दाखवली. इतक्या जखमा करणारी ती गोळी. ती अगदी नव्या गोळीसारखी दिसत होती. खरेतर त्या गोळीचे टोक सपाट व्हायला हवे होते. तिचे किमान काही तुकडे उडायला हवे होते. पण तिला काहीही झालेले नव्हते.सन १९९१मध्ये प्रदर्शित झालेल्या जेएफके या चित्रपटातील हा प्रसंग. या एका प्रसंगाने केनेडी हत्येचा आजवरचा सारा तपास, सारे सरकारी कथन हास्यास्पद ठरवले. अविश्वसनीय ठरवले. ऑलिव्हर स्टोन हे त्याचे दिग्दर्शक. अनेक पुरस्कार मिळाले त्यांना. त्यातील ‘गोल्डन ग्लोब’ हा प्रतिष्ठित पुरस्कार स्वीकारतानाच्या भाषणात ते म्हणाले - ‘गेली २८ वर्षे एक भयंकर असत्य आपल्याला सांगण्यात येत होते. हा चित्रपट ती चूक दुरुस्त करण्याच्या दिशेने पडलेले पहिले पाऊल ठरावे असे मला वाटते.’ या चित्रपटाने इतर काही नाही, पण एक चूक मात्र नक्कीच दुरुस्त केली. अमेरिकेच्या कॉँग्रेसने ऑक्टोबर १९९२मध्ये एक कायदा केला. ‘जेएफके रेकॉर्ड्स ॲक्ट’ म्हणतात त्याला. त्या कायद्याने केनेडी हत्येविषयीची उपलब्ध असलेली सर्वच्या सर्व कागदपत्रे जमा करणे आणि ती सर्व कागदपत्रे २५ वर्षांनी (२६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी) जगजाहीर करणे सरकारला बंधनकारक केले. एका चित्रपटामुळे हे झाले. पण त्याहून या चित्रपटाचे ‘यश’ म्हणजे, त्याने केनेडी हत्याकटाविषयीचे बहुतेक सर्व षड्यंत्र सिद्धांत पुन्हा प्रतलावर आणले. .या चित्रपटातील केवळ तो जादुई गोळीचा प्रसंगच नव्हे, तर संपूर्ण चित्रपटच अत्यंत प्रभावशाली आहे. आजही तो पाहताना त्याचे कथन अंगावर येते. त्यावर विश्वास ठेवण्याखेरीज आपल्यासमोर अन्य पर्यायच राहत नाही. पण अखेर तो चित्रपटच. पटकथा, संवाद, पात्ररचना, दृश्यमांडणी, त्यातील छाया-प्रकाशाचा खेळ, त्यांचे संकलन, वेग, संगीत अशा विविध घटकांद्वारे प्रेक्षकांना एका मायावी दुनियेत नेण्याची क्षमता असते चित्रपटात. टायरला बंदुकीची एक गोळी लागताच, भौतिकशास्त्राचे सर्व नियम मोडून गाडी हवेत १७ फूट उंच उडते आणि नायक एकाच वेळी २३जणांना धोपटून काढतो, यावर तो चित्रपट पाहताना आपला विश्वासच असतो. फोकनाड हिंदी-इंग्रजी चित्रपट जर असा परिणाम साधत असतील, तर उत्तम चित्रपटांचे काय? जेएफकेला तर आठ विभागांत ऑस्करची नामांकने मिळाली होती. टाइम या प्रतिष्ठित पाक्षिकाने त्याचा ‘१९९१मधील सर्वोत्तम चित्रपटां’च्या यादीत समावेश केला होता. पण याच पाक्षिकाने २०२१मध्ये त्यास ‘दहा ऐतिहासिक भ्रामक चित्रपटां’मध्येही समाविष्ट केले होते.भ्रामक तर होताच तो. त्यात ज्या पद्धतीने त्या जादुई गोळीचा प्रसंग चित्रित करण्यात आला होता, ते सारे प्रेक्षकांना भ्रमित करणारे होते. मुळात त्या गाडीमध्ये केनेडी आणि कॉनेली हे दोघेही समान उंचीवर, समान रेषेत बसलेले नव्हते. कॉनेली हे केनेडींहून खालच्या बाजूस, किंचित डावीकडे बसलेले होते. या कोनातून पाहिल्यास ती गोळी जादूची वाटत नाही. ती हवेत वळणे घेताना दिसत नाही. ती सरळ मार्गानेच जखम करीत जाते. तेव्हा जेएफकेमधील तो प्रसंग मोठा नाट्यमय असला, तरी वास्तववादी नव्हता. आता प्रश्न उरतो, की एवढ्या जखमा करूनही ती गोळी जशीच्या तशी कशी राहिली? तर त्याचे उत्तर सोपे आहे. ती गोळी मागच्या बाजूने किंचित सपाट झाली होती आणि तिचे तुकडे उडाले होते. त्यातील काही तुकडे तर कॉनेली यांच्या मनगटात आणि छातीत सापडले होते. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, ती गोळी होती ‘६.५ एमएम कार्केनो बुलेट’. लष्करी वापराच्या धातूचे आवरण असलेली गोळी. लक्ष्य वेधल्यानंतरही अशा गोळ्यांचे फार नुकसान होत नसते. हीच गोळी ओस्वाल्डच्या रायफलीमधून झाडली गेलेली होती. तिनेच कॉनेली यांचा वेध घेतला होता आणि तीच केनेडी यांच्यासाठी जीवघेणी ठरली होती. पण षड्यंत्र सिद्धांतकारांचे अशा पुराव्यांनी आणि तथ्यांनी कधीच समाधान होत नसते. आजही या गोळीची ‘मॅजिक बुलेट’ म्हणून खिल्ली उडवली जाते. कोणी म्हणते, वॉरन आयोगासमोर सादर करण्यात आलेली ती ही गोळीच नव्हे. कोणाचे मत असे, की गोळी बदलण्यात आली आहे. कोणी सांगते, की केनेडींवर तीन नव्हे, तर चार गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. आणि चार गोळ्या म्हटल्यावर तेथे एक नव्हे, तर दोन मारेकरी येतात. हत्याकटात आणखी काही लोकांचा समावेश होतो. आजही कोणीतरी पुढे येते, काहीतरी वेगळेच सांगते आणि माध्यमांतून त्याच्या ‘स्टोऱ्या’ होतात. याचे कारण सरकारनामक यंत्रणेवरील अविश्वास..Premium|Indian Economy : जागतिक आव्हाने आणि भारतीय गुंतवणूकदार.होते असे, की ही यंत्रणा अनेकदा छोट्या-मोठ्या गोष्टींत लपवाछपवी करते. पारदर्शक नसते. परिणामी तिची स्थिती कानफाट्यासारखी होते. अमेरिकेत तर हे मोठ्या प्रमाणावर झाले होते. शीतयुद्धाचा तो काळ लक्षात घ्या. अमेरिकेचे अनेक लष्करी कार्यक्रम सुरू होते. सीआयएची हेरगिरी सुरू होती. अशा गोष्टी लपूनछपून केल्या जातात. सरकारकडून त्याबाबत लोकांची दिशाभूलच केली जाते. त्यातील काही गोष्टी खरोखरच जगजाहीर न करण्यासारख्या असतात. काही गोष्टी या यंत्रणा स्वतःच्या चुकांवर वा गैरकृत्यांवर पांघरूण घालण्यासाठी झाकून ठेवत असतात. त्यांतून अविश्वास वाढतो. अमेरिकेतील इराण-काँट्रा प्रकल्प, क्यूबाविरोधात सीआयएने सुरू केलेले ‘ऑपरेशन मंगूस’, झालेच तरवॉशिंग्टन पोस्ट आणि न्यू यॉर्क टाइम्स यांनी उजेडात आणलेले ‘वॉटरगेट’ प्रकरण. अशा विविध गोष्टींमुळे सर्वच सरकारी यंत्रणांची विश्वासार्हता रसातळाला गेली होती. केनेडी हत्या प्रकरणाबाबतही हेच झाले होते. लोकांना वाटत होते, की सरकार लपवाछपवी करते आहे. या हत्येविषयीच्या सीआयएच्या फायली दडवलेल्या आहेत. त्या खुल्या केल्या तर अनेक रहस्ये समोर येतील. खरे काय ते कळेल.अखेर अमेरिकी सरकारने हे ‘लोकमत’ लक्षात घेऊन १९९२मध्ये एक कायदा केला. त्याद्वारे ‘ॲसॅसिनेशन रेकॉर्ड््स रिव्ह्यू बोर्ड’ स्थापन केला. त्याने वॉरन आयोगाने केलेल्या चौकशीची जवळजवळ सर्व - ५० लाख - कागदपत्रे जाहीर केली. २०१७मध्ये ट्रम्प सरकारने २,८०० गोपनीय फायली खुल्या केल्या. २०२३मध्ये बायडेन सरकारने १७ हजारांहून अधिक गोपनीय कागदपत्रे जाहीर केली. पण लोकांचे समाधान होत नव्हते. अजूनही काही कागदपत्रे आहेत आणि त्यातून काहीतरी बाहेर पडेल असे लोकांना वाटत होते. त्या वाटण्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखे नेते भर घालीत होते. सत्तेवर येताच आपण ती कागदपत्रे खुली करू असे त्यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार आता सुमारे ६३ हजार ४०० कागदपत्रे खुली झाली आहेत. आणि त्यातून काय बाहेर आले? आपल्याकडील ‘नेताजी फाइल्स’प्रमाणेच झाले. १७ डिसेंबर २०१४पर्यंतची सरकारे - त्यात भाजपची सरकारेही आली - संसदेत सांगत होती, ‘नेताजींबाबतच्या गोपनीय फायली खुल्या करणे भारताच्या परराष्ट्रांबरोबरच्या संबंधांस हितकारक नाही.’ त्यामुळे लोकमानसात हे पक्के रुतून बसले होते, की त्या फायलींमध्ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा मृत्यू नेमका कसा झाला याचे रहस्य दडलेले आहे. अखेर आधी ममता बॅनर्जी यांनी प. बंगाल सरकारच्या ताब्यात असलेल्या ६४ गोपनीय फायली खुल्या केल्या..मग मोदी सरकारने केंद्राकडील १०० गोपनीय फायलींचा गठ्ठा खुला केला. खरेतर हे पहिल्यांदाच घडत होते असे नाही. १९९७मध्ये ९९० आणि २०१२मध्ये १,०३० कागदपत्रे खुली झालेली होती. आणि या सगळ्यातून झाले काय, तर कोणतेही ‘षड्यंत्र’ उघडकीस आले नाही. तेच ‘केनेडी फाइल्स’बाबत झाले आहे. बॉम्बस्फोटांची अपेक्षा होती, तेथे काही फुसके फटाके उडाले.म्हणजे उदाहरणार्थ, ली हार्वे ओस्वाल्ड याच्यावर आधीपासूनच सीआयएची पाळत होती. सप्टेंबर १९६३मध्ये तो मेक्सिको सिटीला गेला होता. तिथे आपण केनेडींना ठार मारणार असे तो उघड उघड म्हणत होता. तेथे तो सोव्हिएत रशियाच्या आणि क्यूबातील काही अधिकाऱ्यांना भेटला होता. तेव्हापासून त्याच्यावर सीआयए लक्ष ठेवून होती. केनेडी हत्येनंतर सीआयएने आपली कातडी वाचवण्यासाठी याबाबत मौन पाळले होते. ते या गोपनीय कागदपत्रांतून उघड झाले. क्यूबातील फिडेल कॅस्ट्रो यांचे सरकार उलथवून लावण्यासाठी सीआयएने तेथील काही बंडखोरांच्या आणि अमेरिकी माफिया व उद्योजकांच्या साह्याने ‘ऑपरेशन मंगूस’ आखले होते. त्या मोहिमेशी संबंधित काही लोक केनेडी हत्येच्यावेळी डलासमध्ये होते, हे त्यातून समोर आले.केनेडी हत्येविषयी आधी जी माहिती होती, त्यात या गोपनीय कागदपत्रांनी कोणतीही महत्त्वाची भर घातलेली नाही. केनेडी हत्येची चौकशी करणाऱ्या ‘हाऊस सिलेक्ट कमिटी’त जॉर्ज जॉनिडेसनामक व्यक्तीची वर्णी लावण्यात आली होती आणि ही व्यक्ती सीआयएशी संबंधित असल्याचे दडवण्यात आले होते. एवढेच नव्हे, तर ओस्वाल्डवर पाळत ठेवण्यात येत होती, त्या ऑपरेशनमध्येही या व्यक्तीचा संबंध होता, हेही लपवण्यात आले होते. ते या कागदपत्रांतून स्पष्ट झाले. पण केनेडींच्या हत्येमागे सीआयए, अमेरिकी माफिया, क्यूबातील बंडखोर किंवा अन्य कोणाचा कट होता, या आरोपांना वा संशयाला बळ मिळेल असे काहीही त्यातून पुढे आले नाही.पण यामुळे ते षड्यंत्र सिद्धांत गाडले जातील का? तर तसे होताना दिसत नाही. उलट समोर आलेले पुरावे हे जणू आपलीच बाजू बळकट करीत असल्याचे सांगत लोक षड्यंत्र सिद्धांतांना अधिक रंग चढवताना दिसत आहेत. षड्यंत्र सिद्धांतांचे हे वैशिष्ट्यच म्हणायचे, की तेथे सत्य, तथ्य यांस तेव्हाच किंमत असते, जेव्हा ते त्या सिद्धांतांना समर्थन देत असतात. जेथे त्या कटकाल्पनिकांच्या विरोधात सत्य असते, तिथे खरे ते खोटे ठरते. षड्यंत्र सिद्धांतांच्या अमरत्वाचे रहस्य यातच दडलेले आहे.(रवि आमले मुंबईस्थित संपादक-लेखक आहेत.) 