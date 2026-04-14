Premium|Marine biology and oceanography : १० हजार मीटर खोलीवर आणि अथांग अंधारातही सजीव सृष्टी? शास्त्रज्ञांना महासागराच्या तळाशी सापडल्या ८०० हून अधिक नवीन प्रजाती

डॉ. सुरेंद्र ठाकूरदेसाई सागरतळावरील नऊ हजार मीटरपेक्षा खोल गर्तांमधील वातावरण पूर्णतः वेगळे आहे. तिथे सूर्यप्रकाश पोहोचत नाही, त्यामुळे तेथील संपूर्ण परिसंस्था केमो-सिंथेसिस प्रक्रियेद्वारे कार्यरत राहतात. या प्रक्रियेत सजीव मिथेनसारख्या रसायनांचा वापर उर्जा मिळवण्यासाठी करतात. अगदी १० हजार मीटर खोलीवरदेखील सजीव आढळून आले आहेत. यातून संपूर्ण अंधारात आणि प्रचंड दाबाखालीदेखील सजीव जिवंत राहतात आणि वाढतात हे लक्षात आले आहे. आधुनिक विज्ञानामध्ये सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या संशोधन क्षेत्रांमध्ये, सागरतळावरील संशोधन किंवा खोल समुद्रातील संशोधनाचा समावेश होतो. पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे ७० टक्के क्षेत्रफळ जरी सागराने व्यापले असले, तरी अजूनही त्याचा तळ बराचसा अज्ञात आहे. जवळपास ९९ टक्के विस्तार अजूनही शास्त्रज्ञांना अज्ञात आहे. अलीकडील काळात वेगाने विकसित होत गेलेले तंत्रज्ञान आणि जागतिक पातळीवर शास्त्रज्ञांनी एकत्र येऊन केलेले प्रयत्न, यांमुळे सागरतळावरील अद्भुत आणि आश्चर्यकारक माहिती उलगडत आहे. यामध्ये खोल पाण्यातील सागरी जीवन, भूशास्त्रीय प्रक्रिया आणि पृथ्वीच्या हवामानाशी संबंधित घडामोडी यांचा .नूतन प्रजातींचा शोधसागरतळावरील नवीन प्रजातींचा शोध, अनेक अद्भुत सजीवांची पहिल्यांदाच नोंद होत आहे. अतिशय खोल गर्तांमधील आणि अतिथंड पाण्याचे उमाळे असलेल्या भागातले वातावरण अत्यंत प्रतिकूल आहे. अशा वातावरणातही सजीवांचा वावर आहे, हे आपल्या कल्पनेच्या पलीकडचे आहे. २०२६मध्ये दक्षिण अटलांटिक महासागराच्या तळाच्या प्रदेशातून शास्त्रज्ञांना दहापेक्षा अधिक प्रजाती अशा आढळून आल्या, ज्या सूर्यप्रकाशाऐवजी रासायनिक उर्जेचा वापर करतात. प्रशांत महासागराच्या तळावर याआधी माहीत नसलेल्या ८००पेक्षा अधिक प्रजाती नोंदवल्या गेल्या आहेत.अलीकडच्या सागरी मोहिमांमध्ये महाकाय आयसोपोड आणि खोल सागरातील किड्यांचा शोध लागला आहे. हे सगळे महासागरात हजारो मीटर खोलीवर राहतात. इतक्या खोलीवर असलेला पाण्याचा प्रचंड दाब सहन करीत हे सजीव कसे वावरतात, याचा अभ्यास सध्या सुरू आहे. अशा सजीवांचा सहभाग असलेल्या परिसंस्था कशाप्रकारे कार्यरत असतील, त्यातील आंतरसंबंध कसे असतील, याचा फारसा अदमास अद्याप लागलेला नाही.विपरीत परिसंस्थांचा धांडोळासागरतळाच्या विस्तृत अभ्यासातून तेथील सजीवांची नवनवीन माहिती समोर येत आहे. या माहितीचे संकलन करून आता त्या परिसरातील संपूर्ण परिसंस्था ज्ञात झाल्या आहेत. या सगळ्या माहितीमुळे सजीवांची उत्क्रांती कशी झाली असेल याची आपली जाण वाढते. परग्रहावर सजीवसृष्टी असण्याच्या शक्यतांचा विचार करताना या माहितीचा उपयोग होतो..सागरी सूक्ष्मजीवसृष्टीसागरी सूक्ष्मजीवसृष्टीला फोर्मिनिफेरा असेही म्हणतात. या सृष्टीमध्ये दृश्यकेंद्रकी, सूक्ष्मदर्शी आणि एकपेशीय सजीवांचा समावेश होतो. १८६८ साली अर्न्स्ट हेकेल या जीववैज्ञानिकाने या सृष्टीचे प्रोटिस्टा असे नामकरण केले. प्रोटिस्टा सृष्टीतील सजीवांना सामान्यपणे प्रोटिस्ट म्हणतात. या सजीवांची वैशिष्ट्यपूर्ण रचना वैज्ञानिक अभ्यासासाठी मदत करणारी असते. यातील काही प्रजाती केवळ खोल पाण्यातच वास्तव्यास असतात. मुख्यतः सागरतळावरील गाळामध्ये हे सूक्ष्मजीव राहतात. या परिसरातील अन्य सजीवांप्रमाणे अंधारात राहणे, वरील पाण्याचा प्रचंड दाब सहन करणे आणि अत्यंत कमी तापमानात जगणे यासाठी आवश्यक ते सर्व अनुकूलन त्यांनी केले आहे. वरच्या पाण्यातून गाळाच्या स्वरूपात खाली बसणाऱ्या कणांचा ते अन्न म्हणून वापर करतात आणि आपल्या स्पर्शिकांची संथ हालचाल करून अन्न मिळवतात. प्राचीन काळातील हवामानाच्या संशोधनासाठी हे सजीव अतिशय महत्त्वाचे पुरावे सादर करतात. त्यांच्या आवरणात प्राचीन काळातील सागरी जलाच्या गुणधर्माच्या नोंदी सापडतात. प्राचीन काळातील तापमानाचा अंदाज बांधण्यासाठी शास्त्रज्ञ या कवचातील प्राणवायूच्या समस्थानिकांचा अभ्यास करतात. लक्षावधी वर्षांच्या हवामानाच्या, हिमयुगांच्या नोंदी शोधण्यासाठी सूक्ष्मजीवांच्या अवशेषांचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरत आहे. यांच्या मृत शरीरांच्या थरात दीर्घकाळ कार्बन साठवून ठेवण्याची क्षमता असते, त्यामुळे हवामान बदलाच्या नियंत्रणात हे थर महत्त्वाचे आहेत.सागरतळाच्या शोधातील तांत्रिक विकाससध्याचे सागरतळाचे संशोधन पूर्णतः आधुनिक तंत्रज्ञानावर अवलंबून आहे. पाण्याखाली वावरणारी स्वयंनियंत्रित वाहने (AUV), दुरून नियंत्रित करता येणारी वाहने (ROV), कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून केलेली कार्यरत प्रणाली यांचा मोठा वापर सागरतळाचा धांडोळा घेताना केला जातो. ही साधने उच्च दर्जाच्या प्रतिमा घेऊ शकतात. तळावरील पाणी, गाळ आणि सजीव यांचे नमुने गोळा करू शकतात आणि त्याचे विश्लेषणही करतात. महत्त्वाचे म्हणजे शास्त्रज्ञांना किंवा तंत्रज्ञांना कोणताही धोका संभावत नाही. अशा विश्लेषणात आपल्या प्रतिकारक्षमतेला माहीत नसलेल्या सूक्ष्मजीवांशी संपर्क येऊ शकतो. उपग्रह तंत्रज्ञानातील प्रगती खोल समुद्रांच्या अभ्यासाला उपकारक होते आहे. मर्यादित विकासामुळे पूर्वी केवळ पृष्ठभागाचा अभ्यासच शक्य होता, मात्र आता पाण्याखाली खोलवर शिरकाव करणाऱ्या तरंगांच्या आणि त्यांना शोधू शकणाऱ्या संवेदकांच्या विकासामुळे पाण्याखालील माहितीदेखील उपग्रहांद्वारे मिळवता येते. सागरतळांचे तपशीलवार नकाशे करणे, हे जिकिरीचे कार्य शास्त्रज्ञ उपग्रहांद्वारे मिळालेल्या माहितीच्या आधारे करीत आहेत. सागरतळावरील नवनवीन पर्वतरांगांची माहिती मिळत आहे. आजवर अज्ञात असलेल्या सागरी गर्ता माहिती होत आहेत. ज्वालामुखी आणि त्यातून होणारे विविध पदार्थांचे उद्रेक यांचे जणू जिवंत चित्रण आता समोर येते आहे. तळाच्या उंचसखलपणाची खूप जास्त वियोजन (High Resolution) असलेली माहिती प्राप्त होते आहे. भारताचा ओशनसॅट नावाचा उपग्रह खास समुद्राच्या अभ्यासासाठी तयार केलेला आहे. उपग्रह तंत्रज्ञानाने माहिती गोळा करण्याचा कालावधी कमी केला आहे, माहितीची अचूकता वाढली आहे..सागरतळ आणि पृथ्वीवरील घडामोडीहवामान बदल आता कळीचा विषय आहे. सगळ्याच क्षेत्रातले संशोधक आपापल्या विषयातील संशोधनाचा संबंध हवामान बदलाशी जोडत आहेत. सागरी संशोधकदेखील यात मागे नाहीत. विविध स्रोतांमधून निर्माण होणाऱ्या प्रचंड विदेचे/माहितीचे विश्लेषण करत गेल्यावर, आता वातावरणातील बदल आणि सागरी तळ यांच्यात सहसंबंध दिसून आला आहे. खोलवरील पाण्यातील परिसंस्था एका बाजूला कार्बन साठवणूक प्रभावित करते, तर दुसरीकडे सागरी जलाचे अभिसरण नियंत्रित करते. हे दोन्ही घटक हवामान प्रक्रियांशी घट्ट जोडलेले आहेत. याउलट हवामान बदलाचा कोणता परिणाम खोल समुद्रातील जीवन आणि पर्यावरण यावर होतो आहे, हे कळण्यासाठी आर्क्टिक सागरातील संशोधन मदत करत आहे. यासोबतच शास्त्रज्ञांना ‘डार्क ऑक्सिजन’चा शोध लागला आहे. डार्क ऑक्सिजन म्हणजे प्रकाशाशिवाय निर्माण होणारा प्राणवायू. सागरतळावर नव्याने निर्माण होणारा प्राणवायू कसा तयार होतो हे कोडे आता सुटले आहे. मात्र अशाप्रकारे प्रकाशाशिवाय प्राणवायू तयार होऊ शकतो, हे सिद्ध झाल्यावर आजवर मान्य असलेल्या पृथ्वीवरील प्राणवायूच्या अस्तित्वाच्या सिद्धांतांचा पुनर्विचार करावा लागणार आहे. अशा शोधाचा संबंध वातावरणाच्या विकासाच्या इतिहासाशी लागतो.खोल समुद्रातील खनिजे आणि त्यांचा वापरअतिवापरामुळे जमिनीवरील खनिजसाठे संपत चालले आहेत. परिणामी समुद्रातील खनिजसाठ्यांकडे सगळ्या देशांचे लक्ष वळले आहे. भारतही यात मागे नाही. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था अन्य संस्थांसोबत या संशोधनात अग्रस्थानी आहे. सागरतळावर बहुधातू गोलके (Polymetallic Nodules), कोबाल्ट धातूने संपन्न खडक, सल्फाइडचे साठे आढळले आहेत. हे सगळे पदार्थ निकेल, तांबे, कोबाल्ट यांसारख्या धातूंनी समृद्ध आहेत. यापलीकडे दुर्मीळ जड धातूदेखील (Rare Earth Metals) मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. सध्याच्या वाढत्या विजेवरच्या वाहनांसाठी किंवा बॅटरीसाठी ही मूलद्रव्ये अत्यावश्यक आहेत. अर्थात खोल पाण्यातील खनिज उत्खननातून निर्माण होणारे पर्यावरणीय प्रश्नही तितकेच गंभीर असणार आहेत. इतक्या खोल पाण्यातल्या अतिशय नाजूक परिसंस्थेवर खनिजे काढल्याने काय परिणाम होतील, याचा अंदाज करणेदेखील कठीण आहे. त्यामुळे खनिजे काढणे आणि तेथील परिसंस्थेचे आरोग्य संतुलित ठेवणे या दिशेने विचार केला जात आहे. खाणतंत्रज्ञान समुद्रतळासाठी कमीत कमी हस्तक्षेप करणारे नवीन काही तंत्र विकसित करता येईल का, याचा शोध घेत आहे. भारताने आपल्या परिसरातील सागरांच्या तळावरील खनिजांचा शोध जवळपास पूर्ण केला असून, त्याचे अद्ययावत नकाशे तयार केले आहेत. भारताच्या अंटार्क्टिक खंडावरील मोहिमांमध्ये तिथल्या सागरी संसाधनांचा शोध घेणे आता समाविष्ट आहे. एकूणच समुद्राच्या खोलवर लपलेल्या तळांनी विविध विषयांच्या शास्त्रज्ञांना संशोधनासाठी एक नवे दालन उघडून दिले आहे. अजूनही सागरतळाचा मोठा प्रदेश अभ्यासला जायचा असल्याने हे क्षेत्र दीर्घकाळ संशोधनाच्या संधी पुरवत राहणार हे नक्की.संदर्भ वार्षिक अहवाल, राष्ट्रीय सागर विज्ञान संस्था डॉ. सुरेंद्र ठाकूरदेसाई रत्नागिरीस्थित गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयात प्राध्यापक आहेत. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.