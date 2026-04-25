Premium|Effects of sleep deprivation on body : उशिरा झोपण्याचे दुष्परिणाम; मेंदू, हृदय, पचन, त्वचा आणि नातेसंबंधांवर घाला

डॉ. सुबोध देशमुखआजच्या धावपळीच्या आणि डिजिटल युगात रात्री उशिरापर्यंत जागे राहणे हे एक फॅड झाले आहे. कामाचा ताण असो किंवा मोबाईलचा अतिवापर, लोकांच्या झोपण्याच्या वेळा पूर्णपणे बिघडल्या आहेत. निसर्गचक्राविरुद्ध वागल्याने आपल्या शरीराला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतात. शांत आणि पुरेशी झोप ही केवळ विश्रांती नसून ते आरोग्याचे एक महत्त्वाचे टॉनिक आहे. रात्री उशिरा झोपल्यामुळे शरीराच्या कार्यावर कसा परिणाम होतो, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणामरात्री उशिरापर्यंत जागे राहिल्यामुळे मेंदूला पुरेशी विश्रांती मिळत नाही आणि थकवा जाणवतो. यामुळे चिडचिडेपणा वाढतो आणि लहान गोष्टींवरूनसुद्धा राग यायला लागतो. झोपेच्या अभावामुळे मनामध्ये सतत नकारात्मक विचार येण्याचे प्रमाण वाढते. दीर्घकाळ असेच राहिल्यास नैराश्य म्हणजेच डिप्रेशन किंवा अँक्झायटीचा धोका संभवतो. मेंदूतील रसायनांचे संतुलन बिघडल्यामुळे मानसिक शांतता पूर्णपणे हरवून जाते. कामात लक्ष न लागणे आणि निर्णय घेताना गोंधळ होणे असे प्रकार घडतात. मनाला ताजेतवाने करण्यासाठी रात्रीची शांत झोप अत्यंत आवश्यक असते..Premium|Women's Hormonal Health : महिलांच्या आरोग्याची काळजी; पीसीओडी आणि पीसीओएसचे महत्त्व.रोगप्रतिकारशक्ती झपाट्याने कमीआपण झोपतो तेव्हा आपले शरीर रोगप्रतिकारक पेशींची निर्मिती करत असते. रात्री उशिरा झोपल्यामुळे शरीराची नैसर्गिक संरक्षणप्रणाली कमकुवत होत जाते. यामुळे वारंवार सर्दी, खोकला आणि इतर संसर्गजन्य आजार होण्याचा धोका वाढतो. कोणत्याही आजारातून बरे होण्यासाठी शरीराला जास्त वेळ लागतो, कारण शक्ती कमी झालेली असते. शरीरातील जखमा भरून येण्याची प्रक्रियासुद्धा मंदावते. सतत आजारी पडल्यामुळे शारीरिक आणि आर्थिक ताण वाढत जातो. चांगल्या आरोग्यासाठी वेळेवर झोपून प्रतिकारशक्ती टिकवणे खूप गरजेचे आहे.हृदयाच्या आरोग्यासाठी अत्यंत घातकउशीरा झोपण्यामुळे शरीरातील रक्तदाब आणि हृदयाचे ठोके अनियंत्रित होऊ शकतात. झोप पूर्ण न झाल्यामुळे हृदयावर कामाचा अतिरिक्त ताण पडतो. यामुळे हृदयविकाराचा झटका किंवा स्ट्रोक येण्याची शक्यता वाढते. रात्री जागण्यामुळे रक्तवाहिन्यांमध्ये जळजळ निर्माण होण्याचे प्रमाण वाढते, असे मानले जाते. हृदयाचे स्नायू कमकुवत झाल्याने रक्ताभिसरण प्रक्रियेत अडथळे येतात. ज्यांना आधीच हृदयाचा त्रास आहे, त्यांनी तर रात्री उशिरापर्यंत जागणे टाळलेच पाहिजे. रात्रीची शांत झोप हृदयाला रिचार्ज करण्यासाठी नैसर्गिक औषधासारखे काम करते.पचनसंस्थेच्या कार्यात बिघाडरात्री उशिरापर्यंत जागे राहिल्यामुळे चयापचय क्रिया म्हणजेच मेटॅबोलिझम मंदावते. यामुळे खाल्लेले अन्न नीट पचत नाही आणि गॅस किंवा ॲसिडिटीचा त्रास सुरू होतो. उशिरापर्यंत जागल्याने रात्री पुन्हा भूक लागते आणि आपण अरबट चरबट काहीतरी खातो. यामुळे पोटाचे विकार वाढतात आणि पोट साफ न होण्याची समस्या उद्भवते. आतड्यांच्या कार्यावर परिणाम झाल्यामुळे शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडत नाहीत. पचनसंस्था निरोगी नसेल, तर शरीराच्या इतर अवयवांवरसुद्धा परिणाम होतो. रात्रीचे जेवण आणि झोप यांमध्ये योग्य अंतर असणे आरोग्यासाठी हिताचे असते..लठ्ठपणाची समस्याझोप पूर्ण न होण्याचा थेट संबंध आपल्या वजनाशी आणि चरबीशी असतो. रात्री उशिरा झोपल्यामुळे शरीरातील भूक नियंत्रित करणारी संप्रेरके बिघडतात. यामुळे गोड आणि तेलकट पदार्थ खाण्याची इच्छा जास्त प्रमाणात होते. रात्रीच्यावेळी केलेली हालचाल कमी असते, त्यामुळे कॅलरीज जळत नाहीत. पोटाचा घेर वाढणे आणि कमरेची चरबी वाढणे ही उशिरा झोपण्याची मुख्य लक्षणे आहेत. व्यायाम करूनसुद्धा वजन कमी होत नसेल, तर त्याचे कारण अपुरी झोप असू शकते. सुडौल शरीरासाठी आहार आणि व्यायामाइतकीच शांत झोपही महत्त्वाची असते.स्मरणशक्ती आणि एकाग्रता कमीझोपेमध्ये आपला मेंदू दिवसाभरातील माहिती साठवण्याचे आणि जुन्या गोष्टी जपण्याचे काम करतो. उशिरा झोपल्याने मेंदूची ही माहिती साठवण्याची प्रक्रिया विस्कळीत होते. त्यामुळे गोष्टी लवकर विसरणे आणि एकाग्रता भंग पावणे अशा तक्रारी सुरू होतात. विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर आणि नोकरी करणाऱ्यांच्या कामाच्या गुणवत्तेवर याचा परिणाम होतो. मेंदू सतत थकलेला असल्यामुळे नवीन काहीतरी शिकण्याची उमेद राहत नाही. मेंदूला सतर्क आणि तल्लख ठेवण्यासाठी सहा ते आठ तासांची झोप अनिवार्य आहे. बुद्धीची कार्यक्षमता टिकवण्यासाठी वेळेवर झोपणे हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे.त्वचेचे सौंदर्य आणि तेज कमीरात्रीच्या झोपेत त्वचेच्या पेशींची दुरुस्ती आणि नूतनीकरण होत असते. उशिरा झोपल्यामुळे डोळ्यांखाली काळी वर्तुळे म्हणजेच डार्क सर्कल्स येतात. त्वचेवर अकाली सुरकुत्या पडतात, त्वचा निस्तेज दिसू लागते. यामुळे व्यक्ती वयापेक्षा जास्त मोठी दिसायला लागते आणि चेहरा थकलेला वाटतो. त्वचेतील ओलावा कमी झाल्यामुळे कोरडेपणा वाढतो आणि पुरळ येण्याची शक्यता असते. नैसर्गिक चमक आणि सौंदर्य टिकवण्यासाठी रात्रीची शांत झोप घेणे आवश्यक आहे. महागड्या क्रीम्सपेक्षा वेळेवरची आणि पुरेशी झोप त्वचेला अधिक सतेज आणि टवटवीत करते..Premium|Gen-Z Lifestyle Diseases : जेन-झी पिढीला ग्रासतोय 'सायलेंट किलर'; विचलित मन धोकादायकअपुरी झोप झाल्यावर गाडी चालवणे हे अत्यंत धोकादायक आणि जीवघेणे ठरू शकते. मेंदू सतर्क नसल्यामुळे समोरून येणाऱ्या संकटाची जाणीव उशिरा होते. रस्त्यावरील अपघातांमध्ये चालकाची पुरेशी झोप झालेली नसणे हे एक मुख्य कारण आहे. रात्री जागल्याने येणारी डुलकी मृत्यूला निमंत्रण देणारी ठरू शकते. विचलित मनामुळे साध्या कामांतसुद्धा इजा होण्याची शक्यता असते. घरामध्ये किंवा कामाच्या ठिकाणी हेवी मशिनरी वापरताना एकाग्रता असणे गरजेचे आहे. स्वतःच्या आणि इतरांच्याही सुरक्षेसाठी रात्रीची झोप पूर्ण करणे ही एक प्रकारची जबाबदारीच आहे.नातेसंबंधांवर परिणामजागरणाने सकाळी उठायला उशीर होतो आणि घरातील कामे बिघडतात. यामुळे घरातील सदस्यांवर चिडचिड होण्याचे आणि वाद होण्याचे प्रमाण वाढते. मुलांसोबत, कुटुंबासोबत वेळ घालवण्यासाठी उत्साह उरत नाही. सामाजिक कार्यक्रमात सहभागी होताना थकवा जाणवल्यामुळे आपण अलिप्त राहतो. सततच्या थकव्यामुळे स्वभावात बदल होऊन माणसाचा संपर्क कमी होतो. नातेसंबंधांमध्ये जिव्हाळा टिकवण्यासाठी मनाची प्रसन्नता असणे खूप आवश्यक आहे.अकाली वृद्धत्व येण्याचे मुख्य कारणसंशोधनांनुसार, जे लोक रात्री उशिरा झोपतात त्यांच्या शरीरातील पेशी लवकर म्हाताऱ्या होतात. अकाली केस पांढरे होणे आणि गळणे यामागेसुद्धा अपुरी झोप कारणीभूत असू शकते. शरीराची नैसर्गिक दुरुस्ती करण्याची क्षमता कमी झाल्याने वृद्धत्व लवकर जाणवते. उत्साह कमी झाल्यामुळे तरुणपणातच माणूस वयस्कर झाल्यासारखा वागू लागतो. दीर्घायुष्य आणि चिरतरुण राहण्यासाठी झोपेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. वेळेवर झोपल्यामुळे शरीराची झीज भरून येते आणि ताजेतवाने वाटते. आरोग्याची ही गुंतवणूक आपल्याला म्हातारपणात खूप मदत करते.रात्री लवकर झोपून सकाळी लवकर उठणे हा सुखी जीवनाचा सर्वात मोठा मंत्र आहे. यामुळे आपल्याला व्यायामासाठी आणि स्वतःसाठी पुरेसा वेळ मिळतो. दिवसाची सुरुवात उत्साहात झाल्यामुळे सर्व कामे वेळेवर पूर्ण होतात. जागरण टाळल्याने आरोग्याच्या अनेक तक्रारी आपोआपच दूर होतात. शिस्तबद्ध जीवनशैलीमुळे मनाला एक प्रकारचा आत्मविश्वास आणि समाधान मिळते.डॉ. सुबोध देशमुख अहिल्यानगरस्थित जनरल फिजिशियन आहेत. 