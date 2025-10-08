Premium|Diwali Sweets: स्वादिष्ट पक्वान्ने

मीनाक्षी काळेदिवाळीत फराळाचे पदार्थ असताना रोजच्या जेवणात गोडाधोडाचे काय करायचे हा प्रश्न पडतो. काहीतरी वेगळे करून जेवणात छान रंगत आणता येऊ शकते. त्यासाठी काही रेसिपीज... .मुगाचा शिरासाहित्यएक वाटी मूग डाळ, १ वाटी तूप, १ वाटी साखर, १ टेबलस्पून बारीक रवा, सव्वादोन कप दूध, केशर, वेलची पूड, काजू व बदाम काप सजावटीसाठी.कृतीएक रुमाल ओला करून घट्ट पिळून घ्यावा व त्यावर मूग डाळ घालून स्वच्छ पुसून घ्यावी. नंतर कोरड्या रुमालात घालून पुन्हा पुसून कोरडी करावी. आता ही डाळ मिक्सरवर बारीक दळून घ्यावी. चमचाभर तुपावर बदाम व काजूचे काप परतून सजावटीसाठी बाजूला ठेवावेत. आता जाड बुडाच्या पातेल्यात निम्मे तूप घालून रवा व डाळीचे पीठ मंद गॅसवर भाजायला ठेवावे. सारखे हलवत राहावे. गडद गुलाबी रंग आला की त्यात उकळते दूध घालावे. झाकण ठेवून दोन वाफा आल्या की साखर घालून ढवळावे. आता मिश्रण पातळ होईल. त्यात चमचाभर गरम दुधात भिजवलेले केशर घालावे. झाकण ठेवून एक वाफ आणावी. आता उरलेले तूप घालून नंतर वेलची पूड घालावी आणि काजू व बदामाच्या कापांनी सजावट करावी..श्रीखंडसाहित्यतीन लिटर म्हशीचे दूध, ६ वाट्या साखर, आवडीनुसार जायफळ पूड, केशर, पिस्त्याचे काप सजावटीसाठी.कृतीदूध तापवून ठेवावे. कोमट झाले की वर आलेलीसाय त्याच दुधात मिसळून घ्यावी व विरजणलावून आठ तास ठेवावे. घट्ट दही लागले की आठ-दहा तास फ्रीजमध्ये ठेवावे, म्हणजे दही छान सेटहोते. तयार झालेले दही सुती पंचामध्ये बांधून टांगून ठेवावे. साधारण आठ तासांनंतर दह्यापासून तयार झालेला हा चक्का पातेल्यात काढून घेऊन त्यात साखर मिसळून पुन्हा फ्रीजमध्ये ठेवावा. चार तासांनंतर पुरणयंत्रातून काढून घ्यावा. यामुळे श्रीखंड गुळगुळीत होते. आवडीनुसार कोमट दुधात थोडे केशर भिजवून ठेवावे. हे केशरी दूध जायफळ पूड घालून ढवळावे. वरून पिस्त्याचे काप घालावेत. आकर्षक भांड्यात तयार श्रीखंड काढून ठेवावे..स्टफ्ड गुलाबजामसाहित्यएक पाकीट ताजा स्लाइस्ड ब्रेड, ३ वाट्या साखर, १ कप दूध, १ वाटी खवा, अर्धी वाटी पिठीसाखर, अर्धी वाटी बदाम-काजू-पिस्ते यांची भरड, वेलची पूड, चिमूटभर केशर, तळण्यासाठी तेल.कृतीब्रेडच्या कडा काढून टाकाव्यात व प्रत्येक ब्रेड स्लाइसवर लाटणे फिरवावे. थोड्या तुपावर खवा परतून घ्यावा. थंड झाला की त्यात पिठीसाखर आणि सुकामेव्याची भरड मिसळून ठेवावी. वेलची पूड घालून छान एकत्र करावे. ब्रेड स्लाइसवर थोडे दूध शिंपडून त्यावर चमचाभर खव्याचे मिश्रण घालावे आणि त्याचा रोल तयार करावा. असे सर्व रोल तयार करून घ्यावेत. साखरेत दीड वाटी पाणी घालून एकतारी पाक करून, त्यात केशर घालून ठेवावे. आता कढईत तेल तापवून गॅस मंद करावा आणि रोल लालसर रंग येईपर्यंत तळून घ्यावेत. तळून टिशू पेपरवर काढून नंतर पाकात घालावेत. दहा मिनिटांनी पाकातून काढून हे गुलाबजाम साखरेत घोळवावेत. वेगळ्या चवीचे आणि खूप सुंदर लागतात.टीप ः सुकामेव्याऐवजी गुलकंदही छान लागतो..कर्ड मॅंगो पुडिंगसाहित्यएक लिटर म्हशीचे दूध, १ कप कन्डेन्स्ड मिल्क, हापूस आंब्याचा मुरांबा, पिस्त्याचे काप.कृतीदूध तापवून घ्यावे. कोमट झाले की विरजण लावून सात-आठ तास ठेवावे. दही घट्ट लागले की चार तास फ्रीजमध्ये ठेवून नंतर सुती पंचामध्ये बांधून टांगून ठेवावे. चार-पाच तासांनंतर दही काढून त्यात कन्डेन्स्ड मिल्क घालून छान एकत्र करावे. हॅंडमिक्सीचा वापर केला तर उत्तम. मिश्रण तयार झाल्यावर आता एका गोल भांड्याला आतून बटर पेपर लावून घ्यावा. त्यात साधारण एक इंच उंचीइतके मिश्रण घालावे. नंतर मध्यभागी हापूस आंब्याच्या मुरांब्यातील फोडी पसराव्यात. वर पुन्हा उरलेले मिश्रण घालावे. कुकरमध्ये पाणी घालून हे भांडे त्यात ठेवावे. शिट्टी काढून २० मिनिटे वाफवून घ्यावे. भांडे थंड झाले की फ्रीजमध्ये ठेवावे. चार तासांनंतर डिशमध्ये भांडे उपडे करून हे पुडिंग काढून घ्यावे. वर सजावटीसाठी आंब्याच्या फोडी व पिस्त्याचे काप लावावेत. याची चव सुंदर लागते. दिवाळीत खूप गोड खायचे नसेल, तर हे पुडिंग उत्तम पर्याय ठरते..कॅरॅमल रबडीसाहित्यएक लिटर म्हशीचे दूध, अर्धी वाटी साखर, वेलची पूड, बदामाचे काप.कृतीजाड बुडाच्या पसरट भांड्यात बारीक गॅसवर दूध गरम करायला ठेवावे. सतत ढवळत राहावे. दूध आटून साधारण अर्धा लिटर झाल्यावर खाली उतरवून ठेवावे. आता एका पसरट आकाराच्या नॉनस्टिक भांड्यात अर्धी वाटी साखर घेऊन मंद आचेवर सतत हलवत राहावी. थोड्यावेळाने साखर पातळ होईल. आता यापुढे साखरेच्या पाकाचा रंग हळूहळू हलका तपकिरी झाला, की पाक आटवून ठेवलेल्या दुधात सावकाश घालावा. ढवळून ही रबडी फ्रीजमध्ये थंड करण्यासाठी ठेवावी. आता वेलची पूड घालावी आणि खायला देताना वरून बदामाचे काप घालावेत. खूप सुरेख रंग येतो आणि चवीलाही ही रबडी छान लागते..ॲपल मालपुआसाहित्यएक वाटी दही, १ वाटी कणीक, अर्धी वाटी बारीकरवा, १ टेबलस्पून बेसन, १ टेबलस्पून मैदा, १ सफरचंद, चिमूटभर मीठ व पाव चमचा हळद, तेल तळण्यासाठी, पाकासाठी १ वाटी साखर, चिमूटभर केशर, वेलची पूड..Premium|Karanji Recipe: खुसखुशीत करंजी; सणाचा गोडवा वाढवणारा पदार्थ.कृतीदह्यात कणीक, मैदा, रवा, बेसन, मीठ आणि हळद घालून भिजवावे. त्यात आवश्यकतेनुसार पाणी घालून भज्यांच्या पिठाइतके सरसरीत ठेवावे. सफरचंदांचे तुकडे करून वाटून आठ-दहा तासांनंतर या पिठात घालावेत. साखरेत अर्धी वाटी पाणी घालून पाक करायला ठेवावा. केशर व वेलची पूड घालावी. दोनतारी पाक करून गॅस बंद करावा. पसरट भांड्यात तेल तापवावे. गॅस मध्यम आचेवर ठेवून तेलात चमच्याने पिठाची धार धरावी. चमचा फिरवू नये. लहान पुरीएवढा मालपुआ दोन्ही बाजूंनी तळून, तेल निथळून गरम पाकात घालावा. दोन्ही बाजू पाकात बुडवून बाहेर काढावा. असेच प्रत्येकवेळी करावे. 