Premium|Migration: आशिया आणि आफ्रिकेतील स्थलांतरितांवर पाश्चिमात्य अर्थव्यवस्थांचा अवलंब का?

भवताल वेध । मधुबन पिंगळेयुरोपीय देशांच्या लोकसंख्येचा समतोल बदलत असून, ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढत आहे. त्याचा परिणाम या देशांच्या अर्थव्यवस्थांवरही झाला आहे. तरुणांची लोकसंख्या वाढणाऱ्या आशियाई आणि आफ्रिकी देशांना या बदलांचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे पाश्चिमात्य देशांचा विकासदर कायम राखण्यामध्ये या स्थलांतरितांची भूमिका सर्वाधिक महत्त्वाची ठरेल. स्थलांतर हा जागतिकीकरणाचा अपरिहार्य घटक आहे. त्यामुळेच तीन-चार दशकांमध्ये जागतिकीकरणाचा वेग वाढत असताना, जगभरामध्ये स्थलांतराचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत असल्या, तरीही जागतिकीकरणाचा सर्वांत आधी आणि सर्वाधिक फायदा घेतलेल्या पाश्चिमात्य देशांमध्ये स्थलांतराला विरोध होत आहे. मात्र, अर्थव्यवस्था गतिमान आणि विस्तारणारी ठेवण्यासाठी आवश्यक आणि कुशल मनुष्यबळाचे स्थलांतर अपरिहार्य ठरते. युरोपसह विकसित देशांमधील लोकसंख्येचा समतोल बदलत असून, ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे त्यांचा विकासाचा वेग कायम ठेवण्यासाठी आशिया आणि आफ्रिकेतील स्थलांतरितांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागत आहे. अमेरिकेतील कॅन्सासच्या मध्यवर्ती बँकेची जॅक्सन होल आर्थिक परिषद नुकतीच झाली. या बँकेच्यावतीने दरवर्षी आर्थिक परिषद होते आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील आव्हानांवर यामध्ये चर्चा होत असते. पाश्चिमात्य व्यवस्थेतील सर्व प्रमुख देश आणि संघटना यामध्ये भाग घेतात. यावर्षी झालेल्या परिषदेमध्ये लोकसंख्येचा समतोल आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये विकसित देशांमधील लोकसंख्येचा समतोल बदलत असून, ६५ वर्षांवरील लोकसंख्या वाढत आहे, हा मुद्दा प्रामुख्याने मांडण्यात आला. यामध्ये ब्रिटन, जपान आणि युरोपातील काही महत्त्वाच्या देशांच्या अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यामध्ये स्थलांतरित कामगार आणि कर्मचाऱ्यांची भूमिका आत्ताच महत्त्वाची झाली आहे. पुढील दशकामध्ये हे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. .युरोपीय मध्यवर्ती बँकेच्या अध्यक्ष ख्रिस्तिन लगार्ड यांनीही या विषयावर आकडेवारीसह भाष्य केले. युरोपमध्ये एकंदरीत स्थलांतराचे प्रमाण वाढले असून, रोजगारामध्ये स्थलांतरितांचे प्रमाण वाढले आहे. विशेषतः कोरोनाच्या महासाथीनंतर या प्रक्रियेने वेग घेतल्याचे लगार्ड यांनी सांगितले. २०२२मध्ये परदेशी कामगारांचे प्रमाण नऊ टक्के होते. त्यानंतरच्या तीन वर्षांमध्ये निर्माण झालेल्या रोजगारांपैकी निम्मे रोजगार परदेशी कामगारांनाच मिळाले आहेत. परदेशी कामगारांशिवाय जर्मनीचा विकासदर सहा टक्क्यांच्या वर राहू शकत नाही. तर, स्पेनची अर्थव्यवस्था नव्याने वाढीस लागली आहे. त्यामध्येही या कामगारांची भूमिका महत्त्वाची आहे. परदेशी कामगारांच्या उपलब्धतेमुळेच अनेक कंपन्यांना त्यांचा व्यवसाय वाढविण्यासाठी मदत होत आहे, असे त्यांनी सांगितले. ब्रिटनमध्ये २०४०पर्यंत लोकसंख्येतील ४० टक्के लोकसंख्या ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाची असेल.जपानला सर्वाधिक फटकालोकसंख्येतील बदलाचा सर्वांत मोठा परिणाम जपानवर होणार आहे. जपानमधील एकूण रोजगारामध्ये परदेशी नागरिकांचे प्रमाण केवळ तीन टक्के आहे. मात्र, कोरोनानंतर वाढलेल्या रोजगारामध्ये हे प्रमाण निम्मे आहे, असे दिसून आले आहे. जपानची लोकसंख्या १२.४ कोटी असून, त्यातील २८.२ म्हणजे ३.६२ कोटी लोकसंख्या ६५ वर्षांवरील आहे. ज्येष्ठ नागरिकांपैकी ३४ टक्के लोकसंख्या ७५ ते ८४, तर १६ टक्के लोकसंख्या ८५ वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या आकडेवारीनुसार जपानमध्ये १०पैकी एका नागरिकाचे वय ८० वर्षांपेक्षा जास्त आहे. जीवनशैलीचा वाढता खर्च, वाढते कामाचे तास, मर्यादित पाळणाघरे यांमुळे जपानमध्ये तरुण दांपत्ये मुलाला जन्म देण्याचे टाळतात. तसेच, जपानमध्ये आयुष्यमानही जास्त आहे; आयुष्यमानामध्ये जपानचा क्रमांक चौथा लागतो. कोणत्याही देशाची लोकसंख्या स्थिर राहण्यासाठी जन्मदर २.०७ असावा लागतो. मात्र, जपानमध्ये २०२२मध्ये जन्मदर १.२५६ इतका नीचांकी नोंदविण्यात आला. या सर्वांचा परिणाम जपानच्या लोकसंख्येमध्ये दिसून येत आहे आणि स्थलांतरितांवरील अवलंबित्व वाढविण्याशिवाय जपानच्या अर्थव्यवस्थेसमोर फारसा पर्याय दिसत नाही. .आफ्रिकेला फायदालोकसंख्येच्या बदलत्या समतोलाचा सर्वाधिक फायदा आफ्रिका खंडाला होणार आहे. आफ्रिका खंडाची लोकसंख्या १९६०मध्ये २८.३ कोटी होती, ती आता पाचपटीने वाढून २०२४मध्ये १.५ अब्जापर्यंत पोहोचली आहे. ही संख्या २०५०पर्यंत २.५ अब्जांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे २०५०मध्ये जगाच्या लोकसंख्येतील २५ टक्के लोकसंख्या आफ्रिकेतील असेल. लोकसंख्येच्या वाढीमागे आयुष्यमानात झालेली वाढ आणि कमी झालेला बालमृत्युदर ही प्रमुख कारणे असल्याचे सांगण्यात येते. सद्यःस्थितीमध्ये आफ्रिकेत २० ते ६४ या गटातील लोकसंख्या ८८.३ कोटी असून, २०५०मध्ये हे प्रमाण १.६ अब्जांपर्यंत पोहोचेल. यातही १५ ते २४ या वयोगटातील लोकसंख्या १.३८ कोटी असेल. या वयोगटात त्यावेळी प्रत्येक तीन व्यक्तींमागे एक तरुण आफ्रिकेतील असेल. त्यामुळे, नव्याने निर्माण होणाऱ्या रोजगारांमध्ये आफ्रिका खंडातील तरुणांचे प्रमाण सर्वाधिक असेल, असे दिसून येते.भारतातील सद्यःस्थितीभारतामध्ये तरुण लोकसंख्येचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे येत्या काळामध्ये त्याचा फायदा भारतीय लोकसंख्येला होणार आहे. विशेषतः जगाच्या कुशल मनुष्यबळाची गरज भारताकडून भागविली जाऊ शकते. त्यामुळेच, आतापर्यंतच्या भारतीयांच्या स्थलांतरामध्ये पश्चिम आशियातील देशांना सर्वाधिक पसंती होती. अर्धकुशल तरुणांना मिळणाऱ्या रोजगाराच्या संधींमुळे ही परिस्थिती होती. मात्र, शिक्षण आणि कौशल्य यांमुळे अमेरिका आणि युरोपमध्ये भारतीयांचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येते. .Premium| India Brain Drain: भारतातून परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा 'ब्रेन ड्रेन' कसा रोखता येईल?.Premium| India Brain Drain: भारतातून परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा 'ब्रेन ड्रेन' कसा रोखता येईल?.महिला भारतीयांचा ओढा अमेरिकेकडेभारतीय स्थलांतरितांचा विचार करता, महिला आणि पुरुष यांच्यातील स्थलांतरितांचाही पॅटर्न दिसून येतो. सर्वाधिक पुरुष स्थलांतरित संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (२२.८ लाख) आहेत. तर, दुसऱ्या क्रमांकावर सौदी अरेबिया (१७.७ लाख) आहे. पुरुषांच्या संख्येमध्ये अमेरिकेचे (१६.५ लाख) स्थान तिसरे आहे. मात्र, भारतीय महिला स्थलांतरितांची संख्या अमेरिकेत (१३.१ लाख) सर्वाधिक आहे. अमेरिकेत पुरुष आणि महिला स्थलांतरितांचे प्रमाण जवळपास समान आहे. महिलांच्या स्थलांतरामध्ये दुसऱ्या स्थानावर संयुक्त अरब अमिराती (९.६८ लाख) आहे, तर सौदी अरेबिया या यादीमध्ये १.७९ लाख महिलांसह पाचव्या स्थानावर आहे. कॅनडा आणि ब्रिटनमध्येही महिला व पुरुष स्थलांतरितांचे प्रमाण जवळपास सारखेच आहे.एकूणच आतापर्यंत जागतिकीकरणाचा सर्वाधिक फायदा झालेल्या पाश्चिमात्य देशांसमोर लोकसंख्येच्या समतोलाच्या रूपात नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. त्याचा फायदा आतापर्यंत विकासाच्या प्रक्रियेत मागे राहिलेल्या आशियाई देश आणि नजीकच्या भविष्यामध्ये आफ्रिकी देशांना होणार, हे स्पष्ट दिसत आहे.(मधुबन पिंगळे दै. सकाळचे पुणेस्थित उपवृत्तसंपादक अाहेत.)------ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 