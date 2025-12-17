Premium|Deoria Tal Lake : देवरियाताल: जिथे हिमालयाचे प्रतिबिंब आणि आयुष्यातील 'यक्षप्रश्न' दोन्ही उलगडतात!

ओंकार ओकपहाटेच्या चार वाजता अलार्म ठणठणला तेव्हा जगातली सगळी दुःख एकीकडं आणि हिमालयात ब्राह्म मुहूर्तावर उठणं एकीकडं हे वाटून गेलंच! पण केवळ तीन डिग्री तापमानात आराम बाजूला ठेवून, जी गोष्ट गेले कित्येक दिवस मॅनिफेस्ट करत आलोय, त्यासाठी हा त्याग काहीच नव्हता. पटकन सगळं आवरून पाच वाजता गावातल्या देवरियातालच्या कमानीतून आत शिरलो आणि पक्क्या बांधलेल्या फरसबंदी पायवाटेवरून पावलं वरच्या दिशेनं पडू लागली... उत्तराखंडमधील एक अतिशय टुमदार आणि नितांत सुंदर गाव - सारी. दुपारी तीन-चारची वेळ. समोरच्या खोल दरीकडे तोंड केलेल्या आणि व्हॅली व्ह्यू असलेल्या एका अत्यंत सुंदर कॅफेच्या खिडकीतून वाफाळत्या कॉफीचे घोट घेत बाहेर बघत असतानाच मागून आवाज आला... ‘यार क्या नसीब है यार... जो देखने आये थे वो दिखा ही नहीं, इस क्लाउड्स के चक्कर में पूरा प्लॅन बरबाद हो गया!’ अपेक्षाभंगाच्या यातनेपुढे टिपीकल जेन-झी कुळातल्या तीन-चार शिव्या ऐकायला आल्यावर मात्र न राहवून मी मागे वळून पाहिलं. डेहराडूनच्या नवथर तरुणाईचा स्वर अगदी टिपेला पोहोचला होता. मावळलेला उत्साह आणि त्यातून धुमसणारी चिडचिड ह्यात अक्षरशः भरडून निघत होता तो ‘देवरियाताल’! ‘भैया आप भी मत जाओ कल । कुछ व्ह्यू नहीं दिखता है । इन्स्टावालों ने फोकट मी हाइप कर के रखा है,’ असा विचारला नसतानाही सल्ला देत माझ्या मूडची आणि उद्याच्या प्लॅनची वरात काढणाऱ्या त्या पोरांचा राग आला नसता तरच नवल! पण तितक्यात मागच्या उघड्या खिडकीतून पावसाचे अंगावर पडलेले तीन-चार थेंब, काळ्या ढगांनी सूर्याला गिळंकृत करून अचानकपणे अंधारून टाकलेला आसमंत आणि इतका वेळ स्वच्छ दिसणारं पण आता ढगांमध्ये लपलेलं चंद्रशिला शिखर या सगळ्यामुळे त्याचं सूतोवाच खरं वाटू लागलं. मनात काहूर माजलं, शंकेची पाल फुल व्हॉल्युम करून चुकचुकायला लागली. खरंच ज्याच्यासाठी इथपर्यंत आलोय ते दिसलंच नाही तर...?.Premium|Velas bird watching experience : वेळास: कासव संवर्धन आणि पक्षीनिरीक्षणाचा अनुभव.उत्तराखंडला ‘देवभूमी’ म्हणतात ते उगाचच नाही! गढवाल, कुमाऊँ इत्यादी हिमालयीन रांगांनी कवेत घेतलेला, वळणवेड्या जादुई रस्त्यांनी भरलेला आणि गिर्यारोहणाचं नंदनवन समजला जाणारा हा प्रदेश. हिमालयाची कित्येक शिखरं उत्तराखंडात तालेवारपणे उभी आहेत. गणती करायला जावं तर जन्मही पुरायचा नाही! उत्तराखंडमधील उखीमठ या गावापासून अगदी जवळ असणारा ‘तुंगनाथ - चंद्रशिला - देवरियाताल’ हा ट्रेक म्हणजे हिमालयाची पर्वतमाला अगदी जवळून दाखवणारा आणि अगदी बेसिक फिटनेस जरी असेल तरी आरामात करता येण्यासारखा निखालस सुंदर ट्रेक. जगातलं सर्वोच्च शिवमंदिर असणारं ‘तुंगनाथ’ हे पंचकेदारांपैकी एक. महादेवांनी वास्तव्यासाठी ही जागा का निवडली हे इथे जाऊनच पाहावं. त्याच्याच वर थोड्याच अंतरावर असलेलं चंद्रशिला शिखर म्हणजे हिमालयाच्या आकाशगंगेचं दर्शन घडवणारं आणि डोळ्यांचं अक्षरशः पारणं फेडणारं जादुई स्थान. रावणाचा वध केल्यानंतर प्रभू रामचंद्रांनी इथे येऊन शिवाची तपश्चर्या केल्याची कथा प्रसिद्ध आहे. उखीमठपासून बद्रीनाथ मार्गावर असलेल्या पायथ्याच्या चोपता गावापासून तुंगनाथला तीन-चार तासांत पायी जाता येतं आणि आता मंदिरापर्यंत जायला घोड्यांचीही उत्तम व्यवस्था आहे. चोपताच्याच अलीकडे लागतं सारी गाव; ते देवरियातालचा पायथा आहे. अनेक गिर्यारोहण संस्था देवरियाताल - रोहिणी बुग्याल - स्याल्मी बुग्याल - तुंगनाथ - चंद्रशिला असा आठवडाभराचा ट्रेकही आयोजित करतात. पण हा इतका मोठा ट्रेक करायचा नसेल, तर स्वतःच्या गाडीनं दिल्ली/डेहराडून - ऋषिकेश - रुद्रप्रयाग - उखीमठमार्गे चोपताला यावं. एका दिवसात आरामात तुंगनाथ, चंद्रशिला बघून सारी गावात मुक्काम करावा आणि दुसऱ्या दिवशी निघावं एक निसर्गलेणं बघायला... देवरियातालला...!.पहाटेच्या चार वाजता अलार्म ठणठणला तेव्हा जगातली सगळी दुःख एकीकडं आणि हिमालयात ब्राह्म मुहूर्तावर उठणं एकीकडं हे वाटून गेलंच! पण तीन डिग्री तापमानात आराम बाजूला ठेवून, जी गोष्ट गेले कित्येक दिवस मॅनिफेस्ट करत आलोय, त्यासाठी हा त्याग काहीच नव्हता. पटकन सगळं आवरून पाच वाजता गावातल्या देवरियातालच्या कमानीतून आत शिरलो आणि पक्क्या बांधलेल्या फरसबंदी पायवाटेवरून पावलं वरच्या दिशेनं पडू लागली. चांदण्यांनी गच्च भरलेलं आकाश आता वातावरण स्वच्छ झाल्याची खात्री देऊन गेलं. मागे दिव्यांच्या प्रकाशात सारी गाव उजळलेलं होतं. तुंगनाथ शिखरावरचा दिवा आता स्पष्ट दिसायला लागला. गोठवणाऱ्या थंडीमुळे फुलणाऱ्या श्वासागणिक फक्त वाफा बाहेर पडत होत्या. किर्रर्र अंधारात त्या संपूर्ण पायवाटेवर मी एकटाच होतो... शांतता मिळावी ती अशीच. वाऱ्याच्या झुळकीनं सुखावणारा रानफुलांचा सुगंध इतकाच काय तो सोबतीला! ही संपूर्ण वाट व्यवस्थित बांधून काढलेली असल्याने कुठेही चुकण्याचा प्रश्नच येत नाही. वाटेत छोटे-मोठे ढाबे, टपऱ्या आहेत. हवेतल्या गारव्यामुळे चुकूनही थकवा जाणवत नव्हता. पण देवरियातालचा चढ तसा खड्या चढाईचा आणि अंगावर येणारा असल्यामुळे सकाळी जितक्या लवकर सुरू करता येईल तितक्या लवकर करावा. ‘भैया... आपको तुंगनाथ की चढाई एकदम इझी लगेगी क्यों की बहुत अच्छे से घुमा के रास्ता बनाया है । लेकिन देवरियाताल आपकी जान खायेगा ।’ आदल्या दिवशीची डेहराडूनी वाक्यं काही बाबतीत खरी ठरू लागली होती. पण घडाळ्याचे काटे आपल्यासाठी थांबणार नाहीत, हे लक्षात आल्यावर झपाझप पावलं पडू लागली. शेवटचा एक किलोमीटर... अखेरची पंधरा-वीस मिनिटं राहिलेली असताना फोन खणखणला ‘दादा रुको... मैं पीछे ही हूं । आपका हेडटॉर्च दिख रहा है ।’ काल कॅफेमध्ये ओळख झालेला बंगाली बाबू अरुप सेन बोलत होता. पाच-सात मिनिटांत तोही आला आणि शेवटची काही हॉटेल्स मागे टाकून वाट आता जंगलात शिरली. परिसर बऱ्यापैकी उजळू लागला होता. एक स्वप्न साकार व्हायला अगदीच काही पावलांचा अवधी होता. शेवटचं एक वळण घेतलं आणि बघतच राहिलो....Premium|Pu Bha Bhave Adich Akshare : कुत्रा आणि माणूस; निस्वार्थ मैत्री, आठवणी आणि जिव्हाळ्याचे किस्से.महाभारतात एक कथा सांगितली जाते. पांडव वनवासात असताना तहान लागल्यामुळे पाण्याच्या शोधात एका तलावाकाठी पोहोचले. पण ‘पाणी मिळवण्यासाठी माझ्या काही प्रश्नांची उत्तरं द्यावी लागतील’ ही तळ्यातल्या यक्षाची अट असल्यामुळे व ती उत्तरं देता न आल्यामुळे नकुल, सहदेव, अर्जुन आणि भीम हे तिथंच मूर्च्छित होऊन पडले. अखेर त्यांना शोधायला गेलेल्या आणि प्रकांडपंडित असलेल्या महाज्ञानी युधिष्ठिरानं त्या कूटप्रश्नांची यथार्थ उत्तरं दिली आणि मूर्च्छित पांडवबंधू पुन्हा पूर्वपदावर आले. देवरियाताल म्हणजे हाच तो तलाव, अशी स्थानिकांची अगदी ठाम श्रद्धा आहे. ही कथा स्मरतच देवरियातालचं अखेरचं वळण पार केलं आणि युधिष्ठिराला ते सगळे जटील यक्षप्रश्न का सुटले असावेत याचा क्षणार्धात उलगडा झाला...! ते वर्णन करायला तेव्हाही माझ्याकडे शब्द नव्हते आणि आत्ताही ते काकणभर कमीच पडतील. निळ्याशार भव्य तलावाच्या काठावर उभी असणारी आणि तेजोभास्कराच्या सोनसळी किरणांनी लख्ख उजळून निघालेली हिमालयाची अतिभव्य शिखरं समोर साकारली होती. एखाद्या पुराणपुरुषासारखी! शपथेवर सांगतो, डोळ्यातल्या अश्रूंचा बांध फुटला. शेजारी असलेल्या अरुप सेनलाही ते स्पष्ट जाणवल्यामुळे तो मला एकट्यालाच स्वतःबरोबर सोडून पुढे निघून गेला. आपल्या पांढऱ्याशुभ्र कांतीवर एखाद्या लावण्यवती स्त्रीनं भान हरपून नखशिखांत सुवर्णालंकार चढवावा आणि स्वतःचं असीम सौंदर्य असलेलं लावण्य स्वच्छ आरशात एकटक निरखत राहावं, तसा तो नगाधिराज देवरियातालमध्ये स्वतःला निरखत होता. स्वतःबरोबर माझंही भान हरपून टाकत होता. तलावाच्या काठावर एका भव्य झाडाखाली शांतपणे बसून राहिलो. आम्ही दोघं आणि आमच्याआधी आलेला एकजण सोडला, तर वातावरणात एक पराकोटीचा स्वसंवाद जाणवत होता. आपल्या चारही शिखरांचा मुकुट धारण केलेलं चौखंबा हे त्या सगळ्या दृश्याचा मेरुमणी ठरतंच. चौखंबाबरोबरच जन्हूकुट, खर्चकुंड, याँगबुक, थलाईसागर, सतोपंथ, बालाकुन, मंदानी, सुमेरू पर्वत, केदारनाथ, केदारडोम, भरतेकुंटा, जॉनली, जोगीन, गंगोत्री, भरेती का दांडा इत्यादी शिखरांनी हातात हात धरून निळ्या आभाळाखाली आपला संसार मांडला होता. हिमालयीन पक्ष्यांच्या सुश्राव्य प्रभातकूजनानं सकाळच्या रागांची मैफल जमवली होती. कितीतरी वेळ ते दृश्य बघत राहिलो... स्वतःला शोधत राहिलो... पुढच्या वीस मिनिटांत संपूर्ण आसमंत पूर्ण उजळून निघाला. निळ्याशार आकाशाच्या पार्श्वभूमीवर ते धवलसौंदर्य शब्दातीत भासलं. देवरियातालच्या काठाकाठावरून त्याची संपूर्ण प्रदक्षिणा करता येते. तलावाच्या बरोबर समोर एक टॉवर (निरीक्षण मनोरा) आहे, त्यावर उभं राहिलं, की ही सगळी शिखरं आपल्याला आपोआप कवेत घेतात... आपलंसं करतात!सकाळी सहा वाजता भेटलेला देवरियाताल, साडेअकरा वाजले तरी त्याचं गारुड उतरवायचं नाव घेईना. तो संपूर्ण दिवसच निवांत असल्यामुळे मलाही कसली घाई नव्हती. आजूबाजूची सगळी लोकं तासभर वेळ घालवून निघून गेली. मी, अरुप आणि आमच्यानंतर तासाभरानं वर पोहोचलेला त्याचा मित्र बिधान आम्ही तिघंच उरलो. प्रवासात समविचारी लोकांची कंपनी मिळणं किती भारी असतं, नाही! त्या दोघांचीही पावलं काही केल्या निघेनात. त्या पाच-साडेपाच तासांत आम्ही एकमेकांशी मोजून पाचेक शब्द बोललो असू... पण हा ‘शब्देविण संवादु’च खूप काही सांगून गेला..खरं सांगू? अगदी आपल्या सगळ्यांच्याच आयुष्यात नियतीनं काही यक्षप्रश्न वाढून ठेवलेले असतात. शिक्षण, करिअर, कुटुंब, जबाबदाऱ्या, जीवघेण्या स्पर्धा, ईर्षा, अपेक्षांचं द्वंद्व, नात्यांचे न सुटणारे गुंते, न संपणारे प्रश्न, खुंटलेले मार्ग, भविष्याची अनिश्चितता आणि बरंच काही... कितीही सव्यापसव्य केला, कितीही काहीही केलं तरी या प्रश्नांना अंत नसतोच. वाट बघून बघून आणि त्या प्रश्नांना आपल्याच कुवतीनं उत्तरं देता देता जीव थकून गेल्यानं आपणही त्या चार पांडववीरांसारखेच नियतीसमोर मूर्च्छित होऊन जातो. आणि मग येतो ‘प्रवास’ नावाचा एक युधिष्ठिर, जो आपल्या सामर्थ्यानं एकेक करत या सगळ्या प्रश्नांपासून आपल्याला खूप लांब नेतो. हे प्रश्न अलगदपणे सोडवायला मदत करतो. गुंत्याचा एकेक धागा मोकळा होत जातो. धूसर दृश्यं स्पष्टतेत बदलायला लागतात. प्रवास किती महत्त्वाचा आहे, स्वतःचं भान हरपून या रानवाटांमध्ये, डोंगररांगांमध्ये आणि आभाळउंचीच्या पर्वतशिखरांमध्ये रमून जाणं किती महत्त्वाचं आहे, हे उमजायला लागतं. देवरियातालसारख्या अनेक जागांनी आपल्याच नकळत आपले यक्षप्रश्न केव्हाच सोडवलेले असतात...!(ओंकार ओक पुणेस्थित गिर्यारोहक आणि रेस्क्यू को-ऑर्डिनेटर आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.