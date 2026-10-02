डॉ. सुबोध देशमुखआपले शरीर सलग बसण्यासाठी तयार झालेले नाही. सलग एका तासापेक्षा जास्त वेळ बसल्यास मणक्याच्या चकत्यांमधील द्रव आटू लागते आणि रक्ताभिसरण मंदावते. दर तासाला अलार्म लावून पाच मिनिटांसाठी खुर्चीवरून उठावे. थोडे चालावे, पाणी प्यावे किंवा उभे राहून शरीर ताणावे. हा पाच मिनिटांचा ब्रेक कामाची उत्पादकता वाढवतो आणि पाठीचे आजार होण्यापासून वाचवू शकतो.आजच्या डिजिटल युगात संगणकासमोर तासन्तास बसून काम करणे ही बहुतांश नोकरदार आणि व्यावसायिकांची गरज झाली आहे. तासन्तास बसल्यामुळे आणि चुकीच्या पद्धतीने बसण्याच्या सवयींमुळे मानदुखी, पाठदुखी आणि मणक्याचे त्रास वेगाने वाढत आहेत. वैद्यकीय भाषेत याला ‘डेस्क जॉब सिंड्रोम’ किंवा ‘टेक नेक’ म्हटले जाते. कामाच्या ठिकाणचा वाढता मानसिक ताण आणि शारीरिक हालचालींचा अभाव यामुळे ही समस्या अधिक गंभीर रूप धारण करते. वेळेत योग्य काळजी न घेतल्यास मणक्याच्या चकत्या (डिस्क्स) सरकणे किंवा त्यांमधील गॅप वाढणे यांसारखे गंभीर आजार होऊ शकतात. आपली बसण्याची पद्धत (पोस्चर) सुधारून आणि जीवनशैलीत थोडे सोपे बदल करून मानदुखी, पाठदुखीपासून कसा बचाव करावा हे काही मुद्द्यांमधून सोप्या भाषेत समजून घेऊ या..Premium|Vidarbha Heatwave Capital Temperature Records : 'विदर्भातला उन्हाळा नको गं बाई!' १० वर्षांत प्रथमच एप्रिल महिन्यात पारा चाळिशीपार! .टेक नेक म्हणजे नेमके काय?आपण लॅपटॉप, मोबाईल किंवा स्क्रीनकडे पाहताना मान पुढच्या बाजूला झुकवतो तेव्हा मणक्यावर प्रचंड ताण पडतो, त्यामुळे मानेच्या स्नायूंवर आणि मणक्यावर अतिरिक्त ताण येतो. ही सवय दीर्घकाळ राहिल्यानंतर मान आणि पाठीच्या वरच्या स्नायूंवर दररोज असा अतिरिक्त ताण पडल्यामुळे स्नायू आकुंचन पावतात आणि तीव्र मानदुखी सुरू होते, त्याला टेक नेक म्हणतात.कामाच्या ठिकाणचा मानसिक ताणकामाचा ताण (स्ट्रेस) फक्त मानसिक नसतो, तर त्याचा थेट परिणाम आपल्या शरीरावरही होत असतो. आपण मानसिक ताणाखाली असतो तेव्हा शरीरात कॉर्टिसोल संप्रेरक वाढते, यामुळे नकळतपणे आपले खांदे वर उचलले जातात मान कडक होते आणि पाठीचे स्नायू ताणले जातात. सलग अनेक दिवस मानसिक ताणाखाली काम केल्यामुळे पाठीत आणि खांद्यांमध्ये वेदनादायी गाठी (ट्रिगर पॉइंट्स) तयार होतात आणि त्यामुळे मान हलवणे कठीण होते.संगणक किंवा लॅपटॉपच्या स्क्रीनची योग्य उंचीचुकीच्या पोस्चरचे सर्वात मुख्य कारण म्हणजे लॅपटॉप किंवा संगणकाची अयोग्य उंची. संगणकाची स्क्रीन नेहमी डोळ्यांच्या थेट रेषेत म्हणजेच आय लेव्हलला असावी. स्क्रीन खाली असल्यास मान सतत खाली झुकवावी लागते. लॅपटॉप वापरणाऱ्यांनी लॅपटॉपच्या खाली दोन ते तीन पुस्तके किंवा लॅपटॉप स्टँड ठेवून त्याची उंची वाढवावी. स्क्रीन डोळ्यांच्या रेषेत आल्यास मान आपोआप सरळ राहते आणि मणक्यावरील ताण ५० टक्क्यांनी कमी होतो.९० अंशाच्या कोनात बसण्याचा सुवर्ण नियमखुर्चीत बसताना शरीराचे सर्व मुख्य सांधे ९० अंशाच्या कोनात असावेत हा पाठीच्या आरोग्यासाठीचा सुवर्ण नियम आहे. बसताना दोन्ही पाय जमिनीवर सपाट टेकलेले असावेत. गुडघे आणि कंबर ९० अंशाच्या कोनात असावी. कोपरसुद्धा टेबलवर टेकवताना ९० अंशाच्या कोनात असावेत. पाय हवेत लटकत राहिल्यास किंवा मांडी घालून बसल्यास पाठीच्या खालच्या मणक्यावर (लंबर स्पाइन) अवाजवी दाब पडतो.खुर्चीची निवड आणि लंबर सपोर्टचे महत्त्वकामासाठी वापरली जाणारी खुर्ची अतिशय मऊ किंवा खूप कडक नसावी. आपल्या पाठीच्या मणक्याचा आकार नैसर्गिकरित्या इंग्रजी ‘एस’ अक्षरासारखा वळणदार असतो. बसताना पाठीचा खालचा बाक व्यवस्थित टेकलेला राहण्यासाठी खुर्चीला लंबर सपोर्ट असणे अत्यंत आवश्यक आहे. जर तुमच्या खुर्चीला असा सपोर्ट नसेल, तर पाठीच्या खालच्या भागात एक लहान उशी किंवा गुंडाळलेला टॉवेल ठेवावा जेणेकरून मणक्याचा नैसर्गिक बाक टिकून राहील..Premium|Repeatedly Heated Cooking Oil : घरगुती तुपाचं, तेलाचं आरोग्यशास्त्र!.फोनवर बोलताना मान तिरकी करण्याची भयानक सवयकामात व्यग्र असताना अनेक लोक मान आणि खांद्याच्या मधे मोबाईल पकडून बोलत काम करतात. मान अशी एका बाजूला कडक करून बोलल्याने मानेच्या मज्जातंतूंवर तीव्र दाब पडतो, यामुळे मान एका बाजूने प्रचंड दुखू लागते आणि काही वेळा ही वेदना हातात आणि बोटांमध्ये उतरते. फोनवर बोलताना नेहमी हँड्सफ्री ब्लूटूथ किंवा स्पीकरचा वापर करावा पण मान कधीही तिरकी करू नये.डोळ्यांसाठी आणि मानेसाठी २०-२०-२०चा नियमसंगणकावर काम करताना दर २० मिनिटांनी २० सेकंदांसाठी २० फूट अंतरावरील कोणत्याही वस्तूकडे पाहावे. या सोप्या नियमामुळे डोळ्यांच्या स्नायूंना विश्रांती मिळते. या २० सेकंदांच्या विश्रांतीत मान हळूवारपणे डावीकडे उजवीकडे आणि वर-खाली फिरवावी. दर २० मिनिटांनी हा छोटा ब्रेक घेतल्यास डोळ्यांचा ताण कमी होतो आणि मानेचे स्नायू कडक होण्यापासून वाचतात.दर तासाला ‘मायक्रो ब्रेक’ गरजेचाआपले शरीर सलग बसण्यासाठी तयार झालेले नाही. सलग एका तासापेक्षा जास्त वेळ बसल्यास मणक्याच्या चकत्यांमधील द्रव आटू लागते आणि रक्ताभिसरण मंदावते. दर तासाला अलार्म लावून पाच मिनिटांसाठी खुर्चीवरून उठावे. थोडे चालावे, पाणी प्यावे किंवा उभे राहून शरीर ताणावे (स्ट्रेचिंग). हा पाच मिनिटांचा ब्रेक कामाची उत्पादकता वाढवतो आणि पाठीचे आजार होण्यापासून वाचवू शकतो.उभे राहून काम करण्याचे डेस्कपरदेशात आणि आता भारतातील अनेक आधुनिक कार्यालयांमध्ये ‘सिट-स्टँड डेस्क’चा वापर वाढला आहे. दिवसभर बसून काम करण्याऐवजी दोन तास बसून आणि एक तास उभे राहून काम केल्याने पाठीवर पडणारा सततचा दाब कमी होतो. उभे राहून काम केल्यामुळे शरीरातील कॅलरीज जास्त जळतात, रक्ताभिसरण उत्तम राहते आणि पाठीच्या दुखापतीचा धोका टळू शकतो.‘चिन टक’ व्यायाममान सरळ ठेवण्यासाठी आणि मानदुखी घालवण्यासाठी चिन टक हा अत्यंत प्रभावी व्यायाम आहे. खुर्चीत सरळ बसा आणि मान पुढे न झुकवता हनुवटी मानेच्या दिशेने मागे दाबा, जसे की तुम्हाला दुहेरी हनुवटी (डबल चिन) करायची आहे. या स्थितीत पाच सेकंद राहा आणि सोडून द्या. असे दहा वेळा केल्यास मानेच्या मागचे खोल स्नायू (डीप नेक फ्लेक्सर्स) अत्यंत मजबूत होतात आणि मानदुखी कायमची निघून जाऊ शकते..पाठीचे स्नायू बळकट करण्यासाठी ‘कोअर’ व्यायामआपली पाठ आणि कंबर मजबूत राहण्यासाठी पोटाचे आणि पाठीचे स्नायू बळकट असणे गरजेचे असते, त्याला ‘कोअर मसल्स’ म्हणतात. पोटाचे स्नायू कमजोर असतील, तर शरीराचा संपूर्ण भार पाठीच्या मणक्यावर पडतो. दररोज सकाळी पाच मिनिटे ‘प्लँक’ करणे किंवा ‘भुजंगासन’ केल्याने कोअर मसल्स मजबूत होतात आणि पाठीला नैसर्गिक मजबूत आधार मिळतो.झोपण्याची योग्य पद्धतदिवसभर ठेवलेल्या चांगल्या पोस्चरनंतर रात्री झोपतानाही मान सरळ राहणे गरजेचे असते. खूप जाड किंवा खूप कडक उशी वापरल्याने मान रात्रभर बाकदार राहते आणि सकाळी तीव्र वेदना होतात. झोपताना मान आणि गादी यातील पोकळी भरेल, एवढीच मध्यम आकाराची उशी वापरावी. पाठीवर किंवा एका कुशीवर झोपणे सर्वात उत्तम मानले जाते. पोटावर झोपल्यास मानेवर खूप ताण पडतो.पुरेसे पाणी प्याआपल्या मणक्याच्या दोन हाडांमध्ये ज्या चकत्या असतात, त्या गादीसारखे काम करतात आणि मणक्याला लागणारा धक्का शोषून घेतात. या चकत्यांमध्ये सुमारे ८० टक्के पाणी असते. दिवसभरात पाणी कमी प्यायल्यास या चकत्यांमधील पाणी कमी होते आणि त्या आकुंचन पावतात, त्यामुळे दोन हाडे एकमेकांवर घासली जाऊन पाठ आणि मान दुखू लागते. कामाच्या गडबडीतही दररोज किमान आठ ते दहा ग्लास पाणी आवर्जून प्यावे.कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन डीची तपासणीसलग बंद खोलीत किंवा एसीमध्ये काम करणाऱ्या लोकांमध्ये सूर्यप्रकाशाच्या अभावामुळे व्हिटॅमिन डीची प्रचंड कमतरता आढळते. व्हिटॅमिन डी कमी असल्यास शरीरात कॅल्शियम शोषले जात नाही आणि हाडे व स्नायू कमजोर होतात. दरवर्षी आपल्या रक्तातील व्हिटॅमिन डी आणि कॅल्शियमची पातळी तपासावी. डॉक्टरांच्या सल्ल्याने व्हिटॅमिन डीच्या सप्लिमेंट्स घेतल्यास पाठीचे आणि सांध्यांचे आजार लवकर बरे होतात.वेदनाशामक गोळ्यांचा अतिवापरमान किंवा पाठ दुखायला लागली, की लगेचच मेडिकलमधून पेनकिलर गोळ्या आणून त्या घेण्याची सवय अत्यंत धोकादायक आहे. वेदनाशामक गोळ्यांमुळे वेदना तात्पुरत्या दबतात, पण मूळ आजार तसाच राहतो. शिवाय या गोळ्यांचा अतिवापर केल्यास यकृत आणि मूत्रपिंडावर गंभीर परिणाम होतो. गोळ्यांऐवजी पोस्चर बदलणे, गरम पाण्याच्या पिशवीने शेकणे आणि नियमित व्यायाम करणे हेच दीर्घकालीन उपाय आहेत.कामाच्या ठिकाणची मानदुखी आणि पाठदुखी ही काही असाध्य समस्या नाही, तर ती आपल्या चुकीच्या सवयींचा परिणाम आहे. संगणकाची योग्य उंची, योग्य खुर्ची, दर तासाला पाच मिनिटांचा ब्रेक आणि दररोज दहा मिनिटांचे स्ट्रेचिंग या साध्या उपायांनी आपण मणक्याचे आरोग्य उत्तम राखू शकतो. ‘प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर’ या उक्तीप्रमाणे आजच आपले पोस्चर सुधारा आणि ताणमुक्त आनंदी व निरोगी जीवन जगा.लेखक अहिल्यानगरस्थित जनरल फिजिशियन आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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