Premium|Dessert photography : डिझर्ट फोटोग्राफी; चव आणि सौंदर्याची अनुभूती

अथर्व एम. भागवतफोटो बघणाऱ्याला डिझर्ट ताजं आणि खरं वाटलं पाहिजे. तुम्ही काढलेला फोटो पाहताना केवळ पदार्थाच्या सौंदर्याची नाही, तर चवीची आणि वासाचीही अनुभूती मिळाली पाहिजे. फोटो पाहून जर बघणाऱ्याच्या मनात 'हे आत्ताच्या आत्ता खावंसं वाटतंय' अशी भावना निर्माण झाली, तर तो फोटो आपलं काम यशस्वीपणे करतोय असं समजावं. डिझर्ट फोटोग्राफीचा खरा उद्देश तिथंच तर पूर्ण होतो! एका फूड फोटोग्राफरचा अन्नपदार्थाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असतो. फोटो बघून तो पदार्थ ताजा वाटायला हवा हे सगळ्यात महत्त्वाचं असतं. एखादा पदार्थ कॅमेऱ्यात कैद करण्याआधी त्याचा जणू अभ्यास करावा लागतो. हा पदार्थ काय सांगतोय, तो कुठल्या क्षणाशी जोडलेला आहे, आणि पाहणाऱ्याच्या मनात तो कोणत्या चवीचं सेन्सेशन जागं करणार आहे, याचा विचार करावा लागतो. म्हणूनच फूड किंवा डिझर्ट फोटोग्राफी ही तांत्रिक कौशल्याइतकीच भावना समजून घेण्याचीही कला आहे..डिझर्ट फोटोग्राफीची सुरुवात प्रकाश (light), मांडणी (composition) आणि स्टायलिंग समजून घेण्यापासून होते. प्लेट, वाटी, टेबल, कापड, चमचा या सगळ्या वस्तू मिळून एक फ्रेम तयार होते. ती फ्रेम अव्यवस्थित असेल, तर पदार्थ कितीही चांगला असला तरी तो फोटोमध्ये खुलत नाही. म्हणूनच शूटच्या आधीच आपल्याला कसा फोटो अपेक्षित आहे याचं चित्र डोळ्यांसमोर उभं करणं ही फार महत्त्वाची प्रक्रिया असते.साधारणपणे नैसर्गिक प्रकाश सर्वोत्तम मानला जातो, परंतु मी वैयक्तिकरित्या कृत्रिम प्रकाशाचा (Artificial Lights) वापर करणं पसंत करतो. आपल्याला हवे तसे लाइट्स वापरले, की प्रकाशाची दिशा, तीव्रता आणि शॅडोची डेप्थ यावर अधिक नियंत्रण मिळतं. विशेषतः डिझर्टची ग्लेझ, टेक्स्चर आणि रंग अचूकपणे दाखवण्यासाठी नियंत्रित प्रकाश फार उपयोगी ठरतो. पदार्थाचा अँगलही खूप महत्त्वाचा ठरतो. डिझर्ट आकर्षक दिसण्यासाठी त्याचा फोटो योग्य अँगलमधूनच क्लिक व्हायला हवा. काही वेळा अगदी दोन-तीन अंशांचा फरकही फोटोचा संपूर्ण इफेक्ट घालवतो..शूटिंग करताना कलर बॅलन्स व्यवस्थित आहे ना, डिझर्टचे मूळ रंग उठून दिसताहेत ना, याकडे लक्ष देणं महत्त्वाचं असतं. प्रत्येक डिझर्टचं टेक्स्चर वेगवेगळं असतं, काही कुरकुरीत असतात, तर काही मृदू. ही टेक्स्चर्स फोटोमध्ये नीट कॅप्चर व्हायला हवीत. त्यासाठी फोटोची पार्श्वभूमी चांगली हवी. तसंच डिझर्ट उठून दिसण्यासाठी त्याच्या आजूबाजूला संबंधित वस्तूंची प्लेसमेंट करावी लागते, पण त्याचवेळी या वस्तू डिझर्टवरून स्पॉटलाइट खेचून घेणार नाहीत याचीही काळजी घ्यावी लागते.फोटोत डिझर्टचे रंग फिके दिसले तर पदार्थ निस्तेज वाटतो, टेक्स्चर नीट टिपलं गेलं नाही तर चवीची कल्पना येत नाही. बॅकग्राउंडच जास्त उठून दिसली, तर डिझर्टकडे लक्ष दिलं जात नाही. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, डिझर्टचा प्रत्येक फोटो एक 'गोष्ट' सांगत असतो, ती गोष्ट नीट पोहोचली नाही, तर फोटो निरुपयोगी ठरतो. असा फोटो फक्त 'सुंदर' दिसत राहतो, लोकांच्या लक्षात राहत नाही. त्यामुळे प्रत्येक क्लिकपूर्वी या सगळ्याचा समतोल साधणं आवश्यक असतं..फोटोशूटदरम्यान डिझर्ट्सची काळजी घेणं अतिशय महत्त्वाचं असतं. फ्रोझन डिझर्ट्स लवकर वितळतात. अनेकदा क्रीमचा थर बसल्यामुळे क्रिमी डिझर्ट्स आकर्षक दिसत नाहीत. काही वेळा चॉकलेटची ग्लेझ कमी होते, तर काही डिझर्ट्स जास्त वेळ उघड्यावर ठेवली तर खराब होतात. त्यामुळे डिझर्ट फोटोग्राफी करताना पूर्वतयारी प्रचंड महत्त्वाची असते. वेळेचं नियोजन, स्वच्छता आणि हाताळणी करताना सावधगिरी बाळगणं आवश्यक असतं. अनेकदा असंही होतं, की कॅमेरा, लाइट्स, फ्रेम सगळं तयार करण्यात बराच वेळ जातो आणि तो शॉट अवघ्या काही मिनिटांमध्ये घेतला जातो. अशा वेळी पूर्वतयारीला लागणारा वेळ जास्त असतो, पण त्यामुळे परफेक्ट शॉट मिळू शकतो.फोटोतला पदार्थ डोळ्यांना सुखावणारा आणि चविष्ट वाटावा यासाठी कॉन्ट्रास्ट रंगसंगती करावी. उदाहरणार्थ, हलक्या रंगाचं व्हॅनिला डिझर्ट असेल, तर व्हायब्रंट बॅकग्राउंड छान दिसते. चॉकलेटची ग्लेझ, स्प्रिंकलर्सचा कुरकुरीतपणा अशा छोट्या पण महत्त्वाच्या गोष्टी व्यवस्थित दिसण्यामध्येही बॅकग्राउंड परफेक्ट असणं आवश्यक ठरतं. डिझर्ट फोटोग्राफी करताना नैसर्गिक प्रकाशावर नियंत्रण मिळवणं, अन्नाचा ताजेपणा निघून जाण्यापूर्वी शूट पूर्ण करणं, साध्या पदार्थांनाही आकर्षक रूप देणं आणि सृजनशीलता व अचूकता यांचा समतोल राखणं या आव्हानांना सामोरं जावं लागतं. प्रत्येक शूटमध्ये काहीतरी अनपेक्षित घडतंच, आणि त्यावर तत्काळ तोडगा काढावा लागतो..फोटोग्राफी झाल्यावर पुढचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे एडिटिंग. फोटो जास्तीत जास्त नॅचरल दिसावा यासाठी कमीत कमी एडिटिंग करावं. गरजेपेक्षा जास्त एडिटिंग केलं, तर फोटोची मजा निघून जाते. कारण फोटो कितीही सुंदर असला, तरी तो जर 'खरा' वाटला नाही, तर बघणाऱ्याला फोटोशी कनेक्टच होता येणार नाही.थोडक्यात सांगायचं झालं, तर एक फूड फोटोग्राफर म्हणून सर्वात मोठे आव्हान हेच असतं, की फोटो बघणाऱ्याला डिझर्ट ताजं आणि खरं वाटलं पाहिजे. फोटो पाहताना केवळ पदार्थाच्या सौंदर्याची नाही, तर चवीची आणि वासाचीही अनुभूती मिळाली पाहिजे. फोटो पाहून जर प्रेक्षकाच्या मनात 'हे आत्ताच्या आत्ता खावंसं वाटतंय' अशी भावना निर्माण झाली, तर तो फोटो आपलं काम यशस्वीपणे करतोय असं समजावं. डिझर्ट फोटोग्राफीचा खरा उद्देश तिथेच तर पूर्ण होतो!अथर्व एम. भागवत पुणेस्थित व्यावसायिक फूड आणि प्रॉडक्ट फोटोग्राफर आहेत..काही उपयुक्त युक्त्याडिझर्ट फोटोग्राफी करताना पदार्थांची यादी आधीच मिळते, त्यामुळे शूटिंगपूर्वीच प्रॉप्स गोळा करता येतात. कोणत्या अँगलमधून त्या पदार्थांचा चांगला फोटो येऊ शकतो याचा अभ्यास करता येतो, त्यानुसार टेस्टिंग करता येतं.फोटोशूट करताना शॅडोज कमी करण्यासाठी रिफ्लेक्टर्सचा वापर करावा.डिझर्ट चमकदार दिसण्यासाठी त्यावर सिरप घालावं किंवा तेलाचा ब्रश फिरवावा.गरम डिझर्टचा फोटो जास्तीत जास्त रिअलिस्टिक दिसण्यासाठी खोट्या वाफेचा वापर करता येऊ शकतो. शिवाय आजूबाजूला विखुरलेले अन्नाचे कणही चांगला लुक देतात.फोटोमध्ये जे फोकस करायचे आहे त्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी 'डेप्थ ऑफ फील्ड' या तंत्राचा वापर करावा.या युक्त्या वरवर साध्या वाटल्या, तरी प्रत्यक्ष शूटमध्ये त्या फार परिणामकारक ठरतात. एखाद्या केकवर थोडासा सांडलेला चॉकलेट सॉस, प्लेटवर पडलेले काही क्रम्ब्ज किंवा गरम पदार्थातून वर येणारी हलकीशी वाफ या सगळ्यामुळे फोटो परफेक्ट होण्यापेक्षा जास्त 'जिवंत' होतो. अतिनीट मांडणी करण्यापेक्षा जाणीवपूर्वक ठेवलेला हा अपूर्णपणा, काही फ्लॉज अनेकदा फोटो आणखी आकर्षक करतात.. 