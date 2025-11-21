Premium|Benefits of Gym on Mindset : जिम म्हणजे थेरपी

श्रुती भागवतप्रत्येकाच्या फिटनेस प्रवासात एक गोष्ट कॉमन असते, ती म्हणजे ‘नेव्हर गिव्ह अप’ अॅटिट्यूड!! जिममुळे कुणी रागावर नियंत्रण मिळवतं, कुणी आत्मविश्वास परत मिळवतो, तर कुणी मनःशांती... अशाच काहींच्या आयुष्यात जिमनं केलेले बदल वाचायलाच हवेत.चांगलं व्यक्तिमत्त्व घडवण्याचं माध्यमसआजकालच्या ट्रेंडनुसार अनेकजण बॉडी बनवण्यासाठी किंवा ब्रेकअपमधून बाहेर पडण्यासाठी जिमचा आधार घेतात, परंतु मी स्वतःला फिट ठेवण्यासाठी जिमला जाणं सुरू केलं. सुरुवातीला शरीर खूप थकायचं, पण सातत्य आणि जिद्द यामुळे हळूहळू माझं त्या वातावरणाशी जुळत गेलं. जिममधली गाणी, सोबत वर्कआऊट करणारे लोक आणि त्यांची फिट शरीरयष्टी यामुळे प्रेरणा मिळते. माझ्या मते फिट राहण्यासाठी जिम २५ टक्के आणि डाएट ७५ टक्के हवं. कमी साखर, कॅलरीज आणि प्रोटीन रिच अन्न खायला हवं. एखाददिवशी जिम स्किप झालं, की कशाचीतरी कमतरता असल्याचं जाणवतं. माझ्यासाठी जिम फक्त स्ट्रेस कमी करण्याचं साधन नसून, एक चांगलं व्यक्तिमत्त्व घडवण्याचं माध्यम आहे. माझी पर्सनॅलिटी बघून अनोळखी लोकसुद्धा जेव्हा कौतुक करतात, तेव्हा वेगळाच आनंद होतो.- अथर्व सुडके.Premium|Science Story: डॉ. शशिशेखर यांचा जेलीफिश संशोधन; चिरतारुण्याचा शोध.वाटतो स्वतःचा अभिमानचौथीत असताना घडलेल्या एका घटनेमुळं असं वाटलं, की आपण कुठेतरी कमजोर पडतोय. तेव्हापासून व्यायाम आणि काही दिवसांतच जिममध्ये वेट ट्रेनिंग सुरू झालं. आपण कालपेक्षा आज जास्त स्ट्राँग असलं पाहिजे हे मोटिव्हेशन घेऊन मी रोज जिमला जातो. जंकफूड खाण्यानं जिममध्ये केलेल्या कष्टांना योग्य पद्धतीने न्याय मिळत नाहीये लक्षात आल्यावर आपोआपच डाएटकडे जास्त लक्ष देऊ लागलो. जिममुळे ‘नेव्हर गिव्ह अप’चा माइंडसेटही तयार होतो. मी २०१९-२०मध्ये स.प. महाविद्यालयाचा ‘एस.पी. श्री’ होतो. ‘गंधारसारखी पर्सनॅलिटी पाहिजे यार’ हे ऐकलं, की स्वतःचा अभिमान वाटतो. मी गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून इतरांना ट्रेनिंग देतोय. ७० ते ७५ वर्षांचे लोकही ट्रेनिंगसाठी येतात आणि त्यांचा माझ्यावरचा विश्वासच माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे.- गंधार कर्डेरोजचं डेडिकेशन आणि सातत्यज्यादिवशी मी जिमला जात नाही, त्यादिवशी काहीतरी विसरल्यासारखं वाटतं. माझ्या सोशल मीडियावरच्या व्हिडिओजमुळे प्रेरणा मिळाल्याचे अनेकांचे मेसेजेस येतात. आधी मी फक्त स्वतःसाठी व्यायाम करत होतो, पण आता आपल्यामुळे कुणीतरी इन्स्पायर होतंय, हाच सगळ्यात मोठा रिवॉर्ड वाटतो. सुरुवातीला लोक विचारायचे, ‘एवढ्या कष्टांची काय गरज?’ पण आता तेच लोक म्हणतात, ‘खूप बदललास रे!’ हे ऐकून वेगळाच आनंद होतो, कारण त्या प्रत्येक बदलामागे डेडिकेशन आणि सातत्य आहे.‘मी करू शकतो’ ही भावना आता फक्त शब्दांत राहिली नाहीये, मी ती प्रत्यक्षात जगतोय. जिममुळे चालण्यात, बोलण्यात आणि विचारांमध्ये एक ठामपणा आला. आता वाटतं, बॉडी बनवणं म्हणजे फक्त मसल्स बनवणं नाही, तर अॅटिट्यूड बनवणं आहे.- परिक्षीत लोखंडे.जिममुळे मिळते शांतताबारावीनंतर कॉलेजसाठी पुण्यात आलो, तेव्हा दिसण्याबद्दल एक न्यूनगंड होता. इतर मित्रांसारखं आपणही भारी दिसायचं हेच डोक्यात ठेवून जिम सुरू केलं, आणि आता ते माझ्या आयुष्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. दिवसभर एमपीएससीचा अभ्यास करून संध्याकाळी जिमला जातो. संध्याकाळी व्यायाम केल्याने बॉडी रिकव्हरीला चांगला वेळ मिळतो असं मला वाटतं. डाएटच्या बाबतीत हयगय करून चालत नाही. जिममुळे माझ्या देहबोलीत फरक पडला, आत्मविश्वास वाढला, निर्णयक्षमता सुधारली. प्रॉब्लेम्सपासून दूर न जाता त्यांवर उपाय शोधण्याची मानसिकता तयार झाली आहे. लोक शांततेसाठी मंदिरात जातात, पार्कमध्ये जातात. मी जिममध्ये जातो. तिथं माझी इमोशनल ॲटॅचमेंट आहे. एक दिवस गर्लफ्रेंडला भेटलो नाही तरी चालेल, पण जिममध्ये रोज जायलाच पाहिजे.- नितीन सुर्यवंशीजिम म्हणजे थेरपीमुलगा झाल्यानंतर जवळपास दोन वर्षं व्यायाम पूर्ण थांबला. प्रेग्नन्सीचं वजनं होतंच, त्यातच भर म्हणून हे दुखतंय ते दुखतंय असंही सुरू झालं. शरीराचं सारं गणितच बिघडलं. चिडचिड भयंकर वाढली. मूड नेहमी खराबच असायचा. आयुष्यात काहीतरी चुकतंय असं वाटू लागलं आणि अचानक लक्षात आलं, की हालचाल पूर्ण बंद झाली आहे. मग मी जिमला जायला सुरुवात केली. महिनाभरातच माझा मलाच फरक जाणवला. माझ्या मूडमध्ये प्रचंड सुधारणा झाली. थकवाही कमी होऊ लागला. आठवड्यातून किमान चार दिवस जिमला जायचंच असं मी मनाशी ठरवलंय. सातत्य राखणं महत्त्वाचं. जिम माझ्यासाठी थेरपीच आहे, ती मी सहसा मिस करत नाही.आयुष्याचा ऱ्हिदमजिमची सुरुवात झाली कारण मला माझ्यात बदल करायचा होता. मला स्वतःवर काम करून सिद्ध करायचं होतं. मी घेतलेल्या एफर्ट्सचे फिजिकल रिझल्ट्स बघायचे होते. आणि त्यात यश मिळालं. आता जिम माझ्यासाठी केवळ रुटीन नाही तर आयुष्याचा ऱ्हिदम आहे. तिथं गेलं की मन शांत होतं आणि त्याचा फायदा शरीराला मिळतो. सूर्योदयासोबत मेहनत करणं म्हणजे दिवसावर हक्क सांगणं, असं मला वाटतं. त्यामुळे दिवसाचा पहिला विजय हा जिममध्येच होतो. जिमनं मला दाखवून दिलं, की आपण सातत्यानं प्रयत्न करत राहिलो तर काहीही बदलू शकतो. जिममध्ये फक्त शरीरच घडत नाही, तर माइंडसेटही घडतो. मी डाएटच्या क्वांटिटीपेक्षा क्वालिटीकडे लक्ष देतो. शरीराला काय आवश्यक आहे याचा विचार करूनच डाएट ठरवतो.- ऋषिकेश चोरघे.Premium|Gym Fitness Myths : जिमच्या व्यायामाबद्दलचे मिथक आणि खरे तथ्य.मन करा रे प्रसन्नदिवसभर एनर्जी लेव्हल हाय ठेवण्यासाठी आणि आकर्षक शरीरयष्टी तयार करण्यासाठी मला जिमला जावंसं वाटतं. जिमला जाणं हा आता सवयीचा भाग आहे. स्वानुभवावरून सांगतो, एकदा आपल्या शरीराला सवय लागली की जिमशिवाय करमत नाही. मला सकाळी जिमला जायला आवडतं. सकाळी जिम केल्यानंतर दिवसभर मन प्रसन्न राहतं आणि कामात उत्साह राहतो. जिममुळे मन स्थिर होतं आणि त्यामुळे निर्णय पटकन घेता येतात. शरीर तंदुरुस्त असलं की आजारपण येत नाही. कोलेस्ट्रॉल लेव्हल कमी होते आणि हॅपी हार्मोन्स शरीरामध्ये वाढतात. मी मैदा, तेलकट पदार्थ, शीतपेये टाळतो. फ्रुट्स, नट्स यावर भर देतो. या बेसिक खाण्यापिण्याच्या सवयी प्रत्येकानंच पाळल्या पाहिजेत. प्रत्येकाचं असं एक हेल्दी रुटीन असायलाच हवं.- चैतन्य भागवतजिम म्हणजे मेडिटेशनमाझ्या घरात पहिल्यापासून व्यायामाची सवय आहे. मी लहान असल्यापासून माझ्या वडिलांना व्यायाम करताना पाहायचो. त्यांच्यामुळेच मलाही व्यायामची आवड निर्माण झाली. खरंतर जिमला नाही गेलं तर दिवसाची सुरुवात झाल्यासारखी वाटतच नाही. व्यायामामुळे आपली शारीरिक शक्ती तर वाढतेच, त्याशिवाय आपण आपल्या शरीरावर प्रेम करायला लागतो. आधी तुम्ही ज्यावर विश्वास ठेवू शकला नसता किंवा ज्या गोष्टी तुम्हाला अशक्य वाटत होत्या, त्या तुम्ही जिम सुरू केल्यानंतर सहजपणे करू लागता. तुम्ही पूर्णपणे सक्रिय होता. परफेक्ट डाएट, हेल्दी फूड आणि वेळेवर जेवण हे महत्त्वाचं आहे. माझ्यासाठी जिम म्हणजे एक प्रकारचं मेडिटेशनच आहे.- अनिकेत शिंदेस्वतःशी जुळलं नातंकाही काळापूर्वी हार्मोनल इम्बॅलन्समुळे माझं वजन ९० किलो झालं होतं. त्यामुळे गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून मला बऱ्याच अडचणी येत होत्या. मूड स्विंग्स व्हायचे, सांधे दुखायचे... मी रोज चालायला जायचे, पण त्याचा फारसा काही फायदा झाला नाही. वजनामुळे जास्त चालणंही शक्य व्हायचं नाही. मग मी रोज एक तास व्यायाम करायला सुरुवात केली. त्यानंतर सहा महिन्यांत माझं वजन जवळपास नऊ किलो कमी झालं. माझे मूड स्विंग्स कमी झाले. कपड्यांचा साइझही कमी झाला. तसंच केसगळतीही कमी झाली. रोज एक तास व्यायाम केला, की तुम्हाला शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी इतर कोणत्याच गोष्टींची गरज पडत नाही. स्वतःशी नातं जुळतं.- मोहिनी म्रिगयाआत्मबळ वाढवणारं ठिकाणरोजचं धकाधकीचं आयुष्य, अवेळी खाणं-पिणं या सगळ्या गोष्टींचा माझ्या तब्येतीवर वाईट परिणाम झाला आणि तेव्हा ठरवलं की स्वतःमध्ये सुधारणा करायची. मी जिमला संध्याकाळी जाणं पसंत करतो, कारण तेव्हा मला हेवी वेट वर्कआऊट करणं सोपं जातं. जिमला जाण्यामुळे हेल्थ तर मेंटेन होतेच, तसंच आपण प्रॉपर रुटीनमध्ये राहतो. शिवाय इम्युनिटी वाढायला मदत होते. जिममुळे मी मेंटली आणि फिजिकली स्टेबल झालो, ज्याचा मला माझ्या आयुष्यात खूप फायदा झाला आहे. मला हेवी वर्कआउट केल्यानंतर एक विशेष आनंद मिळतो. त्यामुळे माझा आत्मविश्वास दिवसेंदिवस वाढत आहे. डाएटच्या बाबतीत मी काटेकोर आहे. खाण्याच्या वेळा पाळणे, कॅलरीज मेंटेन ठेवणे या गोष्टींकडे माझं विशेष लक्ष असतं. फुल बॉडी वर्कआउट केल्यामुळे बॉडी पोश्चर चांगलं होतंच, त्यासोबतच फेस स्ट्रक्चर्स शार्प होतात आणि चेहऱ्यावर ग्लो येतो. माझ्यासाठी जिम म्हणजे आत्मबळ, आत्मविश्वास वाढवणारं आणि मानसिक तणाव कमी करण्याचं ठिकाण आहे.- साहिल वानखेडे.माझं आयुष्य माझ्या हातात...माझ्या चुकीच्या लाइफस्टाइलमुळे माझं वजन वाढलं होतं. म्हणून मी जिमला जायला सुरुवात केली. सकाळी जिमला जाण्याचे खूप फायदे मला जाणवलेत. व्यायामामुळे एनर्जी टिकून राहते. मन स्थिर राहतं. योग्य व्यायाम आणि आहारामुळे आता माझं वजन नियंत्रित झालं आहे. माझं टार्गेट अचिव्ह झालंय, पण तरीही मी दिवसातले दोन तास वर्कआऊट करतेच. जिममुळे मी रागावर नियंत्रण मिळवलंय. पीसीओडी, अॅसिडिटी यांसारखे त्रास कमी व्हायला मदत झाली आहे. माझं आयुष्य घडवणं पूर्णपणे माझ्या हातात आहे, हे व्यायामामुळे माझ्या लक्षात आलं आहे.- नेहा पांडेजीवनशैलीचाच एक भागमी जवळपास वीसेक वर्षं जिमला जाते आहे. मला कन्सिव्ह करण्यात मी जवळपास वीसेक वर्षं जिमला जाते आहे. मला कन्सिव्ह करण्यात अडचण येत होती म्हणून डॉक्टरांनी मला फिटनेसाठी काहीतरी करावंच लागेल असं सांगितलं. तेव्हा चालणं किंवा इतर व्यायाम करण्यापेक्षा मी जिम सुरू केलं. तेव्हा गरज म्हणून सुरू झालेलं जिम आता जीवनशैलीचा भाग झालं आहे. ते एक रुटीनच झालं आहे. जिमला नाही गेले, तर मला कसंतरी होतं. जिममध्ये जाऊन व्यायाम केला की बाकी सगळा ताण, विचार मागं पडतात. आधी न सापडणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरही नंतर सापडतात. जिम करते म्हणून डाएट करते असं काही नाही, फक्त शरीरासाठी मुळातच जे हानिकारक आहे, ते मी टाळते.- वनिता चौधरी. 