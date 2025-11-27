Premium|Destination Resort Wedding : ओकेजन्स अनेक डेस्टिनेशन एक

रोजच्या जबाबदाऱ्या, डेडलाइन्स आणि सततच्या धावपळीत ‘विश्रांती’ ही गोष्ट आज लक्झरीपेक्षा गरज बनली आहे. स्पा, ॲडव्हेंचर, ॲग्रो, थीमबेस्ड रिसॉर्ट्स लोकप्रिय होत आहे. जीवनशैलीचा एक भाग बनत चालली आहे. विश्रांतीपासून नातेसंबंधांना वेळ देण्यापर्यंत अनेकांसाठी रिसॉर्ट हे आता मन आणि शरीर चार्ज करण्याचं विश्वसनीय ठिकाण ठरू लागलं आहे. रोजच्या व्यग्र वेळापत्रकातून मोकळा, निवांत असा वेळ फारच कमी मिळतो. या मिळालेल्या वेळेत ‘काहीतरी वेगळं अनुभवता येईल का?’ याकडे सध्या लोकांचा जास्त कल आहे. तिथूनच रिसॉर्ट या संकल्पनेचा जन्म झाला असावा. सुरुवातीला ही कल्पना युरोपमध्ये विशेषतः फ्रान्स व इटलीमध्ये लोकप्रिय झाली. लोक समुद्रकिनाऱ्यावर किंवा पर्वतरांगांमधील सुंदर ठिकाणी काही दिवसांसाठी राहून विश्रांती घेत. त्यानंतर ही संकल्पना जगभर पसरली. मागील काही दशकांमध्ये भारतातही ही संकल्पना वेगाने रुजली आहे. आता जागोजागी आपल्याला स्पा रिसॉर्ट, ॲडव्हेंचर रिसॉर्ट, ॲग्रो रिसॉर्ट अशा अनेक रूपातली रिसॉर्ट्स पाहायला मिळतात..थोडा ब्रेक हवाय का?ऑफिस, डेडलाइन, मीटिंग, घरातली कामं, पाहुणे, मुलं, जबाबदाऱ्या या सगळ्याचा आता कंटाळा आलाय? कामापासून थोडा ब्रेक हवाय? कुठेतरी फिरायला जावसं वाटतंय? पण पायात शूज, डोक्यावर टोपी, पाठीवर सॅक घेऊन पायपीट करत भटकंती करायची अजिबात इच्छा नाहीये? मग तुमच्यासाठी रिसॉर्ट हा एक बेस्ट ऑप्शन ठरू शकतो. आता रिसॉर्ट ही फक्त राहण्याची जागा उरली नाहीये बरं. तर ती आता मनाला रिसेट करणारी जागा बनली आहे. मस्तपैकी मऊमऊ आरामदायी बेड असलेले, जिभेला आणि पोटाला तृप्त करणाऱ्या खाद्यपदार्थांची चंगळ असणारे, त्यांच्या खास स्पासारख्या सर्व्हिसेसमधून आपल्या मनाला व शरीराला ताजंतवानं करणारे, एवढंच काय सोबत मनोरंजनासाठी कॅरेओके, लाइव्ह म्युझिक तसंच कॅरम, बुद्धिबळ, टेनिस, स्विमिंग पूल, सायकलिंग आणि इतर बऱ्याच छोट्या-मोठ्या करमणुकीच्या साधनांनी मनाला व शरीराला उत्साह देणारी रिसॉर्ट्स आता खास आपल्यासाठीच तर प्रत्येक मैलांवर सज्ज झाली आहेत..Premium|Motherhood: पहिल्यावहिल्या आईपणातले ते कोवळे दिवस, तेही परक्या देशातले.!.फॅमिली टाइम = टाइम टू गो टू रिसॉर्टअहो, पृथ्वीवरची माणसं जशी स्पेसमध्ये जाऊ लागलीयेतना, तशीच ‘स्पेस’ नावाची गोष्ट पृथ्वीवर येऊ लागलीये बरं... ही स्पेस असते नातेसंबंधांतली! प्रत्येकाला आपापली स्पेस हवी असते.एकत्रवरून चौकोनी, त्रिकोणी व नंतर समांतर असा सध्याच्या कुटुंबांचा प्रवास. नाही म्हणजे कुटुंब पुराण हा आपला विषय नाहीये. पण कधीतरी ‘एकटा जीव सदाशिव’ म्हणणाऱ्या माणसालाही आत्या, मावश्या, काका, मामा, भाऊ, बहीण यांचा सहवासही अनुभवायचा असतोच ना. मग आपल्या या गोतावळ्यासमवेत गप्पाटप्पा करायच्या असतील, एकत्रपणे काही आनंदाचे क्षण घालवायचे असतील, जुन्या आठवणींना उजाळा द्यायचा असेल, नवीन आठवणी तयार करायच्या असतील; तेही एकमेकांच्या घरी जाऊन त्यांना त्रास न देता; तर अशा वेळी एखादं रिसॉर्ट कामी येईल. एखाद्या परदेशी राहणाऱ्या आपल्या नातेवाईक मुसाफिराला त्याचे नातेसंबंध रिचार्ज करण्यासाठी आता रिसॉर्टवर नेण्याची नवी पद्धत रूढ होत चालली आहे. आजकाल तर वर्षातल्या एखाद्या महिन्यात सगळ्यांनी ठरवून अमुकअमुक एका रिसॉर्टमध्ये भेटायचं हे फॅमिली रियुनियन नव्हे, तर फॅमिली रिच्युअल ठरत चाललं आहे..चला, ॲग्रो रिसॉर्टला जाऊ या...पूर्वी सुट्टी लागली की मुलं मामाच्या गावाला जायची. पण आत्ताची स्मार्ट जनरेशन मामासह ॲग्रो रिसॉर्टला व्हिजिट करायला जास्त पसंती देते. शहरापासून दूर निसर्गाच्या सान्निध्यात वसलेले ॲग्रो किंवा इको रिसॉर्ट आज विशेष लोकप्रिय होत चालले आहे. इथं मोबाईल नेटवर्क जरी कमी असलं ना, तरी निसर्गाशी मात्र चटकन कनेक्ट होता येतं.शेणामातीने सारवलेल्या इथल्या खोल्यांमध्ये पडल्या पडल्या शांत झोप लागते. इथे अलार्मच्या कर्कश्श आवाजाने नाही तर पक्ष्यांच्या मधुर किलबिलाटानं जाग येते. सकाळच्या दवबिंदूंनी ओल्या झालेल्या गवतावर अनवाणी चालायचं सुखही निराळंच. त्यात चहाचा घोट घेता घेता एखादं आवडीचं पुस्तक वाचायला मिळणं किंवा एखादं आवडीचं गाणं ऐकायला मिळणं याची मजा काही औरच. इथलं जेवणही फार्म टू टेबल बरं... ताज्या ताज्या भाज्यांची चवही निराळीच! त्यात खास चुलीवरचा स्वयंपाक.बऱ्याच रिसॉर्ट्समध्ये शेतीचा प्रत्यक्ष अनुभवही घेता येतो. भातलावणी करणे, भाज्या व फळे तोडणे इतकंच काय तर गाई, म्हशी, बैल, बकरी, ससा व इतर पक्षी यांना आपल्या हाताने जेवण भरवण्याचाही आनंद घेता येतो. तसंच भारुड, कीर्तन यांतून आपल्या लोकसंस्कृतीची पुन्हा नव्यानं ओळख होते. निसर्गात वेळ घालवणं हे मानसिक आरोग्यासाठी एखाद्या औषधासारखं आहे. म्हणूनच बरेच लोक आता माइंड रिट्रीट म्हणून अगदी आवर्जून ॲग्रो रिसॉर्टला भेट देण्यासाठी जातात..Premium|Everest Sherpas: एव्हरेस्टच्या वाटेवर मृत्युमुखी पडणाऱ्या माणसांपैकी एक तृतीयांश माणसं शेर्पा जमातीतली.डेस्टिनेशन रिसॉर्ट वेडिंगआजकाल डेस्टिनेशन वेडिंगचा ट्रेंड झपाट्याने वाढत आहे. त्यात लग्न हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील एक महत्त्वपूर्ण सोहळा. मग तो तर अविस्मरणीय असायलाच हवा ना. घरात कोणाचंही लग्न ठरलं की लगबग सुरू होते ते रिसॉर्ट बुकिंगची. रिसॉर्टमध्ये मेंदी, संगीत, हळद, फेरे असे सगळे विधी एकाच ठिकाणी, पण तरीही वेगवेगळ्या थीम व लोकेशनसहित करता येतात. हे त्या वधू-वरांच्या परिवारासाठी फारच सोयीस्कर ठरतं आणि येणाऱ्या पाहुण्यांसाठी तर लग्नासोबत जणू काही एखादी छोटी ट्रीपच होते.रिसॉर्ट वेडिंग लोकप्रिय होण्यामागचं सगळ्यात मोठं कारण म्हणजे सुविधा आणि सौंदर्य यांचं परफेक्ट कॉम्बिनेशन. प्रत्येक रिसॉर्टकडे आपली एक खास थीम असते. कुठे पारंपरिक वाडा आपल्या संस्कृतीने नटलेला, तर कुठे मॉडर्न, तर कुठे नॅचरल गार्डन वेडिंग असा प्रत्येकाचा खास लुक असतो. त्यात फुलांच्या कमानी, बोटॅनिकल बॅक ड्रॉप्स, पूल साइड फोटो कॉर्नर, झाडाखाली कॅन्डल लाइट डिनर सेटअप आणि ड्रोन शॉटसाठी तर अगदी परफेक्ट लोकेशन हे सगळं पाहिलं की कोणाचंही मन हरखून जातं. आतातर फोटोग्राफर्ससाठी रिसॉर्टने विशेष फोटो स्पॉट्स तयार केलेले असतात. जिथे पार्श्वभूमीला डोंगर, फुले, झाडे किंवा पाण्याची कारंजी असतात. तसेच वेगवेगळे सेट्सही असतात. हॉल, गार्डन, रूम्स, केटरिंग, डेकोरेशन, फोटोग्राफी, साऊंड, येणाऱ्या पाहुण्यांचं वेलकम व त्यांचा पिकअप-ड्रॉप या सर्व सुविधा रिसॉर्टकडे असतात. बऱ्याच ठिकाणी तर आपल्या बजेटप्रमाणे इव्हेंट मॅनेजमेंट टीम्सही उपलब्ध असतात, ज्या पुलंच्या ‘नारायणा’प्रमाणे तुमच्या लग्न सोहळ्याची संपूर्ण जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घेऊन तो सोहळा पार पडतात..वन डे पिकनिक स्पॉटआताच्या इन्स्टंट जमान्यात रिसॉर्ट्स तरी कशी मागे राहतील बरं. फिरायला जायचंय पण एकच दिवस मिळालाय, मित्र-मैत्रिणींसोबत छान गेट-टुगेदर करायचंय, तर त्यासाठी ही वन डे ट्रिपसाठीची खास रिसॉर्ट्स आहेतच की. त्यातही वेगवेगळ्या थीमने नटलेली ही रिसॉर्ट्स म्हणजे एक प्रकारचा सुखद अनुभवच म्हणावा लागेल. आपल्या मूडला साजेशी, आपल्याला हव्या त्या सुविधा देणाऱ्या रिसॉर्ट्सची संख्या आता झपाट्याने वाढत आहे.त्यातली झिप लायनिंग, कयाकिंग, नाइट कॅम्पिंग अशा थ्रिलरच्या दुनियेचा अनुभव देणारी ॲडव्हेंचर रिसॉर्ट्स तरुणांच्या व लहानांच्या फार आवडीची. लोककला, लोकगीत आणि आपल्या संस्कृतीची झलक आजमावयाची असेल, तर कल्चर थीम रिसॉर्ट्स आहेत. समुद्राच्या संथ लाटा, त्यात एकरूप होणारा सूर्य, शंख-शिंपले यांसोबत सीफूडची मेजवानी याचा बीच थीम रिसॉर्टमधून आनंद घेता येऊ शकतो. जंगलात मस्तपैकी ट्री हाऊसमध्ये राहायचं असेल, सकाळी जंगल सफारी आणि रात्री शेकोटीची ऊब हवी असेल, तर वाइल्डलाइफ थीम रिसॉर्टला नक्की भेट दिली पाहिजे. वेव्हपूल, स्लाइड्स, रेन डान्स अशा प्रकारची पाण्यात धमाल करायची असेल, तर वॉटर पार्क रिसॉर्ट्स आहेत. ही मुलांमध्ये विशेष लोकप्रिय आहेत..आज रिसॉर्ट हे केवळ पर्यटनाचा भाग राहिलेले नसून ते आपल्या जीवनशैलीचाही एक भाग बनत चाललं आहे. बदलत्या जगात विश्रांती शांतता व आत्मसंवाद यांसाठी आता रिसॉर्टची गरज अधिकच जाणवतेय. थोडक्यात काय, तर मित्र-मैत्रिणींबरोबर एक दिवस निवांत घालवायचा असो किंवा चार्ज होण्यासाठी निसर्गाची मदत घ्यायची असो, अथवा बोहल्यावर चढायचं असो... रिसॉर्टसारखा उत्तम पर्याय नाही!(स्नेहल बाकरे पुणेस्थित लेखिका, कवयित्री व स्क्रीन रायटर्स असोसिएशनच्या सदस्या आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 