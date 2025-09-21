Premium|Dharashiv Caves: धाराशिव लेण्यांचा सांस्कृतिक वारसा; इतिहास, कला आणि श्रद्धेचा संगम

लयनकथा । अमोघ वैद्यधाराशिवच्या प्राचीन लेण्यांमध्ये इतिहास, धर्म, कला आणि स्थापत्यशास्त्र यांचा अप्रतिम संगम पाहायला मिळतो. काळाच्या ओघात अनेक जटिलतेनंतरही याठिकाणानं आपलं वैभव आणि श्रद्धा टिकवून ठेवली आहे. या लेण्यांच्या प्रत्येक कोपऱ्यात कोरलेल्या शिल्पांमागे साधकांच्या अनन्य श्रद्धेची आणि कलागुणांची कहाणी दडलेली आहे. इतिहासाच्या सावलीतून उगमलेल्या या भिंती आजही भक्तांच्या नमनाच्या आणि तपस्वींच्या साधनेच्या साक्षीदार आहेत.चंद्रकोरीच्या नाजूक प्रकाशानं जणू बालाघाटाच्या डोंगराला रेशमी स्पर्श केला, तिथंच धाराशिव शहरापासून सहा किलोमीटर पश्चिमेला, धाराशिवच्या लेणी जैन श्रद्धेचा प्राचीन दीपस्तंभ होऊन उभ्या आहेत. घळीच्या दोन्ही काठांवर कोरलेल्या सात लेणी, जणू कातळाच्या कॅनव्हासवर तपस्वींच्या स्वप्नांनी रंगवलेल्या... त्यातल्या चार उत्तरेकडे पश्चिमेच्या तेजाला नमणाऱ्या, तर तीन पहाटेच्या सौम्य सावलीत हरवणाऱ्या. हातला देवी मंदिरापासून खुरट्या पायवाटेनं, जिथं प्रत्येक पाऊल निसर्गाच्या हिरव्या गालिच्यावर उमटतं, किंवा बोंबल्या मारुती मंदिरापासून पक्क्या रस्त्यानं, जिथं डांबरी मार्ग डोंगराच्या सावलीत विलीन होतो; तिथून या पवित्र स्थळापर्यंत प्रवास होतो. लेण्यांच्या सान्निध्यात, कातळाच्या पोटातून उगमलेला शांततेचा साक्षीदार होऊन मराठा कालखंडातील शिव मंदिर डोंगराच्या पायथ्याशी नम्रपणे उभं आहे. .या सात लेणी घळीच्या दोन्ही बाजूंना पसरलेल्या आहेत. कातळात खणल्या गेलेल्या चार लेणी उत्तरेकडे पश्चिमाभिमुख, सूर्याच्या किरणांना सामोऱ्या जातात. तर तीन दक्षिणेकडे, डोंगराच्या सावलीत शांतपणे उभ्या आहेत. प्रत्येक लेणं जैन तपस्वींच्या साध्या जीवनाचा आणि शिल्पकलेतल्या बारकाव्यांचा संगम दर्शवतं. कातळात कोरलेल्या खोल्या जणू जैन तत्त्वांचा गहन अर्थ सांगतात. पर्यटकाला शांततेच्या सान्निध्यात न्हाऊ घालतात. या लेणी महाराष्ट्रातला सर्वांत प्राचीन जैन समूह म्हणून घळीच्या नैसर्गिक सौंदर्यात गुंफलेल्या आहेत. पर्यटकाला डोंगराच्या हिरव्या काठावरून चालताना, कातळातल्या या रचनांचं सौंदर्य आणि तपस्वींच्या जीवनाचा साधेपणा अनुभवायला मिळतो. लेण्यांच्या कातळातल्या खोल्यांसह बालाघाटाच्या घळीचं शांत वातावरण मनाला अध्यात्म आणि निसर्गाच्या मधुर मिलनाचा अनुभव देतं. धाराशिवच्या लेण्यांच्या संशोधनाचा इतिहासही तितकाच वैशिष्ट्यपूर्ण आणि विविधतेनं नटलेला आहे.या लेण्यांचं गूढ उलगडण्याचा प्रयत्न अनेक विद्वानांनी केला आहे. सर्वप्रथम जेम्स बर्जेस यांनी १८७६मध्ये या लेण्यांची सखोल माहिती संकलित केली. त्यांनी लेण्यांचा तलविन्यास, त्यातले स्तंभ, दरवाजे व शिल्पांची रेखाचित्रं तयार करत त्यांच्या ऐतिहासिक महत्त्वाचा शोध घेतला. त्यानंतर हिरालाल जैन यांनी १९३६मध्ये या परिसरावर मोलाचे संशोधन केले. म. के. ढवळीकर यांनी १९६५, १९६८ आणि १९७३ अशा तीन टप्प्यांत लेण्यांमधल्या वास्तुशास्त्रीय आणि धार्मिक विशेषांना उजाळा दिला. महत्त्वाचं योगदान वा. वि. मिराशी यांनी १९७२मध्ये दिलं, तर विराज शाह यांनी २००८मध्ये ताज्या संशोधनाची भर घातली.धाराशिव डोंगराच्या उत्तरेला, सर्वात पश्चिम टोकाला कातळात कोरलेलं लेणं क्रमांक एक हे अर्धवट, पूर्णत्वास न गेलेलं लेणं आहे. या शिल्प समूहात दोन पूर्ण स्तंभ, अर्धस्तंभांसह रुंद व्हरांडा आणि अर्धवट खोदलेला मंडप दिसतो. हे लेणं जणू अपूर्णतेतली शांत साधना आहे. याच्या अंतरात ११व्या-१२व्या शतकातलं एक स्वतंत्र जैन चौमुख शिल्प आजही टिकून आहे. .याच्या पूर्वेला असलेलं लेणं क्रमांक दोन सर्वात भव्य आणि नेत्रसुखद आहे. त्याची रचना तपशीलवार पाहता, तलविन्यासानुसार छत नसलेलं प्राकारयुक्त प्रांगण, प्रशस्त व्हरांडा, उभा मंडप आणि गर्भगृह अशी चार प्रमुख अंगं दिसतात. प्राकाराच्या प्रवेशद्वाराच्या दोन्ही बाजूंना कोरलेले द्वारपाल आपल्याला गुंतवून ठेवतात. द्वाराच्या गोलाकृती मुखातून आत प्रवेश केला, की पार्श्वनाथ तीर्थंकराची सुंदर मूर्ती समोर येते. ओवरीत जायच्या पायऱ्यांच्या दोन्ही कडांना गणांची सजीवदृश्य शिल्पं चिकटून आहेत. मंडपाच्या प्रांगणात डावीकडे चौकोनी पाया असलेली गोलाकार रचना आहे. सहा स्तंभ आणि दोन अर्धस्तंभ व्हरांड्याचा भार सांभाळतात, ज्यांच्या मध्यभागी चौकोनी आकार आहे. व्हरांड्याच्या उजवीकडे एक छोटी खोली आहे. त्यात चौरसाकार स्तंभ, जिनाचे शिल्प आणि दोन चौमुख आकृती तळाशी मिळतात. खोलीच्या भिंतींवर जिनांच्या दोन शिल्पप्रतिमा लावलेल्या आहेत. डावीकडची खोली मात्र रिकामी आहे. मंडपाच्या दर्शनी भागाची आज बरीच पडझड झालेली आहे. बर्जेस यांनी एकेकाळी इथं कोरलेली जैन शिल्पं, चैत्यगवाक्षं व विविध अलंकरणं यांचा उल्लेख केला आहे, पण सध्याच्या काळात ते अस्तित्वात नाहीत, कदाचित काळाच्या ओघात नष्ट झाली असावीत. इथला भव्य मंडप म्हणजे स्थापत्यशिल्पाचा एक अप्रतिम नमुना, जिथं जैन धर्माची श्रद्धा आणि कलात्मकता अद्भुतपणे जुळलेली दिसते. अंदाजे २४ × २४ मीटर आकाराच्या या मंडपात तीन प्रशस्त दरवाजांतून प्रवेश घेता येतो. एकूण ३२ स्तंभांनी या अविभाज्य वास्तूला आधार दिलेला आहे. या स्तंभांपैकी वीस स्तंभ बाहेरच्या प्रांगणाला विस्तार देतात, तर बारा स्तंभांनी आतल्या चौकाची सुंदर रचना साकारली आहे, ज्यामुळे या मंदिरात एक शिस्त आणि समरसता प्रतिबिंबित होते.मंडपाच्या तिन्ही बाजूंना उभ्या असलेल्या २२ खोल्या, स्वतंत्र निवासस्थानांप्रमाणे आहेत. ह्या गूढकथा आणि श्रद्धेच्या सान्निध्यात खोल भरलेल्या वाटतात. गर्भगृहाच्या उजव्या बाजूला असलेल्या दोन खोल्यांना वगळता, इतर खोल्या सध्या शांत, रिकाम्या आहेत; मात्र गर्भगृहाजवळच्या उजव्या खोलीत असलेली कायोत्सर्ग मुद्रेत कोरलेली जिन मूर्ती दिव्य प्रकाश देते. तिच्या डोक्यावर तीन दलयुक्त छत्रांची नाजूक छाया आहे. .गर्भगृहाच्या द्वारावर कोरलेल्या तीन सपाट शाखा दरवाजाला एक परिपूर्ण अभिजात रूप देतात. चौकोनाकृती गर्भगृहाच्या मध्यभागी प्रदक्षिणापथाजवळ असलेली भव्य पार्श्वनाथाची मूर्ती भक्तांच्या श्रद्धेचा केंद्रबिंदू आहे. ध्यानमुद्रा धारण केलेल्या अर्धपद्मासनात बसलेल्या या मूर्तीच्या डोक्यावर नागाचा सप्तफणाधारी मुकुट दैवी तेजानं झळकत असून, सिंहासनाच्या पुढच्या भागावर भग्न चक्र अवशिष्ट आहे. त्याच्या दोन्ही बाजूंना कोरलेली एकेक सिंह आणि दोन-दोन हरणं पर्यटकांच्या मनाला मोहून टाकतात.मूर्तीच्या दोन्ही बाजूंना चामरधारी सेवकांची नजाकत आणि मालाधारी विद्याधरांची भव्यता यातून या स्थळाच्या दिव्यतेचा अनोखा अनुभव येतो. त्यांच्या सान्निध्यात स्तुती आणि भक्ती यांचं सुवासिक मंडलच निर्माण होतं. मंडपातसुद्धा काही स्वतंत्र शिल्पं असंख्य आयाम घेणारी जणू एक सांस्कृतिक पोथी उलगडतात. अनेक स्तंभांच्या शीर्षभागी अधूनमधून दिसणाऱ्या भित्तिचित्रांची ‘रंगत’ लपलेली असली, तरी ती मनाला आकर्षित करणारी आहेत. हे रंगांचे सावलीतले अवशेष, या लेण्यांच्या इतिहासाला जिवंत ठेवतात.लेणं क्रमांक तीन हे लेणं क्रमांक दोनसारखंच असून, आकारानं थोडं लहान आहे. त्याचा व्हरांडा १८ मीटर रुंद आहे. त्यावर एकदाच मोलाच्या चैत्यगवाक्षासह अलंकृत स्तंभांचा पट्टा होता, जो आता स्मरणांतच आहे. व्हरांड्याच्या समोर सहा स्तंभ आणि दोन अर्धस्तंभ उभे आहेत. मंडपाचं प्रवेशद्वार पंचशाखायुक्त असून त्यात २० स्तंभ आहेत. मंडपात एकूण १४ खोल्या आहेत, ज्यात गर्भगृहाच्या उजव्या बाजूच्या खोलीत मागच्या भिंतीवर कोरलेला जिन दर्शवला आहे. गर्भगृहाचं आकारमान ५.७ × ५.४ मीटर आहे आणि त्यात पार्श्वनाथाची मूर्ती आहे. .Premium| Shivaji Maharaj: शिवाजी महाराजांचे प्रशासन केवळ लष्करी ताकदीवर उभे नव्हते. तर स्वराज्याचा पाया प्रजेच्या विश्वासावर उभा होता.या लेण्यापासून थोडं पुढं लेणं क्रमांक चार आहे. इथं एक खुलं प्रांगण, मंडप आणि गर्भगृह यांचा समावेश आहे. मंडपात चार स्तंभ आणि दोन्ही बाजूला दोन-दोन खोल्या आहेत. गर्भगृहाच्या दोन्ही बाजूंना दोन रिकाम्या खोल्या आहेत. गर्भगृहाच्या मागच्या भिंतीवर पार्श्वनाथाची मूर्ती कोरलेली असून, या मूर्तीच्या मागे प्रदक्षिणापथ नसणं हे विशेष आहे.घळ पार करत जेव्हा लेणं क्रमांक पाचपर्यंत आपण पोहोचतो, तेव्हा ते अर्धवट आणि शिल्पविरहित असलेलं दिसतं. दोन खोल्या अव्यवस्थित खोदलेल्या आहेत, त्यांचा संरक्षित फॉर्म क्षीण झाला आहे. याच्या उजव्या बाजूला लेणं क्रमांक सहा आहे. हेदेखील अर्धवट असून यात व्हरांडा, मंडप आणि गर्भगृह यांचा समावेश आहे. व्हरांडा पूर्णपणे खोदलेला आहे.समोर चार स्तंभ आणि दोन अर्धस्तंभ आहेत. मंडपात दहा स्तंभ कोरलेले आहेत, परंतु त्यांपैकी फक्त दोन पूर्ण झालेले आहेत. स्तंभांची रचना लेणं क्रमांक तीनशी साम्य दर्शवते. गर्भगृहाच्या मागच्या बाजूला अर्धपद्मासनात असलेली पार्श्वनाथाची मूर्ती असून, तिच्यावर सप्तफणधारी नाग आहे. मूर्तीचा सिंहासन आकार आकृतीविरहित आहे. सेवकांपैकी फक्त एका चामरधारीणीचं रेखाटन दिसतं, जे पार्श्वनाथाच्या उजव्या बाजूला आहे.लेणं क्रमांक सात हे एक वैष्णवपंथीय लेणं असून ते सहाव्या लेण्याच्या नैऋत्येला आहे. इथं दहा स्तंभ आणि १८ मीटर रुंद दोन अर्धस्तंभयुक्त व्हरांडे आहेत. व्हरांड्यांचा मागील भाग अर्धवट खोदून सोडला आहे. स्तंभांच्या वरच्या भागावर कृष्णलीलांचे शिल्पपट कोरण्यात आलेले आहेत, ते या लेण्यांना विशिष्ट रूप देतात. .Premium|Buddhist caves: कान्हेरीच्या लेण्यांमध्ये इतिहास, ध्यान आणि साधनेचा अनोखा संगम.धाराशिवच्या लेण्यांचा कालखंड संशोधकांनी वेगवेगळ्या काळांमध्ये ठरवला आहे. बर्जेस यांनी इ.स. ६५०, नाईक यांनी इ.स. ६०० ते ६५० आणि वॉल्टर स्पिंक यांनी इ.स. ४८० ते ५०० अशी मतं मांडली आहेत. मात्र म. के. ढवळीकर व विराज शाह यांचे संशोधन आणि स्तंभांची रचना, अलंकरणं व मूर्तिशिल्प यांच्याच्या आधारावर लेणं क्रमांक दोन आणि तीन या अजिंठा येथील पाचव्या-सहाव्या काळापर्यंतचा संबंध जोडतात.ह्या धाराशिव लेण्यांचा इतिहास आणि वर्णन अपभ्रंश भाषेतील करकण्डचरिउ (११वे शतक) व इ. स. ९३१-३२मध्ये रचित बृहत्कथाकोश या संस्कृत ग्रंथात आलेलं आहे. धाराशिवमधील नैऋत्य भागात भोगावती नदीच्या काठावर चांभार आणि लाचंदर लेणीदेखील आढळतात, ती या क्षेत्राच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक विविधतेचा उल्लेख करतात.धाराशिवच्या प्राचीन लेण्यांमध्ये इतिहास, धर्म, कला आणि स्थापत्यशास्त्र यांचा अप्रतिम संगम पाहायला मिळतो. काळाच्या ओघात अनेक जटिलतेनंतरही याठिकाणानं आपलं वैभव आणि श्रद्धा टिकवून ठेवली आहे. या लेण्यांच्या प्रत्येक कोपऱ्यात कोरलेल्या शिल्पांमागे साधकांच्या अनन्य श्रद्धेची आणि कलागुणांची कहाणी दडलेली आहे. इतिहासाच्या सावलीतून उगमलेल्या या भिंती आजही भक्तांच्या नमनाच्या आणि तपस्वींच्या साधनेच्या साक्षीदार आहेत. धाराशिवच्या या अमूल्य वारशाचं संरक्षण करणं आणि त्याचा गौरव पुढच्या पिढ्यांपर्यंत पोहोचवणं हे आपलं सामूहिक कर्तव्य आहे. त्यामुळे याठिकाणाचा अनुभव घेणं म्हणजे केवळ ऐतिहासिक स्थळांची भेट नसून, एका आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक प्रवासाची सुरुवात ठरते.संदर्भ :Fergusson, James & Burgess, James, The Cave Temples of India, London, 1880.Jain, Hiralal, Some Fresh Light on the Dharashiva Caves and the Origin of the Shilahara Dynasty, ABORI, XVI, p. 1-11, Pune, 1936.Shah, Viraj, Jaina Rock-Cut Caves in Western India, Delhi, 2008.ढवळीकर, म. के. करकण्डचरिउतील जैन लेणी, विदर्भ संशोधन मंडळ वार्षिक, पृ. १३८-४४, नागपूर, १९६५.ढवळीकर, म. के. धाराशिव लेण्यांवर नवा प्रकाश, विदर्भ संशोधन मंडळ वार्षिक, पृ. ११९-२७, नागपूर, १९६८. 