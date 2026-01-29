Premium|Diabetes Reversal: डायबेटिस रिव्हर्सल: जीवनशैलीतील बदलांनी मधुमेहावर विजय

डॉ. सुबोध देशमुखडायबेटिस रिव्हर्सल हा एक प्रवास आहे, तो कोणताही शॉर्टकट नाही. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्याने योग्य मार्गदर्शनाखाली केलेली जीवनशैलीतील सुधारणा केवळ तुमची साखरच नाही, तर तुमचे संपूर्ण आरोग्य सुधारते आणि हेच खऱ्या अर्थाने ‘रिव्हर्सल’ आहे.आ ज भारताला जगाची ‘मधुमेहाची राजधानी’ म्हटले जाते. सद्यःस्थितीत जवळपास प्रत्येक घरात किमान एक तरी व्यक्ती मधुमेहाशी झुंजताना दिसते. अनेक रुग्णांमध्ये असा समज असतो, की एकदा मधुमेह झाला तर आयुष्यभर गोळ्या किंवा इन्सुलिन घेणे अनिवार्य आहे आणि रक्तातील साखर कधीच पूर्णपणे नियंत्रित होऊ शकत नाही. परंतु हे पूर्ण सत्य नाही..मधुमेहावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जीवनशैलीतील बदल महत्त्वाचे आहेत. मधुमेह हा केवळ रक्तातील वाढलेल्या साखरेचा आजार नसून, तो प्रामुख्याने आपल्या दैनंदिन चुकीच्या सवयींचा परिणाम आहे. त्यामुळे त्याचे मूळ उत्तर केवळ औषधांमध्ये नसून जीवनशैलीत बदल करण्यातही आहे.औषधे केवळ रक्तातील साखर तात्पुरती नियंत्रित करतात, पण सकस आहार आणि व्यायाम हे मधुमेहाच्या मुळावर (Insulin Resistance) काम करतात. शास्त्रोक्त पद्धतीने जीवनशैलीत बदल केल्यास अनेक रुग्णांची औषधांची गरज लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकते. काही बाबतीत तर तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘डायबेटिस रिव्हर्सल’देखील शक्य होते..Health Tips: डाएट्सच्या फॅड मध्ये अडकलाय? "झिरो फिगरच्या प्रेमात पडण्यापूर्वी आधी फायदे तोटे जाणून घ्या.डायबेटिस रिव्हर्सल : समज आणि वास्तवआजकाल ‘डायबेटिस रिव्हर्सल’ हा शब्द खूप लोकप्रिय झाला आहे, परंतु त्याबाबतचे गैरसमज दूर करणे आवश्यक आहे. रिव्हर्सल म्हणजे नक्की काय? तर आहार, व्यायाम आणि वजन कमी करून, औषधांशिवाय रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवणे. यामुळे एचबीए१सीमध्ये सुधारणा होऊन सरासरी साखर सामान्य पातळीवर येऊ शकते. तसेच शरीराची इन्सुलिन वापरण्याची नैसर्गिक क्षमता सुधारू शकते. पण एक लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे, रिव्हर्सल म्हणजे कोणताही चमत्कार किंवा काही दिवसांचा कोर्स नाही. रिव्हर्सलचे सर्वांना लागू होणारे रेडीमेड मॉडेल नाही.जीवनशैलीतील योग्य सवयींमुळे केवळ साखरच नाही, तर हृदयविकार आणि किडनीचे आजार यांसारखे मधुमेहामुळे होणारे इतर धोकेही टाळता येतात. मधुमेह नियंत्रणात ठेवणे ही केवळ उपचारांची प्रक्रिया नसून ती शिस्तबद्ध जगण्याची पद्धत आहे. ‘आहार नियंत्रण, नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप आणि तणावमुक्ती’ या चतुःसूत्रीचा अवलंब केल्यास आपण मधुमेहावर नक्कीच विजय मिळवू शकतो.मधुमेह नियंत्रणाचा पाया : आहार‘आपण जे खातो, तेच आपण होतो’ हे वाक्य मधुमेहींसाठी तंतोतंत लागू होते. आजच्या आपल्या आहारात प्रामुख्याने पॉलिश्ड तांदूळ, मैदा, साखर, बेकरीचे पदार्थ, तेलकट व प्रक्रिया केलेले पदार्थ यांचा समावेश असतो. या पदार्थांचा ग्लायसेमिक निर्देशांक (जीआय) जास्त असल्याने ते खाल्ल्यावर रक्तातील साखर झपाट्याने वाढते..मधुमेहींसाठी योग्य आहारहिरव्या पालेभाज्या : पालक, मेथी, चाकवत, करडईडाळी व कडधान्ये : हरभरा, मटकी, मूग, मसूरसंपूर्ण धान्ये : ज्वारी, बाजरी, नाचणीफळे (मर्यादित प्रमाणात) : सफरचंद, पेरू, पपईतसेच शेंगदाणे, बदाम, अक्रोड, तीळ.आदर्श थाळीताटाचा किमान ५० टक्के भाग भाज्यांनी भरलेला असावा.२५ टक्के भाग प्रथिनांचा (उदा. डाळी, कडधान्ये) असावा.आणि फक्त २५ टक्के भाग धान्यांचा (उदा. भाकरी) असावा.मधुमेहींसाठी नमुना आहार आराखडासकाळी लवकर (७.०० - ७.३०) : एक ग्लास कोमट पाणी + ५ भिजवलेले बदाम किंवा २ अक्रोड.नाश्ता (८.३० - ९.००) : नाचणीचे डोसे, मूग डाळ धिरडे, ज्वारीची उकड पेंडी किंवा भरपूर भाज्या घातलेले ओट्स. पोहे, उपमा खाणार असाल तर त्यात भरपूर भाज्या घालाव्यात.दुपारचे जेवण (१.०० - १.३०) : एक मोठी वाटी सॅलड (काकडी, टोमॅटो) + १ छोटी ज्वारी किंवा बाजरीची भाकरी + १ मोठी वाटी पालेभाजी +.१ वाटी वरण किंवा कडधान्ये.संध्याकाळचा नाश्ता (४.३० - ५.००) : एक कप साखरविरहित चहा/ कॉफी किंवा ताक + भाजलेले दाणे किंवा मखाणा.रात्रीचे जेवण (७.३० - ८.००) : शक्य तितके हलके जेवण. मुगाच्या डाळीची खिचडी किंवा कडधान्यांचे सूप आणि थोडी भाजी. (झोपण्यापूर्वी किमान दोन-तीन तास आधी जेवावे.)अर्थात डाएट प्लॅन करण्याआधी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला जरूर घ्यावा.व्यायामाचे महत्त्वकेवळ आहार बदलून चालत नाही, तर शरीरातील साखर जाळण्यासाठी व्यायामही आवश्यक असतो.चालणे : दररोज सकाळी किंवा संध्याकाळी किमान ३० ते ४५ मिनिटे वेगाने चालावे (Brisk Walking).स्नायूंचा व्यायाम : आठवड्यातून दोनदा जोर-बैठका किंवा वजने उचलण्याचे व्यायाम करावेत, ज्यामुळे शरीराची इन्सुलिन वापरण्याची क्षमता वाढते.योगासने : मंडुकासन, पश्चिमोत्तानासन आणि सूर्यनमस्कार मधुमेहासाठी प्रभावी ठरू शकतात.सतत हालचाल : एका जागी तासन््तास बसून राहू नका. दर एक तासानंतर थोडी हालचाल करा..कोणती फळे खावीत?अनेकांना वाटते की मधुमेहींनी फळे खाऊ नयेत, पण ते चुकीचे आहे.काय खावे? : सफरचंद, पेरू, संत्री, मोसंबी, पपई आणि जांभूळ ही फळे फायबरयुक्त असल्याने मधुमेहींसाठी उत्तम आहेत.काय टाळावे? : आंबा, चिकू, सीताफळ आणि केळी यांमध्ये साखरेचे प्रमाण जास्त असते, त्यामुळे ही फळे टाळावीत किंवा अगदी कमी प्रमाणात खावीत.वेळ : फळे नेहमी सकाळी किंवा दुपारी खावीत, रात्री टाळावीत. फळांचा रस पिण्याऐवजी आख्खे फळ खाणे कधीही चांगले.वजन नियंत्रणही आवश्यकमधुमेह नियंत्रणात वजनाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. शरीराचे वजन प्रमाणाबाहेर वाढणे हेसुद्धा मधुमेहाच्या गुंतागुंतीचे एक कारण ठरते, हे अनेक संशोधनांतून सिद्ध झाले आहे. विशेषतः पोटावरील चरबी हे बरेचदा इन्सुलिन रेझिस्टन्सचे मूळ कारण असते. ही चरबी शरीरातील इन्सुलिनच्या कामात अडथळा निर्माण करते, ज्यामुळे रक्तातील साखर वाढत राहते.तुमच्या एकूण वजनात केवळ ५ ते १० टक्के घट झाली, तरी रक्तातील साखरेच्या पातळीत लक्षणीय सुधारणा दिसून येते. वजन नियंत्रित झाल्यास इन्सुलिनची संवेदनशीलता वाढते, परिणामी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषधांचे डोस किंवा गोळ्या कमी करणे शक्य होते. वजन कमी केल्यामुळे मधुमेहामुळे होणारी इतर गुंतागुंत टळू शकते. पण एक लक्षात घ्यायला हवे, वजन कमी करणे म्हणजे उपासमार नव्हे, तर योग्य आहार आणि व्यायामाद्वारे शरीरातील अतिरिक्त चरबी जाळणे होय..Migraine in Women: 'या' कारणांमुळे पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना होतो मायग्रेनचा जास्त त्रास! जाणून घ्या कंट्रोल करण्याचे ७ सोपे मार्ग .झोपेकडे दुर्लक्ष नकोआजच्या धकाधकीच्या जीवनातील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे अपुरी आणि विस्कळीत झोप. रात्री उशिरापर्यंत जागणे, मोबाईलचा अतिवापर करणे आणि टीव्ही पाहत झोपणे या सवयींचा थेट परिणाम तुमच्या रक्तातील साखरेवर होतो.अपुऱ्या झोपेचे शरीरावर दुष्परिणाम होतात. झोप पूर्ण न झाल्यास शरीर इन्सुलिनला योग्य प्रतिसाद देत नाही, परिणामी साखर वाढते. तसेच भूक वाढवणारे हार्मोन (Ghrelin) सक्रिय होते, ज्यामुळे अवेळी आणि जास्त खाणे होते. अपुऱ्या झोपेमुळे चयापचय क्रिया मंदावते आणि वजन वाढू लागते, जे मधुमेहासाठी घातक ठरते.हे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी दररोज किमान सात ते आठ तासांची शांत झोप घ्यावी. शरीराच्या नैसर्गिक चक्रानुसार रात्री १० ते ११ वाजेपर्यंत झोपणे आरोग्यासाठी सर्वोत्तम ठरते. झोपण्यापूर्वी किमान एक तास आधी मोबाईल, लॅपटॉप किंवा टीव्ही वापरणे पूर्णपणे टाळावे. झोप ही शरीराच्या नैसर्गिक दुरुस्तीची वेळ आहे. जर ही वेळ कमी झाली, तर शरीरात बिघाड होतो आणि आजार वाढत जातात..ताण : मधुमेहींचा अदृश्य शत्रूबहुतेक लोक तक्रार करतात, ‘मी डाएट पाळतो, नियमित व्यायाम करतो तरीही माझी शुगर का वाढते?’ अशा वेळी त्यामागे असलेले प्रमुख कारण म्हणजे मानसिक ताण. जेव्हा आपण मानसिक तणावाखाली असतो, तेव्हा शरीरात ‘कॉर्टिसोल’ नावाचे हार्मोन वाढते. हे हार्मोन यकृताला रक्तामध्ये जास्तीची साखर सोडण्यास प्रवृत्त करते, ज्यामुळे आहार नियंत्रित असूनही रक्तातील साखरेची पातळी वाढलेली दिसते. त्यामुळे ताणावर नियंत्रण हवे. त्यासाठी स्वतःसाठी वेळ काढायला हवा. धावपळीच्या आयुष्यात दररोज किमान १५-२० मिनिटे स्वतःसाठी राखून ठेवावीत. मन शांत करण्यासाठी दररोज थोडावेळ ध्यान आणि प्राणायाम करावा. वेगवेगळे छंद जोपासावेत. आवडीची गाणी ऐकणे, वाचन करणे किंवा बागकाम करणे यांसारख्या छंदांमुळे ‘हॅप्पी हार्मोन्स’ वाढतात. आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे इतरांशी अनावश्यक तुलना करणे थांबवावे, यामुळे मनावरचा बराचसा ताण कमी होतो. मन शांत असेल तर शरीर आपोआप बरे होऊ लागते. सकारात्मक मानसिकता हे मधुमेहावरचे रामबाण औषध आहे..औषधांची भूमिकामधुमेहाच्या उपचारात औषधांची भूमिका महत्त्वाची असते, ती पूर्णपणे नाकारता येत नाही. काही विशिष्ट परिस्थितीत औषधे घेणे अनिवार्य ठरते. औषधे केव्हा अत्यावश्यक असतात?जेव्हा निदानाच्यावेळी रक्तातील साखर खूपच जास्त असते.जर एचबीए१सीची पातळी प्रमाणाबाहेर वाढलेली असेल.जर मधुमेहाचा परिणाम डोळे, किडनी किंवा हृदयावर सुरू झाला असेल.अशावेळी औषधे एका संरक्षण कवचासारखे काम करतात, जे शरीराचे नुकसान होण्यापासून वाचवतात.एक महत्त्वाचे वास्तव हे आहे, की औषधे रक्तातील साखर तात्पुरती कमी करतात, पण आजाराचे मूळ कारण दूर करत नाहीत. नियमित आहारशिस्त पाळल्यास, साखर व मैदा टाळल्यास, दररोज व्यायाम करून वजन कमी केल्यास, पुरेशी झोप घेतल्यास आणि ताण नियंत्रित केल्यास शरीरातील इन्सुलिन अधिक प्रभावीपणे काम करू लागते. यामुळे औषधांची मात्रा लक्षणीयरित्या कमी करता येते. काही प्रकरणांमध्ये तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली औषधे बंदही करता येतात. रक्तातील साखर औषधांशिवाय स्थिर राहू लागते. अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे, औषधांमध्ये कोणताही बदल किंवा ती बंद करण्याचा निर्णय केवळ आणि केवळ तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच घ्यावा. स्वतःहून औषधे बंद करणे जीवावर बेतू शकते. इंटरनेट किंवा सोशल मीडियावरील अर्धवट माहितीवर आधारित स्वतःहून प्रयोग करणे (उदाहरणार्थ, औषधे बंद करणे, कडक डाएट करणे) अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. यामुळे साखर अचानक कमी-जास्त होऊन किडनी किंवा हृदयावर ताण येऊ शकतो. तज्ज्ञ डॉक्टर तुमच्या रक्तातील साखर, वय, कामाचे स्वरूप आणि किडनी-हृदयाची स्थिती पाहून सुरक्षित बदल सुचवतात.डायबेटिस रिव्हर्सल हा एक प्रवास आहे, तो कोणताही शॉर्टकट नाही. योग्य मार्गदर्शनाखाली केलेली जीवनशैलीतील सुधारणा केवळ तुमची साखरच नाही, तर तुमचे संपूर्ण आरोग्य सुधारते आणि हेच खऱ्या अर्थाने ‘रिव्हर्सल’ आहे.डॉ. सुबोध देशमुख अहिल्यानगरस्थितजनरल फिजिशियन आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 