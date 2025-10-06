Premium|Chiwda: दिवाळीच्या फराळात कुरकुरीत चिवड्याच्या खास पाककृती

सुप्रिया खासनीसदिवाळीच्या फराळातील आवडीचा, कुरकुरीत व चटपटीत पदार्थ म्हणजे चिवडा. फराळात आपली कायमस्वरूपी जागा राखणारा हा पदार्थ एरवीसुद्धा तितक्याच आवडीने खाल्ला जातो, मग तो साधा असो, उपवासासाठी केलेला असो किंवा पथ्यकारक असो... अशाच काही खमंग आणि कुरकुरीत चिवड्यांच्या सोप्या पाककृती... मिसळी-कडधान्यांचा चिवडासाहित्य अर्धा किलो जाड पोहे, अर्धी वाटी मूग, अर्धी वाटी काबुली चणे, १ वाटी शेंगदाणे, गरजेनुसार काजू-बेदाणे, १ चमचा खसखस, कढीपत्ता, चवीनुसार मीठ, साखर, तिखट, तळण्यासाठी तेल.कृती आदल्या दिवशी सर्व कडधान्ये व शेंगदाणे वेगळे वेगळे भिजत घालावेत. सकाळी चाळणीतून पाणी काढून टाकून कपड्यावर पसरून कोरडे करून घ्यावेत. नंतर सर्व कडधान्ये व शेंगदाणे वेगळे वेगळे तळून घ्यावे. पोहे, काजू, बेदाणे तळून घ्यावेत. खसखस थोडीशी भाजावी. मोठ्या पातेल्यात हिंग, हळद, मोहरी घालून फोडणी करावी. कढीपत्ता, पोहे घालून ढवळावे व खाली उतरवून ठेवावे. सर्व तळलेले पदार्थ कागदावर पसरून जास्तीचे तेल काढून घ्यावे. त्यावर चवीनुसार मीठ, साखर, तिखट व खसखस थोडीशी बारीक करून घालावी व पोहे घालून एकसारखे करावेत. .मक्याच्या पोह्यांचा चिवडासाहित्यपाव किलो मक्याचे पोहे, अर्धी वाटी भाजून सोललेले दाणे, अर्धी वाटी खोबऱ्याचे काप, अर्धी वाटी डाळे, २ मध्यम आकाराचे कांदे, ७-८ लसूण पाकळ्या, १ चमचा धने, १ चमचा जिरे, चवीनुसार मीठ-साखर-तिखट, ४-५ लवंगा, हळद, तळण्यासाठी तेल.कृतीसर्वप्रथम कढईत तेल गरम करून त्यात तळणीचे मोठे गाळणे ठेवावे. त्यात थोडे थोडे मक्याचे पोहे घालून कुरकुरीत तळून घ्यावेत. त्यानंतर खोबऱ्याचे काप, शेंगदाणे आणि डाळेसुद्धा वेगवेगळे तळून बाजूला ठेवावे. नंतर कांदे किसून घ्यावेत आणि घट्ट पिळून त्यातील पाणी काढून टाकावे. नंतर हा कांद्याचा कीस तेलात कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्यावा. लसूण पाकळ्या बारीक चिरून त्याही खरपूस तळून घ्याव्यात. मग धने, जिरे आणि लवंग एकत्र करून बारीक पूड करावी. ही तयार पूड पोह्यांमध्ये घालावी. त्यात चवीनुसार मीठ, साखर, तिखट आणि हळद घालून सर्व मिश्रण हलक्या हाताने कालवावे. पोहे जर फार फुगलेले वाटत असतील, तर थोडेसे हाताने कुस्करून घ्यावेत आणि मग तळलेले सर्व घटक एकत्र करावेत. .पातळ पोह्यांचा चिवडासाहित्यअर्धा किलो पातळ पोहे, अर्धा पाव डाळे, अर्धी वाटी खोबऱ्याचे काप, अर्धा पाव भाजून सोललेले दाणे, १२-१५ मिरच्या, १ वाटी कढीपत्ता पाने, अर्धा पाव मुरमुरे, मीठ व साखर चवीनुसार, १ चमचा गरम मसाला, तेल, मोहरी, हिंग, हळद.कृतीसर्वप्रथम एका मोठ्या पातेल्यात दीड डाव तेल घ्यावे. तेल तापल्यावर त्यात थोडीशी हळद घालावी आणि त्यात पोहे घालून हलक्या हाताने परतावे, जेणेकरून पोहे कुरकुरीत होतील. पोहे बोटाने चुरडून पाहावेत, ते सहज चुरडले गेले तर समजावे की ते तयार आहेत. नंतर पोहे पातेल्यातून खाली उतरवून कागदावर पसरून थंड करावेत. त्यानंतर त्याच पातेल्यात पुन्हा थोडे तेल गरम करून फोडणी तयार करावी. त्यात थोडेसे जास्त हिंग, तसेच मोहरी, हळद आणि मिरच्यांचे तुकडे घालून परतावे. मग त्यात बारीक कापलेले खोबरे, कढीपत्ता, डाळे, दाणे, चवीनुसार मीठ, साखर आणि गरम मसाला घालून थोडेसे परतावे. नंतर त्यात मुरमुरे घालून नीट हलवून घ्यावे. शेवटी त्यात आधी परतून ठेवलेले पोहे मिसळून सगळे मिश्रण एकजीव होईपर्यंत ढवळावे. चटपटीत पातळ पोह्यांचा चिवडा तयार. .Premium|Flowers: मनातील अव्यक्त भावना व्यक्त करण्यासाठी रंगीबेरंगी फुलांसारखे दुसरे माध्यम नाही...बटाट्याचा उपवास चिवडासाहित्यचार ते सहा मोठे बटाटे, अर्धी वाटी काजू, पाव वाटी बेदाणे, अर्धी वाटी शेंगदाणे, ८ ते १० हिरव्या मिरच्या, चवीनुसार मीठ, पिठीसाखर, तळण्यासाठी तेल.कृतीप्रथम बटाटे स्वच्छ धुऊन साले काढावीत आणि नेहमीच्या किसणीने किसून घ्यावेत. किसलेला बटाटा थोड्या थोड्या प्रमाणात हाताने घट्ट पिळून कापडावर पसरून ठेवावा. त्यानंतर तो कीस तळून घ्यावा. कीस बारीक असल्याने तो लगेच तळून होतो. नंतर दाणे, मिरच्यांचे तुकडे, काजू आणि बेदाणे वेगवेगळे तळून घ्यावेत. मग तळलेल्या किसामध्ये हे सर्व जिन्नस घालून चवीनुसार मीठ आणि साखर घालावी व एकजीव करावे. .Premium|Sorghum Snacks : ज्वारीचे स्नॅक्स.पथ्य चिवडासाहित्यपाव किलो साळीच्या लाह्या, २ चमचे तूप, पाव वाटी डाळे, ३ ते ४ मिरच्या, चवीनुसार मीठ-साखर.कृतीप्रथम लाह्या स्वच्छ निवडून फोलपटे काढून टाकावीत. नंतर कढईत तूप गरम करून त्यात डाळे आणि मिरच्यांचे तुकडे घालून परतावेत. त्यानंतर साळीच्या लाह्या घालून चवीनुसार मीठ व साखर घालावी. सर्व नीट परतून लाह्या कुरकुरीत होऊ द्याव्यात. अशाच पद्धतीने राजगिरा लाह्यांचाही चिवडा करता येतो.टिप्सचिवडा जास्त तेलकट झाला असल्यास त्यात थोडे मेतकूट घालावे. (उपवासाचा चिवडा याला अपवाद आहे.)चिवड्यात साखर घालायची असल्यास नेहमीच्या साखरेऐवजी पिठीसाखर वापरावी. ती पटकन आणि नीट मिसळते.पातळ पोह्यांचा चिवडा करताना पोहे आधी काही वेळ उन्हात ठेवावेत. त्यामुळे चिवडा अधिक कुरकुरीत होतो.चिवड्यात तळलेला कांदा घालायचा असल्यास कांदा उभा पातळ चिरून आधी उन्हात वाळवावा आणि नंतर तळावा. (सुप्रिया खासनीस पिंपरी-चिंचवडस्थित फूड ब्लॉगर अाहेत.)-------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.