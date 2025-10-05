Premium|Diwali Faral: फराळाच्या ताटातला गोडवा आणि झणझणीतपणाही; दिवाळ सणाची मेजवानी.!

मृणाल तुळपुळेफराळाचा कार्यक्रम म्हणजे माणसांना जवळ आणणारी, गोड-तिखट चवींची आणि आठवणींची मेजवानी असते. ह्या फराळाचे खरे सौंदर्य गोड व तिखट पदार्थांच्या संतुलनात आहे. फराळाची सुरुवात गोड पदार्थांनी केली जाते आणि तिखट पदार्थांनी त्याची लज्जत वाढवली जाते. फराळ म्हणजे केवळ खाद्यपदार्थांची मेजवानी नसून प्रेम जपण्याची आणि संस्कृती पुढे नेण्याची परंपराच आहे.दिवाळी हा दिव्यांचा व प्रकाशाचा सण. दिवाळीत घराघरांत आकाशकंदील व पणत्या लावल्या जातात, लक्ष्मीपूजन केले जाते, घरासमोर रांगोळ्या काढल्या जातात. या सणाचा अविभाज्य भाग म्हणजे दिवाळीतला फराळ.प्रत्येक घरात दिवाळीच्या काही दिवस आधीपासूनच गोड आणि तिखट फराळाचे पदार्थ करण्याची तयारी सुरू होते. घराघरांतून त्या फराळाच्या पदार्थांचा खमंग वास यायला लागतो. गृहिणी आपले पाककौशल्य वापरून फराळाचे पदार्थ करताना दिसतात. त्या पदार्थांमागे आजी-आईच्या हाताची चव आणि पिढीजात पाककृती दडलेल्या असतात. प्रत्येक घरातील फराळाचे पदार्थ करण्याच्या पद्धतींत व चवींत थोडेफार बदल असले, तरी काही पारंपरिक पदार्थ मात्र सगळ्याच घरांत केले जातात. .फराळाचे पदार्थ घरी करताना घरातील सगळे एकत्र येतात. कोणी लाडू वळतो, कोणी करंज्या भरतो, तर कोणी चकल्या पाडतो, तर कोणी अनारसे तळतो. यामुळे घरात आनंदाचे वातावरण तयार होते. लाडू भाजताना येणारा तुपाचा वास, करंजी तळताना पसरणारा गोडसर वास, शेव-चकल्या करताना पसरलेला खमंग वास ह्यामुळे घरात सणासुदीचे वातावरण निर्माण होते.हल्लीच्या धकाधकीच्या जीवनात सगळ्यांना घरी फराळाचे पदार्थ करायला जमतेच असे नाही, त्यामुळे ते बाजारातून आणण्याकडे कल दिसून येतो. बाजारातील पदार्थ कितीही चविष्ट असले, तरी त्यांना घरगुती फराळाची सर येत नाही, असे मला वाटते. घरी केलेल्या फराळाच्या विविध पदार्थांतून कुटुंबातील लोकांचे प्रेम, श्रम आणि आत्मीयता जाणवते.दिवाळीच्यावेळी नातलग, मित्र, शेजाऱ्यांना फराळाला आमंत्रित करण्याची आपली परंपरा आहे. दिवाळीत पाहुण्यांचा पाहुणचार फराळाच्या विविध पदार्थांनी केला जातो. आकर्षक सजावट, सुकामेवा आणि फराळासोबत चहा-कॉफी देऊन फराळाचा कार्यक्रम अधिक रंगतदार केला जातो. असा फराळ म्हणजे फक्त खाण्यापिण्याचा कार्यक्रम नसून, ती सणाच्या आनंदाला आणि नात्यांना गोडवा देणारी एक सुंदर परंपरा आहे. दिवाळीत पाहुण्यांचे आदरातिथ्य व स्वागत करण्यासाठी खास फराळाची थाळी सजवली जाते. करंजी, लाडू, चकली, शंकरपाळी, चिवडा अशा गोड-तिखट पदार्थांनी सजवलेली थाळी दिवाळीचे खरे आकर्षण ठरते. फराळाने भरलेली थाळी मित्रमंडळी, नातेवाईक आणि शेजारी ह्यांच्याकडे पाठवण्याचीही पद्धत अनेकजण पाळतात. असे विविध पदार्थांनी नटलेले फराळाचे ताट समृद्धी व आनंदाचे प्रतीक मानले जाते. .दिवाळीच्या फराळात लाडू हा मुख्य गोड पदार्थ असून त्याला फराळाचा राजा म्हणले जाते. रव्याचे, बेसनाचे, मोतीचुराचे असे असंख्य प्रकारचे लाडू प्रत्येक घरात आपापल्या पद्धतीने केले जातात. त्यामुळे फराळाच्या ताटात करंज्या, चकल्या, चिवडा हे पदार्थ असले तरी लाडवाशिवाय ते ताट अपूर्णच वाटते. करंजीने दिवाळीच्या फराळात एक खास स्थान मिळवले आहे. तिचे चविष्ट सारण आणि खुसखुशीत आवरण यांमुळे करंजी हा बऱ्याचजणांचा आवडता पदार्थ असतो. खुसखुशीत आणि तोंडात विरघळणारा चिरोटा फराळाला एक वेगळाच साज चढवतो. शंकरपाळी म्हणजे फराळातील खमंग गोडवा. गोड आणि तिखट अशा दोन्ही चवींत तयार होणारे खुसखुशीत शंकरपाळी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांची आवडती असतात. महाराष्ट्रात, विशेषतः कोकणात अनारशांशिवाय फराळ अपूर्ण मानला जातो. अधिक मासात व दिवाळीत अनारशांना विशेष महत्त्व असते.दिसायला आकर्षक आणि खायला चविष्ट असलेली चकली म्हणजे फराळातील सर्वांत लोकप्रिय तिखट पदार्थ. तिला फराळातल्या तिखट पदार्थांची राणी मानली जाते. फराळाच्या ताटात मांडलेली सोनेरी-तपकिरी रंगाची चकली म्हणजे ते ताट सजवणारा खमंग सोन्याचा दागिनाच जणू! कडबोळी हाही चकलीला सोबत करणारा एक खमंग आणि झणझणीत पदार्थ आहे. चकलीसारखाच वेटोळा, पण वेगळ्या चवीचा. चिवड्याचे प्रकार असंख्य आणि प्रत्येक प्रकाराला पसंती मिळते. जाड, बारीक, तिखट, गोड, नमकीन अशी वेगवेगळ्या प्रकारची शेव फराळात वैविध्य आणणारी. .फाराळाच्या या पारंपरिक पदार्थांबरोबरच चॉकलेटचे लाडू, भाकरवडी, फ्युजन करंजी, मठरी, काजू रोल, ड्रायफ्रुट बर्फी अशा पदार्थांनीही फराळात स्थानमिळवले आहे. बरेच लोक आरोग्याच्या बाबतीत जागरूकझाल्यामुळे फराळाचे शुगर-फ्री पदार्थदेखील खूप लोकप्रिय झाले आहेत. गोड पदार्थांचा गोडवा टिकवून ठेवण्यासाठी साखरेऐवजी गूळ, खजूर, मध किंवा इतर नैसर्गिक स्वीटनर वापरून हे पदार्थ केले जातात.फराळाचा कार्यक्रम म्हणजे माणसांना जवळ आणणारी, गोड-तिखट चवींची आणि आठवणींची मेजवानी असते. ह्या फराळाचे खरे सौंदर्य गोड व तिखट पदार्थांच्या संतुलनात आहे. फराळाची सुरुवात गोड पदार्थांनी केली जाते आणि तिखट पदार्थांनी त्याची लज्जत वाढवली जाते. फराळ म्हणजे केवळ खाद्यपदार्थांची मेजवानी नसून प्रेम जपण्याची आणि संस्कृती पुढे नेण्याची परंपराच आहे.दिवाळी हा दिव्यांचा व प्रकाशाचा सण. दिवाळीत घराघरांत आकाशकंदील व पणत्या लावल्या जातात, लक्ष्मीपूजन केले जाते, घरासमोर रांगोळ्या काढल्या जातात. या सणाचा अविभाज्य भाग म्हणजे दिवाळीतला फराळ. .प्रत्येक घरात दिवाळीच्या काही दिवस आधीपासूनच गोड आणि तिखट फराळाचे पदार्थ करण्याची तयारी सुरू होते. घराघरांतून त्या फराळाच्या पदार्थांचा खमंग वास यायला लागतो. गृहिणी आपले पाककौशल्य वापरून फराळाचे पदार्थ करताना दिसतात. त्या पदार्थांमागे आजी-आईच्या हाताची चव आणि पिढीजात पाककृती दडलेल्या असतात. प्रत्येक घरातील फराळाचे पदार्थ करण्याच्या पद्धतींत व चवींत थोडेफार बदल असले, तरी काही पारंपरिक पदार्थ मात्र सगळ्याच घरांत केले जातात.फराळाचे पदार्थ घरी करताना घरातील सगळे एकत्र येतात. कोणी लाडू वळतो, कोणी करंज्या भरतो, तर कोणी चकल्या पाडतो, तर कोणी अनारसे तळतो. यामुळे घरात आनंदाचे वातावरण तयार होते. लाडू भाजताना येणारा तुपाचा वास, करंजी तळताना पसरणारा गोडसर वास, शेव-चकल्या करताना पसरलेला खमंग वास ह्यामुळे घरात सणासुदीचे वातावरण निर्माण होते.हल्लीच्या धकाधकीच्या जीवनात सगळ्यांना घरी फराळाचे पदार्थ करायला जमतेच असे नाही, त्यामुळे ते बाजारातून आणण्याकडे कल दिसून येतो. बाजारातील पदार्थ कितीही चविष्ट असले, तरी त्यांना घरगुती फराळाची सर येत नाही, असे मला वाटते. घरी केलेल्या फराळाच्या विविध पदार्थांतून कुटुंबातील लोकांचे प्रेम, श्रम आणि आत्मीयता जाणवते. .Premium|Historical Ganesha: गणपती गडद; सह्याद्रीच्या कुशीत लपलेलं भक्तीचं आणि इतिहासाचं रत्न.दिवाळीच्यावेळी नातलग, मित्र, शेजाऱ्यांना फराळाला आमंत्रित करण्याची आपली परंपरा आहे. दिवाळीत पाहुण्यांचा पाहुणचार फराळाच्या विविध पदार्थांनी केला जातो. आकर्षक सजावट, सुकामेवा आणि फराळासोबत चहा-कॉफी देऊन फराळाचा कार्यक्रम अधिक रंगतदार केला जातो. असा फराळ म्हणजे फक्त खाण्यापिण्याचा कार्यक्रम नसून, ती सणाच्या आनंदाला आणि नात्यांना गोडवा देणारी एक सुंदर परंपरा आहे. दिवाळीत पाहुण्यांचे आदरातिथ्य व स्वागत करण्यासाठी खास फराळाची थाळी सजवली जाते. करंजी, लाडू, चकली, शंकरपाळी, चिवडा अशा गोड-तिखट पदार्थांनी सजवलेली थाळी दिवाळीचे खरे आकर्षण ठरते. फराळाने भरलेली थाळी मित्रमंडळी, नातेवाईक आणि शेजारी ह्यांच्याकडे पाठवण्याचीही पद्धत अनेकजण पाळतात. असे विविध पदार्थांनी नटलेले फराळाचे ताट समृद्धी व आनंदाचे प्रतीक मानले जाते.दिवाळीच्या फराळात लाडू हा मुख्य गोड पदार्थ असून त्याला फराळाचा राजा म्हणले जाते. रव्याचे, बेसनाचे, मोतीचुराचे असे असंख्य प्रकारचे लाडू प्रत्येक घरात आपापल्या पद्धतीने केले जातात. त्यामुळे फराळाच्या ताटात करंज्या, चकल्या, चिवडा हे पदार्थ असले तरी लाडवाशिवाय ते ताट अपूर्णच वाटते. करंजीने दिवाळीच्या फराळात एक खास स्थान मिळवले आहे. तिचे चविष्ट सारण आणि खुसखुशीत आवरण यांमुळे करंजी हा बऱ्याचजणांचा आवडता पदार्थ असतो. खुसखुशीत आणि तोंडात विरघळणारा चिरोटा फराळाला एक वेगळाच साज चढवतो. शंकरपाळी म्हणजे फराळातील खमंग गोडवा. गोड आणि तिखट अशा दोन्ही चवींत तयार होणारे खुसखुशीत शंकरपाळी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांची आवडती असतात. महाराष्ट्रात, विशेषतः कोकणात अनारशांशिवाय फराळ अपूर्ण मानला जातो. अधिक मासात व दिवाळीत अनारशांना विशेष महत्त्व असते. .Premium|Green Technology: सामान्य माणसं हरित इंधनाचे पर्याय निवडतात, तेव्हा ते सीमोल्लंघन नाही तर दुसरं काय असतं?.दिसायला आकर्षक आणि खायला चविष्ट असलेली चकली म्हणजे फराळातील सर्वांत लोकप्रिय तिखट पदार्थ. तिला फराळातल्या तिखट पदार्थांची राणी मानली जाते. फराळाच्या ताटात मांडलेली सोनेरी-तपकिरी रंगाची चकली म्हणजे ते ताट सजवणारा खमंग सोन्याचा दागिनाच जणू! कडबोळी हाही चकलीला सोबत करणारा एक खमंग आणि झणझणीत पदार्थ आहे. चकलीसारखाच वेटोळा, पण वेगळ्या चवीचा. चिवड्याचे प्रकार असंख्य आणि प्रत्येक प्रकाराला पसंती मिळते. जाड, बारीक, तिखट, गोड, नमकीन अशी वेगवेगळ्या प्रकारची शेव फराळात वैविध्य आणणारी.फाराळाच्या या पारंपरिक पदार्थांबरोबरच चॉकलेटचे लाडू, भाकरवडी, फ्युजन करंजी, मठरी, काजू रोल, ड्रायफ्रुट बर्फी अशा पदार्थांनीही फराळात स्थान मिळवले आहे. बरेच लोक आरोग्याच्या बाबतीत जागरूक झाल्यामुळे फराळाचे शुगर-फ्री पदार्थदेखील खूप लोकप्रिय झाले आहेत. गोड पदार्थांचा गोडवा टिकवून ठेवण्यासाठी साखरेऐवजी गूळ, खजूर, मध किंवा इतर नैसर्गिक स्वीटनर वापरून हे पदार्थ केले जातात.फराळाचा कार्यक्रम म्हणजे माणसांना जवळ आणणारी, गोड-तिखट चवींची आणि आठवणींची मेजवानी असते. ह्या फराळाचे खरे सौंदर्य गोड व तिखट पदार्थांच्या संतुलनात आहे. फराळाची सुरुवात गोड पदार्थांनी केली जाते आणि तिखट पदार्थांनी त्याची लज्जत वाढवली जाते. फराळ म्हणजे केवळ खाद्यपदार्थांची मेजवानी नसून प्रेम जपण्याची आणि संस्कृती पुढे नेण्याची परंपराच आहे.----------------------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.