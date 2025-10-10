Premium| Fusion Karanjya: एम्पनाडा करंज्यांची गोष्ट...

मधुराणी सप्रे...मग मी मोदकांचं किंवा ओल्या नारळाच्या करंजीसाठीचं सारण केलं. मस्त जायफळ, खसखस आणि खराखुरा गूळ घालून. ते त्या टॉर्टियामध्ये भरून दुधाचं बोट लावून ‘करंजी’ बंद केली. कातणीनं तिला थोडा आकारबिकार दिला, तुपाचं बोट लावलं आणि दिलं ठेवून ओव्हनमध्ये. आणि अहो आश्चर्यम्! १५ मिनिटांत ओल्या नारळाच्या खुसखुशीत ‘एम्पनाडा करंज्या’ बाहेर पडल्या!.‘‘...ज या जड अंतःकरणानं उठली आणि तिनं आजीच्या रेसिपीज लिहिलेली तिची लाडकी डायरी उघडली. चिवड्यासाठी पोहे भाजायला कढई ठेवली. आधी पोहे खरपूस भाजून घेतले. मग थोडं तेल गरम करून सुक्या खोबऱ्याच्या पातळ चकत्या, दाणे, काजू, डाळं तळून बाजूला काढून ठेवलं. त्याचा मिश्र सुगंध घरभर दरवळला. मग तिनं थोडे बेदाणे कढईत टाकताच ते टम्म फुगले. जयाला ते बेदाणे थेट तिच्या लहानपणात घेऊन गेले. आजीच्या पदराला धरून तिचा स्वयंपाक बघताना तिला या बेदाण्यांची फार मजा वाटायची...’’.बास! जयाच्या भावविश्वाशी माझं असलेलं देणंघेणं खरंतर खोबऱ्याच्या (पातळ) चकत्या कढईत पडल्या तेव्हाच संपलं होतं. तोंडातून पाणी गळायचं बाकी राहिलं होतं. दिवाळी अंक बंद करून मी जयासारखीच उठले. जड अंतःकरणानं, खरंतर भुकेल्या पोटानं आणि खवळलेल्या जिभेनं. कढई ठेवली तिच्यासारखीच. पण त्यानंतरचं काहीही तिच्यासारखं झालं नाही! घरात पातळ पोहे नव्हते, जाड होते. काजू नव्हते, बदाम होते. बेदाणे नव्हते, मनुका होत्या. जयाच्या स्वयंपाकघरात सदा तयार असलेल्या वाण सामानाचं मला भलतंच कौतुक वाटलं. अंतःकरण जड व्हायच्या आधी तिनं वाण सामान भरून ठेवलं असेल आणि लेखकानं तो तपशील गाळला असेल अशी मी स्वतःची समजूत घातली आणि फ्रिजवरच्या इंडियन स्टोअरच्या यादीत पातळ पोहे लिहिले..फराळाचे हे असे हंगामी प्रयत्न काही माझ्या स्वयंपाकघराला नवे नाहीत. तो उत्साह दर दिवाळीच्या काही दिवस आधी फुटतो आणि भारतातून निघालेलं फराळाचं कुरिअर पोहोचलं की मावळतो. पण तरी संसाराला लागून १६ वर्षं झाली तरी स्वतःहून फराळ करण्याचं कौतुक ओसरलेलं नाही! माझं स्वतःचं तर नाहीच, पण ते फराळाचे फोटो घरच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर पाठवल्यावर आई, काकवा, मावश्यांचं ‘परदेशी जाऊनही आपली संस्कृती जपतीये हो!’ ऐकलं की मगच आम्हा सगळ्यांना दिवाळी सुरू झाल्यासारखं वाटतं. फोटोत चव कळत नाही ते एक बरं आहे, झाकली मूठ सव्वा लाखाची!.पण मला वाटतं भारतातल्या चाणाक्ष आणि अनुभवी आया, सासवांना फोटो पाहून साधारण कल्पना येत असावी. नाहीतर त्यांनी अजूनही दर वर्षी फराळाचं कुरिअर पाठवण्याची कसरत केली नसती. दरवर्षी पुण्यामुंबईत जाहिराती सुरू होतात म्हणे हल्ली. परदेशी फराळ पाठवणाऱ्या सेवा सुरू झाल्या आहेत. तुम्ही काही करायचं नाही, फक्त ऑर्डर द्यायची. पण आमच्या घरात प्रत्येकाच्या एकेक तऱ्हा आहेत. कुणाला बेसनाचे लाडू आवडतात, कुणाला रव्याचे, कुणाला बुंदीचे. कुणाला पोह्यांचा चिवडा, कुणाला भडंग, कुणाला मक्याचा चिवडा. एक ना दोन... आणि भारतातील आई-वडिलांना ते सगळे हट्ट पुरवण्याचा तेवढाच उत्साह असतो. त्यामुळे त्यांची दिवाळीची तयारी म्हणजे थोडा फराळ घरी करायचा, थोडा विकत आणायचा, तोही थोडा इकडून आणि थोडा तिकडून; आवडीप्रमाणे. मग कुरियर सेवा गाठायची आणि ते खोकं पाठवून त्याचा ट्रॅकिंग नंबर व्हॉट्सॲप ग्रुपवर टाकला, की मग ते दिवाळीची स्वच्छता करायला मोकळे!.इकडे ट्रॅकिंग नंबर येऊन धडकला, की त्या फराळाच्या खोक्याच्या प्रवासाचा माग ठेवण्यात आम्ही मग्न. त्याच्या आगमनाचा दिवस म्हणजे एक छोटी दिवाळीच असते. अधाशासारखं त्याचं उद्घाटन होतं. ते सगळं भारतातून आलेलं प्रेम टेबलवर मांडून ठेवून त्याचे फोटो पुन्हा त्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर पाठवले जातात. मग एकेका पदार्थाचं, त्याच्या रंगरूपाचं, चवीचं विश्लेषण होतं. ते सुबक, चविष्ट लाडू, कुरकुरीत, खुसखुशीत नि सुरेख चकल्या, खमंग चिवडे, तोंडात विरघळणारी रवाळ शंकरपाळी, त्या करंज्या, अनारसे, चिरोटे....आहाहा...!!तसं बघायला गेलं तर फराळ घरी करायला खरंतर काहीच अडथळा नसतो. अमेरिकेत काय किंवा भारतीय लोक स्थायिक झालेल्या इतर देशांत काय, हल्ली भारतीय पदार्थ किंवा ते तयार करण्यासाठीचा कच्चा माल सगळीकडे मिळतो. काही ठिकाणी तो विकत घेण्यासाठी थोडाफार प्रवास करावा लागतो, त्यासाठी थोडी आधीपासून तयारी करावी लागते, पण उपलब्धता असते. आई, सासू, काकू, मावशी यांच्या मागं उभं राहून शिकता येणं शक्य नसलं, तरी यूट्यूबच्या माध्यमातून अनेक उत्तमोत्तम पाककला गुरूंकडे एकलव्यासारखी रिमोट शिकवणी लावणं सहज शक्य झालंय..शिवाय उत्साहाचीही कमतरता बरेचदा नसते. भारतातून बाहेर पडल्यावरच खरंतर हा उत्साह जास्त येतो. ‘भारतीय परंपरांचा पाईक होण्याची पात्रता’ बाळगण्याचे अगदी मनापासून प्रयत्न भारताबाहेर होत असतात. त्यातून मग मराठी शाळा, महाराष्ट्र मंडळांतून हळदी-कुंकू आणि मंगळागौरीसकट सगळे कार्यक्रम, प्रादेशिक नाटकं असे उपक्रम सगळीकडे सुरू असतात..दिवाळी फराळाच्या पाकस्पर्धाही होतात हल्ली! माझ्या स्वतःच्या स्वयंपाकघरातल्या फसलेल्या करंज्या किंवा हसलेल्या चकल्यांचे किस्से बरेच आहेत, पण परदेशातील फराळ म्हणल्यावर लगेच आठवतो तो हा किस्सा... आमच्याइथल्या महाराष्ट्र मंडळानं एकदा अशीच दिवाळी फराळ पाकस्पर्धा आयोजित केली होती. माझ्या एका शेजारणीला स्पर्धांचं आणि त्यात नंबर काढण्याचं फार आकर्षण. एरवी तिला एखाद्या गोष्टीत रस असो वा नसो, स्पर्धा म्हटलं की तिला सुरसुरी येते. मग ती अखिल उत्तर अमेरिका फुगडी प्रतियोगिता असो, जागतिक बेली डान्स स्पर्धा असो किंवा सोसायटीच्या वार्षिक दिनानिमित्त एका मिनिटात जास्तीत जास्त फुगे फुगवण्याची चढाओढ असो, ती सगळीकडे नंबर काढण्याच्या हात धुऊन मागं लागणार! मग दिवाळी फराळ स्पर्धा म्हटल्यावरही हिला चेव चढला! पण स्पर्धा जिंकायची तर नुसते चविष्ट पदार्थ करून भागणार नाही, ते इतरांपेक्षा वेगळे आणि उठावदार झाले पाहिजेत. .त्यात आमची ही मैत्रीण आमच्या गावातली सर्वांत फिट (किमान इन्स्टाग्रामवर तरी). माझ्या भारतातून आलेल्या फराळावर कॅलऱ्यांची लेबलं लावणारी. तिला पदार्थ नाही, तर त्यातले मॅक्रो आणि मायक्रो न्यूट्रिएंट्स दिसतात थेट! मग साहजिकच तिच्या फराळाच्या पदार्थांचं वेगळेपण म्हणजे त्यांची पोषणमूल्यं. मग झाले हिचे प्रयोग सुरू. तेही माझ्यावर! तेल न वापरता ओव्हनमध्ये भाजून केलेल्या खुळखुळ्यासारख्या करंज्या, एअर फ्रायरमध्ये होरपळलेले शंकरपाळे, मैद्याऐवजी मिलेट पीठ आणि साखरेऐवजी मेपल सिरप वापरून केलेल्या मिठाया, लाह्यांपासून केलेला प्रथिनयुक्त चिवडा, केल (अमेरिकेत मिळणारा सॅलडमध्ये वापरला जाणारा एक कडवट पाला), गाजर आणि डाळीच्या पिठापासून अर्थातच बेक केलेली शेव... काही विचारू नका! माझ्या घरातली फराळाशी संबंध असलेली सगळी भांडी, उपकरणं हळूहळू तिच्या घरी नांदायला जाऊ लागली. चकलीचा सोऱ्या, कातणी, मोठा झारा, एवढंच काय, एक दिवस पुरणयंत्रही घेऊन गेली. त्याचं काय करणार होती ते काही मी विचारलं नाही. आज डब्यातून चवीला काय येणार आहे अशा विवंचनेत असताना पुरणयंत्र तुटलंय असं म्हणत परत आली. पुरणयंत्राचे दोन भाग जोडायचे असतात हे तिला माहीत नव्हतं. पण मी काही तिला समजावण्याच्या फांदात पडले नाही. ‘असू दे गं, तुटायचंच एक दिवस’ असं म्हणून पुरणयंत्र गुंडाळून चटकन ठेवून दिलं!.या सगळ्या प्रयोगांअंती तिनं एक पदार्थ नक्की केला आणि स्पर्धेसाठी नाव दिलं. पदार्थाचं नाव ठेवलं फ्यूजन करंजी! ती बापडी करंजी कशा-कशाचं फ्यूजन असणार होती, ते त्या देवघरातल्या अन्नपूर्णेलाच ठाऊक! आणि एवढे सगळे सोपस्कार करून आमची ही मैत्रीण ऐन स्पर्धेच्या दोन दिवस आधी आजारी पडली. माझ्या नवऱ्याच्या मते तिच्या फराळातली प्रथिनं तिला बाधली असणार. तर ते असो. तिच्यासाठी (अँटिऑक्सिडंटयुक्त) फळं घेऊन भेटायला गेले तेव्हा म्हणाली, ‘अगं स्पर्धेला एकटीनं जात येणार नव्हतं, दोघांचा संघ हवा होता. म्हणून तुझंपण नाव दिलंय. तर आता तू जा. तुला मी रेसिपी देते,’ असं म्हणून तिनं रेसिपी खरडलेला एक कागद माझ्या हातात कोंबला. झालं!.थोडा वेळ ‘नको गं’, ‘नाही गं’ करत मी शेवटी शेजारधर्माला जागून हो म्हटलं. आता स्पर्धेला जाणं आलं, त्यात फ्युजन करंजीशी निष्ठा ठेवणं आलं. रेसिपी बघितली तर त्यात सारणाच्या साहित्यात गोझी बेरीज लिहिलं होतं. ते बघून मी तो कागद कचऱ्यात टाकणार तेवढ्यात कचऱ्यात मला आणखी एक कागद दिसला. त्याच्यावर करंजीचं चित्र होतं. पाहिलं तर ती एका मेक्सिकन रेस्टॉरंटची जाहिरात होती. कुतूहलानं मी जाहिरात वाचली, तर त्या करंज्या म्हणजे एक मेक्सिकन पदार्थ होता - एम्पनाडा. त्या मेक्सिकन करंजीनं बरंच काही अभक्ष्य भक्षण करून पोट फुगवून घेतलं होतं. ती काही का खाईना, पण बिचारी देवासारखी धावून आली. तिनंच मला फ्यूजन करंजीची कल्पना दिली..मग मी एम्पनाडाची सोप्यातली सोपी रेसिपी निवडली. मेक्सिकन टॉर्टिया (म्हणजे मक्याच्या पोळ्या) घेऊन त्यांच्या पोटात सारण भरून त्या बंद करून एअर फ्रायरमध्ये किंवा ओव्हनमध्ये बेक करणं असा त्या रेसिपीचा सारांश. मग मी मोदकांचं किंवा ओल्या नारळाच्या करंजीसाठीचं सारण केलं. मस्त जायफळ, खसखस आणि खराखुरा गूळ घालून. ते त्या टॉर्टियामध्ये भरून दुधाचं बोट लावून ‘करंजी’ बंद केली. कातणीनं तिला थोडा आकारबिकार दिला, तुपाचं बोट लावलं आणि दिलं ठेवून ओव्हनमध्ये. आणि अहो आश्चर्यम्!.१५ मिनिटांत ओल्या नारळाच्या खुसखुशीत ‘एम्पनाडा करंज्या’ बाहेर पडल्या! दिसायला ओबडधोबडच होत्या, पण चवीला छान होत्या. खरंच! मस्त घमघमाट सुटला होता. त्या चवीपुरत्या केलेल्या चार करंज्या शून्य मिनिटांत फस्त झाल्या! स्पर्धा पार पडली. करंजी काही नंबरात आली नाही. नंबरात आलेले पदार्थ होते चीरिओजचा (ओट्स सीरिअलचा प्रकार) चिवडा आणि प्रोटीन पावडरचे लाडू. पण त्यानिमित्तानं, दर दिवाळीत भारतातून निघालेला फराळ आमच्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत घराला तगवून ठेवायला एक सोपा पदार्थ मिळाला! 