Premium|Diwali: दिवाळी! अंधारातून प्रकाशाकडे जाण्याची, निराशेतून आशेकडे वळण्याची

घरातल्या अंगणात पहाटेच्या गार वाऱ्याची येणारी हलकी झुळूक... कुडकुडत्या थंडीतही अंगणात शिंपडलेल्या सड्याने चैतन्यमय झालेले वातावरण... अलगद उमललेल्या रातराणी, पारिजात, मोगऱ्याचा मनाला प्रसन्न करणारा गंध... भावस्पर्शी वाटणाऱ्या शोभिवंत रांगोळीने खुललेले घराचे सौंदर्य... त्याच क्षणी क्षितिजावर उगवणाऱ्या गगनराज भास्कराच्या कोटी कोटी किरणांनी उधळणाऱ्या अनलशरांनी झगमगणारे भुवन... असं वातावरण आपण जवळून अनुभवलंय. ते जगलंय. अशी प्रसन्न, चैतन्यमय आणि उत्साही सकाळ म्हणजेच दिवाळीची खरी चाहूल. दिवाळीचं आगमन फक्त दिनदर्शिकेतल्या तारखांपुरतं मर्यादित नसतं; दिवाळी असते मनःपटलावर विराजलेली! दिवाळी म्हणजे केवळ घरातील सजावट, सुवासिक फुलांच्या आकर्षक माळा, अंधःकारावर मात करणाऱ्या दिव्यांचे तेज किंवा घराघरांसमोरील झगमगते आकाशकंदील एवढीच नसते. दिवाळी म्हणजे अंतःकरणात उमलणारी प्रेरणा, आनंद आणि आशेची उजळण. अंगणात रेखाटलेली नाजूक रांगोळी ही फक्त सजावट नसते, तर शुभक्षणांचे स्वागतचिन्ह असते. हवेत दरवळणारा फुलांचा सुगंध मन अनामिक प्रफुल्लित करतो. कुसुमाग्रजांनी शब्दबद्ध केलेल्या ओळी दिवाळीच्या या अनुभूतीला अधिक बोलक्या ठरतात... ."तिमिरातून तेजाकडेने दीपदेवा जीवना..."हीच खरी दिवाळी! अंधारातून प्रकाशाकडे जाण्याची, निराशेतून आशेकडे वळण्याची आणि अंतर्मनाला नव्या तेजाने उजळवण्याचा प्रेरणास्रोत म्हणजे दीपोत्सव. दिव्यांच्या लुकलुकाटात, रांगोळीच्या रंगांमध्ये आणि सुगंधी वातावरणात हीच जाणीव आपल्याला दरवर्षी नव्याने उमलत राहते.दीपोत्सवाची सुरुवात नेहमीच घराच्या अंगणातल्या एका दिव्यापासून होते. तो दिवा असतो मातीचा. थोड्याशा तेलाने भिजलेला. त्याची वात अगदी लहानशी... पण जिद्द मात्र मोठी. त्या छोट्याशा दिव्याची लुकलुकती ज्योत मनाला अवर्णनीय आश्वासकता देते. अंधार कितीही दाट, गडद, विळखा घालणारा असो; त्या एका दिव्याच्या प्रकाशाने तो थोडासा का होईना मागे सरकतोच. एक दिवा दुसऱ्याला उजळवतो, मग तिसऱ्याला, चौथ्याला... आणि प्रत्येक तेवणारा दिवा पाहता-पाहता अंगण, सोसायटी, गावाचा आसमंत प्रकाशमान करतो. जणू एका ज्योतीने संपूर्ण विश्व तेजोमय करण्याचा संकल्पच केलेला असतो. .जीवनाच्या प्रवासातही अशीच अंधारानं भरलेली वळणं जागोजागी लागतात. कधी संकटांचे काळे ढग डोक्यावर दाटून येतात, तर कधी निराशेचं धुकं इतकं व्यापून टाकतं, की वाट सापडता सापडत नाही. आजच्या धावपळीच्या जीवनात जणू अंधाराचे वेगवेगळे चेहरे रोज समोर उभे ठाकतात. नैराश्याची छाया, महागाईचे ओझे, बेरोजगारीची खिन्नता, गुन्हेगारीचे बदलते रूप, सातत्याने वाढणारा स्क्रीन टाइम यांतून आयुष्यात अंधार दाटू लागतो. त्यातच आर्थिक अडचणींचा विळखा, सामाजिक संकटांची झळ, नैसर्गिक आपत्तींचे आघात आणि वैयक्तिक आयुष्यातील आव्हाने... या सगळ्या काळोखाने मनाचे आकाश जणू अधिकच गडद होत जाते. पण, अंधार कधीच कायमस्वरूपी नसतो. त्याला मागे सारण्यासाठी मनात सकारात्मकतेचा, श्रद्धेचा दिवा तेवत ठेवावा लागतो. हा दीप प्रज्वलित ठेवण्यासाठी फार काही मोठे करावे लागत नाही. फक्त ध्यान साधना करावी, ओंकाराच्या स्पंदनात मनाला स्थिर करावे आणि विचारांना सकारात्मकतेची दिशा द्यावी. हे साधणं म्हणजे अंतःकरणातील दीपोत्सवच! .अंतःकरणातील दीपोत्सवाप्रमाणे दिवाळीच्या रात्री घराघरांत, देवालयांत आणि उद्यानांत दीपोत्सव होतो. हा फक्त सजावटीपुरता मर्यादित नसतो; तो समतेचा, सद्भावनेचा आणि संवेदनशीलतेचा संदेश देतो. शाश्वत सुख आणि सौहार्द टिकवण्यासाठी मनातील दिवा चेतविणे आवश्यक आहे. जीवनाच्या प्रत्येक वळणावर, प्रत्येक अंधाऱ्या क्षणी, तो दिवा आपल्याला मार्ग दाखवतो, ऊर्जा देतो आणि आपल्या जीवनात आशेचा प्रकाश पसरवतो.म्हणूनच प्रत्येक दिवाळीत आपण पुन्हा पुन्हा ठरवतो, की आपल्या अंतर्मनातील दिवा तेवत राहू दे!दिवा जळू दे सारी रात...