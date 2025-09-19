Premium|America first: अमेरिकेच्या आयात धोरणामुळे जगात उलथापालथ; ट्रम्पच्या धोरणांचा जागतिक परिणाम

विश्वाचे आर्त । डॉ. सदानंद मोरे थोडक्यात अमेरिकेचे हितसंबंध पहिल्यांदा, मग इतर गोष्टी, असा ट्रम्पसाहेबांचा खाक्या १९८७मध्येच समजून आला होता. आज ट्रम्पकडून जे राजकारण चालले आहे, अमेरिकेच्या आयात शुल्काविषयीच्या नव्या धोरणामुळे जगात जी उलथापालथ होत आहे आणि सर्वत्र अस्वस्थतेचे वातावरण पसरले आहे, त्याचे सूचन या त्यांच्या खुल्या पत्रातून होते.अमेरिकेच्या एकूणच जगाशी आणि त्यातल्या त्यात युरोपशी आणि त्यातही परत इंग्लंडशी असलेल्या संबंधांत कशी स्थित्यंतरे होत गेली आणि त्यांचा जगाच्या जडणघडणीवर काय परिणाम झाला हे लक्षात घेतले, तर आजच्या आणि अर्थातच उद्याच्याही राजकारणात तिची भूमिका महत्त्वाची ठरली व ठरणारही आहे यात संशय उरत नाही. या स्थित्यंतरांच्या चर्चेत अमेरिकेच्या स्वतःकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात आणि अर्थात स्वप्रतिमेतही काय बदल झाले, त्यांचा जगावर काय परिणाम झाला तिकडेही लक्ष द्यावे लागेल.सुरुवात करताना उलट दिशेने म्हणजे वर्तमानाकडून करू. आजचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाची ही दुसरी खेप आहे. याआधीच्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव करून ज्यो बायडन राष्ट्राध्यक्ष झाले असले, तरी बायडनच्या अगोदर म्हणजेच बराक ओबामानंतरचे अध्यक्ष म्हणून ट्रम्पच निवडून आले होते. .ट्रम्प राजकारणात प्रवेश करून राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवणार असल्याची चर्चा फार पूर्वीपासून सुरू झाली. १९८८मध्ये झालेल्या निवडणुकीत जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश निवडून आले असले, तरी ट्रम्प तेव्हा उमेदवारी मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील अशी अटकळ बांधली जात होती; पण तसे काही झालेले दिसले नाही. ट्रम्प एक यशस्वी व्यावसायिक असल्याने त्यांच्याकडे पैसा बक्कळ असणार हे वेगळे सांगायची गरज नाही. मात्र कदाचित त्यामुळेच त्यांना त्या निवडणुकीच्या आधीच अमेरिकेतील महत्त्वाच्या वर्तमानपत्रांमध्ये अमेरिकी मतदारांसाठी एक अनावृत्त पत्र लिहून आपली भूमिका मांडता आली. मात्र या पत्राला जाहिरात मानण्यात आल्याने त्यांना ती छापण्यासाठी बाजारभावाप्रमाणे मोठी किंमत मोजावी लागली असणार यात शंका नाही.व्यावसायिक असलेल्या ट्रम्पनी राजकारणाचाही विचार नफा-तोट्याच्या हिशेबाने करणे स्वाभाविक म्हणावे लागते. त्यापूर्वीच्या अमेरिकी राजकारणावर ज्याचा प्रभाव पडला होता, तो हेन्री किसिंजर हा मुळात राजकारणाचा अभ्यासक व मुत्सद्दी राजकारणी होता. त्यामुळे त्याची दृष्टी मुख्यतः राजकीय होती. अर्थात, त्यामुळे अमेरिकेचा व्यापार तोट्यात चालावा असे त्याला वाटायचे कारण नव्हते. मात्र व्यापार हा प्राधान्याचा विषय असता कामा नये, ‘मुख्य ते राजकारण’ आणि अनुषंगाने इतर व्यवहार हा त्याचा प्राधान्यक्रम होता. ट्रम्पचे तसे नाही. राजकारणासाठी आणि त्यात परत जगाच्या उठाठेवी करण्यासाठी अमेरिकेला व्यापारात वगैरे तूट येणे आणि इतर राष्ट्रांचा लाभ होणे ही व्यापाऱ्यासाठी, व्यावसायिकासाठी परवडणारी बाब नव्हे. त्याच्या या भूमिकेचे स्वच्छ प्रतिबिंब त्याने १९८८च्या निवडणुकीपूर्वी २ सप्टेंबर १९८७ यादिवशी जाहिरात म्हणून प्रसिद्ध केलेल्या अनावृत्त पत्रात पडलेले दिसून येते. .या पत्रातील दावा असा आहे, की जागतिक राजकारणाला प्राधान्य देऊन अमेरिकेने आजवर केलेला आर्थिक व्यवहार केवळ आतबट्ट्याचा नसून हास्यास्पद आहे. इतर देशांना मात्र त्याचा लाभ होऊन ते संपन्न झालेले दिसतात. उदाहरणच हवे असेल तर जपानचे देता येते. फार काय, नाटो करारात सामील झालेल्या युरोपीय राष्ट्रांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी अमेरिकेने घेतलेली असल्याने त्यासाठी अमेरिकेचा पैसा खर्च व्हावा आणि त्या राष्ट्रांनी आपला औद्योगिक विकास करीत व्यावसायिक विश्वात नफा कमवावा, (नाटोशी संबंध नसलेल्या) इराणच्या आखातातील देशांसाठीही अमेरिकेने पैसा गुंतवावा हे योग्य नव्हे.ट्रम्प विचारतात, ‘Why are these nations not paying the United States for human lives and billions of dollars we are losing to protect their interests?’‘ज्या मेंढ्या आपल्या नाहीत त्या आपण का राखायच्या?’ट्रम्पचा सल्ला असा आहे, ‘Help our farmers, our sick, our homeless by taking from some of greatest profits machines ever created - machines created and nurtured by us.’या फुकट्या राष्ट्रांवर कर लादावा; अमेरिकेच्या नागरिकांवर नाही. अमेरिकेच्या नागरिकांवरील आयकर कमी करावा; इतरांच्या बाबतीत त्यांचे त्यांनी पाहावे किंवा स्वरक्षणासाठी अमेरिकेवर अवलंबून राहायचे असेल, तर त्याच्या खर्चापोटी अमेरिकेला कर द्यावा.मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात या म्हणीचा प्रत्यय या अनावृत्त पत्रवजा जाहिरातीतून आल्याशिवाय राहत नाही. विशेष म्हणजे किसिंजर-निक्सनने रशियाला शह देण्यासाठी चीनला जागतिक अर्थव्यवस्थेत सामावून घेण्याचे जे राजकारण केले होते, त्याचे परिणाम अद्याप नीट दिसून यायचे होते आणि नंतर ते आलेसुद्धा.थोडक्यात अमेरिकेचे हितसंबंध पहिल्यांदा, मग इतर गोष्टी, असा ट्रम्पसाहेबांचा खाक्या १९८७मध्येच समजून आला होता. आज ट्रम्पकडून जे राजकारण चालले आहे, अमेरिकेच्या आयात शुल्काविषयीच्या नव्या धोरणामुळे जगात जी उलथापालथ होत आहे आणि सर्वत्र अस्वस्थतेचे वातावरण पसरले आहे, त्याचे सूचन या त्यांच्या खुल्या पत्रातून होते. .ट्रम्पच्या या धोरणाची त्याअगोदरच्या धोरणांशी तुलना करायची झाल्यास हेन्री किसिंजरच्या जागतिक पातळीवरील, म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय सत्तासमतोलाच्या धोरणाशी करावी लागते. किसिंजरला अभिप्रेत असलेल्या राजकारणाचे प्रमाणक (Paradigm) अर्थातच राजकारणकेंद्रित किंवा राजकारणप्राधान्यवादी होते. ज्यांना ते पटत नसेल त्यांचीही यासंबंधीची प्रमाणके राजकारणकेंद्रितच होती, भले त्यांना अपेक्षित असलेल्या राजकारणाचे स्वरूप वेगळे का असेना.ट्रम्पने मात्र राजकारणाचे प्रमाणक बदलले. हे एक प्रमाणक परिवर्तन (Paradigm Shift) म्हणावे लागते. त्यांनी उद्योग-व्यवसायाला, नफा-तोट्याला मध्यवर्ती केले. राजकारणाचेही नियंत्रक केले! .अमेरिकेने जगापासून अलिप्त असावे व राहावे हा एक मतप्रवाह सुरुवातीच्या काळात तरी प्रबळ होता. हा एकप्रकारचा राजकीय अलिप्ततावादच म्हणावा लागेल. या दरम्यान युरोप खंडातील राष्ट्रे आपापल्या राष्ट्राची सत्ता जगभर पसरविण्याच्या उद्योगात मग्न होती. त्यांच्यातील स्पर्धा विकोपाला गेली होती. या विस्तारवादी धोरणाचा परिणाम म्हणून त्यांच्यातील परस्परस्पर्धा वाढीस लागली. भारतावर राज्य कोणी करायचे, इंग्लंडने की फ्रान्सने याचा निकाल खरेतर भारतात लागला नाही; तो युरोपातच लागला. नेपोलियनच्या पराभवानंतर!अशा प्रकारच्या साम्राज्यविस्तारात अमेरिकेला स्वारस्य नव्हते. दोन्ही स्तरांवर तात्त्विक आणि व्यावहारिक अशा दोन्हीही. संघर्ष, खरेतर युद्ध करून ज्या देशाने (इंग्लंडपासून) स्वातंत्र्य मिळवले तो अशा साम्राज्यवादाला, इतर राष्ट्रांच्या स्वातंत्र्याचा अपहार करण्याला ना मान्यता देऊ शकत होता, ना प्रोत्साहन. हा झाला तात्त्विक मुद्दा. व्यावहारिक पातळीवरून पाहिले, तर अशा प्रकारच्या विस्ताराची अमेरिकेला आवश्यकता नव्हती. तिचा स्वतःचाच विस्तार इतका होता, की आणखी भूमी पादाक्रांत करायचीच कशाला? तिचे स्वतःचे उत्पादन पुरेसे होते. त्यासाठी बाजारपेठ (देशांतर्गतच) पुरेशी होती.दुसरे असे, की मधल्या काळात अमेरिकेला स्वतःचेच प्रश्न सोडवण्यासाठी वेळ आणि शक्ती खर्च करावी लागली. अमेरिकेतील राज्यांनी केलेले यादवी युद्ध हा निश्चितच एक गंभीर प्रकार मानायला हवा. .यादवी युद्ध संपून अमेरिकेचे गाडे रुळावर आल्यावर मात्र अमेरिकेला आपला अलिप्ततावाद सोडायची व विस्तार करायची स्वप्ने पडू लागली. या संदर्भातील मॅकेन्लीने केलेल्या उद्योगांची चर्चा यापूर्वीच करण्यात आलेली आहे. याच दरम्यान अमेरिकेला स्पेनशी युद्ध करावे लागले. धर्मप्रसाराच्या निमित्ताने का होईना चीनशी संघर्ष करावा लागला. याचा अर्थ अलिप्ततावादाचे धोरण सुटले, यापेक्षा वेगळा काय घेता येतो?याच काळात अमेरिकेने उत्पादन क्षेत्रातही भरारी घेतली. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस त्याची उत्पादनक्षमता जगातील क्रमांक एकची अर्थव्यवस्था होण्याइतपत वाढली होती असे म्हटले जाते. याउलट तिकडे म्हणजे युरोप खंडामधील राष्ट्र-राज्यांमधील सत्तासंघर्ष शिगेला पोहोचला असल्याचे दिसते. त्याचेच अंतिम पर्यवसान म्हणजे पहिले महायुद्ध. या महायुद्धात इंग्लंड (व दोस्त राष्ट्रे) विजयी झाले, तर युद्धामुळे त्याला जी झळ बसली तिच्यामुळे ब्रिटिश साम्राज्याचे ऱ्हासपर्व सुरू झाले, असेच म्हणावे लागते. त्याचे एक गमक भारतातच सापडू शकते. युरोप खंडात युद्धाला तोंड फुटले तेव्हा भारतात ॲनी बेझंट आणि टिळक यांनी होम रूलची (ऊर्फ स्वराज्य) चळवळ सुरू केली. तिचा परिणाम म्हणून माँटेग्यू चेम्प्सफर्ड योजनेच्या माध्यमातून भारतीय प्रजेला राजकीय हक्क देण्याची प्रक्रिया ब्रिटिशांना सुरू करावी लागली. इतकेच नव्हे, तर त्याबाबत असमाधानी असलेल्या गांधींनी तर असहकाराची चळवळ उभारून सरकारला संकटात टाकले. पहिल्या महायुद्धामुळे मोडकळीस आलेल्या ब्रिटिश साम्राज्याचा डोलारा दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत कसाबसा टिकून राहिला. त्यानंतर मात्र त्याला तो सावरता आला नाही, असेच इतिहास सांगतो. .Premium| Study Room: भ्रष्टाचार आणि जीवितधोका असताना तपास अधिकाऱ्यांनी कोणती नैतिक भूमिका घ्यावी?.ते काहीही असो, याचा अर्थ असा मात्र नव्हे की युद्ध किंवा संघर्ष संपुष्टात येऊच शकणार नाही किंवा येऊही नाही अशी सगळ्यांचीच धारणा आणि इच्छा होती. जगाच्या पाठीवर जो संघर्ष सुरू आहे, त्याचे मूळ अनेक राष्ट्रे आणि त्यांची अर्थातच अनेक सरकारे यांच्यात सापडते. अशा परिस्थितीत भिन्न-भिन्न देशांचे अस्तित्व मान्य करूनही त्यांचे एक शासन-संघराज्य करावे व त्याच्यामार्फत सर्वांचा कारभार सांभाळला जावा, अशी कल्पनाही मूळ धरू पाहत होती. बेंजामिन ट्रुब्लड याचे १८९९मध्ये प्रकाशित झालेले The Federation of The World हे पुस्तक त्यासाठी साक्षीला आहे. पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत लेखक लिहितो, ‘The aim of the discussion is to show that the nature of man and of society is such as to indicate that a general federation of the race ought to exist, that war ought to be abolished, that the whole of humanity must move together in harmonious co-operation if it ever fulfills its destiney.’लेखक फारच आशावादी दिसतो. प्रस्तावनेच्या समारोपात तो असेही म्हणतो, ‘to show from actual historical movements and recent social and international achivements that the social and political unity of the world is a consummation rationally to be expected in not remote future.’प्रकाशनानंतर १२५ वर्षे लोटली. अद्याप लेखकाची अपेक्षा पूर्ण झालेली नाही. आता एवढ्या कालखंडालाही ‘not remote’ म्हणायचे का हा प्रश्न आहे. याच काळात दोन महायुद्धे व एक शीतयुद्ध काळाने पाहिले. खरेतर दुसरे शीतयुद्धही सुरूच आहे; पण वेगळ्या पद्धतीने व प्रकाराने.मानव हीच एक जात आहे, अशी लेखकाची धारणा आहे. विशेष म्हणजे असे संघराज्य वगैरे होण्यासाठी ख्रिस्ती धर्म पूरक असल्याचेही त्याला वाटत असले, तरीही वस्तुस्थिती विपरीत असल्याचेही तो कबूल करतो. ‘Between great nations, calling themselves civilized and christian, there is still an appaling lack of it. They have accepted as much of it as irresistable tide of progress has compelled them to accept.’ .Premium|Colors of Life: आपलं जगणं या रंगांच्या अवतीभोवती किती गुंफलेलं; रंगांशिवाय दुनिया असू शकेल?.लेखकाला देशभक्तीचा अतिरेक मान्य नाही. ख्रिस्ती धर्माच्या प्रेरणेतून झालेली युद्धेही त्याला अस्वस्थ करतात. विशेष म्हणजे प्रत्यक्ष अमेरिकेतच जे घडत आहे त्याविषयीही तो नापसंती व्यक्त करून जणू मार्क ट्वेनशी नाते सांगतो. ‘Our own country abandoning its historic policy is now in the full tide of naval construction and is beginning only half consciously as yet, but more the less really, to vie with the nations of Europe for naval supremacy.’हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या काळात इंग्लंडने जगातील एक-पंचमांश भागावर सत्ता स्थापली होती ती प्रबळ नौदलाच्या जोरावर. त्यामुळेच तो पहिले महायुद्ध जिंकू शकला, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. आता ज्या देशाला साम्राज्यविस्तारच मान्य नाही, त्याने मुळात युद्धनौका का तयार कराव्यात हा प्रश्न ट्रुब्लडला पडल्याशिवाय राहत नाही. तो लिहितो, ‘Our own country ought not to build another warship, that to continue the building up of our navy is both perilious and unworthy of our national character.’असे करण्याचे नेहमीचे समर्थनही त्याला माहीत आहे. ते म्हणजे, ‘Others do so; therefore we must do so until they do otherwise.’पण अमेरिके, तूसुद्धा! America, you too!कुठे लुप्त झाला तुझा राष्ट्रीय स्वभाव?(डॉ. सदानंद मोरे इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.)---------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.