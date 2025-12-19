Premium|Third World Countries : 'तिसरे जग' म्हणजे नक्की काय? ट्रम्प यांच्या एका निर्णयामुळे जुनी संकल्पना पुन्हा जागतिक चर्चेत

रोहित वाळिंबेअमेरिकेत व्हाइट हाऊसजवळ झालेल्या एका गोळीबाराच्या घटनेनंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तिसऱ्या जगातील नागरिकांना युनायटेड स्टेट्सच्या राज्यांमध्ये स्थलांतरित होण्यापासून रोखणार, असे जाहीर केले. त्यांच्या या घोषणेनंतर काहीशी अडगळीत पडलेली तिसऱ्या जगाची संकल्पना पुन्हा चर्चेत आली. तसेच भारत या तिसऱ्या जगातील देश आहे का? अशी शंकाही काहींना सतावू लागली. त्या पार्श्वभूमीवर मागे पडत चाललेली तिसरे जग ही संकल्पना, नव्याने विकसित होत असलेली दक्षिण जगाची संकल्पना आणि भारताची भूमिका या सर्वांचा घेतलेला परामर्श.या देशांतील नागरिकांवर बंदी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या आदेशानुसार अफगाणिस्तान, म्यानमार, चाड, काँगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, इराण, लिबिया, सोमालिया, सुदान, येमेन, बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लिऑन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, व्हेनेझुएला या देशांतील नागरिकांच्या स्थलांतरावर बंदी घाण्यात आली आहे, असा दाव तेथील माध्यमांनी केला आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, हे सर्व देश तिसऱ्या जगातील आहेत. या निर्णयामुळे संबंधित देशांतील नागरिकांना अमेरिकेत स्थलांतर करण्यास किंवा तेथील नागरिकत्व मिळण्यासाठी अर्ज करण्यास मनाई करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हे पाऊल उचलल्याचा दावा ट्रम्प प्रशासनाने केला आहे.अमेरिकेतील व्हाइट हाऊसजवळ २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एका हल्लेखोराने नॅशनल गार्डच्या गस्ती पथकावर अचानक गोळीबार केला. या हल्ल्यात दोन गार्ड गंभीर जखमी झाले. त्यापैकी सारा बेक्स्ट्रॉम या महिला अधिकाऱ्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, तर दुसरे अधिकारी अँड्रयू वोल्फ गंभीररित्या जखमी असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. हल्ला करणारा रहमानुल्ला लाकनवाल हा अफगाण नागरिक असल्याचा आरोप असून पोलिसांनी त्याला तत्काळ ताब्यात घेतले. अमेरिकेत सत्तेत आल्यापासूनच स्थलांतरितांबाबत कठोर धोरण अवलंबणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या घटनेनंतर संताप व्यक्त केला. मात्र एवढ्यावरच न थांबता ‘तिसऱ्या जगा’तील देशांमधून अमेरिकेत स्थलांतर करणाऱ्या नागरिकांना रोखण्याची घोषणाही त्यांनी ट्रुथ या समाज माध्यमातून केली. ट्रम्प यांच्या या घोषणेच्या निमित्ताने शीतयुद्धाच्या काळात उदयास आलेली तिसऱ्या जगाची संकल्पना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे..Premium|Ram Mandir Dharmdhwaj : राममंदिराची प्रेरणा कायम देशाच्या केंद्रस्थानी; अयोध्येत सांस्कृतिक व आर्थिक परिवर्तनाची नवी दिशा.तिसरे जग म्हणजे काय?शीतयुद्धाच्या काळात तिसरे जग ही संकल्पना पहिल्यांदा अस्तित्वात आली असे मानले जाते. ही संकल्पना फ्रेंच लोकसंख्याशास्त्रज्ञ अल्फ्रेड सौव्ही यांनी १९५२मध्ये प्रथम मांडली. त्यांच्या या संकल्पनेनुसार त्यांनी जगातील राष्ट्रे तीन गटांमध्ये विभागले. पहिले जग किंवा पहिला गट म्हणजे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रे; दुसरे जग किंवा दुसरा गट म्हणजे तत्कालीन सोव्हिएत संघाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रे आणि तिसरे जग म्हणजे या दोन्ही गटांपासून स्वतंत्र राष्ट्रे.फ्रेंचक्रांतीपूर्वी फ्रान्समध्ये समाज तीन वर्गांत विभागला होता. पहिला वर्ग म्हणजे धर्माचे प्रमुख (फर्स्ट इस्टेट), दुसरा वर्ग म्हणजे कुलीन घराणी आणि राजघराणी (सेकंड इस्टेट), तर तिसरा वर्ग (थर्ड इस्टेट) म्हणजे सर्वसामान्य जनता ज्यात शेतकरी, कामगार, व्यापारी यांचा समावेश करण्यात आला होता. याच अनुषंगाने सौव्ही यांनी जगाचेदेखील तीन भागांत वर्गीकरण केले होते.पहिले जग ः या गटात प्रामुख्याने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रांचा समावेश करण्यात आला होता. ही राष्ट्रे मुख्यतः उद्योगाधारित आणि भौतिकदृष्ट्या विकसित समजली गेली. अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, फ्रान्स, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांसह काही देश या पहिल्या जगातील देश मानले गेले.दुसरे जग ः ही राष्ट्रे सोव्हिएत संघाच्या नेतृत्वाखालील साम्यवादी गटात होती. विशेषतः शीतयुद्धाच्या काळातील हंगेरी आणि रोमानिया यांसह अन्य काही राष्ट्रे या गटात गणली गेली. ही राष्ट्रे साम्यवादावर भर असणारी होती, परंतु तेथील सर्वसामान्य नागरिक अनेक वेळा राजकीय आणि सामाजिक दबावाखाली राहत असल्याचा आरोपही करण्यात येत असे.तिसरे जग ः ही राष्ट्रे पहिल्या आणि दुसऱ्या जगापासून स्वतंत्र होती. वसाहतवादातून मुक्त होत असलेली किंवा त्या काळात सामाजिक आर्थिक विकासाच्या मार्गावर असलेली राष्ट्रे, अशी त्यांची ओळख होती. त्याचप्रमाणे पहिल्या किंवा दुसऱ्या गटाच्या वळचणीला जाऊन बसण्याची इच्छा या राष्ट्रांनी दाखवली नाही, असेही काही अभ्यासकांचे मत आहे. इजिप्त आणि युगोस्लाव्हिया यांसारखे देश त्यात अग्रेसर होते. त्याचप्रमाणे भारतदेखील त्यातील एक प्रमुख देश होता. अर्थात ही विभागणी आंतरराष्ट्रीय राजकीय आणि सामाजिक अभ्यासकांनी केली असली, तरी संयुक्त राष्ट्रे किंवा इतर कोणत्याही प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी ही संकल्पना अधिकृतपणे मान्य केली नाही. अशातच १९९१मध्ये सोव्हिएत संघाच्या विभागणीनंतर तर या संकल्पनेची प्रासंगिकता पूर्णपणे संपुष्टात आली..भारतीयांवरही बंदी?सोव्ही यांनी केलेल्या विभागणीनुसार भारत तिसऱ्या जगात समाविष्ट केला गेला होता, त्यामुळे ट्रम्प यांनी तिसऱ्या जगातील देशांमधील नागरिकांना अमेरिकेत स्थलांतर बंदी करण्याची घोषणा केल्यानंतर काहींनी भारतातील नागरिकांचाही त्यात समावेश असेल का, अशी भीती व्यक्त केली. मात्र, अमेरिकेच्या गृहविभागाने १९ देशांची एक यादी जाहीर करत त्या देशांतील नागरिकांना अमेरिकेत स्थलांतर बंदी केल्याचे सांगितले. यात भारताचे नाव नव्हते. त्यामुळे भूतकाळात तिसऱ्या जगातील राष्ट्र मानल्या गेलेल्या भारतातील नागरिकांवर आज त्या जगाचा भाग म्हणून स्थलांतरबंदी घालण्यात येईल ही भीती अनाठायी ठरली. मुळात तिसरे जग ही संकल्पना आता ऐतिहासिक संदर्भात किंवा सांकेतिक अर्थानेच वापरली जाते. जागतिक अभ्यासक, अर्थशास्त्रज्ञ तिसऱ्या जगाऐवजी मुख्यतः विकसनशील देश, कमी किंवा मध्यम उत्पन्न असलेले देश म्हणजेच ग्लोबल साऊथ (दक्षिण जग) अशी संकल्पना मांडताना दिसतात. त्यांच्या मते या देशांमध्ये औद्योगिकीकरणाची गती अद्यापही विकसित देशांच्या तुलनेत मंद आहे, तसेच सामाजिक आर्थिक विकासाची प्रक्रिया सुरू आहे आणि जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत त्यांचे स्थान अजूनही पूर्णपणे स्थिर झालेले नाही. त्यामुळे तिसरे जग ही संकल्पना आता राजकीय गटबाजीऐवजी सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनाच्या अनुषंगाने पाहता येऊ शकते..दक्षिण जग आणि भारतशीतयुद्धकाळातील तीन भागांत विभागलेल्या जगाची संकल्पना आता मागे पडून त्याऐवजी जागतिक राजकारण व विकास यामध्ये आता दक्षिण जग ही संकल्पना रूढ होत आहे. ही संकल्पना केवळ भौगोलिकदृष्ट्या दक्षिणेकडील देशांचा समूह नसून, इतिहास, भूतकाळात वसाहतवादाची आणि आर्थिक शोषणाची बळी ठरलेली राष्ट्रे आणि वर्तमानात विकासाच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत असलेल्या राष्ट्रांचा अघोषित समूह, या दृष्टीने पाहिली जात आहे.या दक्षिण जगात आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील काही राष्ट्रे यांचा समावेश असल्याचे मानले जाते. भारत या नव्या दृष्टिकोनातून विशेष महत्त्वाचा देश ठरला आहे. वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असलेला भारत जागतिक संवादात या दक्षिण जगाचा आवाज बनला आहे. २०२३मध्ये भारताने ‘व्हॉइस ऑफ ग्लोबल साऊथ समिट’ (व्हीओजीएसएस) आयोजित केले होते. यामध्ये दक्षिण जगातील अविकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांच्या आव्हानांवर चर्चा करण्यात आली. त्यांच्यात परस्पर सहकार्य वाढीसाठीची योजना आणि त्यासाठीचा समन्वय यांवर व्यापक ठोस धोरणे आखण्यात आली. भारताने या राष्ट्रांत परस्परांतील आर्थिक सहकार्य, तंत्रज्ञानाची मदत, विकास प्रकल्प, औद्योगिक व कृषी भागीदारी करण्यावर जोर दिला आहे. त्यामुळे या राष्ट्रांसाठी भारत अत्यंत महत्त्वाचा मार्गदर्शक आणि त्यांच्यासाठी मोठा आधार असणारा देश ठरत असून, जागतिक व्यासपीठांवर त्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवणारा मोठा भाऊच ठरला आहे. त्यामुळे तिसरे जग ही संकल्पना आता कालबाह्य ठरत असून, त्याऐवजी दक्षिण जग ही नवी आणि आशादायी संकल्पना विकसित होत आहे. शाश्वत विकास, सामाजिक न्याय, हवामान बदल, आर्थिक समानता, जागतिक व्यापार धोरण अशा विषयांवर हे दक्षिण जग परस्पर 