Premium|Donald Trump Dictatorship: ट्रम्प यांचे 'मी'पणाचे राजकारण: अमेरिकेत हुकूमशाहीची चाहूल

Donald Trump Dictatorship: ट्रम्प यांचे 'मी'पणाचे राजकारण: अमेरिकेत हुकूमशाहीची चाहूल
Trump politics: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘मी’केंद्री कारभारामुळे अमेरिकेतील लोकशाही संस्था, न्यायव्यवस्था आणि सांस्कृतिक स्वायत्तता धोक्यात आली आहे. अध्यादेश, स्थलांतर कारवाई आणि केनेडी सेंटरसारख्या संस्थांवरील हस्तक्षेपातून ट्रम्प यांची हुकूमशाही प्रवृत्ती स्पष्ट होत आहे.
एके पहाटे डोनाल्ड ट्रम्प यांना वाटलं, की अमेरिकेची सगळी समस्या बाहेरून आलेल्या लोकांमुळेच उद्भवली आहे. झालं, त्यांना बाहेर घालवायचा निर्णय झाला. ट्रम्प यांचा निर्णय म्हणजे देशाचा निर्णय, असंच काहीसं चित्र निर्माण करण्यात आलं आहे. ‘मी’पणाचं ट्रम्प कार्ड ते वापरत आहेत.