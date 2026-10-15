Premium|Dot and Her Father : बाबांच्या एकटेपणाची जाणीव झालेली आठ वर्षांची डॉट; हळव्या नात्याची गोष्ट

प्राची तडाखे, कोल्हापूरडॉट जशी आठ वर्षांची झाली, तशी तिच्या निरागस मनात एक अस्वस्थ करणारी जाणीव घर करू लागली. ती बाबाकडे अधिक बारकाईने पाहू लागली. त्याचे खांदे थकल्यासारखे वाटत. जेव्हा तो लिहिता लिहिता खिडकीबाहेर पाहत बसे, तेव्हा त्याच्या चेहऱ्यावर एकटेपणाची उमटलेली रेषा तिला दिसे. रात्री झोपल्याचे भासवून ती अर्ध्या मिटल्या डोळ्यांनी त्याच्या चेहऱ्याकडे पाहत असे. स्वित्झर्लंडच्या दक्षिण टोकाला इटलीच्या सीमेवर मोर्कोटे नावाचे लहानसे व देखणे गाव होते. त्या गावाच्या शेवटच्या टोकाला, जिथे माणसांची वर्दळ कमी असायची आणि निसर्ग अधिक गहिरा व्हायचा, तिथे चेस्टनट आणि लार्च वृक्षांच्या गर्द सावलीत एक पांढरेशुभ्र लाकडी घर उभे होते. घर तसे लहानच होते, पण भिंतीवर सुंदर चित्रे रेखाटली होती, ऐसपैस चौकटी असलेल्या खिडक्या होत्या, बर्फाच्छादित शिखरांकडे बघण्यासाठी एक मोठी काचेची खिडकी होती आणि अंगणात जांभळी, नारिंगी व तांबडी जरबेराची फुले बहरली होती.या घरात दोनच माणसे राहत असत. पोप आणि डॉट. पोप चाळिशीतला, शांत, करड्या-निळ्या डोळ्यांचा माणूस होता. त्याच्या भव्य कपाळावर आणि डोळ्यांच्या कडांवर एकांताच्या, पण तितक्याच कोवळ्या प्रेमाच्या रेषा होत्या. व्यवसायाने तो लेखक होता. काल्पनिक गोष्टी लिहिणारा लेखक. पण गेल्या काही वर्षांत त्याने फारसे काही लिहिले नव्हते. डॉट म्हणजे त्याची आठ वर्षांची मुलगी. तिच्या सोनेरी व कुरळ्या केसांत, गुलाबी गाल आणि तपकिरी डोळ्यांत एक विलक्षण समजूतदार चमक होती. तिच्याकडे असलेली बर्फासारखी पांढरीशुभ्र, निळ्या डोळ्यांची स्नोवी नावाची मांजर या कुटुंबाचा अविभाज्य भाग होती. तिचे मऊ शरीर, शांत चाल आणि कायम पहारा देणारी नजर यांमुळे घरात एक वेगळीच ऊब असे..Premium|A Mother's Lesson on Sibling Love : लतादीदींच्या एका हाकेने उजळला रक्षाबंधनाचा दिवस; माईंचे शब्द मनात घर करणारे.डॉटची आई केल्व्हा तिला जन्म देतानाच देवाघरी गेली होती. त्या दिवशी पोपच्या आयुष्यातील सगळे सुख संपले होते आणि एका नव्या जबाबदारीचा सूर्य उगवला होता. हातात एक चिमुकली मुलगी आली होती. पोपने त्या दिवशी ठरवले, आता माझे विश्व म्हणजे ही मुलगी आहे. पण नियतीच्या मनात काही वेगळेच होते. डॉट जन्मतःच एका दुर्मीळ आणि असाध्य आजाराने ग्रस्त होती. तिच्या रक्तात एक विकृती होती. तिचे रक्त शरीराबाहेर तर सोडाच, पण शरीरातही काही मिनिटांत गोठून जायचे. रक्ताच्या छोट्या छोट्या गुठळ्या तिच्या नसांमधून प्रवास करून कधीही हृदय किंवा मेंदूपर्यंत पोहोचू शकत होत्या. हा आजार इतका दुर्मीळ होता, की जगभरात केवळ मोजकीच प्रकरणे होती. डॉक्टर म्हणाले, तिच्या रक्तगटाला फक्त तिच्या वडिलांचेच रक्त जुळते, कारण त्यांच्यात एक विशेष आनुवंशिक जुळणी होती. पण तिला सतत रक्त चढवणेही शक्य नव्हते. मग स्विस वैद्यकीय संशोधन संस्थेने एक अभिनव उपाय सुचवला तो म्हणजे, एक विशेष जैवसुसंगत पाइप. ही पारदर्शक, लवचिक नळी थेट पोपच्या डाव्या हाताच्या मुख्य धमनीशी आणि दुसऱ्या टोकाला डॉटच्या उजव्या हाताच्या धमनीशी कायमची जोडली गेली. हे ऑपरेशन इतके गुंतागुंतीचे होते, की ते करताना डॉक्टरांचे हात थरथरले होते. पण ते यशस्वी झाले. त्या दिवसापासून पोप आणि डॉट एकमेकांना एका नाजूक, जिवंत नळीने बांधले गेले. पोपच्या हृदयाच्या गुहेतून उबदार, ताजे रक्त त्या नळीतून खळखळत डॉटच्या शरीरात जायचे. ते रक्त तिच्या रक्तात मिसळून तिला जिवंत ठेवायचे. जर तो पाइप तुटला, तर डॉटचे रक्त क्षणार्धात गोठून तिच्या नसा बंद करेल आणि काही मिनिटांतच ती कायमची झोपून जाईल. म्हणून पोप आणि डॉट चोवीस तास, सातही दिवस एकमेकांशी त्या पाइपने बांधलेले असत. दोन शरीरे, एक रक्त, एक श्वास.पोपचे सगळे आयुष्य आता या पाइपभोवती फिरू लागले. घराची रचनाही तशीच केली होती. खोल्यांमध्ये रुंद दरवाजे, कुठेही धारदार कडा नाहीत, फर्निचर गोलाकार. सकाळी उठल्यावर पोप सर्वप्रथम त्या पारदर्शक नळीकडे पाही. रक्तप्रवाह सुरळीत आहे ना, कुठे गुठळी तयार झाली नाही ना, हे तपासून मगच तो आपला दिवस सुरू करी. लेखन करताना तो खास तयार केलेल्या आरामखुर्चीत बसे. डॉट समोरच्या गालिच्यावर बाहुल्यांशी खेळत बसे किंवा चित्र काढत बसे. तिच्या प्रत्येक हालचालीवर त्याची नजर असे. रात्री झोपताना तो तिच्या शेजारी झोपे, पण स्वतःचा डावा हात काळजीपूर्वक एका विशिष्ट कोनात ठेवी, जेणेकरून झोपेत वळताना पाइपवर ताण पडू नये. स्वयंपाकघरात जाताना ते दोघे नृत्य करत असल्यासारखे एकमेकांचे हात धरून सावकाश फिरत. अंगणात झाडांना पाणी घालताना डॉट पोपच्या मागेमागे नळी सांभाळत फिरे. गावातील मुले शाळेत जात, मैदानात धावत, सायकली चालवत, झाडांवर चढत, पण डॉटला हे सगळे करायलामिळत नसे. तिचे जग फक्त पोप, स्नोवी आणि पाइप इथपर्यंतच मर्यादित होते. कधी कुणी मूल खिडकीतून डोकावले, की ती हसून हात हलवी, पण तिच्या डोळ्यांत एक सुप्त उदासी असे. तरी तिने कधीही तक्रार केली नाही. कारण तिच्या बाबाचे डोळे तिला एक वेगळेच विश्व दाखवत असत.पोप तिला रोज गोष्टी सांगे. परीकथेच्या नव्हे, तर खऱ्या शूरवीरांच्या, त्यागाच्या, प्रेमाच्या. तो विल्यम टेलची शौर्यगाथा सांगे. एकदा त्याने तिला एका पर्वतरोहकाबद्दल सांगितले. त्याने आपला जीव धोक्यात घालून साथीदाराला वाचवले, पण स्वतःची बोटे गमावली. अशा गोष्टी सांगताना तो म्हणे, ‘‘डॉट, खरे प्रेम म्हणजे कायम सोबत राहणे नाही, तर समोरच्याच्या आनंदासाठी, सुरक्षिततेसाठी स्वतःचे सुख मोकळेपणाने सोडून देणे आहे. हेच खरे धैर्यही आहे.’’ तेव्हा डॉटला या शब्दांची खोली कळत नसे. ती फक्त हसून बाबाच्या मिठीत शिरे. त्या पाइपमधून वाहणाऱ्या रक्ताची ऊब तिला सुरक्षिततेची झालर देत असे..डॉट जशी आठ वर्षांची झाली, तशी तिच्या निरागस मनात एक अस्वस्थ करणारी जाणीव घर करू लागली. ती बाबाकडे अधिक बारकाईने पाहू लागली. त्याचे खांदे थकल्यासारखे वाटत. जेव्हा तो लिहिता लिहिता खिडकीबाहेर पाहत बसे, तेव्हा त्याच्या चेहऱ्यावर एक अगाध एकटेपणाची उमटलेली रेषा तिला दिसे. रात्री झोपल्याचे भासवून ती अर्ध्या मिटल्या डोळ्यांनी त्याच्या चेहऱ्याकडे पाहत असे. तो तिच्या केसांवरून हात फिरवी, पण तो हात थरथरत असे. त्याचे सुस्कारे तिला ऐकू येत असत. कधीकधी तो मध्यरात्री उठून जुन्या फोटो अल्बमकडे पाहत बसे. त्यात केल्व्हाचे फोटो होते, त्यांच्या लग्नाचे फोटो होते. डॉटला समजू लागले, की बाबा फक्त बाबाच नाही, तर तो एक माणूसही आहे, त्याला स्वप्ने, इच्छा आणि सोबतीची गरज आहे.एक दिवस गावाच्या ग्रंथालयात काम करणारी एलेना नावाची एक तरुण स्त्री त्यांच्या आयुष्यात आली. एलेना म्हणजे तिशीतली, तपकिरी केसांची, हसतमुख चेहऱ्याची आणि बुद्धिमान डोळ्यांची ग्रंथपाल. ती झुरिकची होती, पण शहराच्या गजबजाटाला कंटाळून येथे शांततेच्या शोधात आली होती. तिला पोपचे साहित्य आधीपासूनच माहीत होते. तिने त्याची एक जुनी कादंबरीही वाचली होती आणि त्या कादंबरीचा तिच्यावर खूप प्रभाव पडला होता. एके दिवशी तिला पोप ग्रंथालयात भेटला, तेव्हा तिने त्याला ओळखले आणि बघताच क्षणी पोप तिला आवडला. तिच्या बोलण्यातील सहजता आणि साहित्यावरची निष्ठा पाहून पोपही हळूहळू मोकळा होऊ लागला. एलेना अधूनमधून त्यांच्या घरी येऊ लागली. ती डॉटसाठी प्राण्यांची, दूरदेशीच्या साहसी वीरांची रंगीबेरंगी पुस्तके आणी. डॉट तिच्याकडे पाहून आनंदे. एलेना तिच्याजवळ बसे, तिला पुस्तके वाचून दाखवी, तिच्याशी हसत खेळत बोले ती पोपशी साहित्यावर, तत्त्वज्ञानावर, निसर्गावर चर्चा करी. त्या संवादात पोपचे डोळे चमकत असत, अगदी तसेच जसे डॉट लहानपणी पाहायची. तो पुन्हा हसू लागला, त्याच्या आवाजात एक उमेद दिसू लागली. डॉटला हे बदल जाणवले. ती लहान असली, तरी प्रेम ओळखण्याइतपत समंजस होती.डॉटला एव्हाना कळले होते, की बाबा एलेनाला आवडतो आणि एलेनाही बाबाला आवडते. जेव्हा एलेना पोपकडे पाही, तेव्हा तिचे डोळे चमकत असत. पण पोप नेहमी एक मर्यादा पाळी. तो कधीही तिच्या भावनांना उत्तर देत नसे. एक दिवस, संध्याकाळच्यावेळी, एलेना नेहमीपेक्षा जास्त वेळ थांबली. डॉट झोपली आहे असे भासवत होती, पण ती दाराआडून सगळे ऐकत होती. एलेनाने न राहवून पोपला विचारले, ‘‘पोप, तुम्ही एकटे आहात, मीही एकटी आहे. कदाचित आपण एकत्र येऊ शकतो. मला तुमच्याबद्दल खूप आदर आहे आणि कदाचित त्यापेक्षाही काहीतरी...’’ पोपने तिला मधेच तोडून, अत्यंत शांत पण ठाम स्वरात सांगितले, ‘‘एलेना, तू एक अप्रतिम व्यक्ती आहेस. पण माझे आयुष्य फक्त माझेच नाही. मी डॉटचा आहे. तिच्या प्रत्येक श्वासासाठी माझी गरज आहे. तुझ्यासाठी एक सामान्य व मोकळा माणूस योग्य आहे, जो तुला पूर्ण वेळ देऊ शकेल, त्याच्यासोबत तू कुठेही फिरू शकशील. मी तो माणूस नाही. माझ्यावर माझ्या मुलीच्या जीवनाचे बंधन आहे.’’ एलेनाचे डोळे पाणावले, पण तिला त्याची परिस्थिती कळली. ती निघून गेली. डॉट ते संवाद दाराआडून ऐकत होती. तिच्या हृदयात एक तीक्ष्ण वेदना उमटली. तिच्यामुळे बाबाला स्वतःचे आयुष्य जगता येत नव्हते, तिने बाबाला त्याच्या स्वप्नांपासून, प्रेमापासून, सामान्य आनंदापासून बांधून ठेवले होते, हे तिला जाणवले. ती रात्र तिला फार मोठी वाटली.त्यानंतर डॉट बदलली. ती नेहमी शांत राहू लागली, खेळण्यापेक्षा विचार करत बसे. स्नोवी तिच्या मांडीवर येऊन बसे, तेव्हा ती तिला कुरवाळत पुटपुटे, ‘‘स्नोवी, बाबाला कोणीतरी हवे ना?’’ पोपला वाटे, तिला नेहमीचा थकवा आला असेल किंवा आजाराचे प्राबल्य वाढले असेल. पण डॉटच्या मनात एक वादळ सुरू होते. तिच्या बालमनाने एक निर्णय घेतला, असा निर्णय जो कोणत्याही आठ वर्षांच्या मुलीने घेऊ नये. तिने ठरवले, बाबाला मोकळे करायचे. त्याला त्याचे आयुष्य परत करायचे. पण कसे? तिला माहीत होते, की यावरचा एकमेव मार्ग म्हणजे तो पाइप तोडणे. तो बंध तुटला की ती जगणार नाही, पण बाबा मात्र मोकळा होईल. हा विचार तिच्या मनात घोळत राहिला. ती बाबाला सोडून जाण्याच्या कल्पनेने घाबरली, पण बाबाचे डोळे आठवून तिला एक विलक्षण धैर्य मिळाले. रोज रात्री पोप तिला गोष्ट सांगे, ती त्याचा हात घट्ट धरी. त्या पाइपमधून वाहणारे रक्त तिला बाबाच्या हृदयाची धडधड सांगे. त्या स्पंदनांत तिला प्रेम जाणवे. ते प्रेमच तिला भीषण निर्णय घेण्याचे बळ देत होते. तिने आपला प्लॅन मनोमन पक्का केला आणि एका खास संधीची वाट पाहू लागली.उन्हाळ्याच्या सुट्टीत पोपने ठरवले, की डॉटला समुद्र दाखवायचा. तिचा सगळ्यात मोठा हट्ट होता, की तिला पुस्तकांत वाचलेला निळा समुद्र, सोनेरी वाळू आणि लाटा पाहायच्या होत्या. डॉक्टरांनी परवानगी दिली, पण विशेष काळजी घेण्याच्या सूचनाही दिल्या. ते इटलीच्या लिगुरिया किनाऱ्यावरील एका शांत आणि तुलनेने दुर्गम अशा लेरिची गावाजवळ गेले. तेथील निळेशार पाणी, सोनेरी वाळू, आणि क्षितिजावर मावळणारा सूर्य पाहून डॉट अगदी खूश होती. समुद्राच्या गंधाने तिचे मन प्रसन्न झाले. ती म्हणाली, ‘‘बाबा, आपण वाळूचा किल्ला बांधू या!’’ पोप पाइप सांभाळत, थोडा झुकून बसला. दोघे वाळू खणू लागले. डॉटच्या चेहऱ्यावर एक विलक्षण शांतता होती, जणू तिने सगळे स्वीकारले होते. ती वारंवार बाबाकडे पाहत होती. त्याचा डोळे, त्याचे केस... जणू तो चेहरा मनात कायमचा साठवून ठेवत होती. तिने खेळता खेळता, अतिशय चलाखीने आपला हात आणि पाइपचा सांधा वाळूत हळूच पुरला. पोप भान हरपून किल्ला बांधत होता. डॉटने एक क्षण आसमंत न्याहाळला. दूरवर उडणारे सीगल पक्षी, क्षितिजापर्यंत पसरलेला निळा पट, लाटांचा गंध आणि बाबाच्या हाताची ऊब अनुभवली. मग तिने अलगद उभे राहून, तो वाळूत पुरलेला पाइपचा सांधा शोधला व आपला छोटासा पाय पुरेपूर ताकद लावून त्यावर रोवला..Premium|Dr Milind Shinde Father Retirement Story : निवृत्तीनंतर वकिली आणि शेतीची स्वप्ने; वडिलांच्या आयुष्यात पुढे काय घडले?.एक मंद कट्ट असा आवाज आला. पारदर्शक नळी तुटली. जोडातून रक्ताचा एक झरा उसळी मारून वाळूवर पसरला. पोपच्या हातातून रक्त वाहू लागले. डॉटच्या शरीरातील रक्ताभिसरण एकदम थांबले. तिचे रक्त गोठायला सुरुवात झाली. पोपने भयभीत होऊन वर पाहिले. डॉटचा चेहरा क्षणार्धात पांढरा पडू लागला, तिचे ओठ निळे पडू लागले. तिचे डोळे मिटत होते, पण ओठांवर एक निरागस, निर्मळ हास्य होते. एक विजयी शांतता होती. ‘‘डॉटऽऽऽऽऽ... अगं, हे काय केलेस?’’ पोप अक्षरशः किंचाळला. त्याने घाबरून धावपळ करत पाइप जोडण्याचा प्रयत्न केला, पण तुटलेली नळी हातातून निसटत होती. रक्ताने ती निसरडी झाली होती. तिचे शरीर गार पडू लागले. पोपने तिला सावरून आपल्या मांडीवर घेतले. डॉटने कसाबसा श्वास घेत, कापऱ्या हाताने त्याच्या डोळ्यांना स्पर्श केला आणि कुजबुजली, ‘‘बाबा... रडू नको. मी तुला मोकळे करते. तू माझ्यासाठी तुझे लेखन, स्वातंत्र्य, प्रेम सगळे सोडले. आता तुझे आयुष्य तुला परत देते. एलेनाकाकू तुझ्यावर खूप प्रेम करते. तू तिच्याकडे जा, सुखी राहा. मला तुझ्यामुळेच प्रेम कळले. आता मी देवाघरी जाऊन आईला सांगेन, की बाबा खूप शूर आहे आणि त्याने मला खूप प्रेम दिले.’’ तिचा श्वास अधिक मंदावला. पोप हतबल होऊन तिला छातीशी कवटाळून बसला. त्याच्या डोळ्यांतून अश्रूंचा बांध फुटला. तो वेड्यासारखा ओरडत होता, ‘‘डॉट, प्लीज. तू माझे आयुष्य होतीस, माझे काही स्वप्न नव्हते. तू गेलीस तर मी कोणासाठी जगू? तूच तर माझे सगळे जग होतीस!’’ पण डॉटने उत्तर दिले नाही. तिचे तपकिरी डोळे कायमचे मिटले, पण त्या बंद पापण्यांखाली एक अपार समाधान होते. तिने प्रेमाचे बलिदान दिले होते... निर्व्याज, निस्वार्थ आणि पूर्ण.पोप त्या समुद्रकिनारी तिला घेऊन कित्येक तास बसून राहिला. सूर्य मावळला, आकाशात तारे चमकू लागले. दूरवर क्षितिज अंधारात विलीन झाले. त्याच्या हृदयातील वादळ शांत होत नव्हते. प्रत्येक लाटेबरोबर त्याच्या मनात डॉटचे शब्द घुमत होते. त्याने तिच्या निर्जीव देहाला घट्ट धरून ठेवले होते, जणू तिला परत आणता येईल. पण मग त्याच्या कानात तिचे शब्द घुमले, ‘‘सुखी राहा.’’ त्या शब्दांनी त्याला एक अनोखी प्रेरणा दिली. डॉटने स्वतःच्या जीवाचे बलिदान देऊन त्याला मोकळे केले होते, तेव्हा त्या बलिदानाचा अर्थ तो रडत बसून मोडू शकत नाही. तिला खरी श्रद्धांजली म्हणजे तिने दिलेले प्रेम जगणे, तिच्या इच्छेचा सन्मान करणे.तो डॉटच्या निर्जीव देहाला घेऊन गावी परतला. स्नोवी दाराशीच वाट पाहत होती. तिने डॉटच्या शरीराचा वास घेतला आणि एक हृदयद्रावक म्याऊ केला. संपूर्ण मोर्कोटे गाव शोकसागरात बुडाले. एलेना रडत रडत आली. तिचेही डॉटवर प्रेम होते. पोपने डोळे पुसले. त्याने डॉटच्या खोलीतील तिच्या आवडत्या वस्तू जपून ठेवल्या. तिची बाहुली, तिची आवडती पुस्तके, तिने काढलेली चित्रे... तिच्या उशाखाली त्याला एक चिठ्ठी सापडली. ती डॉटने जाण्यापूर्वीच लिहून ठेवली होती. हस्ताक्षर अगदी बालिश, पण शब्द असीम गंभीर -‘बाबा, तू म्हणायचास, खरे प्रेम म्हणजे स्वतःला मोकळे करणे. मी तुला मोकळे केले. आता तू तुझ्या गोष्टी लिही आणि प्रेम कर. मी तुझ्या हृदयात कायम राहीन, पाइपशिवाय. तुझे रक्त आता माझ्या नसानसांत नाही, पण तुझे प्रेम माझ्या आत्म्यात आहे. मला दुःख नाही, कारण मला माहीत आहे, तू मला प्रेम कसे करावे हे शिकवले. आता तू जग..-तुझी डॉट.’ती चिठ्ठी वाचून पोपचे अश्रू थांबेनात. पण त्याने ठरवले, डॉटचे बलिदान व्यर्थ जाऊ द्यायचे नाही. त्याने स्वतःला लेखनात झोकून दिले. त्या दुःखातून, प्रेमातून, आठवणीतून त्याने एक कादंबरी लिहिली ‘द डॉट कनेक्शन’. त्या पुस्तकात त्याने डॉटची संपूर्ण गोष्ट सांगितली. तिचा जन्म, आजार, पाइपचे बंधन, तिचा समजूतदारपणा, त्याग आणि निर्व्याज प्रेम. एका लहान मुलीने प्रेमापोटी स्वतःचा जीव दिला, ही कथा वाचून जग हेलावले. लाखो लोकांनी ते पुस्तक वाचले, डोळे पुसले आणि स्वतःच्या आयुष्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहायला सुरुवात केली. ते पुस्तक अनेक भाषांमध्ये अनुवादित झाले. पोप पुस्तकाच्या माध्यमातून जगभर फिरला. तो म्हणत असे, ‘‘प्रेमाची व्याख्या बदलण्याची ताकद एका आठ वर्षांच्या मुलीत होती. तिने मला शिकवले, की प्रेम म्हणजे पकडून ठेवणे नव्हे, तर कधीकधी सोडून देणे आहे. खरे प्रेम तेव्हाच सार्थक होते जेव्हा त्यात समोरच्याच्या सुखाची तळमळ असते. आपण ज्याच्यावर प्रेम करतो, त्याला बांधून ठेवण्यापेक्षा, त्याला मुक्त करण्यातच खरा आनंद आहे, हे मला माझ्या चिमुकल्या डॉटने शिकवले.’’काळ पुढे सरकला. पोप आणि एलेनाने लग्न केले. त्यांच्या लग्नाच्या दिवशी त्यांनी समुद्रकिनारी डॉटच्या स्मृतीसाठी एक पांढरे फूल अर्पण केले. त्यांना एक गोंडस मुलगी झाली. तिचेही नाव त्यांनी ‘डॉट’च ठेवले. तेच डोळे, तेच सोनेरी केस. ती लहान डॉट जेव्हा हसे, तेव्हा पोपला आभास होत असे, की पहिली डॉट एका नव्या रूपात पुन्हा त्याच्या आयुष्यात आली आहे. स्नोवी मांजर आता म्हातारी झाली होती, तिच्या पायांत पूर्वीसारखे त्राण राहिले नव्हते. पण ती अजूनही खिडकीत बसून आकाशाकडे पाहत राहत असे, जणू कुठल्यातरी चमकत्या ताऱ्यापाशी तिचे गुपित बोलत असावे. त्या स्विस गावातील पांढरे घर आता फक्त एक घर राहिले नव्हते; ते एक तीर्थक्षेत्र झाले होते. तिथे लोक प्रेमाचा खरा अर्थ शिकायला येत असत. त्या घराच्या भिंतींवर डॉटची चित्रे अजूनही लावली होती, तिची बाहुली जपून ठेवली होती. टेकडीवरून वाहणारी थंड हवा, सरोवराच्या लाटांचा आवाज आणि पोपच्या लेखणीतून उमटलेले शब्द सारे काही डॉटच्या त्यागाची कहाणी सांगत राही. प्रेम कधी गुलामी नसते, ती एक उदात्त मुक्तता असते, हे डॉटने जगाला शिकवले. तिच्या बलिदानाने पोपला केवळ सुखी केले नाही, तर असंख्य बंदिस्त जीवांना मोकळे होण्याचे धैर्य दिले. दररोज सकाळी, जेव्हा सूर्याची पहिली किरणे त्या पांढऱ्या घरावर पडत असत, तेव्हा अंगणातील जरबेराच्या फुलांवर दवबिंदू चमकत असे. ते दवबिंदू म्हणजे डॉटचे अश्रू नव्हे, तर जणू तिच्या हसण्याचे प्रतिबिंब होते....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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