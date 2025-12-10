Premium|Domestic violence in marriage : दिल्या घरी तू ‘सन्माना’ने राहा...

राज्यात सध्या वेगवेगळ्या माध्यमांतून डॉ. गौरी पालवे-गर्जे यांच्या आत्महत्येबाबतच्या बातम्या येत आहेत. मुळात त्यांची आत्महत्या की हत्या यावरूनही प्रवाद आहेत. मूळ मुद्दा आहे तो तिचे वडील अशोक पालवे यांनी केलेल्या आवाहनाचा. त्यांनी असे म्हटले आहे की यापुढे पालकांनी ‘आपली मुलगी श्रीमंत घरात देऊ नये.’ आजपर्यंत आपल्या मराठी घरांमध्ये एक अलिखित संकेत होता तो म्हणजे ‘सून आणायची गरीब घरातून पण मुलगी द्यायची ती खात्यापित्या घरात, थोडक्यात सुखवस्तू घरात.’ प्रत्येकवेळी कुणी आवर्जून श्रीमंत घर पाहत असतात असे नाही, मात्र आपल्या मुलीला चांगले घर मिळावे व तिला संसारातल्या खस्ता कमी खायला लागाव्यात असे कुणाही बापाला वाटणे अगदी स्वाभाविक आहे. मात्र पालवे कुटुंबाच्या, म्हणजे गौरीच्या बाबतीत जे काही घडले ते तपासात पुढे येईलच, पण आज तरी मिळालेल्या माहितीनुसार तिला नको त्या गोष्टींचा सामना करावा लागला आणि ज्याच्या भरवशावर ती आपले घर सोडून सासरी आली होती, त्याच्यावरचाच भरवसा संपला हे प्रथमदर्शनी दिसत आहे..Dharashiv : 'घरातील सोनं, पोस्टातील पैसेही दिले'; नर्तकीच्या नादी लागून अश्रुबा कांबळेनं संपवलं जीवन, सगळं समजल्यावर पत्नीही गेली सोडून.पालवे यांचे आवाहन ही अशा समस्त नडलेल्या, पिचलेल्या आणि ज्या मुलींनी जीव गमावले त्यांच्या वडिलांची प्रातिनिधिक भावना आहे. मात्र ही भावना कितीही करुण आणि मनाला भिडणारी असली, तरी तितकीच अस्वस्थ करणारी आहे. त्याचबरोबर अंतर्मुख होऊन सगळ्याच मुलींच्या वडिलांना विचार करायला भाग पाडणारी आहे. गेल्या वर्षभरात गौरीच्या आधी या व्यवस्थेने फलटणची डॉक्टर संपदा मुंडे व त्याच्याआधी पुण्यातील बावधन भागातली वैष्णवी हगवणे अशा दोन मुलींचे बळी घेतले आहेत. पालवे यांचे विधान हतबलतेतून आले असले, तरी यापुढे समस्त मुलींच्या वडिलांनी, मुलीचे लग्न झाले म्हणजे आपली जबाबदारी संपली असे न समजता सजगपणे तिला पाठिंबा दिला पाहिजे. ‘सजगपणे’ या शब्दाला खूप महत्त्व आहे. वैष्णवी प्रकरणात तिचे वडील इतके का अगतिक झाले, असा प्रश्न आज अनेक पालक आणि मुली विचारत आहेत. जावयाला इतके पैसे आणि इतक्या महागड्या वस्तू देण्याची काय गरज होती अशी सगळ्यांची भावना आहे. काहीजण आपली ही भावना थेट बोलून दाखवत आहेत, तर काही न बोलता दुसऱ्या मार्गाने व्यक्त होत आहेत..Premium|Vasota Fort trek: वासोटा किल्ल्याचा इतिहास, शिवकाळातील स्वराज्यद्रोह्यांचा तुरुंग.आपली मुलगी संसार अर्ध्यावर सोडून माहेरी परत येऊ नये यासाठी अनेक बाप काहीही करायला तयार होतात, हे सगळ्या प्रकरणामागचे सार्वत्रिक सत्य आहे. वरपिते आणि वराकडची मंडळी याच एका भावनेचा गैरफायदा घेऊन मुलीकडच्या मंडळींना कोंडीत पकडण्याचे करत असल्याचे चित्र बहुतांश वेळेस दिसते. ज्यावेळी माझ्या मुलीला मी पुन्हा घरी आणीन, पूर्ण पाठिंबा देईन आणि तिला पुन्हा तिच्या पायावर उभी करेन, अशी भूमिका मुलीचे वडील घेतील त्याचदिवशी दोन चेहऱ्यांनी वावरणाऱ्या सासरच्या मंडळींना धडा मिळेल. इथे असे मुळीच म्हणायचे नाही, की सासरची सगळीच मंडळी अगदी वाईट आणि सुनाच चांगल्या. आपण फक्त जे वाईट आहेत त्यांच्याबद्दल हे लिहितोय. चांगले आहेत त्यांचा प्रश्नच नसतो. पण काळ आता बदललाय, तर ‘जा मुली, दिल्या घरी तू सुखी राहा,’ अशी मानसिकता ठेवून चालणार नाही. तिच्या सुखासाठी माता-पित्यांना काही करावे लागणार असेल तर नक्की करावे, मात्र तिला मानसिक अपंग न करता किंवा तिच्या संसारात अकारण ढवळाढवळ न करता तिला आधार देणे गरजेचे आहे. सासरचे कोणत्याही कारणाने त्रास देत आहेत, अशी मुलीची तक्रार आल्यास ती लगेचच सोडवणे अशावळी सर्वांत महत्त्वाचे ठरते. मुलींनीही ‘काय करणार, मुलीचा जन्म!’ असे न म्हणता ‘जशास तसे’ उत्तर देण्याची तयारी ठेवल्यास माहेरच्यांचे काम सोपे होईल व गौरीच्या वडिलांप्रमाणे आवाहन करावे लागणार नाही..प्रश्न गरीब घर की श्रीमंत घर हा नसून, विवेकी कुटुंब निवडणे हाच या साऱ्या समस्येवरचा रामबाण उपाय आहे, हे सगळ्यांनीच लक्षात घेतले पाहिजे. हा प्रश्न एका समाजघटकापुरता मर्यादित नसून एकूणच आपल्या आचारसंहिता आणि सामाजिक धारणांची कसोटी पाहणारा हा भाग आहे. गरीब किंवा श्रीमंत घर यापुरता हा प्रश्न मर्यादित नाही तर हा वृत्तीचा भाग आहे, हे सगळ्यांनी लक्षात घेऊन आपले निर्णय घेतले पाहिजेत हे नक्की.मध्यंतरी अनुभव सिन्हा दिग्दर्शित थप्पड हा तापसी पन्नूची प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. मुलींनी त्या कथेतील नायिकेप्रमाणे नवऱ्याची कोणतीही चूक हलक्यात घेणार नाही, अशी भूमिका सुरुवातीपासूनच ठेवल्यास अशा अनेक समस्या विकोपाला जाण्याआधीच सुटू शकतील...!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.