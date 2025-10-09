Premium|Mohan Bhagvat: विश्वगुरू भारत; एक चिंतनशील दृष्टिकोन

डॉ. मोहन भागवतगेल्या हजार वर्षांत आपल्यात चुकीच्या गोष्टी शिरल्या आणि आपण त्यांनाच परंपरा मानू लागलो. इंग्रजांनी आपले ‘ब्रेनवॉशिंग’ केले आणि आपल्या पूर्वजांबद्दल, संस्कृतीबद्दल तिरस्कार उत्पन्न केला. हा प्रयत्न आजही आहे, कारण भारत विश्वगुरू झाला, तर त्यांची ठेकेदारी संपेल. म्हणून या सगळ्या जंजाळातून मार्ग काढून ‘आम्ही कोण?’ हे स्पष्ट समजून घेतले पाहिजे.‘वि श्वगुरू भारत’ व्हावा अशी आपल्या सर्वांची स्वाभाविक आकांक्षा आहे. कारण आपण सगळे भारतीय आहोत. पण, वर्तमान जगाची स्थिती पाहता असा प्रश्न पडतो, की खऱ्या अर्थाने विश्वाला गुरूची आवश्यकता आहे का? आजचे जग पूर्वीपेक्षा भौतिकदृष्ट्या अधिक सुखी आणि सुविधांनी युक्त आहे. असाध्य वाटणारे रोगही तंत्रज्ञानाने बरे करणे शक्य केले आहे, वाहतूक आणि संपर्क व्यवस्था वेगवान झाली. एका क्लिकवर जगातील कोणतीही माहिती उपलब्ध आहे. पण, भौतिक सुख असूनही, जग अस्थिर आणि अशांत आहे. सोयीसुविधा वाढल्या, पण माणसांमधील संवाद आणि मनःशांती कमी झाली. कुटुंबं तुटत आहेत, घटस्फोटांचे प्रमाण वाढत आहेत. वैयक्तिक जीवनातील ही स्थिती जागतिक पातळीवरही दिसून येते. युद्धे सुरूच आहेत, आपसांतील द्वेष आणि कट्टरता कमी झालेली नाही. ज्या पर्यावरणाच्या आधारावर आपण जगतो, त्याचा ऱ्हास होत आहे. अन्न, पाणी, हवा विषारी झाली आहे. नैसर्गिक ऋतुमान बिघडले आहे. .काही लोक म्हणतात, की ‘मॅक्झिमम गुड ऑफ मॅक्झिमम पीपल’ (बहुतांश लोकांचे जास्तीत जास्त कल्याण) एवढेच शक्य आहे. पण, हेही होताना दिसत नाही. जगातील केवळ चार टक्के लोकसंख्या जगातील ८० टक्के संसाधने वापरते. मूठभर धनपती मंडळी वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी काहीही करतात. यालाच ‘डीपस्टेट’ म्हणतात. याचा परिणाम ‘ऑल द गुड फॉर फ्यू पीपल’ (केवळ काही लोकांचेच कल्याण) होतो. गेली दोन हजार वर्षे जगाची रचना ‘सर्व्हायव्हल ऑफ द फिटेस्ट’ आणि ‘स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्स’ या विचारांवर आधारित आहे. याचा परिणाम म्हणून माणूस आपल्या गरजेसाठी इतर जीवांचा आणि निसर्गाचा विध्वंस करायलाही मागेपुढे पाहत नाही. हा संघर्ष केवळ माणसांमध्येच नाही, तर माणूस आणि निसर्ग यांच्यातही आहे. याच विचारातून गेल्या दोन हजार वर्षांत अनेक प्रयोग झाले. भटक्या माणसाने एकत्र येऊन टोळी केली, अराजक टाळण्यासाठी राजा निवडला. पण राजाही माणूस असल्याने त्याने लोकांना लुबाडायला सुरुवात केली. मग धर्माचार्यांचे राज्य आले, पण तेही माणूसच होते, त्यामुळे त्यांनीही शोषण केले. शेवटी दोघांनी मिळून लोकांचे शोषण सुरू केले. याच परिस्थितीतून युरोपमध्ये ‘सेक्युलर’ ही संकल्पना अस्तित्वात आली. नंतर विज्ञानाचे युग आले. विज्ञानाने मानवाला अफाट शक्ती दिली, पण त्याच विज्ञानातून सर्वसंहारक शस्त्रेही निर्माण झाली. विज्ञान साधनसंपन्न लोकांच्या हातात आले आणि शोषणात वाढ झाली. या शोषणाची प्रतिक्रिया म्हणून ‘व्यक्ती नव्हे, समाज महत्त्वाचा आहे’ असे म्हणणारे समाजवादी विचार पुढे आले. परंतु, इथेही काही लोकांच्या हुकूमशाहीमुळे सामान्य माणसांचे स्वातंत्र्य हिरावले गेले. अशाप्रकारे, देवाला मानणारे, न मानणारे, व्यक्तीला मानणारे, समाजाला मानणारे असे सगळे प्रयोग गेली दोन हजार वर्षे अपयशी ठरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, आजचे जग चिंताग्रस्त आहे. त्यांना वाटते की काहीतरी चुकले आहे आणि बदलले पाहिजे. याच कारणामुळे आता जगाचे चिंतन ‘भारत’ या विषयाकडे वळले आहे. .भारताची ‘पूर्ण दृष्टी’ आणि जगाची अपुरी दृष्टीभारताजवळ ‘पूर्ण दृष्टी’ आहे. ही दृष्टी केवळ शरीर, मन आणि बुद्धी ओळखत नाही, तर या तिघांना एकत्र चालवणारे चौथे तत्त्वही ओळखते. जगाची अपुरी दृष्टी फक्त अर्थ आणि काम यांचे महत्त्व जाणते, पण भारतीय दृष्टी धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष या चारही पुरुषार्थांचा विकास एकाच जीवनात कसा करायचा हे शिकवते. जगाला व्यक्ती, समुदाय आणि मानवता माहिती आहे, पण या सर्वांचा एकत्रित विकास कसा करायचा हे त्यांना माहिती नाही. ते भारताला माहिती आहे.बृहदारण्य उपनिषदातील एका प्रसंगाची आठवण येते. भौतिक वैभवाच्या शिखरावर पोहोचलेले देव आणि राक्षस सुख, शांती आणि समाधान न मिळाल्यामुळे ब्रह्मदेवांकडे गेले. ब्रह्मदेवांनी त्यांना आत्मविद्या शिकवण्याचे वचन दिले. दोघेही गुरूंच्या आज्ञेनुसार एकमेकांच्या डोळ्यांत पाहू लागले. राक्षसांना वाटले की हे शरीरच आत्मा आहे. त्यांनी शरीरालाच सत्य मानले. म्हणूनच विरोचन नावाच्या राक्षसाला आत्मज्ञानाचा लाभ झाला नाही आणि तो शरीर हेच सत्य मानून वागू लागला. परंतु, इंद्राने आपल्या गुरूची पुन्हा परीक्षा घेतली आणि त्याला खरे आत्मज्ञान मिळाले. जगामध्ये आज विरोचनाची प्रवृत्ती जास्त दिसून येते, जिथे फक्त बाह्य आणि भौतिक गोष्टीच सत्य मानल्या जातात. पण आपल्याकडे दोन्ही प्रवृत्तींचा विचार आहे.‘मातृवत् परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्ठवत । आत्मवत् सर्वभूतेषु, यः पश्यति सः पण्डितः।।’ (जो दुसऱ्याच्या पत्नीला मातेसमान, दुसऱ्याच्या धनाला मातीसमान आणि सर्व प्राणिमात्रांना स्वतःसमान मानतो, तोच खरा विद्वान). ही आपली शाश्वत ओळख आहे. ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ (संपूर्ण जग एक कुटुंब आहे) आणि ‘आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वता’ (सगळ्या विश्वातून सद्विचार आमच्यापाशी येवो) या वृत्तीने आपण चाललो आहोत. भारत सुजल, सुफल आणि सुरक्षित असल्याने आपल्या पूर्वजांना आत्मचिंतनासाठी वेळ मिळाला. त्यांनी पंचमहाभूतांपासून प्रवास सुरू करून हळूहळू आत प्रवास केला आणि शरीर, मन, बुद्धी यांना जोडणाऱ्या आत्मतत्त्वाचा शोध घेतला.भारतीय तत्त्वज्ञानानुसार, बाह्य सुख हे ‘मिथ्या’ (सापेक्ष सत्य) आहे. मुलांचे पोट भरल्यावर आईला मिळणारे समाधान हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. भौतिक अस्तित्वाच्या पलीकडे एक अस्तित्व आहे, जेथे सर्वव्यापी आणि शाश्वत सत्य आहे. आत्मा आणि परमात्मा वेगळे नाहीत, तोच सगळीकडे एक होऊन झालेला आहे. म्हणून मोक्ष हे जीवनाचे सर्वोच्च लक्ष्य आहे, केवळ उपभोग नाही. संयमित भोग हे केवळ शरीर, मन, बुद्धीचे सामर्थ्य राखण्यासाठी आहेत, जेणेकरून मोक्षाची प्राप्ती होईल.यासाठी ‘धर्म’ आवश्यक आहे. धर्माची एक व्याख्या आहे, ‘यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः’ (ज्यामुळे भौतिक आणि पारलौकिक प्रगती होते, तो धर्म). उपनिषदांचा आदेश आहे, ‘अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते’ (भौतिक विद्येने मृत्यूवर विजय मिळवा आणि आत्मविद्येने अमरत्व प्राप्त करा). आपले पूर्वज या मार्गाने जीवन जगले आणि म्हणूनच १६०० सालापर्यंत भारत भौतिक वैभवातही जगात अग्रगण्य होता.‘राष्ट्र’ आणि ‘नेशन-स्टेट’ यातील फरकअरनॉल्ड टॉयन्बी यांनीही म्हटले आहे, की या सहस्रकाचा प्रारंभ युरोपकडून झालेला असला तरी याचा अंत हा भारताच्या विचारातून झाला पाहिजे, तरच सृष्टी वाचेल. बाकीची राष्ट्रे सुरक्षा आणि अस्तित्वासाठी एकत्र आली, त्यांनी भाषा, राज्य किंवा पंथ अशा कृत्रिम आधारांवर स्वतःची निर्मिती केली. यालाच ‘नेशन-स्टेट’ म्हणतात. परंतु, भारतात असे काहीही झालेले नाही. आपल्याकडे ‘न राज्यं नैव राजाऽसीन्न, न च दण्ड्यो न च दण्डिकः । धर्मेणैव प्रजास्सर्वा, रक्षन्ति स्म परस्परम् ।।’ अशा अवस्थेत लोक गुण्यागोविंदाने नांदत होते. कारण त्यांना ‘धर्म’ तत्त्व सापडले.आपला देश परोपकारासाठी निर्माण झाला आहे. भारताची ओळख ‘मातृवत् परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्ठवत । आत्मवत् सर्वभूतेषु, यः पश्यति सः पण्डितः।।’ आणि ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ ही आहे. याच भूमिकेतून आपण संकटकाळी श्रीलंकेला, मालदीवला आणि इतर देशांनाही मदत केली आहे. आपले ध्येय महाशक्ती होण्याचे नाही, तर विश्वगुरू होण्याचे आहे. महाशक्ती होऊन वर्चस्व गाजवायचे नाही, तर जगाला मार्गदर्शन करायचे आहे. यासाठी भौतिक प्रगतीसोबतच नैतिक प्रगतीही आवश्यक आहे. भारतीय तत्त्वज्ञानात ‘श्री’ हे केवळ भौतिक संपत्ती नाही, तर सद्गुणांनी युक्त संपत्ती आहे.आज भौतिक प्रगती होते आहे. एकेकाळी ‘आपण कुठे आहोत?’ असे सूर लावले जायचे, पण आता तसे कोणी म्हणत नाही. ही प्रगती नक्कीच होत आहे, पण केवळ यामुळे विश्वगुरू होता येत नाही. ‘उँचे बैठे ना लहै, गुन बिन बड पन जाय ।’ (केवळ उंच जागी बसला म्हणून मनुष्य मोठा होत नाही) ‘बैठ मंदिर सिखर पर वायस गरुड न होवे ।।’ (मंदिराच्या शिखरावर बसला म्हणून कावळा गरुड होत नाही). गुरुपद मिळवण्यासाठी गुण लागतात. परमवैभवसंपन्न समाजासाठी भौतिक आणि नैतिक दोन्ही प्रगती आवश्यक आहे. ‘श्रीसूक्त’मध्ये फक्त धान्य, धन, पशु, पुत्र आणि दीर्घायुष्य मागितलेले नाही, तर ‘न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः’ (क्रोध, मत्सर, लोभ, किंवा दुष्ट बुद्धी नसावी) हे गुणही मागितले आहेत. हे दोन्ही मिळूनच ‘श्री’ होते. गुरुपदासाठी ‘ध्रुवनीती’ (सत्यावर आधारित नीती) आणि ‘भूती’ (उद्योग, पुरुषार्थ) आवश्यक आहेत. यातूनच ‘श्री’ येते, ज्यात मनाची श्रीमंतीही असते. .Premium|Gandhian philosophy : शाश्वत विकासाचा गांधीमार्ग.दृष्टिशोधन आणि कृतीशोधन : परिवर्तनाची आवश्यकतादेशात शेतकरी, सचोटीचे व्यापारी, आत्मीयतेने उपचार करणारे डॉक्टर आणि उत्कृष्टतेशी तडजोड न करणारे इंजिनिअर आहेत. अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेत भारतीयांचा मोठा वाटा आहे. पण केवळ याने विश्वगुरू होता येणार नाही. देशभक्तीचा आधार काय, हे आजची तरुण पिढी विचारेल. गेली हजार-बाराशे वर्षे आपण समाज म्हणून स्थिर नव्हतो, आपल्या व्यवस्था उद्ध्वस्त झाल्या. आज आपण अव्यवस्थित समाज आहोत. म्हणून आपल्याला आपली दृष्टी सुधारण्याची गरज आहे.आपले राष्ट्र परोपकारासाठी निर्माण झाले आहे. ‘जाकी रहे भावना जैसी, प्रभू मुरत तिन देखी तैसी’ यावर अढळ श्रद्धा आहे. त्यामुळे पंथ, संप्रदाय हे भांडणाचे मुद्दे होऊ शकत नाहीत. ‘मातृवत् परदारेषु, परद्रव्येषुलोष्ठवत । आत्मवत् सर्वभूतेषु, यः पश्यति सः पण्डितः ।।’ ही ओळख आहे. आमची परंपरा शाश्वत आहे, ज्यात चतुर्वेद, पुराणे, उपनिषदे, रामायण, महाभारत, भगवद्गीता , जैनागम, गुरुग्रंथ यांचा समावेश आहे. हा ज्ञाननिधी ‘इन्क्लुझिव्ह’ आहे. ‘आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वता’ या वृत्तीने सर्वांना स्थान देतो. म्हणूनच इथे मतांतरण लोभ, लालच किंवा जबरदस्तीने होत नाही.आपला देश संविधानानुसार चालतो. इथे कोणाचे राज्य नसते, राज्य जनतेचे असते. वर्चस्वाचा जमाना गेला आहे. जुनी भांडणे विसरून आपल्याला सगळ्यांना सामावून घेतले पाहिजे. अल्पसंख्याक किंवा बहुसंख्याक असे काही नाही, सगळे सारखेच आहेत. आपली संस्कृती सगळ्यांना एकत्र राहण्याचे शिकवते. पण त्यात वेळोवेळी अडथळे आणले गेले, उदाहरणार्थ, औरंगजेब आणि इंग्रजांनी आणलेले अडथळे. इंग्रजांनी आपल्याला तोडून ठेवण्यासाठी ‘अलगाववाद’ उत्पन्न केला, परिणामी पाकिस्तान तयार झाले. आज आपल्याला हा अलगाववाद सोडून देशाच्या सर्वसमावेशक संस्कृतीशी एकरूप झाले पाहिजे. ज्यांच्याकडे ही संस्कृती परंपरेने चालत आली आहे, त्यांनीही संघटित आणि सशक्त झाले पाहिजे. भीती वाटते, कारण आपण विघटित आहोत. ‘ना भय देत काहु को, ना भय जानत आप, एैसे भारतीय को देखकर जगत डरावे आप’ (कोणालाही भीती न दाखवणारे आणि स्वतः कोणाला न घाबरणारे भारतीय पाहून जग घाबरते).मनात विचारांची स्पष्टता आल्यावर ती कृतीत आली पाहिजे. दांभिकपणा चालणार नाही. जात-पात, उच्च-नीच आणि अस्पृश्यता या चुकीच्या गोष्टी (लॉक, स्टॉक अॅण्ड बॅरल) फेकून दिल्या पाहिजेत. हे केवळ नेत्यांनी बोलण्याचे नाही, तर आपल्या घराघरांत त्याचा व्यवहार असला पाहिजे. ‘पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम् । सन्तः परिक्ष्यान्यतरद्भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ।।’ (सर्व जुने चांगले नसते आणि सर्व नवे वाईट नसते. संत दोन्हीची परीक्षा करून स्वीकारतात, तर मूर्ख दुसऱ्याच्या बुद्धीने चालतो). म्हणूनच संतांनी सांगितलेल्या मार्गाचा अभ्यास करावा. ‘धर्म स्थापनेचे नर, हेते ईश्वराचे अवतार’ आपल्या देशाचे भाग्य आहे, की आपल्याला ही संतांची परंपरा लाभली आहे.आपण ‘दृष्टिशोधन’ आणि ‘कृतीशोधन’ करायला पाहिजे. याचाच अर्थ, आपले विचार आणि आपली कृती दोन्ही स्वच्छ पाहिजेत. मन, वचन, कर्म यांचा संयम हवा. सामूहिक जीवनात मते वेगळी असू शकतात, पण ‘तोडणारे’ नव्हे, तर ‘जोडणारे’ बनले पाहिजे. धर्म तो आहे, जो सगळ्यांना जोडतो आणि उन्नत करतो. .100 Years Of RSS: स्त्री सशक्तीकरण आणि संघाची भूमिका.व्यक्तिमत्त्वाचे महत्त्व आणि ‘पंचपरिवर्तन’एखादा देश लोकांच्या गुणांमुळे आणि एकत्वामुळे समर्थ होतो. दी इनक्रेडेबल जॅपनीज या पुस्तकात जपानच्या प्रगतीची नऊ कारणे दिली होती, त्यापैकी पहिली पाच कारणे ही जपानी लोकांच्या गुणांशी संबंधित होती. जपानचा माणूस देशासाठी त्याग, धाडस करतो, तो अनुशासित आहे आणि देशभक्त आहे. भारतातील जनतेलाही अशाच गुणांनी समृद्ध व्हावे लागेल, तरच आजचा भौतिक प्रगतीचा उत्साह, जगाचा चांगला पाठिंबा आणि आदराची भावना यांचा उपयोग होईल.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने शताब्दी वर्षानंतर पाच गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरवले आहे, ज्याला ते ‘पंचपरिवर्तन’ म्हणतात :१ सामाजिक समरसता : आपल्या समाजातील विषमता, जात-पात, उच्च-नीच आणि अस्पृश्यता या गोष्टींना पूर्णपणे नाहीसे करून, सर्व समाज एकाच पातळीवर येईल यासाठी प्रयत्न करणे. हे काम फक्त बोलण्यापुरते नाही, तर आपल्या घराघरांत त्याचा व्यवहार असला पाहिजे.२ कुटुंब प्रबोधन : मुलांवर चांगले संस्कार करणे, त्यांना आपल्या कथा, परंपरा आणि मूल्ये शिकवणे. यासाठी आई-वडिलांनी मोबाईल आणि टीव्हीचा वेळ कमी करून मुलांशी संवाद साधला पाहिजे.३ पर्यावरण : पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवण्यासाठी वैयक्तिक पातळीवर प्रयत्न करणे. उदाहरणार्थ, पाण्याची बचत करणे, कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावणे आणि सिंगल युझ प्लॅस्टिकचा वापर कमी करणे.४ नागरिक शिष्टाचार : शिस्तबद्ध नागरिक होणे, वाहतुकीचे नियम पाळणे, वेळेवर बिले भरणे आणि लहान-लहान गोष्टींमध्येही प्रामाणिकपणा दाखवणे.५ ‘स्व’ (स्वदेशी व स्वगौरव) : जे आपल्या देशात तयार होते, तेच वापरणे. स्वदेशी म्हणजे स्वावलंबन आणि अहिंसा. यामुळे आपल्या देशाचा रोजगार वाढतो आणि कोणाच्या पोटावर पाय येत नाही. त्याचबरोबर आपल्या इतिहासाचा आणि संस्कृतीचा गौरव करणे.हे बदल फक्त बोलण्यात नाही, तर वागण्यात आणले पाहिजेत. ‘योजनानां सहस्रोपि शनैर्गच्छेत् पिपीलिका’ (हजारो योजना असतानाही मुंगी हळूहळू चालत असते). आपल्याला आत्मनिरीक्षण करून संतांनी सांगितलेल्या मार्गाचा अभ्यास करावा लागेल. कोणताही देश नेत्यांमुळे राष्ट्रीय स्वंयेसवक संघाच्या शताब्दीनिमित्त डॉ. मोहन भागवत यांनी दिलेल्या व्याख्यानाचा संपादित अंश.)(डॉ. मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक आहेत.) 