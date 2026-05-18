Premium|Nature & life book review : निसर्गाशी घट्ट नाते विणणाऱ्या जागतिक संशोधकांची यशोगाथा; 'जी-वन त्यांना कळले हो!'

स्वप्नील शिंदेपुस्तक वाचताना आफ्रिकेतील घनदाट जंगले, हिमालयातील शुभ्र शिखरे आणि सह्याद्रीची पठारे डोळ्यांसमोर जिवंत उभी राहतात. हे पुस्तक केवळ निसर्गप्रेमी किंवा अभ्यासकांसाठी नाही, तर प्रत्येक सुजाण नागरिकासाठी आहे. ज्यांना निसर्ग समजून घ्यायचा आहे आणि ज्यांना जीवनाचा खरा अर्थ शोधायचा आहे, त्यांनी हे पुस्तक वाचायलाच हवे. खऱ्या अर्थाने ज्यांना निसर्ग कळला, त्यांचे 'जी-वन' कसे समृद्ध झाले, याचा हा एक अनुपम आणि प्रेरक दस्तावेज आहे.नि सर्ग हा केवळ झाडे, वेली, डोंगरदऱ्या किंवा पशू-पक्ष्यांचा समूह नसून तो मानवी अस्तित्वाचा मूळ आधार आहे. आदिम काळापासून माणूस निसर्गाच्या कुशीत वाढला, पण आधुनिकतेच्या हव्यासामुळे आज आपण त्यापासून दुरावलो आहोत. याच निसर्गाशी ज्यांनी पुन्हा एकदा आपले घट्ट नाते विणले आणि आपले संपूर्ण आयुष्य निसर्ग संवर्धनासाठी वाहिले, अशा महान जागतिक संशोधकांच्या जीवनप्रवासाचा वेध घेणारे पुस्तक म्हणजे डॉ. संदीप श्रोत्रीलिखित जी-वन त्यांना कळले हो! हे पुस्तक वाचकाला निसर्गाकडे पाहण्याची एक नवीन आणि संवेदनशील दृष्टी बहाल करते..लेखक डॉ. संदीप श्रोत्री व्यवसायाने एक निष्णात शल्यचिकित्सक आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रातील धावपळीच्या आयुष्यातही त्यांनी निसर्गावरचे आपले अलोट प्रेम जपले आहे. या पुस्तकाच्या नावातच एक मोठी अर्थछटा दडलेली आहे. 'जी-वन' म्हणजे केवळ 'जीवन' नव्हे, तर 'वन' (जंगल) हेच ज्यांचे जीवन झाले आणि ज्यांनी वनाशी एकरूप होऊन जीवनाचा खरा अर्थ शोधला, अशा व्यक्तींची ही यशोगाथा आहे. उत्क्रांतीच्या प्रवासात निसर्गाला देव मानून, त्याच्याशी संवाद साधणाऱ्या आणि विज्ञानाच्या जोडीने निसर्गाची रहस्ये उलगडणाऱ्या १७-१८ महनीय व्यक्तींचा परिचय लेखकाने अत्यंत ओघवत्या आणि रसाळ भाषेत करून दिला आहे.लेखकाने या पुस्तकात जागतिक स्तरावर गाजलेल्या अनेक संशोधकांच्या कार्याचा सखोल आढावा घेतला आहे. उत्क्रांतिवादाचा जगप्रसिद्ध सिद्धांत मांडताना चार्ल्स डार्विन यांनी केलेल्या निसर्गातील बदलांच्या सूक्ष्म निरीक्षणाचे रंजक वर्णन पुस्तकात आढळते. जेन गुडॉल, डायन फॉसी आणि बिरुटे गाल्डिकास या तीन महिलांनी अनुक्रमे चिंपांझी, गोरिला आणि ओरँगुटान यांच्यासोबत प्रत्यक्ष जंगलात वास्तव्य करून त्यांच्या जीवनाचा अभ्यास केला, हा अभ्यास थक्क करणारा आहे. हिंस्र समजल्या जाणाऱ्या प्राण्यांशीही माणुसकीचे नाते जोडता येते, हे या प्रकरणांतून अधोरेखित होते. जिम कॉर्बेट यांचे व्याघ्र संवर्धनातील धाडस आणि डॉ. सालीम अली यांचे पक्षिशास्त्रातील अतुलनीय योगदान भारतीय संदर्भात किती मोलाचे आहे, हे लेखक प्रभावीपणे मांडतात..Premium|Importance of Books in Life : रील्स, अल्गोरिदम आणि स्क्रीनव्यसनाच्या काळात पुस्तकांशी मैत्री का अनिवार्य? विचार, संस्कार आणि समृद्धीचा वेध.पुस्तकात केवळ पाश्चात्त्य संशोधक नाहीत, तर भारतीय भूमीतील निसर्गपुत्रांचाही गौरव केलेला आहे. हेमलकसाच्या जंगलात आदिवासींची सेवा करताना डॉ. प्रकाश व मंदाकिनी आमटे यांनी हिंस्र प्राण्यांशी जे जिव्हाळ्याचे नाते जपले, ते या पुस्तकातील अत्यंत भावूक प्रकरण आहे. याशिवाय सिंथिया मॉस, डेव्हिड शेल्ड्रीक, जॉन मूर आणि थिओडोर रूझवेल्ट यांसारख्या विविध क्षेत्रांतील व्यक्तिमत्त्वांच्या कार्याचाही यात समावेश आहे. या सर्व व्यक्तींच्या प्रवासात एक समान धागा आहे, तो म्हणजे 'निसर्ग निष्ठा'.डॉ. श्रोत्री केवळ माहिती देत नाहीत, तर ते निसर्गाकडे पाहण्याचा एक नवा तात्त्विक दृष्टिकोन देतात. पुस्तकातील मनोगत वाचताना लेखकाच्या संवेदनशीलतेची जाणीव होते. केनियातील नाकुरू सरोवराकाठी उभे असताना निसर्गाशी एकरूप होण्याचा त्यांचा अनुभव वाचकालाही त्या वातावरणात घेऊन जातो. 'निसर्गाशी संवाद म्हणजेच स्वतःशी संवाद' हे त्यांचे वाक्य मानवाला अंतर्मुख करणारे आहे. आजच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात आपण नैसर्गिक बुद्धिमत्तेपासून आणि निसर्गापासून दूर जात आहोत, ही खंत लेखक व्यक्त करतात. निसर्ग ही केवळ उपभोग घेण्याची वस्तू नसून ती जपण्याची आणि संवर्धन करण्याची 'विभूती' आहे, हा विचार लेखकाने मांडला आहे..डॉ. श्रोत्री यांची भाषा अत्यंत सोपी, प्रवाही आणि वाचकांच्या हृदयाला भिडणारी आहे. क्लिष्ट वैज्ञानिक संकल्पना न वापरता त्यांनी हे कार्य मांडले आहे. प्रत्येक प्रकरणाच्या शेवटी लेखकाने त्या त्या थोर व्यक्तीला मनोमन केलेला 'प्रणाम' त्यांच्यातील कृतज्ञता भाव दर्शवतो. पुस्तकात वापरलेली सुबक रेखाचित्रे आणि आकर्षक मांडणी विषयाला अधिक उठावदार करते. हे पुस्तक वाचताना आफ्रिकेतील घनदाट जंगले, हिमालयातील शुभ्र शिखरे आणि सह्याद्रीची पठारे डोळ्यांसमोर जिवंत उभी राहतात. हे पुस्तक केवळ निसर्गप्रेमी किंवा अभ्यासकांसाठी नाही, तर प्रत्येक सुजाण नागरिकासाठी आहे. निसर्गाचा अनादर करणारी आजची पिढी, नफेखोरी करणारी भांडवलशाही आणि पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करणारी नोकरशाही यांच्यावर लेखक मार्मिक टिप्पणी करतात. विकास खारगे यांनी प्रस्तावनेत म्हटल्याप्रमाणे, हे पुस्तक म्हणजे 'असामान्य व्यक्तींच्या योगदानाचा खजिना' आहे. संत ज्ञानेश्वरांच्या शब्दांत सांगायचे, तर हे पुस्तक म्हणजे जणू 'चेतना चिंतामणीचे गाव' आहे. ज्यांना निसर्ग समजून घ्यायचा आहे आणि ज्यांना जीवनाचा खरा अर्थ शोधायचा आहे, त्यांनी हे पुस्तक वाचायलाच हवे. खऱ्या अर्थाने ज्यांना निसर्ग कळला, त्यांचे 'जी-वन' कसे समृद्ध झाले, याचा हा एक अनुपम आणि प्रेरक दस्तावेज आहे.स्वप्नील शिंदे दै. सकाळच्या सातारा आवृत्तीमध्ये उपसंपादक आहेत. 