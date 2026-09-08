Premium|Dubai Travel : सुंदर व अनोखी दुबई

ऋचा कुलकर्णी-पानसेदुबईची खाद्यसंस्कृतीही वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. विविध प्रकारचे अरबी पदार्थ येथे चाखायला मिळाले. दुबईचे मुख्य आकर्षण म्हणजे येथील प्रसिद्ध बाजारपेठा. दुबईच्या पारंपरिक बाजारांमध्ये फिरताना अरबी संस्कृतीचा वेगळाच अनुभव मिळाला. सुगंधाने भरलेल्या अत्तरांच्या दुकानांनी लक्ष वेधले. विविध प्रकारची सुगंधी अत्तरे पाहून आश्चर्य वाटले.ज ग पाहावे, अनुभवावे आणि प्रवासातून काहीतरी नवीन शिकावे, असे म्हटले जाते. प्रवासामुळे नवीन जीवनशैली, संस्कृती, इतिहास आणि तंत्रज्ञान यांचा जवळून परिचय होतो. म्हणूनच मी माझ्या आई-बाबांसोबत दुबईची एक अविस्मरणीय सफर केली. संयुक्त अरब अमिरातीतील (यूएई) दुबई हे शहर जगातील सर्वात आधुनिक, प्रगत आणि आकर्षक पर्यटन स्थळांपैकी एक आहे. हे झगमगते शहर वाळवंटात वसलेले आहे. भव्य इमारती, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, उंची जीवनशैली आणि सांस्कृतिक वारसा यांचा संगम या देशात अनुभवायला मिळतो. मुंबईहून विमानप्रवास करून आम्ही अबू धाबी इंटरनॅशनल एअरपोर्टवर पोहोचलो. विमानतळावर उतरल्याक्षणी तेथील स्वच्छता, शिस्त व आधुनिक सुविधा पाहून प्रवासाचा शीण निघून गेला. शहरातील शिस्तबद्ध वाहतूक, उंच व भव्य इमारती पाहून मन भारावून गेले. सर्वप्रथम आम्ही अबू धाबी येथील फेरारी वर्ल्ड पाहिले. लाल रंगाच्या वास्तूमुळे हे ठिकाण दुरूनच लक्ष वेधून घेते. येथे विविध प्रकारच्या कार्स बघायला मिळाल्या. जगातील सर्वात वेगवान रोलर कोस्टर फॉर्म्युला रेसचा थरार अनुभवला. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि साहसी राइड्स यांचा मनमुराद आनंद घेता आल्यामुळे फेरारी वर्ल्डची भेट संस्मरणीय ठरली. .Premium|Akola Heatwave crisis : ‘अकोला तापलाय रे बाप्पा’ जगातील सर्वांत उष्ण शहर ठरलेल्या अकोल्याची भीषण वास्तववादी गोष्ट.अलीकडच्या काळात बुर्ज खलिफा ही इमारत दुबईची मुख्य ओळख झाली आहे. साधारण ८२८ मीटर उंच असलेली ही जगातील सर्वात उंच इमारत आधुनिक वास्तुकलेचा उत्तम नमुना आहे. त्यामुळे बुर्ज खलिफा बघण्याची आम्हा सर्वांनाच खूप उत्सुकता होती. या इमारतीच्या ऑब्झर्व्हेशन गॅलरीतून दिसणारे दुबई शहराचे विहंगम दृश्य अत्यंत मनमोहक होते. एका बाजूला अथांग समुद्र, दुसऱ्या बाजूला वाळवंट आणि मधे आधुनिकतेने नटलेले शहर पाहून मानवी कल्पकतेचे कौतुक करावे तितके थोडे असे वाटते! बुर्ज खलिफाच्या प्रांगणात संध्याकाळी फाउंटन शो बघितला. रात्रीच्यावेळी या इमारतीवरच्या रंगीबेरंगी रोषणाईमुळे वातावरण अधिकच मोहक झाले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आम्ही दुबई मॉलला भेट दिली. जगातील सर्वात मोठ्या शॉपिंग मॉल्सपैकी एक असलेल्या या मॉलमध्ये हजारो दुकाने, विविध आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्स आणि विशाल फूड कोर्ट आहे. येथे भव्य ॲक्वेरियमही आहे. या ॲक्वेरियममध्ये विविध प्रकारचे समुद्रातील प्राणी, रंगीबेरंगी मासे आणि शार्क पाहण्याचा अनुभव अतिशय रोमांचक होता.दुबईच्या इतिहासाबद्दलही आम्हाला कुतूहल होते. त्यामुळे आम्ही म्युझियम ऑफ फ्युचरला भेट दिली. या संग्रहालयात स्थानिकांचे लोकांचे जीवन, तेथील संस्कृती, मोत्यांचा व्यापार, मासेमारी आणि पारंपरिक जीवनशैलीची झलक पाहायला मिळाली. याबरोबरच पृथ्वीवरचा भविष्यकाळ कसा असेल, याचीही झलक या म्युझियममध्ये पाहायला मिळाली.दुबई सहलीतील सर्वात अविस्मरणीय ठरलेला अनुभव म्हणजे डेझर्ट सफारी. चारचाकी वाहनातून वाळूच्या उंच टेकड्यांवरून वेगाने केलेला प्रवास म्हणजे प्रत्यक्ष घेतलेला थरारक अनुभवच. सूर्यास्ताच्यावेळी सोनेरी वाळवंटाचे दृश्य कमाल दिसत होते. या सफारीमध्ये उंटसवारी, सँड बोर्डिंग, मेंदी, बेली डान्स आणि स्वादिष्ट अरबी भोजन यांचा आनंद घेतला. तसेच सफारीमध्ये फाल्कन पक्षी पाहायला मिळाले. हे पक्षी वेगवान उड्डाण आणि तीक्ष्ण नजरेसाठी प्रसिद्ध असतात. संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये फाल्कन पक्षी परंपरा, शौर्य आणि अभिमानाचे प्रतीक मानला जातो. दुबईतील काही ठिकाणी फाल्कन पक्ष्याला सांभाळण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच या पक्ष्याची काळजी कशी घ्यावी हेही शिकविले जाते. फाल्कनच्या प्राचीन परंपरा जपण्याची वृत्ती येथे आम्हाला पाहायला मिळाली..Premium|Kolhapur Tourism : अंबाबाई-पन्हाळगडापलीकडचं कोल्हापूर; निसर्ग आणि इतिहासाच्या आडवाटांची सफर.पुढच्या दिवशी आम्ही मिरॅकल गार्डन पाहण्यासाठी गेलो. वाळवंटी प्रदेशात लाखो रंगीबेरंगी फुलांनी सजवलेली ही बाग म्हणजे निसर्गाचा चमत्कारच वाटावा. विविध प्रकारच्या फुलांचा वापर करून तयार केलेल्या आकर्षक कलाकृती येथे पाहायला मिळाल्या. फुलांचे विमान आणि मनमोहक सजावट पाहून डोळ्यांचे पारणे फिटले. प्रत्येक कोपऱ्याचे किती फोटो काढू अन् किती नाही, असे झाले. त्यामुळे आम्ही येथे मनसोक्त फोटो काढण्याचा आनंद घेतला. संध्याकाळी आम्ही दुबई ग्लोबल व्हिलेजला भेट दिली. येथे एकाच ठिकाणी जगभरातील अनेक देशांची संस्कृती अनुभवायला मिळाली. भारत, चीन, जपान, तुर्कीये, इजिप्त, थायलंड आणि इतर अनेक देशांचे पॅव्हेलियन पाहताना जणू संपूर्ण जगाची सफर केल्याचा भास झाला. प्रत्येक देशातील खाद्यसंस्कृती, तेथील लोककला, जीवनशैली यांचे सुंदर दर्शन झाले. विविध देशांतील पारंपरिक वेशभूषा, हस्तकला पाहून मन भारावून गेले.दुबईतील पाम जुमेराह हे मानवनिर्मित बेट पाहण्यासाठी आम्ही गेलो. हे बेट म्हणजे मानवी कल्पकतेचे आणखी एक अप्रतिम उदाहरण आहे. पाम वृक्षाच्या आकारातील हे बेट आलिशान हॉटेल्स आणि समुद्रकिनाऱ्यामुळे प्रसिद्ध आहे. तसेच दुबई मरिना येथे रात्री केलेली क्रुझची सफर मनाला खूप भावली. येथे आम्ही मस्त डिनर विथ म्युझिकचा आनंद घेतला. रात्रीची ती क्रुझची सफर अजूनही मनात ताजी आहे. भव्य इमारती, रोषणाई, थंडगार वारा या सर्वांचा मनमुराद आनंद घेता आला.दुबईची खाद्यसंस्कृतीही वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. विविध प्रकारचे अरबी पदार्थ येथे चाखायला मिळाले. दुबईचे मुख्य आकर्षण म्हणजे येथील प्रसिद्ध बाजारपेठा. दुबईच्या पारंपरिक बाजारांमध्ये फिरताना अरबी संस्कृतीचा वेगळाच अनुभव मिळाला. सुगंधाने भरलेल्या अत्तरांच्या दुकानांनी लक्ष वेधले. विविध प्रकारची सुगंधी, पारंपरिक अत्तरे पाहून आश्चर्य वाटले. अरबी संस्कृतीत खजुराला विशेष महत्त्व आहे. दुबईतील खजुरांची बाजारपेठही विशेष प्रसिद्ध आहे. विविध आकार, रंग आणि चवींचे खजूर येथे उपलब्ध आहेत. येथे आम्ही चॉकलेट खजुराचा आस्वाद घेतला. या अरबी देशातून स्वादिष्ट आणि पौष्टिक खजूर खरेदी करण्याचा आनंद वेगळाच होता.दुबईमधील अजून एक खास आकर्षण म्हणजे येथील गोल्ड सूक मार्केट. हा बाजार दुबईतील सोन्याचा पारंपरिक व मोठा बाजार आहे. येथे सोन्याच्या दागिन्यांची भव्य मांडणी पाहून डोळे दिपून गेले. विविध डिझाईन्सचे हार, बांगड्या, अंगठ्या आणि अनेक अलंकारांनी सजलेली दुकाने म्हणजे सोन्याचे अफाट विश्वच जणू. विविध डिझाईन्स, पारंपरिक अरबी दागिने, वधू-वराचे दागिने येथे बघायला मिळाले. त्यामुळे दुबईच्या बाजारपेठेचा अनुभव न विसरता येण्याजोगा ठरला.दुबई सफारीतील मनाला आनंद देणारे ठिकाण म्हणजे बॉलिवूड पार्क आणि मोशनगेट. बॉलिवूड पार्कमध्ये हिंदी चित्रपटांवरील आकर्षक देखावे, संगीत आणि नृत्याचे कार्यक्रम पाहायला मिळाले. भव्य सेट्स व तेथील सजावट पाहून जणू चित्रपटांच्या दुनियेतच प्रवेश केल्याचा भास झाला. लहानापांसून थोरांपर्यंत सर्वांना आनंद घेता येईल असे ते पार्क होते. त्यानंतर आम्ही मोशनगेटला भेट दिली. हे हॉलिवूड थीम पार्क आहे. येथे हॉलिवूड सिनेमांतील दृश्ये, वेगवेगळ्या राइड्स बघायला मिळतात. येथे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून अनेक देखावे तयार केले आहेत. याठिकाणी हॉलिवूड चित्रपटांतील काल्पनिक जगाचा प्रत्यक्ष अनुभव आम्ही घेतला. मोशनगेटमध्ये प्रसिद्ध चित्रपटांवर आधारित विभाग, साहसी खेळ, फोर-डी अनुभव आणि अत्याधुनिक सिम्युलेशन राइड्स पर्यटकांचे विशेष आकर्षण आहेत. बॉलिवूडचे मनोरंजन आणि हॉलिवूडचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान यांचा सुंदर मिलाफ या दोन्ही थीम पार्क्समध्ये आम्ही अनुभवला. हाऊ टू ट्रेन युवर ड्रॅगन, कुंग फू पांडा, द हंगर गेम्स आणि इतर लोकप्रिय चित्रपटांवर आधारित आकर्षणे पाहून माझा उत्साह द्विगुणित झाला..दुबई शहरात अनेक प्रकारचे उत्सव साजरे केले जातात. येथे आम्हाला दुबई शॉपिंग फेस्टिव्हल अनुभवण्याची संधी मिळाली. शहरातील रस्ते, शॉपिंग मॉल्स आणि पर्यटनस्थळे ही ठिकाणे आकर्षक रोषणाई, रंगीबेरंगी सजावटीने सजलेली होती. या फेस्टिव्हलमुळे दुबईची आधुनिकता व सांस्कृतिक समृद्धी अनुभवण्याची संधी मिळाली. या संपूर्ण प्रवासात मला वेळेचे नियोजन, शिस्त, स्वच्छता अशा अनेक गोष्टी शिकायला मिळाल्या. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारावर दुबई शहराने साधलेली प्रगती चकित करणारी आहे. दुबई म्हणजे परंपरा आणि प्रगतीचा सुंदर संगम आहे. दुबईचा हा प्रवास आमच्यासाठी अनेक अनुभवांचा खजिना ठरला. त्यामुळे दुबईची ही सुंदर व अनोखी दुनिया आम्हा तिघांच्या मनावर कायमची कोरली गेली. या सर्व अमूल्य आठवणी मनात साठवून आम्ही भारतात परतलो.लेखिका पुणेस्थित साहाय्यक प्राध्यापिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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