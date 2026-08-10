Premium|Eco-Anxiety in India : काय आहे इको-अँक्झायटी?

मुक्ता चैतन्य‘अंडरस्टँडिंग इको-अँक्झायटी ॲण्ड लिव्ह्ड एक्स्पिरियन्सेस ऑफ यंग अडल्ट्स इन इंडिया अबाऊट क्लायमेट चेंज’ या संशोधनात भारतातील १८ ते ३० वर्षे वयोगटातील तरुणांमध्ये हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या मानसिक परिणामांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला आहे. या संशोधनातून असं स्पष्ट झालं, की भारतातल्या तरुणांच्या मते, हवामान बदल ही केवळ पर्यावरणीय समस्या नसून, ती मानसिक आरोग्यावरही गंभीर परिणाम करणारी बाब ठरत आहे. जाणून घेऊ या इको-अँक्झायटीविषयी... लीकडेच ‘इको-अँक्झायटी’ ही संकल्पना वाचनात आली. इको-अँक्झायटी (Eco-Anxiety) म्हणजेच बदलत्या हवामानामुळे आणि निसर्गाच्या साखळीतील बिघाडांमुळे भविष्याबद्दल निर्माण होणारी तीव्र भीती, ताण आणि असहायतेची भावना. संयुक्त राष्ट्र बाल निधी (युनिसेफ) आणि विविध थिंक-टँक्सच्या अभ्यासानुसार, जेन-झी (१९९७ ते २०१२ दरम्यान जन्मलेली पिढी) या संकटाच्या केंद्रस्थानी आहे. आपण श्वसनाद्वारे शरीरात घेत असलेली हवा, आपण पीत असलेले पाणी, आपले अन्न इथपासून ते वितळणाऱ्या हिमनद्या, बेसुमार जंगलतोड, नद्यांचे व समुद्राचे प्रदूषण, ऋतुचक्र विस्कळीत होणे, याविषयी सत्तेतल्या लोकांना काळजी नसल्याचे वाटणे, पुढच्या पिढ्यांसाठी ही पृथ्वी राहण्यायोग्य ठेवण्यापेक्षा स्वतःचे स्वार्थ पूर्ण करण्यासाठी सत्ता आसुसलेली असल्याचे वाटणे - या सगळ्या गोष्टींचा तरुणाईच्या मानसिक स्वास्थ्यावर गंभीर परिणाम होतो आहे, असे हा अहवाल सांगतो. इको-अँक्झायटीविषयी वाचत असताना एका कार्यशाळेत एका दहा-बारा वर्षांच्या मुलीने विचारलेला प्रश्न आठवला, ‘संपूर्ण पृथ्वीवर जर कचरा झाला तर काय होईल?’ त्या चिमुकल्या वयात तिला फक्त तो प्रश्न पडलेला नव्हता, तर तिला काळजी वाटत होती; पृथ्वीची, तिच्यासारख्या असंख्य मुलांची आणि त्यांच्या भवितव्याची. जेन-झी आणि जेन-अल्फा पिढ्यांना त्यांच्या आजूबाजूला सतत दिसणारा पर्यावरणीय ऱ्हास अस्वस्थ करतो आहे. आपण ज्या जगात मोठे होत आहोत, ते मागच्या पिढ्यांनी किमान जगण्याच्या पात्रतेचेही ठेवलेले नाही याची जाणीव त्यांना स्वतःच्या भविष्याविषयी प्रचंड अस्वस्थ करत आहे, असं हा अभ्यास सांगतो. अनेक तरुण-तरुणी अशा प्रदूषणानं आणि निसर्गाच्या बेसुमार ऱ्हासानं वेढलेल्या जगात मुलं जन्माला घालायची का, असा प्रश्न विचारू लागली आहेत. जन्माला आलेल्या बाळाला जर शुद्ध हवा मिळणार नसेल, आईच्या दुधातूनही PFASसारखी विषारी रसायने बाळापर्यंत पोहोचणार असतील, तर मुलं जन्माला घालून त्यांना या प्रदूषित जगात जगायला कशाला भाग पाडा, असा विचार तरुणाई करते आहे. इतकेच नाही, तर करिअर आणि आयुष्याचे विविध टप्पे यांचं नियोजन करण्याबाबतही ही तरुणाई निरुत्साही आहे. यालाच संशोधकांनी इको-अँक्झायटी नाव दिलंय. .Premium|Climate Change Challenges : हवामान बदलाचे वाढते संकेत; तापमानवाढ, वितळणारा बर्फ, अनिश्चित पाऊस आणि मानवी आरोग्यावर घोंगावणारे संकट.आता थोडी भारतातली प्रदूषणाची आकडेवारी बघू या. भारतातील प्रदूषणाची परिस्थिती गंभीर आहे. स्टेट ऑफ ग्लोबल एअर (SOGA) आणि युनिसेफच्या अहवालांनुसार, भारतात दरवर्षी वायू प्रदूषणामुळे २१ लाखांहून अधिक लोकांचा अकाली मृत्यू होतो. देशातील एकूण मृत्यूंपैकी सुमारे १८ टक्के मृत्यू थेट बिघडलेल्या हवेच्या गुणवत्तेशी संबंधित आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सुरक्षित मर्यादेपेक्षा (५ µg/m³) भारतातील सरासरी पीएम२.५ची पातळी सुमारे९ ते १०पटींनी अधिक असते. इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑन क्लीन ट्रान्सपोर्टेशनच्या अभ्यासानुसार, केवळ वाहनांच्या धुरामुळे दर सहा मिनिटांना एका भारतीयाचा अकाली मृत्यू होतो. जगातील १० सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी निम्म्याहून अधिक शहरे भारतातील आहेत.आता बालमृत्यू व जन्मदरावर, तसंच तरुणाईवर काय परिणाम होतोय बघू या. भारतात दरवर्षी सुमारे १.६९ लाख मुलांचा मृत्यू वायू प्रदूषणामुळे होतो. गरोदरपणात प्रदूषित हवेच्या संपर्कात आल्यामुळे मुले कमी वजनाची किंवा वेळेआधी जन्माला येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. दिल्लीसारख्या शहरांमधील ४३ टक्क्यांहून अधिक शाळकरी मुलांच्या फुप्फुसांची कार्यक्षमता कायमची कमी झाली आहे. लहान वयातच क्रॉनिक ब्राँकायटिस आणि अस्थमा जडणे सामान्य झाले आहे. हवेतील विषारी कणांमुळे मेंदूच्या चेतातंतूंचे नुकसान होते. संशोधनानुसार, प्रदूषित भागात राहणाऱ्या मुलांची एकाग्रता, स्मरणशक्ती आणि आयक्यू पातळी स्वच्छ हवेतील मुलांपेक्षा कमी आढळते. धावणाऱ्या किंवा मैदानी खेळ खेळणाऱ्या तरुणांच्या फुप्फुसांची आणि हृदयाची क्षमता (स्टॅमिना) वेगाने घटत आहे.रक्तामध्ये मिसळणारे सूक्ष्म पीएम२.५ कण रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळे निर्माण करतात. यामुळे २५ ते ४० वयोगटातील तरुणांमध्ये कार्डिॲक अरेस्ट, उच्च रक्तदाब आणि पक्षाघाताचे रुग्ण वाढले आहेत. सततच्या प्रदूषित हवेमुळे डोळ्यांचे विकार, सायनस, अकाली केस पांढरे होणे आणि त्वचेची ॲलर्जी या समस्या तरुणाईमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दिसतात. दूषित धुक्याचे (स्मॉग) वातावरण, घराबाहेर पडता न येणे आणि सतत आजारी पडणे यामुळे तरुणांमध्ये चिडचिड, नैराश्य आणि कामातील उत्पादकता कमी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. हे झाले फक्त हवेच्या, पाण्याच्या प्रदूषणाचे परिणाम. यादी इथेच संपत नाही..परदेशात बंदी आलेल्या रसायने तयार करणाऱ्या कंपन्या भारतात सुरू होताहेत आणि त्याविषयी आपल्याकडे कुठलेही ठोस कायदे नाहीत, धोरणे नाहीत हे PFASच्या निर्मितीच्या विरोधात लोटे परशुराम इथं स्थानिकांनी केलेल्या आंदोलनाच्यावेळी दिसून आले. प्लॅस्टिक, ई-कचरा, वस्त्रोद्योगातील कचरा आणि धातूंचा कचरा जगभरातून भारतात डम्प केला जातो. संयुक्त राष्ट्रांच्या ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर २०२४ या अहवालानुसार, २०२२मध्ये जगभरात सुमारे ६२ दशलक्ष मेट्रिक टन ई-कचरा निर्माण झाला, परंतु त्यापैकी केवळ २२.३ टक्के कचऱ्याचा अधिकृतपणे पुनर्वापर करण्यात आला. उर्वरित कचऱ्याचा मोठा भाग विकसनशील देशांकडे विविध मार्गांनी पोहोचतो. भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक ई-कचरा निर्माण करणारा देश असून, दरवर्षी सुमारे ३.८ दशलक्ष मेट्रिक टन ई-कचरा निर्माण होतो. याशिवाय, देशात आयात होणाऱ्या स्क्रॅप आणि पुनर्वापरायोग्य साहित्यामध्येही अनेकदा दूषित किंवा कमी दर्जाचा कचरा मिसळलेला असल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. या परिस्थितीचे परिणाम केवळ पर्यावरणापुरते मर्यादित राहत नाहीत. अनियंत्रित कचरा प्रक्रिया, उघड्यावर कचरा जाळणे आणि असंघटित पुनर्वापर उद्योगांमुळे हवा, पाणी आणि माती प्रदूषित होते आहे. शिसे, पारा, कॅडमियम यांसारख्या विषारी धातूंचा मानवी आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो आहे. दुसरीकडे, असंघटित पुनर्वापर क्षेत्र लाखो लोकांना रोजगारही देते, त्यामुळे हा प्रश्न आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्याही गुंतागुंतीचा आहे. हे सगळं इथे मांडण्याचा मुद्दा हा, की जगभरातल्या तरुणाईवर जसा पर्यावरणीय ऱ्हासाचा, हवामान बदलाचा आणि प्रदूषणाचा मानसिक परिणाम होतो आहे, तसाच तो भारतातल्या तरुणाईवरही होतो आहे. हिकमन ॲण्ड कलीग्ज यांनी २०२१मध्ये केलेल्या जागतिक सर्वेक्षणानुसार, भारतातील सुमारे ८० टक्के तरुणांना हवामान बदलामुळे भविष्यासंबंधी भीती वाटते. तसेच महिला आणि जेन-झी व मिलेनियल्स या पिढ्यांमध्ये इको-अँक्झायटीचं प्रमाण तुलनेनं अधिक असल्याचंही नमूद करण्यात आलं आहे.अंडरस्टँडिंग इको-अँक्झायटी ॲण्ड लिव्ह्ड एक्स्पिरियन्सेस ऑफ यंग अडल्ट्स इन इंडिया अबाऊट क्लायमेट चेंज या संशोधनात भारतातील १८ ते ३० वर्षे वयोगटातील तरुणांमध्ये हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या मानसिक परिणामांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला आहे. या गुणात्मक संशोधनात भारतातील विविध राज्यांतील तरुणांच्या दीर्घ मुलाखती घेण्यात आल्या. फेब्रुवारी ते मे २०२४ या कालावधीत घेतलेल्या या मुलाखतींमधून हवामान बदलाबद्दलचे अनुभव, भावना, चिंता आणि त्यावर मात करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या उपायांचा अभ्यास करण्यात आला. या संशोधनातून असं स्पष्ट झालं, की भारतातल्या तरुणांच्या मते, हवामान बदल ही केवळ पर्यावरणीय समस्या नसून, ती मानसिक आरोग्यावरही गंभीर परिणाम करणारी बाब ठरत आहे. संशोधकांनी इको-अँक्झायटीच्या अनुभवांची मांडणी चार घटकांमध्ये केलेली आहे.भावनिक अनुभव : सहभागी तरुणांमध्ये भविष्यासंबंधी भीती, पर्यावरणाचे होणारे नुकसान पाहून दुःख आणि स्वतःच्या जीवनशैलीमुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल अपराधीपणाची भावना मोठ्या प्रमाणात आढळली. अनेकांनी वाढते तापमान, उष्णतेच्या लाटा, वायू प्रदूषण, पाण्याची टंचाई आणि नैसर्गिक आपत्ती यांमुळे स्वतःचे दैनंदिन जीवन, शिक्षण, काम आणि मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित झाल्याचे सांगितले. काहींनी भविष्यात मुलांना अशा वातावरणात जन्म देणे योग्य ठरेल का, अशीही चिंता व्यक्त केली.संज्ञानात्मक किंवा विचारांशी संबंधित अनुभव : अनेक सहभागींचे मत होते, की मुख्य प्रवाहातील माध्यमे हवामान बदलाचे सनसनाटी आणि भीती निर्माण करणारे चित्रण करतात, परंतु वैज्ञानिक माहिती आणि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण कमी देतात. त्यामुळे लोकांमध्ये भीती वाढते, मात्र समस्येचे आकलन आणि उपाय समजून घेण्यास पुरेशी मदत मिळत नाही. सहभागींच्या मते, माध्यमांनी केवळ आपत्ती दाखवण्याऐवजी लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करून सरकार आणि उद्योगांवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी अधिक प्रभावी भूमिका घेणे आवश्यक आहे.सकारात्मक प्रयत्न : वर्तनात्मक स्तरावर सहभागी तरुणांनी हवामान बदलाशी सामना करण्यासाठी अनेक सकारात्मक प्रयत्न केल्याचे दिसून आले. त्यांनी सार्वजनिक वाहतूक वापरणे, पाण्याची बचत करणे, विजेचा कमी वापर करणे, पुनर्वापर करणे, प्लॅस्टिकचा वापर कमी करणे आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैली स्वीकारणे या बाबींचा अवलंब करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून आला. काहींनी मानसिक ताण कमी करण्यासाठी प्रार्थना, ध्यान किंवा स्वतःचे लक्ष इतर गोष्टींकडे वळवण्याचा मार्ग स्वीकारला, तर काहींनी हवामान बदलाशी संबंधित सततच्या नकारात्मक बातम्या पाहणेच बंद केले, कारण त्यामुळे त्यांची चिंता अधिक वाढत होती..सरकार व उद्योगांची जबाबदारी : या संशोधनातील आणखी एक महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे, सहभागींच्या मते, हवामान बदलावर केवळ वैयक्तिक प्रयत्न करून पुरेसा परिणाम होणार नाही. त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले, की सरकार, उद्योग आणि मोठ्या कंपन्यांनी त्यांची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. पर्यावरण संरक्षणासाठी प्रभावी धोरणे, कचरा व्यवस्थापन, प्रदूषण नियंत्रण आणि हवामान बदलाशी संबंधित ठोस कृती आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.संशोधकांच्या मते, भारतातील तरुण हवामान बदलामुळे भीती, अपराधीपणा आणि दुःख अशा भावना अनुभवत असले, तरी ते पर्यावरण संरक्षणासाठी सकारात्मक कृती करण्यास तयार आहेत. मात्र त्यांच्या प्रयत्नांना प्रभावी धोरणे, मानसिक आरोग्य सेवा, शैक्षणिक उपक्रम आणि शासनाची ठोस साथ मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. भारतातील युवकांना हवामान धोरणांच्या निर्मितीत सहभागी करून घेणे आणि हवामान बदलाशी संबंधित मानसिक आरोग्याला सार्वजनिक आरोग्याचा महत्त्वाचा भाग म्हणून स्वीकारणे ही काळाची गरज असल्याचा निष्कर्ष या संशोधनातून मांडण्यात आला आहे.हवामान बदल आणि मानसिक आरोग्य अनेक वाचकांसाठी कदाचित हा अतिशय नवा विषय असू शकतो, हे लक्षात घेऊनच आकडेवारी मांडली आहे. आपल्या आजूबाजूच्या नद्या प्रदूषित आहेत, पिण्याचे पाणी प्रदूषित असल्याने आपल्याला घरोघरी पाणी निर्जंतुक करणारी यंत्रे बसवावी लागतात. घराबाहेर गेल्यावर प्रदूषित हवेमुळे काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवू शकते, याचा कदाचित अनेकांनी विचारही केलेला नसेल. हे कशामुळे होते आहे असा प्रश्नही अनेकांना पडला असेल. हवामान बदलामुळे आणि पर्यावरणीय ऱ्हासामुळेही औदासीन्य, अस्वस्थता, राग, असहाय्यता जाणवणं,. Marathi News Update : राज्यासह देशात आज कुठे काय घडलं? जाणून घ्या... .मी काहीच करू शकत नाही अशी भावना दाटून येणं, आहे त्या परिस्थितीत जगणे मला भाग आहे असा विचार करणं हे सर्व होऊ शकतं. अस्वस्थता वाढण्याची हीसुद्धा कारणे आहेत हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. आधुनिक काळात निरनिराळ्या कारणांनी आणि विविध पद्धतींनी निसर्गाला ओरबाडणे सुरू आहे, सातत्याने उपसा केला जातो आहे, रोजच्या रोज प्रदूषणाला सामोरे जावे लागते आहे, त्यामुळे मानसिक आरोग्याचेही प्रश्न निर्माण होताहेत. शिवाय प्रदूषणाचा प्रश्न एका रात्रीत सुटणार नाही हे तरुणाईलाही माहीत आहे. त्यामुळे याच विषारी हवेबरोबर, पाण्याबरोबर आणि अन्नाबरोबर जगावे लागणार आहे, ही असहाय्यता तरुणाईला अधिकच अस्वास्थ्य करते आहे. अनेक तरुण-तरुणींमध्ये याबाबत जागरूकताही दिसते. मात्र नागरिकांच्या सहभागातून काय आणि किती साध्य होणार हा प्रश्न अनेकदा तरुणांना पडतो.सेंटर फॉर सायन्स ॲण्ड एन्व्हायर्न्मेंट आणि टीईआरआयच्या सर्वेक्षणांनुसार, भारतातील ९४ टक्के तरुणांना हवामान बदलाचा थेट फटका आपल्या दैनंदिन आयुष्यावर बसत असल्याचे जाणवते. जवळपास ७० टक्के भारतीय तरुण भविष्यातील हवामान बदलाच्या परिणामांबद्दल सातत्याने चिंतेत असतात. बदलत्या वातावरणामुळे त्यांच्यातील ताण आणि मानसिक अस्वस्थता वाढली आहे हे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त तरुणांनी मान्य केले आहे. अतिवृष्टी किंवा उष्णतेची लाट अशा हवामानातील टोकाच्या बदलांमुळे भारतातील ४५ टक्के तरुणांच्या शाळा किंवा कॉलेजच्या कामकाजात अडथळा आला आहे हा मुद्दाही दुर्लक्षून चालणार नाही..भारतीय तरुणाईसाठी इको-अँक्झायटी ‘वेगळी’ का आहे?पाश्चात्त्य देशांमध्ये हवामान बदलाची चिंता मुख्यत्वे बौद्धिक किंवा तत्त्वज्ञानात्मक पातळीवर केली जाते, परंतु भारतातील जेन-झीसाठी ती त्यांच्या दैनंदिन जीवनशैलीशी आणि अर्थकारणाशी जोडलेली आहे हे वर दिलेल्या आकडेवारीवरून लक्षात येईलच. दिल्लीतील विषारी हवा, महाराष्ट्रातील अवकाळी पावसाने उद्ध्वस्त होणारी शेती, पुण्या-मुंबईतले हवेचे आणि पाण्याचे प्रदूषण किंवा बंगळूरमधील पाण्याचे संकट; आणि आता उघडकीला येत असणारी अन्न भेसळ. भारतातील तरुण या समस्यांशी रोज लढताहेत. आता तो त्यांच्या जगण्याचा भाग झाला आहे. याचाच परिणाम सतत जाणवणाऱ्या भीतीमध्ये आणि चिंतेमध्ये होत आहे.या अस्वस्थ मानसिक अवस्थेतूनच काही तरुण पर्यावरणाबाबत अधिक कृतिशील झाले आहेत, हे युनिसेफच्या अभ्यासातून दिसून आलं. नाशिकपासून उत्तराखंडातील वृक्षतोडीच्या आंदोलनामधून याची झलक दिसली. अभ्यासानुसार, ८४ टक्के भारतीय तरुणांना योग्य पाठबळ आणि साधने मिळाली, तर ही तरुणाई हवामान बदलांविरोधात ठोस पावले उचलण्यास तयार आहे. त्यासाठी प्रयत्न करण्याची त्यांची तयारी आहे. ५० टक्के तरुणांना पर्यावरणाचे रक्षण करणाऱ्या क्षेत्रांत नोकऱ्या करायची किंवा ‘ग्रीन करिअर्स’ करायची इच्छा आहे. याखेरीज प्लॅस्टिक टाळणे, रिसायकलिंग करणे, स्थानिक उत्पादनांचा वापर वाढवणे आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जागरूकता पसरवणे याबाबतीत जेन-झी आघाडीवर आहे असेही या अहवालात नमूद केलेले आहे.गरज आहे ती इको-अँक्झायटीला सरकारी आणि वैयक्तिक पातळीवरही गांभीर्यानं घेण्याची. या अस्वस्थतेतून जाणाऱ्या तरुणाईला मानसिक आधार देण्याची. त्यांचे भवितव्य सुरक्षित होईल यादृष्टीने कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची, धोरणे आखण्याची. त्या धोरणानुसार बदल करण्याची. युनिसेफच्या पाहणीनुसार, ८५ टक्के विद्यार्थी शाळेत हवामान बदलाविषयी शिकतात, पण फक्त ३५ टक्के विद्यार्थ्यांना ते पुरेसं वाटतं आणि प्रत्यक्ष सहभागावर भर दिला गेला पाहिजे असंही तरुणाईला वाटतं. युनिसेफचे आणि इतरही संस्थांचे हे अभ्यास, अहवाल केवळ आकडेवारीपुरते नाहीत, तर तरुण एका वेगळ्याच मानसिक ताणातून जाताहेत याचा पुरावा आहेत. त्यांची मानसिक-शारीरिक घुसमट समजून घेऊन सर्व पातळ्यांवर हवामान बदल, प्रदूषण, भेसळ आणि पर्यावरणाची नासधूस हे विषय गांभीर्याने घेण्याची वेळ आलेली आहे. जेन-झी, जेन-अल्फा, जेन-बीटा म्हणजे उद्याचा भारत. तो सक्षम, सुदृढ असला पाहिज. त्यांचे मानसिक स्वास्थ्य ही आपलीही जबाबदारी आहे.लेखिका पुणेस्थित मुक्त पत्रकार, डिजिटल वेलबीइंग प्रशिक्षक व लेखिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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