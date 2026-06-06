Premium|Eye health in old age : वाढत्या वयात दृष्टी कमी होतेय? उरलेली नजर जपणे का महत्त्वाचे आहे

विद्या हर्डीकर-सप्रेजे गमावलं ते गेलं, पण आता उरलेल्या दृष्टीचा जास्तीत जास्त वापर कसा करायचा आणि डोळ्यांना ताण येऊ न देता ती दृष्टी कशी राखायची ते महत्त्वाचं. शक्यतो स्वावलंबी राहता येईल असा प्रयत्न असावा. उत्साह वाटेल अशा अर्थपूर्ण उपक्रमांमध्ये सहभाग वाढवावा, त्यासाठी नवे मार्ग शोधावे लागतील. घरात एक माणूस अपंग असेल, तर कुटुंबातील सर्वांनाच मनासिक तयारी करून आणि संवेदनशीलता वाढवून नवं प्रशिक्षण घ्यावं लागतं. ‘चला राहू आनंदात’ हेच आनंदी उत्तरायुष्याचं ध्येय आहे. आयुष्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन जितका निकोप आणि नितळ, तेवढा आनंद अधिक. आज या निकोप दृष्टीकडे आपण वेगळ्या दृष्टीने पाहणार आहोत. स्वच्छ दिसायला मदत करणाऱ्या आपल्या डोळ्यांकडे ही दृष्टी वळवायची आहे. आपले डोळे हे आपल्या शरीरातलं किती महत्त्वाचं इंद्रिय आहे हे नव्यानं सांगायला नको. आपल्याला सगळ्यात आधी धोक्याची जाणीव करून देणारं आणि अन्य कोणत्याही इंद्रियापेक्षा जलद गतीनं माहिती देणारं हे इंद्रिय. आपलं ८० ते ९० टक्के शिक्षण डोळ्यामुळे होतं. दृष्टी अधू असणं याची एक व्याख्या आहे. चष्मे, कॉन्टॅक्ट लेन्सेस, शस्त्रक्रियेद्वारे दुरुस्त न होणारा दृष्टिदोष म्हणजे अधू दृष्टी. असं पंगुत्व असणं याचा एक वर्णपट आहे. कमी दिसू लागणं इथपासून काहीही न दिसणं म्हणजे जवळजवळ आंधळेपणा. या वर्णपटावर कुठंही असलो, तरी या पंगुत्वामुळं आपल्या दैनंदिन करायच्या गोष्टींमध्ये अडथळा येतो. वृद्धांचं दृष्टिपंगुत्व हा आता चिंतेचा विषय होऊ लागला आहे. अमेरिकेत दृष्टिहीन झालेल्या वृद्धांची संख्या वेगाने वाढत आहे. २०३०पर्यंत ती आत्ताच्या दुप्पट होईल असं अनुमान आहे. सत्तरीनंतर दृष्टी अधू झालेले जवळजवळ ८० टक्के लोक आढळून येतात. भारतात उन्हाचा तडाखा, डोळ्यांचे चष्मे न परवडणं किंवा न घालणं, अज्ञान, अस्वछता अशा अनेक कारणांमुळे हा प्रश्न जास्त गंभीर होत आहे. या वयानंतर डोळ्यांचे मुख्य चार प्रकारचे आजार उद्भवतात आणि त्यामुळं दिसण्याचे प्रश्न वाढतात. \t.Premium|Vidarbha Heatwave Capital Temperature Records : 'विदर्भातला उन्हाळा नको गं बाई!' १० वर्षांत प्रथमच एप्रिल महिन्यात पारा चाळिशीपार! .वय-संबंधित मॅक्युलर डिजनरेशनडायबेटिक रेटिनोपॅथीकाचबिंदूमोतीबिंदूयातील काही आजार उपचारानं बरे होऊ शकतात, मात्र त्यासाठी डोळ्यांची वार्षिक तपासणी होणं गरजेचं आहे. जेव्हा दृष्टिदोष लवकर ओळखला जातो, तेव्हा उपचार अधिक प्रभावी असू शकतात. कमी दृष्टीची साधारण लक्षणं कोणती, याबद्दल अन्य व्यक्ती आणि कुटुंबाला माहिती असायला पाहिजे. पुष्कळदा आजूबाजूचे लोक निरीक्षण करून काहीतरी समस्या आहे हे ओळखू शकतात. त्याची काही लक्षणे पुढीलप्रमाणे ओळखता येतील.रंगांमधील फरक ओळखण्यात अडचण येणं.वाचताना अक्षरे तुटलेली किंवा विकृत दिसणं. लिहिण्यास अडचण येणं.वस्तूमधील फरक ओळखण्यास अडचण येणं.चेहरे ओळखणं कठीण जाणं.गोलाकार गोष्टी, पायऱ्या, प्रवेशद्वारं, गालिचे यांसारख्या वस्तू नीट दिसण्यात अडचणी येणं आणि त्यामुळे चालण्याचा वेग मंदावणं किंवा चाचपडणं. चालताना भिंतीचा किंवा फर्निचरचा आधार घेत चालणे.समोर ठेवलेल्या वस्तू न दिसणं.डोकेदुखी जाणवणं.वारंवार पडणं. ओरखडे, भाजणं अशा गोष्टी वारंवार होणं. अपरिचित भागात जाणं टाळणं.नजरेला नजर देऊन बोलता न येणं.लांबच्या पाट्या वाचता न येणं.विरंगुळ्याच्या गोष्टीत सहभागी होताना अडचण वाटणं.तीव्र प्रकाश सहन न होणं.औषधांचं व्यवस्थापन करण्यात किंवा गोळ्या ओळखण्यात अडचण येणं.सौंदर्यप्रसाधन, पोशाख किंवा खाण्यापिण्याशी संबंधित अडचणी येणं.फोन, रिमोट, कॉल लाइट आणि इतर उपकरणं वापरण्यास त्रास होणं..या लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता डोळे तपासणी करून घेणं महत्त्वाचं आहे. मुळात अशी वेळ येईपर्यंत थांबण्यापेक्षा नियमित वार्षिक तपासणी करणं कायमच फायद्याचं ठरतं.वार्षिक तपासणीमध्ये डोळ्यांच्या विविध चाचण्या तर करतातच. पण रुग्णाचा वैद्यकीय इतिहास, डोळ्यांच्या आजारांचा कौटुंबिक इतिहास, डोळ्याच्या दुखापती किंवा दृष्टीच्या समस्यांबद्दलच्या वैयक्तिक इतिहासाबद्दल प्रश्न विचारले जातात. खरंतर दृष्टीचा गेलेला भाग परत येऊ शकत नाही, पण होणाऱ्या अधोगतीचा वेग रोखण्यासाठी काहीतरी करता येऊ शकतं. दृष्टी प्रशिक्षण, पुनर्वसन आणि जीवनमानात सुधारणा हे वैद्यकीय सल्ल्यानं केल्यास बराचसा फरक पडू शकतो. दृष्टीच्या कमतरतेबद्दल मी काय करू शकतो, हे डॉक्टरांना विचारणं महत्त्वाचं आहे. मुख्य म्हणजे दैनंदिन जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलावा लागतो. अशा वेळी अनेकदा उद्भवणारं नैराश्य, चिंता आणि मंददृष्टीमुळं लोकात मिसळण्याच्या अडचणींशी सामना कसा करावा, एकाकीपण कसं टाळावं यासाठीच्या उपायांचा विचार करावा.दृष्टी चांगली राहण्यासाठी काही प्रतिबंधात्मक उपायनियमित व्यापक डोळ्यांची तपासणी करून घेतली पाहिजे.बदलत्या जीवनशैलीचा स्वीकार करणं, संतुलित आहार घेणं महत्त्वाचं आहे. हिरव्या पालेभाज्या आणि ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स जास्त असलेल्या माशांचा समावेश आहारात असावा.वजन नियंत्रणात ठेवावं. तंबाखूचा वापर टाळावा. मधुमेह नियंत्रणात ठेवावा.उन्हात जाताना संरक्षक टोपी, संरक्षक चष्मा घालावा.तुमच्या कुटुंबाच्या डोळ्यांच्या आरोग्याच्या इतिहासाबद्दल जाणून घेऊन त्याप्रमाणे डोळ्यांची काळजी घेणं महत्त्वाचं आहे.प्रतिबंधक उपाय, तपासणी, उपचार आणि पुनर्वसनाला मदत होण्यासाठी अशा आघाड्यांवर काम करावं लागतं. पुनर्वसनात तुम्ही नुसतंच काय गमावलं याचे उपाय नाही, तर आहे त्या परिस्थितीत तुम्ही काय काय करू शकाल याचा विचार केला जातो. शेवटी आपलं उद्दिष्ट काय, तर सुरक्षा, स्वावलंबन, आत्मविश्वास आणि जीवनमान सुधारणं!जे गमावलं ते गेलं, पण आता उरलेल्या दृष्टीचा जास्तीत जास्त वापर कसा करायचा आणि डोळ्यांना ताण येऊ न देता ती दृष्टी कशी राखायची ते महत्त्वाचं. सुरक्षितता वाढवण्यासाठी आणि पडण्याचा धोका कमी करण्यासाठी काय करता येईल यावर विचार करावा. शक्यतो स्वावलंबी राहता येईल हा प्रयत्न असावा. आपल्याला उत्साह वाटेल अशा अर्थपूर्ण उपक्रमांमध्ये सहभाग वाढवावा, त्यासाठी नवे मार्ग शोधावे लागतील. दृष्टी आणि कार्यक्षमतेवर परिणाम करू शकणाऱ्या एकूण आरोग्य स्थितींचा विचार करा. घरात एक माणूस अधू असेल, तर कुटुंबातील सर्वांनाच आपली मनासिक तयारी करून आणि संवेदनशीलता वाढवून नवं प्रशिक्षण घ्यावं लागतं..अधू व्यक्तीनंसुद्धा आजूबाजूच्या लोकांच्या आणि तुमच्या दृष्टीत काय बदल होत आहेत, हे सांगत राहावं लागतं. त्यांना प्रशिक्षित करावं लागतं... प्रकाशाची गुणवत्ता सुधारणं, लोकांना उजेडात समोर उभं राहायला सांगणं, तीव्र प्रकाश आणि अंधार फार कमी करणं, फिल्टर आणणं, रंगांमधील विरोधाभास वाढवणं असे काही उपाय असतात. ‘मी येत आहे. जात आहे.’ असं सांगण्यासाठी लोकांना प्रवृत्त करावं लागतं. बाथरूममध्ये रंगीत चटया किंवा टॉवेल्स घालणं, फिक्या रंगाच्या वस्तू गडद पार्श्वभूमीवर ठेवणं, हँडल, रेलिंग्ज, वॉकर्स वापरून वाट सुकर करणं या काही गोष्टी आपल्या हातात असू शकतात.दृष्टिहीन किंवा अधू असलेल्या व्यक्तीचं आयुष्य सुखाचं करण्यासाठी वस्तू, फर्निचर यांची रचना बदलावीलागते. उदाहरणार्थ, पडण्याचा धोका असलेल्या फरश्या आणि कमी उंचीचं फर्निचर या गोष्टी काढून टाकाव्यात. वारंवार वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू ठरावीक ठिकाणी ठेवण्याची सर्वांनाच सवय लावावी लागते. सामुदायिक जागांवरून चालताना आत्मविश्वास वाढवावा लागतो. नवीन तंत्रज्ञाचा उपयोग करून बोलणारी घड्याळं, टाइमर आणि गजर, औषध ओळखण्यासाठी काही युक्त्या कराव्या लागतात. बोलणारे स्केल, रक्तदाब, कफ आणि ग्लुकोमीटर, टेक्स्ट-टू-स्पीच स्कॅनर, मजकूर वाचण्यासाठी स्मार्टफोन ॲप्स, रंग किंवा पैशांची ओळख दाखवणारी साधनं वापरता येतात.जे आपल्या हातात नाही त्याची खंत न करता, जे आपल्या हातात आहे त्याचा विचार आणि तशी कृती करून आपलं जीवन सुसह्य आणि आनंददायी करण्यासाठी आयुष्याबद्दलचा निकोप दृष्टिकोन असेल, तर आपल्या कमतरतेबद्दल असहाय्यता वाटत नाही.विद्या हर्डीकर-सप्रे टेक्सासमधील डलासस्थित लेखिका आणि उत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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