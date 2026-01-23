Premium|Gharapuri Caves: घारापुरी लेणी इतिहास, श्रद्धा आणि सर्जनशीलतेचा मौन साक्षीदार

अमोघ वैद्यइतिहास, श्रद्धा आणि सत्तेचे अनेक थर अंगी बाळगून एलिफंटाचा लेणीसमूह आजही उभा आहे, मौनातून आपली कथा सांगत! काळ, आक्रमणं आणि विस्मरण यांच्या पलीकडे जाऊन दगडात कोरलेली ही कला आपल्याला थांबवते, पाहायला भाग पाडते आणि आठवण करून देते, की मानवी सर्जनशीलतेनं घडवलेली स्मृती काळालाही तोंड देऊ शकते.इतिहासातली काही स्थळं अशी असतात, की त्यांच्याविषयी कितीही लिहिलं, तरी पुरेसं नसतं. प्रत्येक काळात पाहणाऱ्याला ती नव्यानं काहीतरी सांगतात. काळाच्या ओघात अनेक अभ्यासक, प्रवासी, संशोधक आणि इतिहासप्रेमी या स्थळांकडे वळले; त्यांनी पाहिले, लिहिले, अर्थ लावले. तरीही त्या दगडांत कोरलेल्या रचना आजही अनेक प्रश्न विचारत उभ्या आहेत. ही स्थळं केवळ स्थापत्यकलेचे नमुने नसतात, तर त्या काळातील श्रद्धा, सत्ता, समाज आणि विचारविश्व यांचे मौन साक्षीदार असतात..अशा स्थळांचा अभ्यास करताना केवळ प्रत्यक्ष वास्तू पाहणं पुरेसं ठरत नाही. त्यांच्याशी निगडित जुन्या संदर्भांचा, प्रवासवर्णनांचा आणि संशोधनाचा मागोवा घेणं तितकंच महत्त्वाचं असतं. कारण त्या लिखाणातून आपल्याला त्या स्थळांकडे पाहण्याच्या बदलत्या दृष्टिकोनांचा इतिहास समजतो. कधी विस्मय, कधी गोंधळ, तर कधी शास्त्रीय समज अशा अनेक टप्प्यांतून या स्थळांचं आकलन घडत गेलं आहे.हा लेख अशाच एका ऐतिहासिक स्थळाकडे पाहण्याचा प्रयत्न आहे. आजवर उपलब्ध असलेली माहिती, पूर्वीच्या अभ्यासकांचं निरीक्षण आणि प्रत्यक्ष अनुभव या तिन्हींचा आधार घेत, या स्थळाचा इतिहास, रचना आणि अर्थ समजून घेण्याचा हा एक नम्र प्रयत्न आहे. मुंबईची घारापुरी लेणी.सोळाव्या शतकापासून एलिफंटा म्हणजेच घारापुरी लेण्यांविषयीचे उल्लेख एका अखंड प्रवाहासारखे वाहत आले आहेत. जणू त्या कातळाच्या कुशीत कोरलेला इतिहास प्रत्येक पिढीला पुन्हा पुन्हा साद घालत राहतो. सुरुवात होते पोर्तुगीज गार्शिया दे ओर्ताकडून. १५३४मध्ये तो भारतात आला आणि पश्चिम भारतात फिरताना त्यानं ‘पोरी’ बेटावरच्या प्रचंड खडकात कोरलेल्या, मठाएवढ्या मोठ्या गुहेचं वर्णन केलं. आत अंगणासारख्या जागा, पाण्याची टाकी आणि भिंतींवर हत्ती-सिंह-वाघ तसेच अनेक मानवी आकृत्या, ‘अॅमेझॉनसारख्या’ स्त्रिया अशी त्याची नोंद आहे. हे काम चिनी लोकांनी केलं असावं अशी कल्पनाही तो सांगतो..Premium|Global Energy Transition : तेलयुगाचा अंत की नव्या अध्यायाची सुरुवात? ऊर्जासंक्रमणाच्या उंबरठ्यावर भारतासमोर मोठी आव्हाने!.सन १५३८मध्ये पोर्तुगीज नौदलाधिकारी जोआओ दे कास्त्रोनं बेटाला भेट दिल्याचं लिहिलं आहे. किनाऱ्याजवळ दिसणारा दगडी हत्ती आणि मुख्य गुहेतलं शिल्प यानं तो भारावून गेला. इतकं भव्य काम मानवी हातांनी शक्य आहे का, अशी त्याची प्रतिक्रिया दिसते. याच परंपरेत डिओगो दे कुट्टोचा उल्लेख महत्त्वाचा ठरतो. तो १५५९मध्ये भारतात आला, त्याची नोंदवही नंतर प्रसिद्ध झाली. प्रतिमाशास्त्राचा अभ्यास नसल्यामुळे त्या नोंदवहीचा अर्थ लावताना बरेचदा चुका होतात, पण त्यानं प्रत्यक्ष पाहिलेलं मोजमाप, दगडी हत्तीवरून ‘एलिफंटा’ हे नाव कसं रूढ झालं याची मांडणी आणि स्थानिक दंतकथा या गोष्टी उपयुक्त आहेत. विशेष म्हणजे, एलिफंटामध्ये कुठेतरी शिलालेख असलेली दगडी पट्टी होती, ती वाचता न आल्यानं पोर्तुगालला पाठवली गेली आणि पुढे हरवली अशी पहिली नोंद त्याच्याकडे सापडते. यानंतर काही प्रवासी कल्पनाविलासाकडेही वळतात. इटालियन व्यापारी गॅस्पारो बाल्बी (१५८०) यानं एलिफंटाच्या लेण्यांना थेट अलेक्झांडर द ग्रेटशी जोडण्याचा अंदाज मांडला. डच प्रवासी लिंशोटन (१५८३) यानं पोरी बेटाचं हत्तीचं पॅगोडा असं वर्णन केलं.सतराव्या-अठराव्या शतकात येणारे इंग्रजी प्रवासी-लेखक मुख्यत्वे दगडी हत्तीचा, कधी दगडी घोड्याचा उल्लेख करतात; गुहेची मोजमापं आणि भव्य शिल्पसमूहांची ‘अनेक हात-अनेक मस्तकं’ अशी सर्वसाधारण नोंद करतात. प्रतिमांची ओळख नीट न जमल्यानं त्यांनी अनेक पॅनल्सना बायबलमधले प्रसंग किंवा परदेशी कारागिरांची कल्पना यांच्याशी जोडलं. काहींनी इतका मोठा हिंदू स्मारकसमूह स्थानिकांकडून दुर्लक्षित का राहिला, हा प्रश्नही उपस्थित केला. आयव्ह्जनं गुहेचा आराखडासुद्धा दिला आणि काही उपगुहांतील पावसाळ्यात साचणाऱ्या पाण्याबद्दल निरीक्षण नोंदवलं. याच काळात युरोपीय विद्वत्तेचा सूर बदलू लागला. फ्रेंच अभ्यासक अँकेटिल द्यु पेरॉन आणि जर्मन संशोधक कार्स्टन नीबुहर (१७६४) यांनी अधिक शास्त्रीय पद्धतीनं पाहणी केली. नीबुहरनं बेटाला ‘गाली पुरी’/ ‘घारापुरी’ असं स्थानिक नाव असल्याची नोंद केली..एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला मॅकनील, हंटर, गोल्डिंगहॅम, व्हॅलेंटिया, ओझली, एर्स्किन आणि बॅसिल हॉल यांच्या लेखनात मोजमापं, आराखडे, नोंदी अधिक सुसंगत होतात. गोल्डिंगहॅमनं मुख्य गुहेतल्या शिव-केंद्रित स्वरूपाची दिशा स्पष्ट केली आणि ‘लिंग’ हा शब्द वापरून गर्भगृहातील विग्रहाची ओळख नोंदवली. एर्स्किननं पूर्वीच्या अनेक प्रवाशांच्या घाईगडबडीच्या वर्णनांवर टीका करत, शिल्पांचं नीट निरीक्षण करून ‘त्रिमूर्ती’ हे शिवाचेच तीन पैलू असावेत, अशी भूमिका मांडली. त्याच्या आणि हॉलच्या नोंदींमधून दगडी हत्तीची झपाट्यानं होत गेलेली पडझडही समजते.एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात सायक्सनं एलोऱ्याशी तुलना करत ‘त्रिदेव’ऐवजी ‘शिवाचे त्रिरूप’ ही संकल्पना ठाम केली. स्टीव्हन्सन व जॉन विल्सन यांनी पुराणसंदर्भांच्या आधारे शिल्पांची ओळख मांडली, तर १८७१मध्ये जेम्स बर्जेसनं सर्व पूर्वसंदर्भ शास्त्रीयरितीनं एकत्र करून दिशा दिली. पुढच्या लेखकांनी काही जुने भ्रम ठेवले, तरी अनेक पॅनल्सचे अर्थ स्पष्ट झाले.एकंदरीत, एलिफंटा लेणी ‘ओळख न जमलेलं अद्भुत’ या टप्प्यावरून हळूहळू ‘प्रतिमाशास्त्र-आधारित समज’ या टप्प्याकडे सरकत गेली. तरीही, इतकी शतकं त्यावर इतकं लिहिलं गेलं असतानाही एक मूलभूत प्रश्न आजही पूर्णपणे सुटलेला नाही, तो म्हणजे ही लेणी नेमकी कोणी आणि कोणत्या काळात कोरली? खरंतर यावरही मतैक्य नाही. कोणी कोकण मौर्य, कलचुरी, बदामी चालुक्य अशा विविध शक्यता मांडल्या आहेत. म्हणूनच एलिफंटा लेणी ही केवळ शिल्पांची जागा न राहता, आजही संशोधनाला सतत आव्हान देणारी जिवंत इतिहासभूमी ठरते.घारापुरी बेटाला एलिफंटा हे नाव किनाऱ्याजवळ उभ्या असलेल्या दगडी हत्तीमुळे पडलं. या हत्तीच्या पाठीवर नेमकं काय होते, यावर शतकानुशतकं चर्चा रंगली. काहींनी पिल्लू, काहींनी वाघ रचना असल्याचा अंदाज मांडला. १८१३मध्ये प्रत्यक्ष पाहणीत चार पायांचे अवशेष आढळले, पण निश्चित निष्कर्ष लागला नाही. १९व्या शतकात हा हत्ती कोसळून नष्ट झाला, नंतर तो मुंबईतल्या आजच्या राणीच्या बागेत पुन्हा उभा करण्यात आला..एलिफंटा बेटावर एकूण सात गुहा आहेत. पाच पश्चिम टेकडीवर आणि दोन पूर्व टेकडीवर. यांशिवाय पूर्वेकडे प्राचीन बौद्ध स्तूपाचे अवशेष आहेत. पश्चिमेकडे पोर्तुगीज काळातल्या तोफा आणि संपूर्ण बेटावर पाण्याची टाकी आढळतात. प्रवेश करताच सर्वात महत्त्वाची ठरते ती मुख्य गुहा (गुहाक्र. १). आजचा प्रवेश उत्तर बाजूनं असला तरी मूळ आराखड्यात पूर्व प्रवेश मुख्य होता, असं अभ्यासक मानतात.मुख्य गुहेतल्या शिल्पमांडणीत पूजा आणि कथा यांचा समतोल दिसतो. ध्यानस्थ महायोगी शिव, रावणानुग्रह नाट्यमय प्रसंग, कैलासावरील शिव-पार्वती आणि त्याभोवतालचे देवगण ही सर्व शिल्पं एकसलग दृश्यं उभी करतात. सदाशिवाच्या बाजूला असलेला अर्धनारीश्वर पट्टा पुरुष-प्रकृतीच्या ऐक्याची प्रभावी मांडणी करतो. या संक्षिप्त पण सघन शिल्पविश्वातून घारापुरीची कलात्मक आणि तत्त्वज्ञानात्मक उंची ठळकपणे जाणवते.दोन अत्यंत महत्त्वाचे शिल्पपट इथं दिसतात, ते म्हणजे मुख्य आकर्षण असलेला सदाशिव आणि गंगाअवतरण. मुख्य मंडपातील सर्वात प्रभावी आणि स्मरणात कोरली जाणारी रचना म्हणजे तथाकथित त्रिमूर्ती म्हणून ओळखली जाणारी भव्य शिवप्रतिमा. आकारानं प्रचंड, भावार्थानं गंभीर आणि कलात्मकतेनं मंत्रमुग्ध करणारी ही मूर्ती पाहणाऱ्याला क्षणात थबकवते. पूर्वी ही प्रतिमा ब्रह्मा-विष्णू-महेश यांची संयुक्त त्रिमूर्ती मानली जात होती, मात्र तिच्यात ब्रह्मा वा विष्णूची स्वतंत्र लक्षणं नसल्यानं ही समजूत टिकली नाही. प्रसिद्ध मूर्तिशास्त्रज्ञ गोपीनाथराव यांनी ती केवळ शिवाची महेशमूर्ती असल्याचं प्रतिपादन केलं, तर स्टेला क्रॅमरिश यांनी अधिक नेमकेपणानं तिला सदाशिव रूप मानलं. काही भिन्न मतं मांडली गेली, पण आज उपलब्ध ग्रंथसंपदा आणि अभ्यासाच्या आधारे बहुसंख्य विद्वान ही प्रतिमा सदाशिवाचीच असल्याच्या एकमतावर पोहोचले आहेत..उत्तराभिमुख गाभाऱ्यात, मागच्या भिंतीच्या मध्यभागी ही प्रतिमा विराजमान आहे. प्रवेशद्वाराच्या दोन्ही बाजूंना उभे असलेले प्रचंड द्वारपाल केवळ सजावटीपुरते नसून, भक्तीची पात्रता तपासणाऱ्या प्रतिकांसारखे उभे आहेत. पुराणकथांमधले अनेक दाखले याची साक्ष देतात. आत गाभारा रुंदावत जातो आणि मध्यभागी उंच आसनावर सदाशिवाची आवक्षप्रतिमा दिसते. जटामुकुटासह तिची उंची, मुखांचं मोजमाप आणि विस्तार हे सारे या मूर्तीच्या विराटतेची कल्पना देण्यासाठी पुरेसे आहेत. विष्णुधर्मोत्तर पुराणात वर्णन केलेल्या पंचमुखी सदाशिव संकल्पनेनुसार, शिवाच्या विविध रूपांत पंचमहाभूतांचं प्रतीकत्व सामावलेलं आहे. घारापुरीतील प्रतिमेत तीन मुखं प्रत्यक्ष दिसतात, चौथं पाठीमागे आणि पाचवं ईशान्य दिशेला सूचित मानलं जातं. अघोर, तत्पुरुष आणि वामदेव ही तीन रूपं अनुक्रमे संहार, स्थैर्य आणि सौम्यता दर्शवितात. त्यामुळे ही प्रतिमा केवळ एक देवमूर्ती न राहता, सर्वव्यापी आणि सर्वसाक्षी तत्त्वाचं दगडी रूप ठरते.शिल्पसौंदर्याच्या दृष्टीनं पाहता, कलाकाराची निष्ठा आणि कौशल्य इथं सर्वोच्च बिंदूला पोहोचलेलं दिसतं. तीनही मुखांवरचे भाव भिन्न आहेत. अघोराच्या चेहऱ्यावर उग्र भाव, तत्पुरुष मुखावर प्रसन्न शांतता, तर वामदेवाच्या वदनावर कोमल, आश्वासक सौम्यता. संहार आणि सर्जन यांच्यामधलं संतुलन साधणारे हे मध्यवर्ती मुख संपूर्ण प्रतिमेचा भावार्थ एकत्र बांधून ठेवते. म्हणूनच घारापुरीतली ही सदाशिवप्रतिमा केवळ महाराष्ट्रातलीच नव्हे, तर अखिल भारतीय शिल्पपरंपरेतलं एक अद्वितीय शिखर मानली जाते.कपिल ऋषींच्या शापानं भस्म झालेल्या सागरपुत्रांना मोक्ष मिळावा म्हणून भगीरथानं गंगेला पृथ्वीवर आणलं ही परिचित कथा इथं दगडात साकारलेली आहे. गंगेचा उग्र प्रवाह पृथ्वीला उद्ध्वस्त करेल, या भीतीनं शिवानं तिला आपल्या जटांत सामावून घ्यावं अशी विनंती भगीरथ करतो, हा भावनिक क्षण शिल्पात प्रभावीपणे उमटला आहे. शिव-पार्वती उभे आहेत, पायाशी हात जोडून बसलेला भगीरथ दिसतो, आणि जटामुकुटावर कोरलेली त्रिमुखी गंगा विशेष लक्ष वेधते. स्वर्ग, पृथ्वी आणि पाताळ या तिन्ही लोकांतून वाहणाऱ्या गंगेचं हे रूप, कठोर तपश्चर्येचं प्रतीक ठरतं; म्हणूनच कदाचित आजही आपण अशक्यप्राय प्रयत्नांना ‘भगीरथ प्रयत्न’ म्हणतो..या शिल्पांनी भोगलेली वेदना इतिहासात नोंद न करता येण्याइतकी खोल आहे, आणि ही जखम दाखवणारा साक्षीदारही एक पोर्तुगीजच आहे. त्याकाळी इथं आलेल्या सैनिकांनी दगडांत कोरलेल्या या देवतांकडे केवळ मूर्ती म्हणून पाहिलं नाही, त्यांनी त्यांच्यावर बंदुकीच्या गोळ्या झाडल्या, प्रतिध्वनी कसा घुमतो हे तपासण्यासाठी तोफांचं तोंड या शांत शिल्पांकडे वळवलं. अवयव तुटताना, चेहरे विदीर्ण होताना त्यांना समाधान मिळत होतं. अशी अस्वस्थ करणारी नोंद डी-कौटी या पोर्तुगीज अधिकाऱ्यानं करून ठेवली आहे. या अमानुषतेवर काळानंही आपले बोथट पण खोल ओरखडे उमटवले. समुद्राच्या खारट वाऱ्यांनी दगड झिजवला, ऊन-पावसाच्या अखंड प्रहारांनी त्याची कातडी सोलली. आज हा लेणीसमूह या सगळ्या कथा सांगतो; शिल्पांचे डोळे उरलेले नसले, तरी ती आजही आपल्या नजरेला नजर देत म्हणतात, लोकहो, या सौंदर्याला निसर्गानं कमी केलं नाही, ते विदीर्ण केलं गेलं आक्रमकांच्या हातून, ज्यांना सौंदर्य ओळखण्याची दृष्टीच नव्हती.आणखी एक गोष्ट म्हणजे नोव्हेंबर १८७५मध्ये मुंबईभेटीच्यावेळी वेल्सचा युवराज अल्बर्ट एडवर्ड (नंतरचा राजा एडवर्ड सातवा) यांच्या सन्मानार्थ एलिफंटाच्या मुख्य गुहेत राजभोजन म्हणजेच पार्टी आयोजित करण्यात आली. बॉम्बेचे गव्हर्नर सर फिलिप वुडहाऊस यांनी ही मेजवानी दिली होती. सुमारे चारशे पाहुणे त्या समारंभाला उपस्थित होते. इतिहास, श्रद्धा आणि सत्तेचे अनेक थर अंगी बाळगून एलिफंटाचा लेणीसमूह आजही उभा आहे, मौनातून आपली कथा सांगत! काळ, आक्रमणं आणि विस्मरण यांच्या पलीकडे जाऊन दगडात कोरलेली ही कला आपल्याला थांबवते, पाहायला भाग पाडते आणि आठवण करून देते, की मानवी सर्जनशीलतेनं घडवलेली स्मृती काळालाही तोंड देऊ शकते.. 