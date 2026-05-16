Premium|Anglo-American Historical Relations : इंग्लंड आणि अमेरिका; सशस्त्र संघर्षापासून स्वाभाविक मित्रत्वापर्यंतचा ऐतिहासिक आणि राजकीय प्रवास

क्रॉमवेलच्या नंतर क्वेकरांनी पुन्हा एकदा राजकीय व्यवहारांपासून अलिप्त राहून तटस्थाचे धोरण स्वीकारले. १६७५नंतर वातावरण थोडेसे निवळले. शिवाय क्वेकरांना अमेरिकेत जाऊन वसाहती करायचा नवा मार्गही आता उपलब्ध झाला होता, जो नेमका पेनने चोखाळला. या काळात खुद्द इंग्लंडमधील क्वेकरपंथीय राजकारणाला पुरतेपणे उबगलेले दिसून येतात. अमेरिकेचा इतिहास इंग्लंडच्या इतिहासाशी इतक्या अतूटपणाने जोडला गेला आहे, की इंग्लंडच्या इतिहासाला अमेरिकेची ‘Prehistory’ (पूर्वेतिहास) म्हणायला हरकत नसावी. महाभारतात कृष्णाने वापरलेल्या शब्दाचा उपयोग करून सांगायचे झाल्यास (अमेरिकेचे इंग्लंडशी सशस्त्र संघर्ष करून स्वतंत्र होणे गृहीत धरूनही) इंग्लंड म्हणजे अमेरिकेचा स्वाभाविक मित्र (जसे यादव आणि पांडव). अमेरिकेच्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर आलेल्या कटुतेची तीव्रता कमी झाल्यानंतरच्या काळात निदान एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरपासून तरी अनेकांनी इंग्लंड आणि अमेरिका यांनी परस्पर सहकार्य करावे अशा मर्यादित भूमिकेपासून ‘अँग्लोअमेरिकन’ संघराज्य निर्माण करावे अशा व्यापक भूमिकेची मांडणी केल्याचे दिसून येते. ही मांडणी व त्यानुसारची कृती चर्चिलने टोकाला नेण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे आपण जाणतो. विशेषतः दुसऱ्या महायुद्धानंतर इतिहासाचे फासे असे काही पडले, की अमेरिकेला इंग्लंडचीच काय, परंतु युरोप खंडातील अन्य राष्ट्रांचीही काळजी घ्यावी लागली; जी राष्ट्रे तसे पाहिले तर वांशिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या इंग्लंडशी जवळची नव्हती! अर्थात, तरीही इतिहासाच्या पुढील टप्प्यावर म्हणजेच इंग्लंडसह इतर युरोपीय राष्ट्रे युद्धामुळे झालेल्या हानी-नुकसानीच्या सावटातून बाहेर पडल्यावर एकत्र येत युरोपियन युनियन - म्हणजे युरोपीय राष्ट्रांचा महासंघ स्थापन करती झाली. विशेष म्हणजे इतिहासाच्या त्यापुढील टप्प्यावर इंग्लंड या युनियनशी फारकत घेऊन बाहेर पडला. ‘ब्रेक्झिट’ या नावाने गाजलेल्या या प्रक्रियेनंतर इंग्लंड आणि अमेरिका यांची स्वाभाविक जवळीक जेवढी वाढायला हवी होती तेवढी वाढली असे म्हणता येत नसले, तरी इतर युरोपीय राष्ट्रांच्या तुलनेत इंग्लंडने अनेक राजकीय पेचप्रसंगांत अमेरिकेची पाठराखण केली असल्याचे दिसून येते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सध्याच्या म्हणजे दुसऱ्या कारकिर्दीत मात्र हे प्रमाण कमी झालेले आहे. त्याला कारण अर्थात ट्रम्पच्या राजकारणाची विशिष्ट शैली..Premium|Quaker peace philosophy : राजकारण विरुद्ध धर्मचर्चा; अर्जुन-भीष्म संवादातून मानवी संघर्षाचे ऐतिहासिक विश्लेषण.ते काहीही असो, आपल्या प्रस्तुत चर्चेचा मुख्य विषय क्वेकर पंथ, इंग्लंड आणि अमेरिका हा आहे आणि तोही विल्यम पेनच्या विशेष संदर्भात. सतराव्या शतकाच्या मध्यावर (इकडे छत्रपती शिवाजी महाराज अफजलखानाचा वध करून मराठ्यांच्या स्वराज्याचे भवितव्य निश्चित करण्याच्या काळाच्या मागे-पुढे) इंग्लंडमध्ये ‘सिव्हिल’ वॉर किंवा अंतर्गत यादवी होऊन क्रॉमवेलच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या क्रांतीमध्ये पहिल्या चार्ल्स राजाला यमसदनी धाडण्यात आले आणि इंग्लंडमधील राजेशाहीचा व उमरावशाहीचा (लॉर्ड) अंत घोषित करण्यात आला. उमराव सभा (House of Lords) कालबाह्य ठरवल्यावर उरलेल्या आमसभेतील (House of Commons) राजेशाहीच्या समर्थकांची हाकालपट्टी करून तिला आकाराने लहान करण्यात आले. हीच ती प्रसिद्ध Rump Parliament (किंवा पृष्ठसभा). या सभेकडून काही विशेष कार्य होत नाही म्हणा किंवा तिचे अवतारकार्य संपले म्हणा, क्रॉमवेलने एके दिवशी तिची उपाहासगर्भ स्तुती किंवा निंदा करून तिला बरखास्त केले. अर्थात, तरीही अशा प्रकारच्या प्रजाप्रतिनिधींच्या सभेची आवश्यकताच नाही, असे तो म्हणू शकत नव्हता. एक तर ते इंग्लंडच्या प्रजासत्तात्मक इतिहासाशी व त्याच्या स्वतःच्या जाहीरनाम्याशीही विसंगत होते. त्याने एक अनपेक्षित कृती केली. त्याला स्वतः जेव्हा (१६५३मध्ये) ‘The Lord Protector’ नावाचे एक वेगळेच अधिकारपद प्राप्त झाले तेव्हा त्याने प्रचलित सभेऐवजी वेगवेगळ्या चर्चमधून दैवी किंवा धार्मिक वलय लाभलेल्या प्रतिनिधींच्या ‘संत सभे’ची रचना केली. त्यामुळे लोकांमधून निवडून येऊन सत्ता सांभाळणारी राजकीय मंडळी रुष्ट झाली असल्यास आश्चर्य नाही!याचा अर्थ असा नव्हे, की या अगोदरच्या रम्प सभेत किंवा त्याही अगोदरच्या राजा चार्ल्स पहिला याच्या काळातील आमसभेत धार्मिक नेते वगैरे नव्हते. ते होते, मात्र त्यात प्युरिटन व प्रेबेस्टेरियन पंथांचे वर्चस्व दिसून येत होते. क्रॉमवेलला कदाचित ते खटकतही असेल.हा मुद्दा लक्षात आल्यामुळेच बहुधा जॉर्ज फॉक्सने त्याची भेट घेऊन क्वेकर विचारांवर आधारित वेगळ्या राज्यपद्धतीचा परिचय व पुरस्कार केला. निदान इतर पंथियांच्या कटकटीला तोंड देण्यासाठी का होईना क्वेकरपंथियांना थोडे झुकते माप देणे त्याला आवश्यक वाटले असणार. स्वतः जॉर्ज फॉक्सला मात्र कदाचित ती क्वेकरांसाठी संधीच वाटली असणार.न जाणो कदाचित क्रॉमवेलला तसे खरोखरच वाटले असेलही, हा संशयाचा फायदा त्याला देऊन पुढे जाऊ.त्यानुसार क्रॉमवेल आणि फॉक्स जोडगोळीने हा नव्या राज्यपद्धतीचा कार्यक्रम पुढे नेलाही असता; इतकेच काय त्याच्यानंतर त्याचा मुलगा ‘प्रोटेक्टर’पदी आरूढला तेव्हा तर तशी आशाही वाटू लागली होती!या आशेचा पुरावा म्हणजे रम्प सभेने क्वेकरांपुढे राज्यकारभारात सामील व्हायचा ठेवलेला प्रस्ताव. तो म्हणजे ‘They should aid in a sweeping reorganization of the commonwealth government a recognization in which justiceships would be given to friends or others sympathetic to the Quaker movement.’विशेष म्हणजे इंग्लंडच्या वेगवेगळ्या परगण्यांमधील अनेक क्वेकरांना ही ‘ऑफर’ पसंत पडलेली दिसते. या प्रकाराने स्तंभित झालेल्या तेव्हाच्या फ्रेंच राजदूताने ही घटना याच भावनेने पत्राद्वारे मायदेशी कळविली!.अर्थात, याबाबतीत स्वतः फॉक्सचे मत काय होते, संमती कळवणाऱ्यांनी वा पदग्रहण करणाऱ्यांनी ते त्याला विचारून केले, न विचारता केले की त्याच्या संमतीला वळसा घालून केले हे माहीत नाही. मात्र अगोदरच्या काळात क्रॉमवेलच्याच कारकिर्दीत यॉर्कशायर येथील बाल्बीमधील चर्चेतून निष्पन्न झालेल्या शिफारशीनुसार ‘If any be called to serve the Commonwealth in any public service, which is for the public wealth and good, that with cheerfulness it be undertaken and in faithfulness discharged into God : that there in patterns and examples in the thing that is righteous they may be there that be withall.’क्रॉमवेल आणि जॉर्ज फॉक्स यांची प्रत्यक्ष भेट ३ ऑक्टोबर १६५६मध्ये झाली. बाल्बी येथील विचारमंथनाची तारीख ९ नोव्हेंबर १६५६ म्हणजे महिन्यानंतरची.अर्थ स्पष्ट आहे. क्रॉमवेल आणि फॉक्स यांच्या भेटीच्या दरम्यान काहीतरी शिजले खरे! काहीतरी म्हणजे अर्थातच क्रॉमवेलने फॉक्सने सांगितलेली राज्यपद्धती अंगीकारायची आणि फॉक्सने त्यासाठी क्वेकरपंथियांचा पुरवठा करायचा! अर्थात खास क्वेकर शैलीत बाल्बीतील अनुयायांना त्यावरही विचारपूर्वक निर्णय घ्यायचे स्वातंत्र्य देण्यात आले. असे म्हटले गेले, 'There things we do not lay upon you as a rule or form to walk by, but that all with the measurce of light which is pure and holy, may be guided.'पण कसचं काय! सारेच मुसळ केरात! खुद्द क्रॉमवेलच परलोकवासी झाला. नंतर त्याचा मुलगा रिचर्ड कॉमनवेल्थचा लॉर्ड प्रोटेक्टर झाला खरा; पण थोड्याच दिवसांत राजनिष्ठांनी व असंतुष्टांनी उचल खाल्ली. रिचर्डला सत्ताभ्रष्ट करण्यात आले व पहिल्या चार्ल्सचा परागंदा मुलगा दुसरा चार्ल्स याला चक्क 'राजा' करण्यात आले. त्याचा राज्याभिषेक झाला. राजेशाहीची पुनःस्थापना झाली. शुद्ध प्रजासत्ताकाची कल्पना हवेत विरली! संताच्या राजकारणाचे स्वप्न भंगले! 'Restoration' युगाला सुरुवात झाली.असे सांगण्यात येते, की दरम्यानच्या काळात स्वतःफॉक्सने दहा आठवडे एकांतवासात काहीएक चिंतन केले. हा त्याच्यासाठी अंधःकाराचा काळ होता. आतील आत्म्याचा प्रकाश दिसत नव्हता.फॉक्सला नैराश्य यायचे एक कारण म्हणजे, तेव्हाच्या प्युरिटन प्रोटेस्टंटांनी सुरू केलेली पाचव्या राजसत्तेची किंवा Monarchyची चळवळ. बायबलमधील डॅनियलच्या भाकितानुसार अगोदरच्या असिरियन, पर्शियन, ग्रीक आणि रोमन या चार राजसत्तांनंतर म्हणजे राजेशाहीनंतर पाचवी राजसत्ता येणार आहे. अर्थात, या राज्यातील राजा दुसरा-तिसरा कोणी नसून स्वतः येशू ख्रिस्तच असेल. ही घटना चौथ्या राजसत्तेनंतर एक हजार वर्षांनी घडेल.पण कालगणनेचे जाऊ द्या. पहिल्या चार्ल्सच्या राज्यानंतर ख्रिस्ताचे राज्य यायचा हाच काळ आहे, अशी या पाचव्या राजशाहीवादी प्रोटेस्टंटांची श्रद्धा आहे. साहजिकच या लोकांचा जसा पहिल्या चार्ल्सला विरोध होता, तसाच क्रॉमवेलशाहीलाही होता, तसाच नंतर दुसऱ्या चार्ल्सला असणार होता. आता हे सांगायची गरज नाही, की यापैकी कोणत्याही राजाला हे खपवून घेणे शक्यच होणार नाही. त्यांनी या मंडळींना तुरुंगाचा रस्ता दाखवणे पसंत केले आणि ते स्वाभाविक व अपेक्षितच होते. ते त्यांनी केले. त्यातल्या त्यात जॉर्ज फॉक्सने, आम्ही कोणत्याहीप्रकारच्या शस्त्रप्रयोगाच्या विरोधात आहोत, तसेच अशा प्रकारचे बंड वर्तमान राजसत्तेविरुद्धही करणार नाही, अशी हमी दिल्यामुळे की काय पण क्रॉमवेल थोडा नरमला. एरवी राजसत्ता 'सब घोडे बारा टक्के' मानून कोणालाही अपवाद करून सवलत देण्याच्या मनःस्थितीत नसतेच!साहजिकपणे क्रॉमवेलच्या नंतर क्वेकरांनी पुन्हा एकदा राजकीय व्यवहारांपासून अलिप्त राहून तटस्थाचे धोरण स्वीकारले. १६७५नंतर वातावरण थोडेसे निवळले. शिवाय क्वेकरांना अमेरिकेत जाऊन वसाहती करायचा नवा मार्गही आता उपलब्ध झाला होता, जो नेमका पेनने चोखाळला. या काळात खुद्द इंग्लंडमधील क्वेकरपंथीय राजकारणाला पुरतेपणे उबगलेले दिसून येतात. अरबी-उर्दूचा आधार घेऊन सांगायचे, तर दोन दुनियांच्या हितसंबंधांच्या संघर्षाचा हा मुद्दा आहे. ज्याला खऱ्या अर्थाने धर्माचे पालन करायचे आहे, त्याने जगाच्या भानगडीत मुळीच पडायचा प्रयत्न करू नये.क्वेकरांचे हे तत्त्वज्ञान स्थूलमानाने पेनलाही मान्य असणारच. तथापि, त्याला राजकारणाची एक आंतरिक अशी प्रबळ ऊर्मी होती. तो तशा वातावरणात वाढलाही होता. क्वेकरांना हवे असलेले राज्य अस्तित्वात आणण्यासाठी व आणण्यापुरते राजकारण करणे हे धर्माचेच अंग असल्याची त्याची मनोमन खात्री होती. त्यानुसार त्याने काही प्रयत्नही केल्याची नोंद आहे. असे प्रयत्न पुरेसे उघड नसावेत; पण दखल घेण्याइतपत तरी असणार.येथेही परत तडजोडीचा मुद्दा येतो. 'खाईन तर तुपाशी नाही तर उपाशी' असा बाणा येथे चालत नसतो. क्वेकरांना अभिप्रेत असलेले राज्य स्थापन करणे जर शक्यतेच्या कोटीत नसेल,तर त्या राज्याच्या जवळपास येऊ पाहणाऱ्या राज्याला, त्याच्या निर्मितीला का मदत करू नये? का हातभार लावू नये? अशा मदतीअभावी त्यापेक्षा आणखी वाईट राज्य येईल व ते आपल्या निष्क्रियतेमुळे, तटस्थतेमुळे येईल.या विचारामुळेच की काय पेनने १६७७ आणि १६७९मध्ये झालेल्या दोन निवडणुकांमध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भाग घेऊनअल्जेरनॉन सिडनी याचा प्रचार केला. सिडनी हा पूर्णपणे लोकसत्तेचा समर्थक होता. त्याने चालवलेल्या विरोधामुळेच शेवटी राजसत्तेवरही त्याला मृत्युदंड द्यायची वेळ आली हेविसरता कामा नये. सिडनीने लिहिलेला Discourses Concerning Government हा १६५१मध्ये प्रकाशित झालेला ग्रंथ त्या काळातील लोकसत्तावाद्यांचा आधार होता. त्याला अमेरिकी स्वातंत्र्ययुद्धातील नेतेही अपवाद नव्हते. या संदर्भात त्याची तुलना जॉन लॉकच्याया विषयावरील Two Treatises on Governmentबरोबर करावी लागते. लॉकचे ग्रंथ सिडनीच्या नंतरचे आहेत.शिवाय ते त्याने स्वतःची ओळख झाकून लिहिले होते हे विसरता कामा नये.ते काहीही असो, आपल्याला जे आता इंग्लंडमध्ये करता येत नाही व नंतरही करता येण्याची शक्यता नाही ते अमेरिकेत करता येईल असे वाटल्यामुळेच पेनने अमेरिकेत प्रस्थान ठेवले. तेथे इंग्लंडमध्ये जो बापजन्मी जमला नसता तो पवित्र प्रयोग करण्यात त्याने लक्षणीय यश मिळवले हे नाकारता येणार नाही.डॉ. सदानंद मोरे इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. 