Premium|Adolf Hitler: हिटलरचा अकरावा अवतार..!

कॉन्स्पिरसी फाइल्स ।रवि आमलेवडाची झाड पिंपळाला लावून अशी काही मांडणी करायची, की सामान्यांना त्याचा अर्थ न कळाल्याने ते काहीतरी भारी आहे असे वाटावे. षड्यंत्र सिद्धांतांच्या रचनेत सर्रास आढळणारा हा प्रकार. यातून आजही हिटलरविषयीच्या कटकाल्पनिका जिवंत आहेत. अंदाज अपना अपना या छानशा विनोदीपटात क्राइममास्टर गोगोला अमर म्हणतो, ‘तुम्ही ज्ञानी आहात. अंतर्यामी आहात. खूप मोठे स्वामी, शक्तिमान, बुद्धिमान आहात. मी तर असे म्हणतो, की तुम्ही पुरुषच नाही.’ गोगो चमकतो. मग अमर म्हणतो, ‘तुम्ही महापुरुष आहात.’ गोगो ते ऐकून खूश होतो. त्याला कळतच नाही, की अमरने आपली खिल्ली उडवलेली आहे. पण सगळेच ‘अमर’ असे हुशार नसतात. काही श्रद्धाळूही असतात. त्यांची आपल्या नेत्याबद्दल मनापासून अशीच भावना असते. त्यांची अशी श्रद्धा असते, की आपला नेता - मग तो राजकीय असो वा धार्मिक - हा साधा नाही. तो असामान्य आहे. जगाच्या, राष्ट्राच्या, धर्माच्या, वंशाच्या वगैरे उद्धारासाठी त्याचा जन्म झालेला आहे. त्याच्यात दैवी गुण आहेत. अशा लोकांना भक्त म्हटले जाते. त्यांची श्रद्धा अमर असते. .अशा भाटांनी आणि भक्तांनी काहीही म्हणो, त्या राजकीय वा धार्मिक नेत्यांना आपली मर्यादा, आपली कुवत माहीत असते. पण काही नेत्यांची प्रवृत्ती वेगळी असते. त्यांना खरोखरच असे वाटत असते, की आपण या मर्त्य मानवांपेक्षा वेगळे आहोत. येशू ख्रिस्तास अयोनिज म्हणतात. म्हणजे मातेच्या पोटातून त्याचा जन्म झालेला नाही. काहींना आपणही असेच, अजैविक आहोत, पृथ्वीवर आपला अवतार विशिष्ट कार्यासाठी झालेला आहे, असे वाटू लागते. असे वाटणाऱ्यांना ‘मेगॅलोमॅनियाक’ म्हणतात. स्वमहत्तेचा, श्रेष्ठत्वाचा भ्रम झालेला असतो त्यांना. ॲडॉल्फ हिटलर तसा होता आणि त्याचे भक्तही असेच श्रद्धाळू होते. त्यांत दोन नावे अग्रक्रमाने घ्यावी लागतील. एक - मिग्येल सेर्रानो आणि दोन - सावित्रीदेवी. सध्या अमेरिकी अतिउजव्यांमध्ये, ट्रम्प समर्थकांमध्ये गूढ हिटलरवादाविषयी मोठे आकर्षण निर्माण झालेले आहे. हा एक प्रकारचा षड्यंत्र सिद्धांतच. त्याचे उगमस्थान आढळते या सेर्रानो आणि सावित्रीदेवीच्या पुस्तकांत.प्रथम सेर्रानो यांच्याविषयी. ही कोणी साधी आसामी नव्हती. पत्रकार, लेखक आणि गूढ तंत्रवादी म्हणून नाव कमावले होते त्यांनी. ते स्वतः नाझीवादी होते. हिटलरचे भक्त होते आणि १९६३मध्ये ते चिलीचे भारतातील राजदूत होते. हिंदू आगम-निगमाशी त्यांचा परिचय होताच. येथे तो अधिक दृढ झाला. हिंदू आणि तिबेटी बौद्ध तत्त्वज्ञान, पाश्चात्त्य गूढ तंत्रवाद आणि हिटलरभक्ती यांच्या मिश्रणातून त्यांनी अनेक पुस्तके लिहिली. त्यातील द गोल्डन थ्रेड : एसोटेरिक हिटलरिझम, ॲडॉल्फ हिटलर : द लास्ट अवतार आणि मनू : फॉर द कमिंग मॅन ही हिटलर-त्रयी म्हणजे गूढ हिटलरवाद्यांचे धर्मग्रंथच. या तिन्ही पुस्तकांतील गूढ तांत्रिक शब्दावली आणि संकल्पनांचा गडबडगुंडा बाजूला केला, की जे दिसते ते सारे प्रचंड अतार्किक आणि तेवढेच हास्यास्पद आहे. परंतु ते हसण्यावारी नेता येणार नाही. भारतीय राजकारणावर परिणाम करणाऱ्या काही शक्तींवर या गूढ हिटलरवादी विचारसरणीचा मोठा प्रभाव दिसतो. .मनू : फॉर द कमिंग मॅनमध्ये सेर्रानो सांगतात, ‘विनाशनदीने चक्रावून टाकणाऱ्या वेगाने कोसळत नियतीचक्राची आधीच पूर्तता केलेली आहे. म्हणूनच मला, मी माझ्या तरुणपणापासून जपून ठेवलेले गुपित जाहीर करण्याची अधिकृत परवानगी मिळाली आहे.’ हे गुपित कोणते? तर हिटलर हा ‘पुरुष नव्हता’. तो अवतार होता. कोणाचा? तर वोटान या देवतेचा. जर्मनीतील एक आदिम लोकदेवता. आपल्या विष्णू आणि कृष्णासारखी. हिंदू धर्मात विष्णूचा अखेरचा अवतार कल्की. तो पांढऱ्या घोड्यावर, अग्नीची तलवार परजत कलियुगाच्या अखेरीस अवतरणार. सेर्रानो यांच्यानुसार हिटलर हाच कल्की, तोच विष्णूचा आणि वोटानचा अवतार. आर्य वंशाचे लोक हे दिव्य लोक. त्यांचे ‘ओरिजनल’ रक्त कृष्ण आणि शंकराप्रमाणे निळे होते. तर हा वोटान त्या शंकरासारखा आहे. हे वाचल्यावर प्रश्न पडतो, की हिटलर अवतारी पुरुष असेल, तर तो युद्धात हरला कसा? सेर्रानो यांच्याकडे त्याचे उत्तर आहे. ते सांगतात, हिटलरचा अवतार आणि फ्युहरर हिटलर हे भिन्न होते. युद्ध जिंकावे असे फ्युहररला वाटत होते, पण त्याच्यातील अवताराने त्याला रोखले. कारण? त्याला छोटी लढाई हारून मोठे युद्ध जिंकायचे होते. हिटलरने रशियावर हल्ला करून मोठी चूक केली, असे इतिहास सांगतो. एकदा भक्ती डोक्यात गेली की नेत्यांच्या अशा चुका दिसत नाहीत. सेर्रानो सांगतात, त्याने रशियावर हल्ला केला तो काही भूमी जिंकण्यासाठी नव्हे. सर्व ग्रहांचा आणि ब्रह्मांडाचा शत्रू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय ज्यूंचा एकदाचा आणि कायमचा पर्दाफाश करण्यासाठी त्याने रशियावर आक्रमण केले. हिटलरने आत्महत्या केली नाही, हा षड्यंत्र सिद्धांतही या पुस्तकात आध्यात्मिक परिभाषेत येतो. पुस्तक सांगते, हिटलर अंटार्क्टिकात गेला ते काही पाणबुडीत बसून नाही. तो यूएफओमध्ये - विमानात - बसून गेला. याला पुरावा काय? सेर्रानो सांगतात, ते अंटार्क्टिकात गेले होते आणि तेथे ते हिटलरला याचि देही याचि डोळा भेटले. यातून भाविकांनी काय समजायचे, तर अवतारांचा देह नष्ट होत नसतो. तो पृथ्वीच्या अंतर्भागात सुरक्षित राहत असतो.द गोल्डन कॉर्ड या पुस्तकातही त्यांनी हिटलरचे हे अवतारत्व सांगितले आहे. त्यात एके ठिकाणी ते लिहितात, ‘भारतातील माझ्या दहा वर्षांच्या वास्तव्यात मी अनेक योगी, सिद्धपुरुष वगैरे पाहिले. पण ते सारे मानवासारखे होते. माझे गुरूसुद्धा मानवी होते. पण हिटलर नव्हता. तो मानवाच्या पलीकडला होता. तो अमानवी होता. तो पृथ्वीवरचा नव्हता.’ यात ते सांगतात, हिटलरने लिंगदेह धारण केला होता. त्यामुळे त्यांचा गुरू आणि हिटलर हे एकमेकांना पाहू शकत होते. या तिन्ही पुस्तकांतून सेर्रानो हे सांगत आहेत, की हिटलरचे युद्ध हे या पृथ्वीवरचे नव्हते. ते सुर आणि असुरांतील वैश्विक युद्ध होते. पृथ्वीच्या आणि मानवतेच्या आध्यात्मिक परिवर्तनासाठी, कलियुगास संपवून सुवर्णयुग आणण्यासाठीचे ते युद्ध होते. यात असूर कोण, तर आंतरराष्ट्रीय ज्यू. नवनाझीवादाचे हे बायबलच म्हणायचे. .सावित्रीदेवी या सेर्रानो यांच्या समकालीन. बाई मूळच्या ग्रीक-इटालियन. जन्म १९०५चा, फ्रान्समधला. जन्मनाम मॅक्सिमियानी पोर्टास. तत्त्वज्ञान व विज्ञानातील दोन पदव्युत्तर पदव्या. रसायनशास्त्रातील पीएच.डी. उच्चशिक्षित होत्या त्या. पॅलेस्टिनींवरील ज्यूंचे अत्याचार पाहून त्या यहुदी आणि ख्रिश्चन धर्माचा तिरस्कार करू लागल्या. इतका की नाझींनी ज्यूंचे शिरकारण केले हे मान्य करण्यासही त्या तयार नव्हत्या. नाझी सांगत, सर्व संस्कृतींच्या मुळाशी आर्य वंश आहे. त्याचा शोध घेत त्या भारतात आल्या. येथे त्या हिंदू तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास करू लागल्या. हिंदू धर्म स्वीकारला आणि सावित्रीदेवी असे नामांतर केले. एकीकडे नाझी विचारसरणी आणि दुसरीकडे हिंदू राष्ट्रवाद यांच्या त्या कट्टर समर्थक झाल्या. या दोन्ही विचारसरणींचे मिश्रण व्हावे ही त्यांची इच्छा होती. वंशवादाची पाठराखण करणाऱ्या सावित्रीदेवी वर्णव्यवस्थेच्याही पाठीराख्या होत्या. स्वाभाविकच त्या लोकशाहीच्या विरोधक होत्या. त्या काळात त्यांनी लिहिलेले ए वॉर्निंग टू द हिंदूज (१९३९) हे पुस्तक आज आपल्याकडील अतिरेकी उजव्यांच्या वाचनात असते. तसेच १९५८मधील त्यांचे द लायटनिंग ॲण्ड द सन नावाचे पुस्तक अमेरिका आणि युरोपातील अतिरेकी उजव्यांमध्ये लोकप्रिय आहे. यात हिटलरची एक दैवी, अवतारी पुरुष अशी प्रतिमा त्यांनी रंगवलेली आहे. त्या सांगतात, कल्की हा विष्णूचा अंतिम अवतार. तो कलियुगाचा नाश करून नव्या वैश्विक चक्रास सुरुवात करील. परंतु या कलियुगात विनाशकारी शक्ती फारच माजल्या होत्या. त्यांचा विनाश करून कल्कीचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी हिटलरला भूतलावर पाठवण्यात आले होते. हिटलरचा राजकीयदृष्ट्या पराभव झाल्याचे दिसले, तरी त्यात काही अर्थ नाही. कारण या पराभवाने विश्वाच्या मोक्षाचा मार्ग मोकळा केलेला आहे.सावित्रीदेवी असोत, सेर्रानो असोत वा तत्सम कोणी, त्यांच्या लिखाणाचे वैशिष्ट्य हे, की त्यांनी आदिम, प्राचीन धर्मांतील तंत्रमार्ग, गूढवाद यांचा झगा बेमालूमपणे हिटलरच्या नाझी विचारसरणीवर चढवला. ते त्यांना सोपे गेले याचे कारण युरोपमध्ये आणि खास करून जर्मनीमध्ये वाढलेले हिंदू आणि तिबेटी बौद्धांतील तांत्रिक, गूढवादाचे आकर्षण. साधारणतः अठराव्या शतकाच्या अखेरीस जर्मन विद्वानांनी संस्कृतचा अभ्यास सुरू केला होता. सर विल्यम जोन्स, फ्रेडरिक मॅक्स मुल्लर (यांना मोक्षमुल्लर म्हणत!) ही त्यातली महत्त्वाची नावे. यांच्यामुळे जर्मन विद्यापीठांत इंडॉलॉजीचा अभ्यास सुरू झाला. हिंदू धर्मातील अध्यात्मविचार, तंत्रविचार, त्यातील ते कर्मसिद्धांत, ती पुनर्जन्माची संकल्पना, योग यांविषयी लोकांतील आकर्षण वाढत गेले. एकोणिसाव्या शतकात अमेरिका आणि युरोपमध्ये मॅडम हेलिना ब्लावत्स्की यांनी फिलॉसॉफिकल सोसायटीच्या माध्यमातून गूढवाद, तांत्रिकवाद यांची मांडणी केलेली होती. ब्रिटिश वसाहतवादाच्या विरोधातील भारतीय राष्ट्रवादाच्या फायद्याचे ते असल्याने येथूनही या चळवळीला मोठे बळ मिळत होते. या सगळ्या गोष्टींचा वापर अतिउजव्या षड्यंत्र सिद्धांतकारांनी ज्यूंच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणावर केला. आर्यवंशाच्या सिद्धांताला दैवी झालर मिळाली, की मग ज्यूंचे शिरकाण नैतिक ठरू लागले. सावित्रीदेवी या स्वतः ज्यूंचे शिरकाण वगैरे झालेच नाही असे मानणाऱ्या - ‘होलोकॉस्ट डिनायर’ - होत्या. त्यांचा धर्म, अध्यात्म हे त्या हत्याकांडाच्या आड तर आलेच नाही, उलट त्यांनी त्यास समर्थन मिळवून दिले. आज या षड्यंत्र सिद्धांतांना नव्याने झळाळी देण्यात येत आहे, ती याच हेतूने. या सिद्धांतात हिंदू अध्यात्म आणि तंत्र विचारांना महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे. परंतु त्यातील मौज अशी, की स्वतः हिटलरच्या मनात भारत आणि भारतीय नागरिकांविषयी दुर्भावना होती. हे लोक कमअस्सल आहेत, हे त्याचे मत होते. त्याच्या दृष्टीने मुस्लिम धर्म हा अधिक चांगला होता. .हा अकरावा ॲडॉल्फावतार, हे हिटलरचे दैवीकरण आज अशा पातळीवर गेले आहे, की त्याच्याकडे अणुबॉम्ब होता, भारतीय पौराणिक वाङ्मयात असतात तशी विमाने होती, त्याला कालप्रवासाचे तंत्र माहीत होते, अशा काहीही थापा ठोकल्या जात आहेत. खेदाची बाब ही, की त्यावर श्रद्धा ठेवणाऱ्यांची संख्या वाढतीच आहे. सावित्रीदेवी, सेर्रानो यांच्यासारख्या गडबडगुंडा लेखकांची पुस्तके म्हणजे अंतिम सत्य अशा पद्धतीने लोक त्यांकडे पाहताना दिसत आहेत. याची कारणे अनेक. त्यातील एक म्हणजे, या सर्व बाष्कळपणाला आधुनिक विज्ञानाच्या संकल्पना जोडून असे भासविले जाते, की हे सारे जणू वैज्ञानिक निकषांवर सिद्धच झालेले आहे. यास छद्मविज्ञान म्हणतात. सेर्रानो यांच्या पुस्तकात याचे एक छान उदाहरण आहे. त्या काळात नुकतेच कुठे ‘डीऑक्सीरायबोन्युक्लिक ॲसिड’वर (डीएनए) संशोधन सुरू झाले होते. गुणसूत्रांतील स्मृती - क्रोमोसोमल मेमरी - चर्चेत होती. तर सेर्रानो सांगतात, क्रोमसोम सूक्ष्मदर्शकाखाली पाहिले, तर एखाद्या छोट्या स्तंभासारखे दिसतात. क्रोमोसोम या संज्ञेत दोन शब्द आहेत. क्रोमियम (रंग) आणि सोम (आकार). भारतातील आर्यांमध्ये जातींना वर्ण म्हणजे रंग म्हणतात... आर्यांच्या पवित्र मद्याचे नाव सोम होते. ते अमरत्त्वाचे द्रव्य होते. अशा प्रकारे वडाची झाड पिंपळाला लावून अशी काही मांडणी करायची, की सामान्यांना त्याचा अर्थ न कळाल्याने ते काहीतरी भारी आहे असे वाटावे. षड्यंत्र सिद्धांतांच्या रचनेत सर्रास आढळणारा हा प्रकार. यातून आजही हिटलरविषयीच्या कटकाल्पनिका जिवंत आहेत.खरेतर आज अकरावा ॲडॉल्फावतार म्हटले की कोणाला सुबुद्ध भारतीयास हसू फुटेल. पण ही हसण्यावारी नेण्याची गोष्ट नक्कीच नाही. कारण या विचारांचे जे सामाजिक परिणाम होत आहेत, ते गंभीर आहेत.(रवि आमले मुंबईस्थित संपादक-लेखक आहेत.) 