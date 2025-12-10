Premium|Hayli Gubbi volcano eruption : भविष्यकाळात आफ्रिका खंडाचे तुकडे होणार? १२ हजार वर्षांनंतर हायली गुब्बी ज्वालामुखीचा उद्रेक

डॉ. श्रीकांत कार्लेकरहायली गुब्बीच्या उद्रेकामुळे आकाशात १४ किलोमीटर उंचीपर्यंत राखेचे ढग पसरले, त्याचा परिणाम येमेन, ओमान, भारत आणि उत्तर पाकिस्तानवर झाला. स्मिथसोनियन इन्स्टिट्यूशनच्या जागतिक ज्वालामुखी संशोधन कार्यक्रमात नमूद केलेले आहे, की गेल्या सुमारे १२ हजार वर्षांत, शेवटच्या हिमयुगाच्या शेवटी सुरू झालेल्या होलोसीन कालखंडात हायली गुब्बीचा कोणताही ज्ञात उद्रेक झालेला नाही.आफ्रिकेच्या उत्तर इथिओपियामध्ये २३ नोव्हेंबरला तिथल्या स्थानिक वेळेनुसार सकाळी साडेअकरा वाजता दीर्घकाळ निद्रिस्त (Dormant) असलेल्या हायली गुब्बी ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला. या उद्रेकामुळे तांबड्या समुद्रावरून येमेन, ओमान आणि अगदी भारताच्या काही भागांवरही ज्वालामुखीय राखेचे लोट पसरले. १५ किलोमीटर उंचीवरून राखेचा हा लोट भारताकडे येत होता. त्यामुळे विमान वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाली होती. .Premium|Climate Change: गेल्या दहा वर्षांत वादळांच्या संख्येत ११ टक्क्यांनी वाढ; शास्त्रज्ञांचा गंभीर इशारा नेमका काय..?.तब्बल ७५ हजार वर्षांपूर्वी आत्ताच्या इंडोनेशियातील उत्तर सुमात्रा बेटावरील टोबा ज्वालामुखीच्या अतिविशाल उद्रेकानंतर पसरलेल्या राखेची आणि इथिओपियातील या ज्वालामुखीच्या राखेची तुलना होऊ शकत नसली, तरी यानिमित्ताने टोबाच्या उद्रेकाची आठवण होणे साहजिक आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे इतक्या वर्षांपूर्वी झालेल्या उद्रेकामधून बाहेर पडलेल्या राखेचे १७ ते ५४ सेंटीमीटर जाडीचे थर आजही भारतात आंध्र प्रदेश, तेलंगण राज्यांत, सोन, नर्मदा आणि महानदी खोऱ्यांबरोबरच पुण्याजवळील कऱ्हा नदीपात्रात मोरगाव येथेही पाहायला मिळतात. टोबा ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून २,८०० घन किलोमीटर राख व लाव्हा बाहेर पडला होता. याउलट इथिओपियातील हायली गुब्बी ज्वालामुखीतून पसरत आलेली राख खूप उंचावरून आणि अतिशय कमी प्रमाणात वाहत आल्यामुळे ती जमिनीवर आलीच नाही. त्यामुळे या राखेचे थर जमिनीवर दिसण्याची शक्यता नाही.इथिओपियाची राजधानी आदिस अबाबाच्या ईशान्येला सुमारे ८०० किलोमीटर अंतरावर अफार ट्रँगल प्रदेशात असलेला हायली गुब्बी ज्वालामुखी जवळजवळ १२ हजार वर्षे निष्क्रिय आणि शांत होता. या ज्वालामुखीतून २५ नोव्हेंबरपर्यंत सुरू असलेल्या उद्रेकामुळे शेजारचे अफडेरा गाव राखेने पूर्णपणे झाकले गेले. अफार ट्रँगल हा आफ्रिकेतील भूशिर प्रदेशात असलेल्या एका भूगर्भीय खळग्याचा भाग आहे. या भागात न्युबियन, सोमाली आणि अरेबियन ही तीन भूतबके (Tectonic Plates) एकत्र येतात आणि त्यामुळे तो पूर्व आफ्रिकी खचदरीचा (Rift Valley) एक भाग झाला आहे. त्यात मिठाचे सपाट भाग, लाव्हाचे क्षेत्र आणि अनेक खोल भेगा आहेत. हे क्षेत्र भूगर्भीयदृष्ट्या अद्वितीय आहे, कारण ते समुद्रसपाटीपासून खाली आणि पातळ होत असलेल्या खंडीय कवचाच्या अगदी वर आहे. अफार खळगा पृथ्वीवरील सर्वात सक्रिय खचदरीचा भाग आहे. लाल समुद्र आणि एर्टा अले पर्वतरांगांच्या जवळ असल्याने हे क्षेत्र अशा भागात येते, जिथे वारंवार भूकवच ताणले जाते आणि भूऔष्णिक उलथापालथी होतात. हायली गुब्बी ज्वालामुखी विस्तृत एर्टा अले ज्वालामुखीचाही एक भाग आहे..खचण्याची प्रक्रिया भूकवच पातळ करते, त्यामुळे अफारच्या खाली असलेल्या आवरणामधून लाव्हारस सहजपणे वर येऊ शकतो. यामुळे अर्थातच जिथे लाल समुद्र खचदरी, एडनचे आखात आणि पूर्व आफ्रिकी खचदरी एकत्र येतात तो प्रदेश ज्वालामुखीय आणि भूकंपीय घटनांसाठी संवेदनशील झाला आहे. आफ्रिकेतील या खचदरीची रुंदी वाढू लागली असून भविष्यात आफ्रिका खंडाचे तुकडे होऊन आणखी एक महाखंड आणि महासागर निर्माण होण्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे.हायली गुब्बीचा उद्रेकतज्ज्ञांनी हायली गुब्बीच्या उद्रेकाची घटना अत्यंत असामान्य असल्याचे म्हटले आहे. नॉर्थ कॅरोलिना स्टेट युनिव्हर्सिटीमधील ज्वालामुखीशास्त्रज्ञ एरियाना सोल्डाटी यांनी सायन्टिफिक अमेरिकन मॅगझीनला सांगितले, ‘‘जोपर्यंत मॅग्मा तयार होण्यासाठी आवश्यक परिस्थिती पृथ्वीच्या अंतरंगात अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत ज्वालामुखी एक हजार वर्षे जुना असो किंवा १० हजार वर्षे जुना असो; त्याचा उद्रेक केव्हाही होऊ शकतो.''हायली गुब्बी हा पूर्व आफ्रिकेच्या खचदरी प्रदेशात असलेला एक ढालसदृश्य ज्वालामुखी (Shield Volcano) आहे, जिथे आफ्रिकी आणि अरबी भूतबके दरवर्षी ०.४ ते ०.६ इंच दराने हळूहळू एकमेकांपासून वेगळी होत आहेत. हायली गुब्बी ज्वालामुखी अत्यंत द्रवरूप अशा बेसॉल्ट लाव्हाने तयार केलेल्या त्याच्या रुंद आणि सौम्य उताराच्या रचनेसाठी ओळखला जातो. याच्या उद्रेकातून बाहेर पडलेल्या राखेमध्ये सल्फर डायऑक्साइड, काचेचे तुकडे आणि बारीक खडकांचे कण हे प्रमुख घटक होते. हा ज्वालामुखी समुद्रसपाटीपासून अंदाजे ४९३ मीटर (१,६१७ फूट) उंचीवर आहे. या ज्वालामुखीचा आकार रुंद असून त्याचे सर्व उतार सौम्य असल्यामुळे तो जमिनीवर ठेवलेल्या योद्ध्याच्या ढालीसारखा दिसतो. तो उंच, शंकूच्या आकाराच्या ज्वालामुखीपेक्षा वेगळा आहे. असा आकार कमी स्निग्धता, पातळ व द्रव बेसॉल्टिक लाव्हारसाचा वारंवार उद्रेक झाल्यामुळे निर्माण झाला आहे. त्यात काही सिलिकासमृद्ध खडकदेखील आहेत, जे अधिक वायू अडकवू शकतात आणि त्यामुळे अधिक स्फोटक उद्रेक होऊ शकतात. आत्ताच्या उद्रेकात ते दिसून आले आहे. याच्या शिखरावर २०० मीटर रुंद खड्डा असलेला, ज्वालामुखीय दगड धोंडे आणि राख यांनी तयार झालेला स्कोरिया शंकू आहे. त्याला सतत वाफ आणि वायू बाहेर सोडणारी छिद्रे आहेत.उद्रेकाची चिन्हे आधीच दिसलीशास्त्रज्ञांना यापूर्वी हायली गुब्बी येथे उद्रेक होण्याची चिन्हे जाणवली होती. याचवर्षी जुलैमध्ये जवळच्या एर्टा अले या ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला आणि त्यामुळे हायली गुब्बीखाली जमिनीची हालचाल सुरू झाली. त्यावेळी पृष्ठभागाच्या जवळजवळ ३० किलोमीटर खोलीपर्यंत लाव्हारस वर आल्याचे दिसले होते. २३ नोव्हेंबरच्या उद्रेकापूर्वी हायली गुब्बीच्या शिखरावर पांढरे फुगीर राखेचे ढग दिसल्याची आणि जमिनीची उंची थोडीशी वाढल्याची नोंद करण्यात आली होती.फ्रान्समधील टूलूस येथील ज्वालामुखी राख सल्लागार केंद्राच्या म्हणण्यानुसार (VAAC), या उद्रेकामुळे आकाशात १४ किलोमीटर उंचीपर्यंत राखेचे 