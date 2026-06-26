Premium|Europe Family Tour : आयफेल टॉवरपासून स्वित्झर्लंडपर्यंत युरोप सहलीचा अविस्मरणीय प्रवास

अभय पैठणे युरोपातील स्वप्नातीत प्रवासॲम्स्टरडॅमपासून पॅरिस जवळच असल्यामुळे तिथे जाण्यासाठी ट्रेनचा पर्याय आहे. पॅरिसला आलो, म्हणजे आयफेल टॉवर बघणे आलेच. उंचच उंच आयफेल टॉवरने आमचे मन मोहून घेतले. आयफेल टॉवरमध्ये वर जाण्याची सुविधा असल्यामुळे आम्ही टॉवरच्या दुसऱ्या मजल्यावर गेलो. तिथून पॅरिसचे विहंगम दृश्य पाहून डोळ्यांचे पारणे फेडले. युरोपचे नाव उच्चारले, की डोळ्यांसमोर येतात आयफेल टॉवरच्या रोषणाईत न्हाऊन निघालेल्या पॅरिसमधल्या रात्री, व्हेनिसच्या गोंडोलाचे मंद हेलकावे, स्वित्झर्लंडमधील बर्फाच्छादित माउंट टिटलिसची शिखरे, नेदरलँड्समधील झान्स स्कान्सच्या फिरत्या पवनचक्क्या अन् बरेच काही... हे सारे अनुभव आम्ही प्रत्यक्ष जगलो. या सुंदर जागांच्या अविस्मरणीय आठवणी मनातून कधीही जाणाऱ्या नाहीत. मी, माझी पत्नी आणि आमची दोन मुले असे आम्ही चौघे पुण्याहून मुंबईला व मुंबईहून हॅम्बर्गला पोहोचलो आणि सुरू झाली आमची युरोपची सहल. हॅम्बर्ग, नेदरलँड्स, फ्रान्स, स्वित्झर्लंड आणि इटली अशी एकेक मण्यांची माळ..Argentina vs Algeria : लिओनेल मेस्सीने इतिहास रचला! Fifa World Cup मध्ये असा पराक्रम करणारा जगातील पहिलाच; किलियन एमबापेला काही तासांत धक्का.आमचे विमान मुंबईहून हॅम्बर्गला उतरले आणि युरोपात आमचे स्वागत झाले. हॅम्बर्ग हे जर्मनीतील दुसरे सर्वात मोठे शहर, पण त्याचे खरे वैशिष्ट्य म्हणजे, तिथे असलेल्या अल्स्टर सरोवराच्या काठावरची शांतता आणि जगप्रसिद्ध मिनिएचर वंडरलँड हे संग्रहालय. जगातील सर्वात मोठे मिनिएचर रेल्वे मॉडेल पाहून मुले थक्क झाली. हजारो लहानशा रेल्वेगाड्या, विमाने, शहरे, सारे हुबेहूब खऱ्यासारखेच! स्पेइशरश्टाट हे प्रसिद्ध ठिकाणही पाहिले. स्पेइशरश्टाट हा जुन्या गोदामांचा लाल विटांनी बांधलेला परिसर. हे शहर ‘सिटी ऑफ वेअरहाउसेस’ म्हणून ओळखले जाते. या शहराला युनेस्कोने जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत स्थान दिले आहे.हॅम्बर्गहून आम्ही नेदरलँड्सला निघालो. नेदरलँड्समधील सर्वात खास अनुभव होता झान्स स्कान्स या पवनचक्की असलेल्या ऐतिहासिक गावाचा. हे गाव म्हणजे जणू ओपन एअर म्युझियमच! हिरव्यागार शेतांच्या कुशीत वसलेले हे गाव म्हणजे जणू एखाद्या परीकथेतून उतरलेले चित्र वाटत होते. शेकडो वर्षे जुन्या लाकडी पवनचक्क्या आजही सुस्थितीत फिरताना दिसल्या. त्यांचा तो घरघर आवाज आणि फिरत्या पात्यांची सावली पाहून आम्ही भारावून गेलो.झान्स स्कान्समधील लाकडी जोडे (वूडन क्लॉग्ज /क्लॉम्पन) हे नेदरलँड्सचे जगप्रसिद्ध प्रतीक आहे. येथील कारखान्यात लाकडी जोडे कसे तयार केले जातात, हे प्रत्यक्ष पाहणे हा एक अनोखा अनुभव होता. कारागीर आपल्या हातांनी लाकडाला आकार देत असतात, ते बघून अापले डोळे विस्फारून जातात. येथे मिळणाऱ्या वस्तू पर्यटकांना सुव्हनिअर्स म्हणून खरेदी करण्यासाठी योग्य ठरतात. याच गावात चीज फॅक्टरीदेखील आहे. येथे आम्हाला डच चीज तयार करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया प्रत्यक्ष पाहायला मिळाली. गौडा आणि एडम हे चविष्ट चीज आम्हाला येथे चाखायला मिळाले. त्यामुळे आमचा तिथून पायच निघेना! त्यानंतर नेक्स्ट म्युझियममध्ये डिजिटल आर्टचा अनोखा अनुभव घेतला. हे.संग्रहालय पूर्णपणे डिजिटल, ऑडिओ-व्हिज्युअल आणि इमर्सिव्ह अार्टसाठी उभारले गेले आहे. संध्याकाळी ॲमस्टरडॅमच्या कालव्यांमध्ये बोट सफर केली. दोन्ही बाजूंनी उंच तिरक्या घरांच्या रांगा आणि त्यांचे पाण्यातले प्रतिबिंब पाहत असताना हे जग किती सुंदर आहे याची मनोमन जाणीव झाली.नेदरलँड्स बघून आम्ही फ्रान्सला गेलो. ॲमस्टरडॅमपासून पॅरिस जवळच असल्यामुळे तिथे जाण्यासाठी ट्रेनचा पर्याय आहे. त्यामुळे आम्ही ट्रेनने पॅरिसला गेलो. पॅरिसला आलो, म्हणजे आयफेल टॉवर बघणे आलेच. उंचच उंच आयफेल टॉवरने आमचे मन मोहून घेतले. आयफेल टॉवरमध्ये वर जाण्याची सुविधा असल्यामुळे आम्ही टॉवरच्या दुसऱ्या मजल्यावर गेलो. तिथून पॅरिसचे विहंगम दृश्य पाहून डोळ्यांचे पारणे फेडले. लुव्र म्युझियमलाही भेट दिली. तिथे असलेले जगप्रसिद्ध मोनालिसाचे चित्र पाहताना जाणवले, की कला आणि इतिहास यांचा हा मिलाफ किती अद्भुत आहे. सीन नदीमधील बोटसफर, पॅरिस शहराच्या उत्तरेला असलेल्या टेकड्यांमध्ये वसलेल्या मोंमात्रा या भागातील गल्ल्यांत फिरणे आणि फ्रेंच क्रेप्स खाणे असे टिपिकल फ्रेंच अनुभव घेतले... पॅरिसने आम्हाला प्रत्येक वळणावर थक्क केले.पॅरिसहून स्वित्झर्लंडला जाताच आमचा पहिला थांबा होता ऱ्हाइन फॉल्स. हा युरोपमधील सर्वात मोठा धबधबा आहे. पाण्याच्या त्या प्रचंड लोंढ्याचा आवाज दुरूनच कानांवर आदळत होता. धबधब्याच्या अगदी जवळ जाणाऱ्या बोटीतून धबधब्याचे थंडगार फवारे अंगावर झेलताना आनंद ओसंडून वाहत होता. तो अनुभव घेऊन आम्ही झुरिकला आलो. लिमाट नदीकाठी वसलेले हे स्वच्छ, सुंदर शहर म्हणजे आधुनिकता आणि परंपरा यांचा अप्रतिम संगम आहे. तेथील चॉकलेट शॉपमध्ये आम्ही खरेदीसाठी गेलो, तेव्हा चॉकलेट्स विकत घेण्यापासून स्वतःला थांबवणे महाकठीण काम होते!.Premium|FIFA World Cup 2026 : ४८ संघांचा महासंग्राम; मेस्सी-रोनाल्डोचा अखेरचा वर्ल्डकप? फुटबॉल विश्वाच्या नव्या पर्वाला सुरुवात.स्वित्झर्लंडचा कळसाध्याय होता आल्प्सच्या पर्वतरांगेतील माउंट टिटलिस. एंजलबर्गहून जगातील पहिली फिरती केबल कार - टिटलिस रोटेअर घेऊन आम्ही सुमारे ३,०२८ मीटर उंचीवर पोहोचलो. चहूबाजूंनी पांढऱ्याशुभ्र बर्फाच्छादित शिखरांची माळ, ढगांच्या पलीकडे दिसणारे निळे आकाश भान हरपून टाकणारे होते. आइस फ्लायर या ग्लेशिअर चेअरलिफ्टवरून हिमनदीची सैर केली. बर्फात स्लायडिंग केले आणि बर्फाच्या गुहेतही फिरलो.स्वित्झर्लंडहून आम्ही इटलीला गेलो. इटलीत आम्ही सर्वप्रथम व्हेनिस पाहिले. येथे रस्त्यांऐवजी कालवे, गाड्यांऐवजी गोंडोला... हे शहर कल्पनेपेक्षाही सुंदर आहे. गोंडोलिएरने इटालियन गाणे गायले, तेव्हा लेक अनन्या डोळे मिटून ते ऐकत राहिली. तो क्षण या प्रवासातील सर्वात जादुई क्षण होता. व्हेनिसहून फ्लोरेन्सला आलो. हे शहर म्हणजे मध्ययुगातील इटलीमधील पुनर्जागरण व प्रबोधनाचे केंद्र होते. फ्लोरेन्स शहर जणू कलेचे एक जिवंत संग्रहालयच. युफिझी या आर्ट गॅलेरीतील सांद्रो बोतिचेलीची कलाकृती पाहताना इतिहास खरोखरच खूप रंजक आहे, असे जाणवते. जगातील सर्वात छोटा देश असलेल्या व्हॅटिकन सिटीमधील सिस्टीन चॅपेलचे छत पाहताना आम्ही सारे निःशब्द झालो. त्यानंतर पिसाचा झुलता मनोरा पाहून अचंबित झालो! आम्ही सारे मनोऱ्याला आधार दिल्यासारख्या पोज देऊन फोटो काढण्यात रंगून गेलो. कोलोसियम ॲम्फिथिएटरसमोर उभे राहताना तत्कालीन स्थापत्यशैलीची प्रचिती आली. रोममधील ट्रेवी फाउंटनमध्ये नाणे टाकताना मनातल्या मनात इच्छा मागितली, येथे पुन्हा यायला मिळावे! मग परतीच्या प्रवासाला सुरुवात झाली. रोमहूनच आमचे परतीचे विमान होते.युरोप प्रवास म्हणजे केवळ फोटो काढणे नाही, तर स्वतःला नव्याने शोधणे, जगाच्या विविधतेत एकता अनुभवणे आणि मुलांसाठी जगाची खिडकी उघडणे आहे. पुण्याला परतलो तेव्हा बॅगेत भरलेल्या वस्तूंपेक्षा मनात घेऊन आलेल्या आठवणी जड होत्या. झान्स स्कान्सचे लाकडी जोडे, ऱ्हाइन फॉल्सचे थेंब, टिटलिसचा बर्फ, व्हेनिसचे गाणे आणि रोमचे ते जादुई क्षण... हॅम्बर्गपासून रोमपर्यंत प्रत्येक शहराने आम्हाला काहीतरी दिले, काहीतरी शिकवले. या आठवणी आम्हाला आयुष्यभर समृद्ध ठेवतील...अभय पैठणे पुणेस्थित आयटी कर्मचारी असून, हौशी पर्यटक आहेत..युरोप प्रवासासाठी उपयुक्त टिप्सशेंगेन व्हिसा मिळाल्यास संपूर्ण युरोपमध्ये मुक्त प्रवास करता येतो.यू-रेल पास काढल्यास युरोपीय देशांमधील ट्रेन प्रवास सोयीचा आणि किफायतशीर होतो.झान्स स्कान्समध्ये लाकडी जोडे आणि चीज फॅक्टरीच्या भेटीसाठी किमान अर्धा दिवस ठेवावा.माउंट टिटलिसला जाताना उबदार कपडे अत्यावश्यक आहेत. ऱ्हाइन फॉल्समध्ये भिजण्याची तयारी ठेवावी.एप्रिल-मे किंवा सप्टेंबर-ऑक्टोबर हे युरोपभ्रमणासाठी उत्तम महिने आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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