साप्ताहिक

Premium|Europe Family Tour : आयफेल टॉवरपासून स्वित्झर्लंडपर्यंत युरोप सहलीचा अविस्मरणीय प्रवास

Eiffel Tower Paris Travel : हॅम्बर्गपासून पॅरिस, स्वित्झर्लंड आणि इटलीपर्यंतच्या युरोप सहलीत आयफेल टॉवर, पवनचक्क्या, बर्फाच्छादित पर्वत आणि ऐतिहासिक शहरांचा अविस्मरणीय अनुभव प्रवाशांच्या मनात कायमचा कोरला गेला.
Europe Family Tour

Europe Family Tour

esakal

साप्ताहिक टीम
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अभय पैठणे युरोपातील स्वप्नातीत प्रवास

ॲम्स्टरडॅमपासून पॅरिस जवळच असल्यामुळे तिथे जाण्यासाठी ट्रेनचा पर्याय आहे. पॅरिसला आलो, म्हणजे आयफेल टॉवर बघणे आलेच. उंचच उंच आयफेल टॉवरने आमचे मन मोहून घेतले. आयफेल टॉवरमध्ये वर जाण्याची सुविधा असल्यामुळे आम्ही टॉवरच्या दुसऱ्या मजल्यावर गेलो. तिथून पॅरिसचे विहंगम दृश्य पाहून डोळ्यांचे पारणे फेडले.

युरोपचे नाव उच्चारले, की डोळ्यांसमोर येतात आयफेल टॉवरच्या रोषणाईत न्हाऊन निघालेल्या पॅरिसमधल्या रात्री, व्हेनिसच्या गोंडोलाचे मंद हेलकावे, स्वित्झर्लंडमधील बर्फाच्छादित माउंट टिटलिसची शिखरे, नेदरलँड्समधील झान्स स्कान्सच्या फिरत्या पवनचक्क्या अन् बरेच काही... हे सारे अनुभव आम्ही प्रत्यक्ष जगलो. या सुंदर जागांच्या अविस्मरणीय आठवणी मनातून कधीही जाणाऱ्या

नाहीत. मी, माझी पत्नी आणि आमची दोन मुले असे आम्ही चौघे पुण्याहून मुंबईला व मुंबईहून हॅम्बर्गला पोहोचलो आणि सुरू झाली आमची युरोपची सहल. हॅम्बर्ग, नेदरलँड्स, फ्रान्स, स्वित्झर्लंड आणि इटली अशी एकेक मण्यांची माळ.

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