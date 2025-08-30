Premium|Automobile Innovation: चाकापासून स्पोर्ट्स कारपर्यंत; वाहन उद्योगाचा थरारक प्रवास

डॉ. शिशीर जोशीमानवाच्या कल्पकतेने चाकाला गती दिली आणि तीच गती स्पोर्ट्स कारच्या थरारक वेगापर्यंत पोहोचली. पहिली मोटारगाडी, युद्धातील जीप, फॉर्म्युला वन रेसिंग आणि ऑफ-रोडिंगच्या साहसातून वाहन उद्योगाने तंत्रज्ञान, वेग व रोमांच यांचा अद्भुत प्रवास घडवला.मानवाच्या प्रगतीचा इतिहास हा शोध, प्रयोग आणि सतत सुधारणा यांचा अनोखा संगम आहे. यात सर्वांत महत्त्वाचा शोध म्हणजे चाकाचा. कारण त्याने वाहतुकीच्या क्षेत्रात क्रांती घडवली. सुरुवातीला माणूस आणि मालवाहतुकीसाठी प्राण्यांचा उपयोग केला जात होता. घोडागाडी, बैलगाडी, उंटगाडी यांनी प्रवास प्रचलित होता. पण यामुळे गती मर्यादित होती आणि प्रवासाला वेळ जास्त लागत असे.चाकाच्या वापरातून रथ आणि पुढे गाड्या तयार झाल्या. मात्र युरोपात औद्योगिक क्रांती झाल्यानंतर मानवी बुद्धिमत्तेने आणखी एक मोठा टप्पा पार केला. यंत्राद्वारे चालणाऱ्या वाहनांचा शोध. जर्मनीतील कार्ल बेंझ यांनी १८८५मध्ये पहिली मोटारगाडी तयार केली. पेट्रोलवर चालणारी ही गाडी सुरुवातीला फक्त प्रयोगापुरतीच होती. तिचा वेग अत्यंत कमी होता. परंतु ती यंत्रनिर्मितीच्या इतिहासातील सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा ठरली. कारण यानंतर वाहन उद्योगाने कधीही मागे वळून पाहिले नाही.दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात १९४०मध्ये जीपचे आगमन झाले. युद्धभूमीवरील कठीण मार्ग, खडकाळ रस्ते, चिखलमय प्रदेश आणि डोंगराळ भाग ओलांडण्यासाठी मजबूत, विश्वासार्ह आणि सहज दुरुस्त करता येईल असे वाहन आवश्यक होते. ह्याच गरजेतून जीपची निर्मिती झाली. जीपने आपल्या साधेपणा, टिकाऊपणा आणि दणकटपणामुळे लष्करी तसेच नागरी वापरासाठी नवे दालन उघडले.सन १९४०मधील जीपच्या आगमनानंतर वाहन उद्योगाने झेप घेतली. त्यानंतर केवळ प्रवासाच्या साधनापुरता मर्यादित न राहता; साहस, वेग, स्पर्धा आणि आलिशान जीवनशैलीचे प्रतीक म्हणूनही वाहनांचा उपयोग होऊ लागला. .प्रारंभीच्या गाड्या : तंत्रज्ञानातील क्रांतीची पावलेसाधारण १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात मोटारगाडीचे आगमन हे केवळ यांत्रिक प्रगतीचे चिन्ह नव्हते, तर मानवी कल्पकतेचे प्रतीक होते. सुरुवातीला मोटारगाड्या फक्त श्रीमंत लोकांसाठी उपलब्ध होत्या. त्यांचा वापर प्रामुख्याने छोट्या अंतराच्या प्रवासासाठी केला जात असे. परंतु औद्योगिक क्रांतीनंतर वाहननिर्मितीची प्रक्रिया सुधारली आणि मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन शक्य झाले. इंजिन तंत्रज्ञान झपाट्याने प्रगत झाले. लहान इंजिनांपासून मल्टी-सिलेंडर इंजिनांपर्यंत प्रवास झाला. यामुळे गाड्यांचा वेग, गतीमानता आणि भार उचलण्याची क्षमता वाढली. गाड्यांचे वजन कमी करण्यासाठी स्टीलऐवजी हलक्या धातूंचा आणि मिश्रधातूंचा वापर सुरू झाला. इंधन कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी इंजेक्शन प्रणाली, इंधन व्यवस्थापन प्रणाली आणि टर्बो चार्जिंग यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब झाला. ब्रेकिंग प्रणालीत हायड्रॉलिक ब्रेक्स, डिस्क ब्रेक्स आणि अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टीम यांचा समावेश झाला. त्यामुळे सुरक्षितता अनेकपटींनी वाढली.सुरक्षिततेसाठी सीट बेल्ट्स, एअरबॅग्ज, क्रंपल झोन्स (अपघातात धक्का शोषणारे भाग) आणि इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण अशा सुविधा उपलब्ध झाल्या. डिझाईनमध्येही क्रांती झाली. गाड्या एरोडायनामिक म्हणजेच वायुरोध कमी करणाऱ्या तयार झाल्या. त्यामुळे वेग वाढला आणि इंधन वापर कमी झाला. .कार्सचे प्रमुख प्रकारहॅचबॅक : कॉम्पॅक्ट, लहान आणि शहरातील वाहतुकीसाठी सोयीस्कर. पार्किंगसाठी कमी जागा लागते आणि किफायतशीर असल्याने मध्यमवर्गीयांचा पहिला पर्याय.सेदान : लांब प्रवासासाठी आरामदायी आसनरचना, मोठा डिक्की स्पेस आणि स्थिर रचना. कुटुंबांसाठी आदर्श वाहन.एसयूव्ही (स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हेइकल) : उंचसखल रस्ते, डोंगराळ भाग किंवा ग्रामीण भागात सहज चालणाऱ्या गाड्या. दणकट बॉडी, मोठे टायर आणि मजबूत सस्पेन्शन हे वैशिष्ट्य.स्पोर्ट्स कार्स : उच्च वेग, जलद गतिमानता आणि उत्कृष्ट नियंत्रण. तरुणांत लोकप्रिय, कारण त्या केवळ वाहने नसून वेग आणि लक्झरीचे प्रतीक आहेत.पूर्वी कार्स ४० ते ५० किलोमीटर प्रतितास वेगाने धावत असत. आज स्पोर्ट्स कार्स ३०० ते ४०० किलोमीटर प्रतितास वेग गाठतात. एवढा वेग असूनही एरोडायनॅमिक्स, ब्रेकिंग प्रणाली आणि प्रगत सुरक्षा तंत्रज्ञानामुळे प्रवास सुरक्षित व स्थिर राहतो. .खडतर मार्गांवर साथीदारसन १९४०च्या दशकात दुसऱ्या महायुद्धाने जगभरातील तंत्रज्ञानाला नवे वळण दिले. युद्धभूमीवरील कठीण, खडतर आणि प्रतिकूल परिस्थितीत सैनिक, रसद, वैद्यकीय साहित्य व शस्त्रसामग्री सुरक्षितपणे आणि जलद गतीने पोहोचवण्यासाठी एक मजबूत, टिकाऊ आणि विश्वासार्ह वाहनाची गरज होती. याच गरजेतून जीपचा जन्म झाला. जीपची रचना साधी पण अत्यंत दणकट होती. हलके पण मजबूत फ्रेमवर्क, जमिनीपासून उंच असलेली बॉडी, मोठे व खोल ट्रेड असलेले टायर, शक्तिशाली इंजिन आणि उत्कृष्ट सस्पेन्शन. या सर्व गोष्टींनी तिला खडतर रस्त्यांवर सहज चालण्याची क्षमता दिली. चिखल, खडकाळ भाग, उंच डोंगर किंवा ओढे पार करणे हे सर्व जीप सहज करू शकत होती. तिची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे तिची बहुपयोगिता. युद्धानंतरही जीपची लोकप्रियता टिकून राहिली. नागरी तसेच ग्रामीण भागात, जंगलात, शेतात आणि दुर्गम भागात जाण्यासाठी अतिशय उपयुक्त ठरली. शेतकरी, वनाधिकारी, आपत्कालीन सेवा पुरवणारे दल, तसेच साहसी प्रवासी. सर्वांनी जीपला पसंती दिली. जीप केवळ वाहन नसून साहसाचा साथीदार ठरली. आजच्या काळात जीपचे रूपांतर आलिशान आणि अत्याधुनिक एसयूव्हीत झाले आहे. आधुनिक जीपमध्ये एअरबॅग्ज, जीपीएस नॅव्हिगेशन, पॉवर स्टिअरिंग, लक्झरी इंटेरिअर्स आणि उच्च क्षमतेचे इंजिन आहे. तरीही तिचा मूळ गाभा, दणकटपणा, विश्वासार्हता आणि कठीण मार्गावर चालण्याची क्षमता जसाच्या तसा टिकून आहे.वेगाची स्पर्धा : फॉर्म्युला वनकार उद्योगाच्या सुरुवातीपासूनच लोकांवर वेगाची मोहिनी आहे. प्रवास जलद करण्याची इच्छा ही फक्त गरज नव्हती, तर रोमांचक अनुभव मिळवण्याचे साधन होती. याच आवडीमुळे जगातील सर्वात प्रतिष्ठित रेसिंग स्पर्धा फॉर्म्युला वन जन्माला आली. ही केवळ स्पर्धा नाही, तर अभियांत्रिकी कौशल्य, मानवी चपळाई आणि तांत्रिक प्रगतीचे उत्तुंग शिखर आहे.फॉर्म्युला वन कार्स ३०० ते ४०० किलोमीटर प्रतितास गतीने धावतात. इतक्या वेगात गाडी चालवणे हे फक्त मशिनचे नव्हे, तर चालकाच्या हातोटीचेही मोठे आव्हान असते. तीव्र वळणांवर अचूक ब्रेकिंग, त्वरित वेग वाढवणे, प्रतिस्पर्ध्यांना मागे टाकणे आणि तरीही अपघात टाळणे यासाठी अद्वितीय कौशल्य आणि तंदुरुस्ती आवश्यक आहे. या कार्सची रचना पूर्णपणे एरोडायनॅमिक असते. वायुरोध कमी करण्यासाठी जमिनीच्या जास्तीत जास्त जवळ जाईल अशी कारची रचना केलेली असते. तसेच विशेष स्पॉयलर्सही वापरले जातात. इंजिन हाय परफॉर्मन्स असून अत्यल्प वेळेत जास्तीत जास्त शक्ती निर्माण करू शकते. कारची बॉडी अल्ट्रा-लाइट कार्बन फायबरसारख्या मटेरियलने केलेली असते. त्यामुळे वजन कमी राहते आणि गाडीचा वेग वाढतो. ब्रेकिंग सिस्टीम, सस्पेन्शन, टायर डिझाईन हे सर्व उच्च दर्जाचे असते. त्यामुळे गाडीचा तोल सांभाळला जातो आणि चालकाचा विश्वास वाढतो. .Premium |Study Room : पुलाच्या बांधकामात गंभीर त्रुटी; कार्यकारी अभियंता म्हणून तुमची भूमिका काय? .ऑफ-रोडिंग : साहसाची खरी कसोटीऑफ-रोडिंग ही अशी रेसिंग स्पर्धा आहे जिथे रस्ताच नसतो. या स्पर्धेत वाहनचालकाचे आपल्या गाडीवरील नियंत्रण व कौशल्य महत्त्वाचे ठरते. खडकाळ भूभाग, चिखल, खोल ओढे, उंच डोंगर रस्ते, दलदली अशा ठिकाणी गाडी चालवणे हा केवळ प्रवास नाही, तर एक साहसी मोहीम असते.ऑफ-रोडिंगसाठी गाड्यांमध्ये विशेष बदल केले जातात.मोठे आणि दणकट टायर : चिखलात रुतू नयेत, खडकांवर पकड राहावी आणि दलदलीतून गाडी बाहेर निघावी यासाठी मोठ्या ट्रेडचे टायर लावले जातात.मजबूत सस्पेन्शन : उंचसखल रस्त्यांवर प्रवास करताना गाडीला बसणारे धक्के शोषण्यासाठी विशेष सस्पेन्शन बसवले जाते.उच्च क्षमतेचे इंजिन : गाडीने अवघड चढ पार करावा, वजन ओढावे किंवा दलदलीतून स्वतःला बाहेर काढावे यासाठी शक्तिशाली इंजिन आवश्यक असते.भारतातील ऑफ-रोडिंग स्पर्धाभारतामध्ये दोन मोठ्या ऑफ-रोडिंग स्पर्धा प्रसिद्ध आहेत :एसओसी (Sahyadri Off-road Championship) : ही स्पर्धा सह्याद्री पर्वतरांगांतील खडतर मार्गांवर आयोजित केली जाते. येथे पावसाळ्यातले ओढे, खडकाळ रस्ते, घसरडे उतार असे सर्वकाही अनुभवायला मिळते.आरएफसी (Rain Forest Challenge) : ही स्पर्धा जगातील सर्वांत कठीण रेसेसपैकी एक मानली जाते. पावसाळ्यातील दलदली, खोल खड्डे, निसरडा चिखल आणि घनदाट जंगलातून गाडी चालवणे ही खऱ्या अर्थाने चालकाची कसोटी असते.या स्पर्धा केवळ चालकाचे कसब आणि धैर्य सिद्ध करत नाहीत, तर वाहन उद्योगालाही नवीन तांत्रिक कल्पना व सुधारणा देतात. या स्पर्धांमुळे मजबूत डिझाईन, सुरक्षितता, टायरची रचना, इंजिनची क्षमता या सर्व बाबींचा विकास अधिक वेगाने होतो. .Premium|study Room : मुलाखतीच्या तयारीसाठी यशस्वी उमेदवाराकडून टिप्स.स्टंट ड्रायव्हिंगचे कौशल्य आणि धाडसवेगाव्यतिरिक्त कारप्रेमींसाठी आणखी एक रोमांचक प्रकार म्हणजे स्टंट ड्रायव्हिंग. या प्रकारात चालक वेगवेगळ्या धाडसी कसरती करून आपले कौशल्य सिद्ध करतात.दोन चाकांवर गाडी चालवणे : गाडीचा समतोल राखत ती फक्त दोन चाकांवर चालवली जाते.ड्रिफ्टिंग : तीव्र वळणांवर टायर्स घसरवत गाडीचा ताबा राखणे, ही कला वेग आणि नियंत्रणाचा उत्तम संगम आहे.स्पिनिंग : एका जागी गाडी गोल फिरविणे, टायर्सने जाळी करणे आणि तरीही दिशेवर नियंत्रण ठेवणे.स्टंट ड्रायव्हिंग फक्त मनोरंजन नाही; यात प्रचंड तांत्रिक तयारी, वाहनावरील पकड आणि चालकाचा आत्मविश्वास आवश्यक असतो. त्यामुळेच या कलेला स्वतंत्र चाहतावर्ग आहे आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धाही घेतल्या जातात.------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 