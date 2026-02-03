Premium|Experiential Tourism:अनुभवात्मक पर्यटन: स्थानिक संस्कृतीशी जोडणारा नवा प्रवास

ऋषिकेश मारुती मुसमाडेयेणारा काळ ‘स्लो ट्रॅव्हल’चा आहे. धावपळीच्या जगात स्वतःला पुन्हा शोधण्यासाठी, नवे मित्र जोडण्यासाठी आणि जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी अनुभवात्मक पर्यटन हे सर्वोत्तम माध्यम ठरत आहे. पर्यटन केवळ फिरणं न राहता एक संस्कार होत जातो, तेव्हाच तो प्रवास खऱ्या अर्थानं यशस्वी होतो..जच्या काळात पर्यटनाची व्याख्या बदलली आहे. पर्यटकांना आता केवळ प्रसिद्ध ठिकाणांच्या ‘चेकलिस्ट्स’ पूर्ण करायच्या नसतात. तिथल्या मातीचा सुगंध, तिथली संस्कृती आणि लोकांशी जोडलं जाण्याची ओढ लोकांना लागलेली असते. याचमुळे ‘अनुभवात्मक पर्यटन’ ही आता केवळ एक संज्ञा उरली नसून, तो प्रवासाचा एक जागतिक प्रवाह झाला आहे..हल्ली प्रवास आर्थिक गणितं ओलांडून भावनिक बंधांकडेही जाऊ लागला आहे. पूर्वी ट्रिपची कल्पना एखाद्या ट्रॅव्हल एजंटकडून पॅकेज विकत घेण्यापुरती मर्यादित होता. मात्र आता प्रवासाला पर्सनल टच देण्याची पद्धत वाढत चालली आहे. घाईघाईनं दहा ठिकाणं पाहण्यापेक्षा, एकाच ठिकाणी निवांत राहून तिथलं जीवन अनुभवण्यावर प्रवाशांचा जास्त भर असलेला दिसून येतो. त्यामुळे तो प्रवास केवळ भौगोलिकतेशी मर्यादित राहत नसून, अंतर्मनाचा शोध घेणारा ठरतो..Sindhudurg Tourism : समुद्रकिनाऱ्यापलीकडे सिंधुदुर्ग; फार्मस्टे-होमस्टेमुळे पर्यटनाची नवी ओळख .सध्याच्या पर्यटनाच्या बदलत असलेल्या मॉडेलचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे पर्यटकांची स्थानिक संस्कृतीशी जोडली जाणारी नाळ. पर्यटनाचा खरा आत्मा तिथल्या स्थानिक समुदायांनी काळजीपूर्वक आणि प्रेमानं जपलेल्या संस्कृतीमध्ये असतो. जेव्हा एखादा पर्यटक एखाद्या गावात जातो, तेव्हा तिथल्या लोकांच्या जगण्याचा भाग होणं हा सर्वात मोठा अनुभव ठरतो. याचा फायदा केवळ पर्यटकांनाच नाही, तर स्थानिकांनाही होतो. पर्यटक स्थानिक हस्तकला, पारंपरिक पाककला किंवा शेतीकामात सहभागी होतात, तेव्हा पर्यटनाचा पैसा थेट तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचतो. स्थानिक रहिवाशांच्या मदतीतून आणि उत्साहातून आयोजित केल्या जाणाऱ्या हस्तकला, पारंपरिक मासेमारी, विणकाम या कलांशी संबंधित उपक्रमांमुळे तिथला वारसा जतन करण्यास मदत होते आणि स्थानिकांना केवळ रोजगारच नाही, तर सन्मानही मिळतो..ट्रिपचं नियोजन करताना एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागते, पर्यटकांना स्थानिक संस्कृतीचा अनुभव देणं म्हणजे केवळ साधेपणा नव्हे, तर त्यात सेवेचा दर्जा जागतिक असणंही तितकंच महत्त्वाचं असतं. जगभर फिरताना भारतीय पर्यटकांना घरच्यासारखी आपुलकी आणि सुरक्षितता हवी असते, पण त्याच वेळी नियोजनात व्यावसायिकता आणि जागतिक मानकांची अपेक्षा असते. सुरक्षितता, चोख नियोजन आणि पारदर्शकता ही या नव्या पर्यटन पद्धतीची मुख्य वैशिष्ट्यं आहेत..तोरणा- राजगड परिसरात मधमाश्यांपासून सावधान.पर्यटन म्हणजे केवळ एक ट्रिप नसते. तो अनुभव केवळ ‘घेण्यासाठी’ नसून त्यातून आपण निसर्गाला, स्थानिक संस्कृतीला काहीतरी परत देणंही लागतो ही भावना मनात रुजणं महत्त्वाचं असतं. आपण पर्यटनासाठी जिथं जातो, तिथं आपल्यामुळे कचरा वाढणार नाही, पर्यावरणाला हानी पोहोचणार नाही याची काळजी घेणं ही प्रत्येक पर्यटकाची आणि आयोजकाचीही जबाबदारी आहे. खऱ्या अर्थानं ‘लक्झरी’ म्हणजे महागडी हॉटेल्स नसून, स्थानिक संस्कृतीचा सन्मान करून तिथल्या समाजाला समृद्ध करणं असतं..येणारा काळ ‘स्लो ट्रॅव्हल’चा आहे. धावपळीच्या जगात स्वतःला पुन्हा शोधण्यासाठी, नवे मित्र जोडण्यासाठी आणि जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी अनुभवात्मक पर्यटन हे सर्वोत्तम माध्यम ठरत आहे. पर्यटन केवळ फिरणं न राहता एक संस्कार होत जातो, तेव्हाच तो प्रवास खऱ्या अर्थानं यशस्वी होतो. ऋषिकेश मारुती मुसमाडे वारी टूर्सचे संचालक आहेत..अनुभवात्मक ट्रिपचं नियोजन करायचं असल्यास पडद्यामागे मोठी प्रक्रिया असते.१. सखोल संशोधन : ठिकाणाची वरवरची माहिती न घेता तिथल्या इतिहासाचा आणि वर्तमानाचा अभ्यास करून माहिती घ्यावी लागते.२. प्रत्यक्ष पडताळणी : जिथे जाणार आहोत, तिथली हॉटेल्स, रस्ते आणि इतर सोयीसुविधांची स्वतः जाऊन किंवा तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानं पडताळणी करणं महत्त्वाचं असतं.३. सर्जनशील आखणी : ठरावीक साचेबद्ध प्लॅनिंग करण्यापेक्षा थोड्या वेगळ्या वाटा शोधाव्यात, त्यात सर्जनशीलता असावी. तरच ट्रिप अविस्मरणीय होते.४.मध्यस्थांवर अनावश्यक अवलंबित्व : एखाद्या गावातील स्थानिकांशी थेट संपर्क साधून तिथलं नियोजन करणं फायदेशीर ठरतं. विश्वासार्ह लोकं भेटू शकतात आणि स्थानिकांनाही थेट आर्थिक लाभ होतो.५. प्रवाशांची निवड : एकसारखी आवड असणाऱ्या साथीदारांसोबत प्रवासाचा आनंद द्विगुणित करता येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.