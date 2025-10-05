Premium|Festive Glow : ट्रीट युवरसेल्फ!

स्वप्ना सानेसर्व कामे आटोपून, ब्यूटी पार्लरमध्ये जाऊन रिलॅक्स होण्याची ट्रीट स्वतःला द्यावी. फेशियल, बॉडी पॉलिश, पेडिक्युअर, हेअर स्पा यांपैकी काही किंवा सर्व करून घ्यावे. स्वतःला रिफ्रेश आणि रिचार्ज करावे. .प्रत्येक सणाचे महत्त्व वेगळे पण सार एकच, की घरात सुखसमृद्धी नांदावी आणि घर प्रसन्न राहावे. सणवार असतात तेव्हा घरात वेगळीच पॉझिटिव्ह ऊर्जा जाणवते. सणांच्या निमित्ताने घर स्वच्छ करून सजवले जाते, त्याचप्रमाणे सणवार असले की घरातील स्त्रिया आणि मुली स्वतःच्या सौंदर्याचीही काळजी घेतात. पारंपरिक कपडे घालून साजशृंगार करतात.त्वचेची काळजी घ्यायला पूर्वी अभ्यंग, हळद-चंदनाचा लेप, उटणे, सुवासिक तेल, मेंदी इत्यादींचा वापर होत असे. शृंगार पूर्ण करायला साजेसे दागदागिने घालण्याची प्रथा पूर्वीपासून चालत आली आहे..आता आधुनिक काळात आपण सहज उपलब्ध असलेली सौंदर्य प्रसाधने वापरतो. ब्यूटी पार्लरला जाऊन वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट्सही घेतो आणि सणाच्या दिवशी आपण छान तयार होऊन तो दिवस साजरा करतो.कोणत्याही स्त्रीला ऑफिस आणि घरचे काम ह्या दोन्ही दगडांवर पाय ठेवून चालावे लागते. ही कसरत करतच स्वतःकडे लक्ष द्यावे लागते. त्यात जर सणाच्या वेळेस जास्तीचे काम पडले, तर लगेच शारीरिक आणि मानसिक थकवा जाणवतो. अशा वेळी सर्व कामे आटोपून, ब्यूटी पार्लरमध्ये जाऊन रिलॅक्स होण्याची ट्रीट स्वतःला द्यावी. फेशियल, बॉडी पॉलिश, पेडिक्युअर, हेअर स्पा यापैकी काही किंवा सर्व करून घ्यावे. स्वतःला रिफ्रेश आणि रिचार्ज करावे.सणासुदीला सुंदर आणि चमकदार त्वचा मिळण्यासाठी काही ब्यूटी टिप्स फॉलो कराव्या लागतील..१. त्वचा व डोळेसीटीएम रूटीन फॉलो करावे, म्हणजेच क्लीन्सिंग, टोनिंग करून आणि त्वचेला हायड्रेट करणारे मॉइस्चरायझर लावावे. हे रूटीन फॉलो करणे आवश्यक आहे. त्वचा डीप क्लीन करून, टोनर अथवा गुलाब जल लावावे, म्हणजे त्वचेचा पीएच बॅलन्स होतो. आणि त्यावर हायड्रेटिंग लोशन किंवा क्रीम अथवा जेल लावावे.आठवड्यातून दोन वेळा त्वचा स्क्रब करावी. ह्यासाठी तुम्ही चांगल्या क्वालिटीचे तयार स्क्रब वापरू शकता. किंवा घरगुती स्क्रब तर उत्तमच. आजीच्या बटव्यातील मॅजिक ग्लो रेसिपी, म्हणजे समप्रमाणत हळद, बेसन आणि दूध एकत्र करून हा लेप त्वचेला लावावा.१५ ते २० मिनिटांनी हळुवार स्क्रब करत त्वचा धुऊन घ्यावी. नंतर ॲलोव्हेरा जेल किंवा मॉइस्चरायझर लावावे. त्वचेला इन्स्टंट ग्लो येईल आणि टवटवीतपणा जाणवेल.वेळ मिळेल तसे डोळ्यांवर काकडीचे काप ठेवावेत. रात्री झोपायच्या आधी बदामाच्या तेलाने डोळ्याभोवती हलका मसाज करावा. असे केल्यास डोळ्यांचा थकवा दूर होईल आणि डोळ्यांभोवती काळी वर्तुळे असल्यास ती कमी झालेली जाणवतील.हल्ली वर्क स्ट्रेस आणि स्क्रीन टाइम अति असल्याने डोळ्यांवर फार ताण येतो. अधूनमधून स्क्रीन ऑफ करून डोळ्यांचा व्यायामही करावा. ही टीप रेग्युलर वापरल्यास डोळे फ्रेश दिसतील आणि डोळ्यांवरचा ताण कमी होईल..मेकअप व हेअरस्टाइलमेकअप करताना वॉटरप्रूफ प्रॉडक्ट्स वापरावेत. प्रॉडक्ट विकत घेताना त्याची क्वालिटी बघूनच घ्यावे. ऑनलाइन सेलला बळी पडून स्वतःचे नुकसान करून घेऊ नये. हल्ली ऑनलाइन फेक प्रॉडक्ट्सची बरीच खळबळ माजली आहे. त्यामुळे आपण काय विकत घेतोय, त्याची माहिती करून मगच विकत घ्यावे.मेकअप करताना फाउंडेशन हलके लावावे. खूप डार्क लावल्यास मेड अप लुक दिसतो. भडक मेकअप चांगला दिसत नाही, जेवढा नॅचरल मेकअप कराल तेवढे सौंदर्य खुलून दिसेल.नवरात्रात आणि दिवाळीमध्ये ग्लिटर अथवा शिमर लुक करू शकता. छान दिसेल.तुमच्या आऊटफिटला साजेशी आणि तुमचे केस किती लांब आहेत, त्याप्रमाणे हेअर स्टाइल करता येईल.वरील सोप्या टिप्सबरोबरच काही बेसिक गोष्टीही लक्षात ठेवायला हव्यात. त्वचेची चमक टिकवून ठेवण्यासाठी दिवसभरात कमीत कमी अथवा गरजेप्रमाणे आठ ते दहा ग्लास पाणी प्यावे. असे केल्यास त्वचा आतून हायड्रेटेड राहते आणि त्वचेचा ओलावा कायम राहतो.तसेच पुरेशी झोप घेणे तेवढेच आवश्यक आहे. सणासुदीला अधिक काम होते, शरीराचे रूटीन बदलते, खाणे-पिणे बदलते, त्यामुळे नीट झोप होत नाही आणि मग थकवा व मंदपणा जाणवतो. रोज सहा ते सात तासांची रात्रीची शांत झोप शरीरासाठी आणि मेंदूसाठी खूप आवश्यक आहे.(स्वप्ना साने नागपूरस्थित कॉस्मेटॉलॉजिस्ट आणि ब्यूटी थेरपिस्ट आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.