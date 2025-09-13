Premium|Travel experiences: प्रवासातील देवमाणसांचा अनुभव; झेलम चौबळ यांनी सांगितल्या आठवणी..

झेलम चौबळखरंतर मी फक्त प्रवासाबद्दल किंवा ठिकाणांबद्दलच लिहिते, परंतु आज विमान प्रवासात जाग आली आणि काही किस्से, काही माणसं, काही देवमाणसं आठवत गेली आणि त्यांच्याविषयी लिहावंसं वाटलं. थोडं विषयांतर होईल, पण बघा आवडतंय का...! आर्यन बेटा, देवाला नमस्कार करून शाळेला किंवा बाहेर निघावं...’’ मुलाला सांगत होते... पण, ‘‘मम्मा, या देवावर काही माझा विश्वास नाही, माझ्यासाठी तूच देव आहेस!’’ असा डायलॉग हाणून महाशय शाळेत गेले. मला मात्र प्रश्न पडला, याला कसं समजवू? बहुतेक त्याला देव, देवत्व, देवमाणसं हे सगळं समजवण्यासाठी त्याच्या काळातल्या गोष्टींचे संदर्भ द्यायला हवेत. मग एक दिवस मी त्याला सांगितलं, ‘‘बेटा, माझ्या मते देवावर विश्वास ठेवणं म्हणजे चांगल्या कर्मावर विश्वास ठेवणं. समाजातील ज्या ज्या लोकांनी समाजाचं भलं होण्यासाठी कार्य केलं ते ते आपल्याला देवासमान असावेत, तीच देवमाणसं... आणि ज्या गोष्टींतून आपल्याला ऊर्जा मिळते, प्रेरणा मिळते, ज्यामुळे आपल्या हातून चांगलं कर्म होतं त्या गोष्टी म्हणजे देवत्व!’’ हे ऐकल्यावर मात्र सतत वाद घालणारा, कधीही निरुत्तर न होणारा आर्यन सहमत झाला. .माझ्या आजवरच्या भटकंतीत मला अनेक देवमाणसं भेटली. वेळप्रसंगी देवासारखी धावूनही आली. असे अनुभव तुम्हालाही आले असतीलच. एक किस्सा आठवतो... आमची क्रेडाईची जर्मनी टूर होती. आम्ही ८० लोक बर्लिनमध्ये होतो, तिथून पुढे ट्रेननं प्रवास करून हॅम्बर्गला जायचं होतं. सुटसुटीत प्रवास करता यावा म्हणून आम्ही सगळं सामान सकाळीच बसनं हॅम्बर्गला पाठवलं होतं आणि आम्ही दोनेक तासांच्या ट्रेनच्या प्रवासानंतर तिथं पोहोचणार होतो. आम्ही फर्स्ट क्लासची दोन कंपार्टमेंट्स बुक केली होती. सगळं सुरळित पार पडत असताना दोन तास आधी मला ट्रेन रद्द झाल्याचा मेसेज मिळाला आणि पायाखालची जमीनच सरकली! आता? काय करावं? लोकल को-ऑर्डिनेटरचा सल्ला घेतला, तर ती म्हणाली, हे जर्मनी आहे, काहीही होणार नाही, नेक्स्ट ट्रेन घ्यावी लागेल. .मी म्हटलं, फर्स्ट क्लासशिवाय हे लोक प्रवास करणार नाहीत. तर म्हणे, करावा लागेल, काही इलाज नाही. मी फक्त आदित्यला, त्या ग्रुपच्या म्होरक्याला, या प्रसंगाची कल्पना दिली, म्हटलं मी जाते स्टेशनवर आणि बघते काही करता येतंय का! पण हे करून काहीही होणार नाही, यावर आमची को-ऑर्डिनेटर ठाम होती. मी म्हटलं, पाहू या, तू फक्त मला जर्मन भाषेसाठी मदत कर. मग मी स्टेशनवर गेले. कर्मधर्मसंयोगानं एक हुशार मुलगी भेटली. तिला इंग्लिश समजत होतं, पण बोलता येत नव्हतं. आधी तीनंही नेक्स्ट ट्रेननं जा, मी काही करू शकत नाही, असंच सांगितलं. मी म्हटलं, आम्हाला फर्स्ट क्लासचं रिझर्व्हेशन दे, मग आम्ही जातो. ती म्हणाली, शक्य नाही. जिथं जागा मिळेल तिथं बसून जा. मात्र ते आम्हाला मान्य नव्हतं. मग ती म्हणाली, बसनं जा. मग मी तिला समजावलं, की आमच्या बसेस तर हॅम्बर्गला केव्हाच पोहोचल्या असतील, तुला काहीही करून माझी मदत करावीच लागेल. .Premium| Lifestyle Vehicles: जीवनशैलीशी जोडलेली 'लाइफस्टाइल व्हेईकल्स' म्हणजे नक्की काय?. माझ्या देशातली ऐंशी व्हीआयपी लोकं माझ्यासोबत प्रवास करताहेत! तेव्हा तू आधीच्या किंवा नंतरच्या ट्रेनमध्ये फर्स्ट क्लास बोगी ॲड करून दे. हे तिला पटलं. ती म्हणाली, मी बघते काय करता येईल ते... एक ट्रेन आहे. ती यायला ४५ मिनिटं आहेत. या ट्रेनला खास आपल्यासाठी दोन बोगी जोडण्यात येतील आणि त्या इतर प्रवाशांसाठी खुल्या नसतील. त्या बोगींची दारं फक्त आणि फक्त बर्लिनमध्येच उघडतील. जिवात जीव आला! ती मुलगी माझ्यासाठी खरोखरच देवासारखी धावून आली होती!असाच अनुभव एकदा अमेरिकेतही आला. फोर्थ ऑफ जुलैला न्यू यॉर्कच्या स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीची लाइन इतकी मोठी होती, की त्या दिवशी आम्ही फक्त स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीच बघू शकलो असतो. बाकीचं न्यू यॉर्क दर्शन राहिलंच असतं. त्यावेळी मला एका अमेरिकी कॅप्टननं मदत केली आणि सगळं स्थलदर्शन व्यवस्थित पार पडलं. .Premium|Mural painting: स्वतःच्या हातांनी घर सजवा; भिंतीवर म्युरल रंगवण्यासाठी टिप्स.बरेचदा कठीण प्रसंगी व्हिसासाठी मदत करणारे कॉन्सुलेट जनरल्स देवमाणसंच वाटतात. सुधीर पाटील या आमच्या टूर लीडरचाही आवर्जून उल्लेख करावासा वाटतो. ९/११च्या दुर्घटनेवेळी अमेरिकेत आमचा एक ग्रुप अडकला होता, पण या पठ्ठ्यानं एअर इंडियाच्या मदतीनं ठरलेल्या प्लॅनमधलं एकही स्थलदर्शन न चुकवता ग्रुपला पहिल्या फ्लाइटमध्ये बसवून सुखरूप परत आणलं होतं. चारधाम ट्रिपमध्येही त्यानं जवळपास ३० प्रवाशांचा जीव वाचवला होता. असे शौर्य दाखवणारे टूर लीडर म्हणजे आमची शक्तीच. अनेकदा पर्यटक आम्हाला फीडबॅक देतात, टूर लीडरनं आमची आमच्या मुलांपेक्षाही जास्त काळजी घेतली, असं सांगतात तेव्हा त्या टूर लीडर्समध्ये असलेलं देवत्व आम्हाला जाणवतं.प्रवासात येणारे असे अनुभव, भेटणारी माणसं आणि त्यांच्यात दिसणारी देवत्वाची झाक हेच आपल्या आठवणींचं खरं सौंदर्य. या आठवणी आपल्याला केव्हाही आनंद देतात, नाही का? आणि असे आनंद देणारे स्फूर्तीदायक अनुभव अनेकदा आपल्याला प्रवासातच येतात. अशा देवमाणसांच्या आठवणी सदैव आपल्यासोबत असण्यासाठी आपण प्रयत्न करायला हवेत!(झेलम चौबळ केसरी टूर्सच्या संचालिका आहेत.)------------ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.