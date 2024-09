साप्ताहिक

Tennis Player : पराक्रमी यानिक सिनर

First Italian man to win the American (US) Open Tennis : हार्ड कोर्टवर एकाच वर्षी दोन ग्रँडस्लॅम जिंकणारा सिनर सर्वांत तरुण पुरुष टेनिसपटू