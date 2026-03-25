Premium|Seven Rules of Savings : बचतीचे सात नियम; आर्थिक सुरक्षिततेचा पाया कसा मजबूत करावा?

डॉ. अमेय खरे बचतीच्या सात नियमांचा उद्देश केवळ पैसे साठवणं नसून, आर्थिकदृष्ट्या सजग नागरिक तयार करणं हा आहे. आपण आपल्या उत्पन्नाचं नियोजन केलं, अनावश्यक खर्चांवर नियंत्रण ठेवलं आणि नियमित बचतीची सवय लावली, तर भविष्यातल्या अनेक आर्थिक अडचणी सहज टाळता येऊ शकतात. आपण सर्वजण आयुष्यभर पैसा कमावण्यासाठी मेहनत करतो. पगार वाढावा, व्यवसाय वाढावा, कुटुंबाला चांगलं जीवन देता यावं ही प्रत्येकाची इच्छा असते. परंतु एक साधा प्रश्न विचारला, तर अनेकांना त्याचं स्पष्ट उत्तर देता येत नाही, आपण कमावलेल्या एकूण रकमेपैकी आपण किती पैसे व्यवस्थित साठवतो?.पगाराच्या सुरुवातीच्या काही दिवसांत घरखर्च, बिलं, कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये पैसे खर्च होतात. त्यानंतर थोडी रक्कम विरंगुळ्यासाठी खर्च होते, कधी खरेदी केली जाते, कधी अचानक आलेले टाळता न येण्याजोगे खर्च होतात. आणि महिन्याच्या शेवटी लक्षात येतं, की बचतीसाठी काहीच उरलेलं नाही. याचं कारण अनेकदा उत्पन्न कमी असणं हे नसतं, तर आर्थिक नियोजनाची सवय नसणं हे असतं.अर्थशास्त्र आपल्याला सांगतं, की बचत ही उरलेले पैसे साठवण्याची प्रक्रिया नाही. उलट, बचत ही सुरुवातीलाच लावून घेतलेली सवय असते. जगभरातल्या तज्ज्ञांनी आर्थिक शिस्त लावून घेण्यासाठी काही सोपे नियम सुचवले आहेत. हे नियम अवघड नाहीत, ते करण्यासाठी मोठ्या उत्पन्नाचीही गरज नाही; फक्त थोडी जागरूकता आणि सातत्य आवश्यक आहे. असे साधे सात नियम समजून घेतले, तर आपण आर्थिक सुरक्षिततेकडे महत्त्वाचे पाऊल टाकू शकतो..५०-३०-२० नियमसर्वप्रथम घरगुती अर्थकारण व्यवस्थित ठेवण्यासाठी ५०-३०-२० बजेट नियम उपयोगी ठरतो. या नियमानुसार आपल्या उत्पन्नाचे तीन भाग करायचे असतात. साधारणपणे अर्धा म्हणजे सुमारे पन्नास टक्के हिस्सा अन्न, घरभाडे किंवा गृहकर्ज, वीज-पाणी बिल, विमा आणि दैनंदिन गरजांसाठी लागतो. त्यानंतर साधारण तीस टक्के हिस्सा आपल्या वैयक्तिक इच्छांसाठी वापरला जातो, उदाहरणार्थ, प्रवास, मनोरंजन, कपडे खरेदी किंवा बाहेर जेवण वगैरे. उरलेले वीस टक्के पैसे बचत आणि गुंतवणुकीसाठी बाजूला ठेवायचे असतात. या नियमाचा मुख्य हेतू असा, की खर्च झाल्यावर उरलेले पैसे साठवण्याऐवजी आधीच बचतीची रक्कम निश्चित करता येते.अचानक खरेदी टाळण्यासाठी - एक टक्का नियमआजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात आपण अनेकदा अचानक खरेदी करतो. ऑनलाइन सेल, जाहिराती किंवा इतरांच्या प्रभावामुळे एखादी वस्तू लगेच घ्यावीशी वाटते. अशा वेळी एक टक्का नियम उपयुक्त ठरतो. जर एखाद्या वस्तूची किंमत आपल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या सुमारे एक टक्क्यापेक्षा जास्त असेल, तर ती वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी किमान दोन-तीन दिवस थांबण्याचा सल्ला दिला जातो. या कमी काळाच्या प्रतीक्षेमुळे अनेकदा मोठा फरक पडतो. असं लक्षात येतं, की ती वस्तू खरंतर तितकीशी आवश्यक नव्हती. त्यामुळे हा नियम भावनेच्या आहारी जाऊन होणाऱ्या खर्चावर (इम्पल्स बाय) नियंत्रण ठेवण्यास मदत करतो..७२चा नियमबचत आणि गुंतवणुकीबाबत बोलताना चक्रवाढ व्याजाची ताकद समजून घेणंही महत्त्वाचं असतं. हे समजावून सांगण्यासाठी अर्थशास्त्रात '७२चा नियम' वापरला जातो.सूत्र असं आहे : ७२ ÷ व्याजदर = पैसे दुप्पट होण्यासाठी लागणारी वर्षे.या नियमानुसार एखाद्या गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजदरानं ७२ला भागल्यावर साधारण किती वर्षांत पैसे दुप्पट होतील याचा अंदाज येतो. उदाहरणार्थ, जर गुंतवणुकीवर ८ टक्के परतावा मिळत असेल, तर ७२ ÷ ८ = ९ वर्षे. म्हणजेच अंदाजे ९ वर्षांत तुमची गुंतवणूक दुप्पट होऊ शकते. हा साधा नियम लोकांना दीर्घकालीन गुंतवणुकीचं महत्त्व समजावून सांगतो.नोकरीतील 'मॅचिंग' लाभाचा फायदा घ्यानोकरी करणाऱ्या अनेक लोकांसाठी एक महत्त्वाचा आर्थिक फायदा म्हणजे नियोक्त्याचे योगदान (Matching Contribution). काही कंपन्या कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तीनिधीत केलेल्या गुंतवणुकीमध्ये स्वतः काही रकमेची भर घालतात. उदाहरणार्थ, कर्मचाऱ्याने हजार रुपये गुंतवले, तर कंपनी त्यावर आणखी हजार रुपये देते. यामुळे गुंतवणूक तत्काळ दुप्पट होते. त्यामुळे अशा योजनांचा लाभ घेणं म्हणजे प्रत्यक्षात अतिरिक्त आर्थिक फायदा मिळवणं.आपत्कालीन निधी (इमर्जन्सी फंड)आर्थिक सुरक्षिततेसाठी आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपत्कालीन निधी तयार करणं. अचानक आलेला वैद्यकीय खर्च, नोकरीमध्ये झालेला बदल किंवा घरातले काही इतर तातडीचे खर्च अशी अनपेक्षित परिस्थिती केव्हाही उद्भवू शकते. अशा वेळी कर्ज घेण्याची वेळ येऊ नये, म्हणून किमान तीन ते सहा महिन्यांच्या खर्चाइतकी रक्कम वेगळी काढून ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. हा निधी बचत खात्यासारख्या सहज उपलब्ध होईल अशा स्वरूपात ठेवणं फायदेशीर ठरतं.. 'या' ३ सोप्या स्टेप्स फॉलो करा आणि त्यांना बनवा भविष्यातील स्मार्ट फायनान्शिअल मॅनेजर.'ऑटोमॅटिक' बचतबचत नियमित करण्यासाठी आजकाल ऑटोमेशन हा एक प्रभावी मार्ग मानला जातो. पगाराच्या खात्यातून दर महिन्याला ठरावीक रक्कम आपोआप गुंतवणुकीच्या निवडलेल्या पर्यायामध्ये जाण्याची व्यवस्था केल्यास बचत करणं सोपं होतं. कारण मग ती रक्कम आधीच बाजूला ठेवली जाते आणि उरलेल्या पैशांवरच आपला खर्च चालतो. अशा पद्धतीनं बचतीचं सवयीत रूपांतर होतं.'एक वस्तू आली तर एक बाहेर' नियमजीवनशैलीशी संबंधित एक छोटा पण उपयुक्त नियम सांगितला जातो, तो म्हणजे 'एक वस्तू आली तर एक बाहेर काढावी'. जर आपण एखादी नवीन वस्तू विकत घेतली, तर घरातली एखादी वापरात नसलेली जुनी वस्तू दान करावी किंवा विकावी. यामुळे अनावश्यक खरेदीवर नियंत्रण राहतं आणि घरात वस्तूंचा अनावश्यक साठा होत नाही. या पद्धतीला आजच्या काळात साधेपणाची जीवनशैली किंवा 'मिनिमलिझम' असंही म्हणतात.या सर्व नियमांचं सार एकच आहे - आर्थिक स्थैर्य मोठ्या उत्पन्नातून नव्हे, तर चांगल्या सवयींमधून निर्माण होतं. उत्पन्न कितीही असलं तरी योग्य नियोजन, संयमित खर्च आणि नियमित बचत यांमुळे आर्थिक सुरक्षिततेचा मजबूत पाया तयार होऊ शकतो. बचतीचे हे नियम ऐकायला खूप सोपे वाटतात, पण त्यांचं सवयींमध्ये रूपांंतरण करणं जिकरी 