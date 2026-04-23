Premium|Mango Lovers Guide India : उन्हाळा म्हणजे आंबा! रसरसून खायचे ‘आम’, सुगंधापासून कोयीपर्यंतचा रसिक प्रवास

प्रतीक जाधवआंब्याचं रसिक होणं जमायला हवं. 'डाय हार्ड आंबा रसिक!' सुगंधानंतर दुसरी स्टेप म्हणजे स्वच्छ धुऊन तो आंबा वरच्या बाजूनं सोलून चक्क खायला सुरुवात करावी आणि रसाचा आस्वाद घेत राहावं. रसवाले आंबे खाण्याची हीच एक युनिव्हर्सल पद्धत! आणि हातावर, गालावर आंब्याचे ओघळ आले नाहीत, तर तुम्ही जगातल्या स्वर्गीय सुखाला मुकताय. तेरे बिना ज़िन्दगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहींतेरे बिना ज़िन्दगी भी लेकिन ज़िन्दगी तो नहीं...गुलजार यांच्या प्रख्यात अजरामर गीतामधल्या या ओळी... जवळजवळ प्रत्येकाच्या मुखावर एकदातरी येऊन गेलेल्या... पण नॉट नेसेसरी, या ओळी प्रेयसीलाच उद्देशून म्हटल्या पाहिजेत. या ओळींची गंमतच ही आहे, की अनेकजण या ओळी आयुष्यातल्या वेगवेगळ्या गोष्टींनाही रिलेट करतील. माझ्यासाठी या ओळी उन्हाळ्याला फार रिलेट होतात, आणि त्याचं कारण म्हणजे आंबा! कारण आयपीएल येवो, शाळेच्या सुट्ट्या येवोत, घराघरात थंड पाण्याचे माठ येवोत... तरी उन्हाळा सुरू झाल्यासारखा वाटत नाही. उन्हाळा तेव्हाच वाटतो, जेव्हा आंबे येतात, आंब्यांचा सीझन सुरू होतो. म्हणून माझ्यासाठी गुलजारांच्या या अजरामर ओळीसुद्धा आंब्याला उद्देशून होतात त्या अशा... 'तेरे बिना 'उन्हाळा' भी लेकिन 'उन्हाळा' तो नहीं'!.आंबा... आम... अल्फान्सो... काहीही म्हणा, पण आंबा आणि उन्हाळा ही जी इमोशन आहे ना, ती जगातल्या प्रत्येकासाठी सारखीच आहे असं मला वाटतं. ये 'आम बात नहीं'! या पृथ्वीतलावर आंबा न आवडणारा माणूस विरळाच असला पाहिजे. आधीच प्रिय असलेला उन्हाळा आणखीनच प्राणप्रिय होण्याचं कारण म्हणजे आंबा! नो डाउट!आता अक्षय्य तृतीयेनंतर खऱ्या अर्थानं आंब्यांचा सीझन सुरू होईल. मग घरोघरी दोनच गोष्टी गजबजू लागतील, आंब्याचा 'रस' आणि आंब्याचा 'वास'! तो धुंद करणारा आंब्याचा वास! मला खात्री आहे, प्रत्येकासाठी उन्हाळा हा एक काळजाच्या जवळचा ऋतू असतो. कारण या उन्हाळ्याचं नातं आपल्या बालपणाशी जोडलेलं असतं; शाळेला असणाऱ्या उन्हाळी सुट्ट्यांशी जोडलेलं असतं! म्हणूनच आंब्यांचा वास आणि उन्हाळी सुट्ट्या हे समीकरण मोठं झाल्यावर एक रम्य नॉस्टॅलजियामध्ये रूपांतरित होतं. आणि मग तनामनाला आलेला मोहोर ना पिकत राहतो, ना गळत राहतो... तो फक्त दरवळत राहतो! आजकालच्या 'इन्स्टावाल्या' आणि 'इन्स्टंटवाल्या' जमान्यात आमरससुद्धा मिक्सरमधून करणाऱ्या जनरेशनला अस्सल आंबा चाखून खाण्यातली मजा काय कळणार? तो नॉस्टॅल्जिया फक्त एक 'थिअरी' बनून जाईल. कारण 'प्रॅक्टिकल' अनुभवायला वेळच नाहीये आजच्या जनरेशनकडे. म्हणूनच खरा अस्सल आंबा सोडून आंब्यापासून तयार होणाऱ्या प्रोसेस्ड प्रॉडक्स्ट्सचं आज पेव फुटलंय बाजारात. ओरिजिनल चवीची सर चवीच्या कॉपीला येईल का? अरे, आंबा कसा खावा हीपण एक कला आहे! (आता त्या कलेचाहीही क्रॅश कोर्स काढला तरी भरपूर चालेल हा गमतीचा भाग.).सगळ्यात पहिलं तर आपल्या आवडीचा आंबा घ्यावा, मग तो कोणताही असो... हापूस, पायरी, तोतापुरी, केसर, दशेरी... आणि याही आधी आंबा खाण्याची पहिली स्टेप सुरू होते, ती आंब्याच्या सुगंधापासून. तो सुगंध आपल्या सर्वांगात भिनवणं हीपण एक वेगळी कला. तुम्हाला नवल वाटेल, सुगंधावरून पेटीमध्ये किती आंबे आहेत हे सांगणारेही अनेकजण आहेत. रसिक हे फक्त पुस्तक, गाणी आणि कलेचेच नसतात, ते खाण्याचेही असतात. तीही एक प्रकारची अभिरुचीच आहे. रसग्रहण, आस्वादक वृत्ती खाण्यातही असते. असं आंब्याचं रसिक होणं जमायला हवं. 'डाय हार्ड आंबा रसिक!' तर सुगंधानंतर दुसरी स्टेप म्हणजे स्वच्छ धुऊन तो आंबा वरच्या बाजूनं सोलून चक्क खायला सुरुवात करावी आणि रसाचा आस्वाद घेत राहावं. रसवाले आंबे खाण्याची हीच एक युनिव्हर्सल पद्धत! आणि हातावर, गालावर आंब्याचे ओघळ आले नाहीत, तर तुम्ही जगातल्या स्वर्गीय सुखाला मुकताय. बस्स! शेवटची स्टेप रस संपल्यानंतर आंब्याच्या आतील कोयीवर ताव मारणं. काहीजण तर 'कोय'ही अशा पद्धतीनं खातात, की विचारायची 'सोय' नाही. 'आम' 'खास' असतो तो म्हणूनच!आंब्याच्या रसात अनेक आरोग्यघटक रसरसून भरलेले असतात म्हणे... म्हणजे पचनशक्ती म्हणू नका, रोगप्रतिकारक शक्ती म्हणू नका; आंबा खाच! थोडक्यात काय, तर उन्हाळ्याचं रूटीन एकच... सकाळ, दुपार, संध्याकाळ आंबा, आमरस चपाती आणि आमरस थाळी! या आंब्याच्या सीझनचा फक्त एकच तोटा आहे. सांगा बरं कोणता? अहो, आपल्या घरी तर आमरस आहे, तसाच पाहुणे म्हणून कुणा नातेवाइकाच्या, मित्राच्या घरी गेलं तरी आमरसच! हर घर आम! पण वर्षातून एकदाच येणाऱ्या आंब्याचं हेच तर कौतुक! काहींना उन्हाळ्यात फक्त तीनच गोष्टी पुरेशा असतात... एक आंबा, दुसरं आयपीएल आणि तिसरा एसी! हो गई उनकी 'आम' जिंदगी 'खास'!.आंबा म्हटलं की हापूस; दुसरा विषयच नाही, असेही काहीजण असतात. ती शपथ घेतात ना, 'जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा'. बरोबर तशीच शपथ हापूसप्रेमीसुद्धा घेतात - 'जो भी आम खाऊंगा हापूस ही खाऊंगा, हापूस के सिवा कुछ नहीं खाऊंगा'. म्हणजे चवीच्या कोर्टात हेच 'वकील' आणि हेच 'अशील'. तसंही चवींच्या निवडणुकीत हापूसवाल्यांचं बहुमत असतंच म्हणा!काहीजणांसाठी उन्हाळा म्हणजे वेगळंच विश्व. लोणची, पापड, वाळवणं... आणि यात ताज्या लोणच्यांचा सीझन म्हणजे काही वेगळीच गंमत. नुसत्या कैऱ्यांचेही बरेचजण शौकीन असतात. मस्त तिखट-मीठ लावून तुटून पडायचं. अहाहाऽऽ... टिपिकल जेन-झी काय करतील माहितीय? आंबट कैरीचा पहिला घास खाल्ल्यानंतर चेहऱ्यावर येणारं एक्स्प्रेशन आठवून बघा... त्याचा सेल्फी घेऊन कॅप्शन लिहितील- '#AAMTIMES खट्टा सिर्फ चेहरा है, मैं नहीं'! यू नो, टिपिकल जेन-झी पिपल्स! काहीतर आंबट चवीचे इतके फॅन असतात, की त्यांना दुपारच्या डब्याला नुसती कैरी जरी दिली तरी तक्रार करणार नाहीत. याच कैरीचं जेव्हा लोणचं होतं, तेव्हा मात्र कस्टमायझेशन सुरू होतं... इतकंच मुरलेलं लोणचं हवं.. अमुकच मसाल्याचं हवं.. तमुकच आकाराच्या फोडी हव्यात वगैरे. पण एका ग 