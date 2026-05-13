Premium|Wild forest foods : रानभाज्या आणि 'बहूअन्ना' वनभूमी; नांगरणीविना मिळणाऱ्या नैसर्गिक अन्नाचा समृद्ध वारसा

डॉ. मंदार दातार बरेचदा रानभाज्या त्यांना फुले येण्यापूर्वी गोळा करण्याचे पथ्य पाळले जाते. कारण एकदा वनस्पतीला फुले आली, की त्यांना संरक्षणाची जास्तीची गरज भासते आणि त्यांच्यामध्ये संरक्षक रसायनांचे प्रमाण वाढते. अंतर्भूत कडवटपणामुळे कच्च्या रानभाज्या खाण्याची मात्र प्रथा नाही. ऋग्वेदातील अरण्यसुक्तात वनभूमीचे वर्णन असे आहे, वनपुष्पांच्या सुरभीने गंधित, नांगरल्याविण बहूअन्ना पशुपक्षांची तू तर माता, अरण्यदेवी नमोस्तुते या वर्णनामधला माणसाच्या दृष्टीनं सगळ्यात महत्त्वाचा शब्द आहे ‘बहूअन्ना’ म्हणजे भरपूर अन्न देणारी, पण त्यातही अशी भूमी जी कधी नांगरली जात नाही. ही ‘अकृषीवला’ म्हणवली जाणारी वनभूमी नांगर चालवलेल्या जमिनीपेक्षा अन्नउत्पादनात जास्त विविधता बाळगते. ही विविधता म्हणजेच वन्य कंदवर्गीय खाद्यवनस्पती आणि रानमेवा म्हणवली जाणारी रसदार रानटी फळे तसेच रानभाज्या. केवळ कंदमुळे खाऊन जगण्याची साधना करणाऱ्यांचे संदर्भ तर पुराणात वारंवार येतात. अरण्यभूमीत वाढणाऱ्या या वनस्पती शेतात आणि फळांच्या भागात लावल्या जाणाऱ्या कृषी वनस्पतींपेक्षा हटकून वेगळ्या आहेत. एकेकाळी रानटी असणाऱ्या फळ-भाज्या-धान्यांच्या विविधतेमधूनच खरेतर आपल्या सगळ्या कृषी वनस्पती आल्या आहेत. आपल्या संस्कृतीच्या इतिहासात माणसाने अनेक रानटी वनस्पती हाताळल्या, माणसाळवल्या (डोमेस्टिकेशन), जंगलातून शेतात आणल्या. .दहा-बारा हजार वर्षांपूर्वी स्थिर शेती करायला सुरुवात केल्यानंतर माणसाने निसर्गातून दिसायला आकर्षक, चवीला गोड आणि ज्यांची लागवड सहजपणे करता येईल अशा वनस्पतींची निवड केली. परंतु या पाळिवीकरणाच्या प्रक्रियेची आपल्याला एक मोठी किंमत मोजावी लागली. अधिक उत्पादन आणि रानटी वनस्पतींमधील नकोशी असलेली कडवट चव घालवण्याच्या हव्यासापोटी आपण या भाज्यांमधील, फळांमधील औषधी गुण आणि त्यांच्यात भरपूर प्रमाणात असणारी सूक्ष्म पोषकतत्त्वे पार क्षीण करून टाकली. निसर्गात सगळे हल्ले पचवत लक्षावधी पिढ्या टिकलेल्या एकेकाळच्या कणखर काटक रानवनस्पती आज आपल्याच शेतात खत-पाण्याशिवाय तग धरू न शकणाऱ्या आणि पूर्णपणे शेतकऱ्यांवर अवलंबून असलेल्या नाजूक वनस्पती झाल्या आहेत. त्यांना आपल्या शिस्तीत वाढायला लावण्यातून आपण निसर्गावरच्या एका विजयाची गाथाच लिहिली आहे असे वाटायला लागले आहे.मात्र येथेच वन्य रानभाज्यांची, रानटी फळांची, बीजांची, कंदांची आपल्या दृष्टीने ‘सुफळ संपूर्ण’ न झालेली कथा खऱ्या अर्थाने सुरू होते. आपल्या शेतात पाऊलही न टाकणाऱ्या या रानवनस्पतींनी त्यांचे पाळिवीकरण करू पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या तोंडाला अक्षरशः पाने पुसली आहेत. त्यांनी जंगलात राहून स्वतःचे रानटीपण, कडू चव आणि आपला निसर्गदत्त काटकपणा अजूनही जपून ठेवला आहे. एकुणातच उत्क्रांतीच्या महाप्रवासात वनस्पतींनी स्वतःला शाकाहारी प्राण्यांपासून, बुरश्यांपासून, जीवांणूच्या हल्ल्यांपासून वाचवणारी रसायने निर्माण करणारी एक अद्भुत बचाव यंत्रणा विकसित केली. हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी वनस्पतींनी स्वतःच्या शरीरात अनेक संरक्षक रसायने (अल्कलॉइड्स), उग्र वासाची द्रव्ये आणि खाजऱ्या अळूमध्ये असणारे, खाताच घशाला खवखवणारे कॅल्शियम ऑक्झलेटसारखी स्फटिके तयार केली. या गुणांमुळेच या वनस्पतींचे संरक्षण तर झालेच, पण त्या काही प्रमाणात मानवासाठी ‘अखाद्य’ ठरल्या..Premium|Cassia fistula : बहाव्याची सोनसळी उत्क्रांती; कोरड्या जंगलातून शहरांच्या रस्त्यांपर्यंत ‘कॅशिया फिस्च्युला’चा मोहक प्रवास.मात्र माणसाने यावरही मार्ग काढला आहे. सह्याद्रीच्या दुर्गम भागात अजूनही राहणाऱ्या स्थानिक आदिवासींसाठी जंगलातून जमा केल्या जाणाऱ्या वनस्पतीच अन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत ठरतात. या गिरिजनांचे कर्बोदकांचे स्रोत आहेत तांदूळ आणि नाचणी, प्रथिनांचे स्रोत आहेत प्राणीज पदार्थ आणि दूधदुभते. मात्र खनिजे आणि मूलद्रव्ये मिळण्यासाठी त्यांना या रानभाज्यांवर आणि रानमेव्यावर अवलंबून राहावे लागते. अजूनही या वननिवासी बांधवांसाठी शेतात लावल्या जाणाऱ्या वानसजाती अगदी थोड्या, बोटावर मोजता येतील इतक्या आहेत. अशावेळी या अरण्यअन्नामधून येणारी उन्हाळ्यातली फळे आणि पावसाळ्यातल्या रानभाज्या त्यांच्यासाठी मोलाच्या असतात.याच रानभाज्या आणि रानटी फळांचे उल्लेख कुठेकुठे मराठी कवितांमध्ये येतात. इंदिरा संतांच्या ‘जरा शिरावे पदर खोवुनी, करवंदीच्या जाळीमधुनी’पासून कवी माधवांच्या ‘भाजीसाठी तुवा आणिली भारंगीची फुले, दिली लोणच्यासाठी आम्हा आंबोड्याची फळे’ येथपर्यंत हे उल्लेख आहेत. याच खाद्यवनस्पतींवर आधारित माझी वनहरिणी या मात्रावृत्तात लिहिलेली एक कविता आहे. माझ्या या कवितेत अनेक खाद्यवनस्पतींचे, भाज्यांचे आणि फळांचे उल्लेख आहेत, त्यातल्या बऱ्याच वनस्पती तुमच्या परिचयाच्या असतील, तर काही अगदीच अपरिचित!चिकट भोकरे खाऊ थोडी, आणि करू या जीभ जांभळीतोरण, अटकी, बोरे सेवुन, फस्त करू या मैना काळीफळे बकुळिची आणि करमळे, टेम्भूर्णी आळू अंबाडेरानवनीच्या मेव्यामधुनी, घेउ चाखुनी आटकि दिंडेभारंगीची भाजी सोबत, कवळ, कुळीची थोडी पानेअंबाडी, शेवळा, पाथरी देती अपुल्यासाठी रानेखाजकुयरिची साल सोलुनी, कोष्ट कंद ते उकडुन घ्यावे,पाण्यामध्ये वाहत ठेवुन, कडु कारंदे गोड करावेखावी यांच्यासोबत नेहमि गोड भाकरी मोहफुलांचीकंद संगती हमणवेलचे, दळे आणखी चीर फुलांचीअनंतमुळिचा चहा करावा, कैरफळांचे रुचिर लोणचेतळण्यासाठी भजी केनिची, घ्यावे आता पान कोणचे?चीक कुड्याचा घेउन द्रोणी, दही जराशे लावुन घ्यावेहे रानाचे अन्न गोमटे, कधी कधी ते सेवत जावे.सध्याच्या उन्हाळ्यात कुठेकुठे मिळणाऱ्या करवंदे किंवा काळी मैना, अंबूळकी आणि जांभळे या रानमेव्याने तुमची भूक कदाचित भागवली असेल. यासोबत असणारी तोरणे, भोकरे, रानटी बोरे, खरमाट्या वगैरे रानटी फळेही काहींना ठाऊक असतील. पावसाळ्यात मिळणाऱ्या जंगली पालेभाज्या आणि फळभाज्या या रानमेव्याच्या तोडीस तोड आहेत. मात्र आपण आधी ज्याविषयी वाचले, त्या रानभाज्यांमधील कडवट रसायनांचे काय करायचे? तर कडवटपणा घालवणे हा या वनस्पतींच्या भाज्या शिजवण्याच्या कृतीतील महत्त्वाचा भाग असतो. भारंगीमध्ये हा कडवटपणा भाजी उकळून वरचे पाणी टाकून देऊन घालवला जातो, तर कारंद्यासारख्या कंदांना बरेच दिवस वाहत्या पाण्यात ठेवले जाते. एकदा हा कडवटपणा गेला, की या भाज्या खाण्यायोग्य होतात.बरेचदा भाज्या गोळा करताना या भाज्या फुले येण्यापूर्वी गोळा करणे हे एक पथ्य पाळले जाते. कारण एकदा वनस्पतीला फुले आली, की त्यांना संरक्षणाची जास्तीची गरज भासते आणि त्यांच्यामध्ये संरक्षक रसायनांचे प्रमाण वाढते. कळवा किंवा बरका नावाच्या रानभाजीच्या नावातच कळवा म्हणजे कोवळेपणी जमा करायची भाजी असा स्पष्ट संकेत आहे. कुळी नावाची सुंदर फुले येणारी पालेभाजीसुद्धा फुले येण्यापूर्वीच गोळा केली जाते. पावसाळ्यात मिळणाऱ्या रानभाज्यांमध्ये सगळ्या पालेभाज्या आहेत असे नाही, तर शेवळासारख्या फुलोऱ्यापासून केल्या जाणाऱ्या भाज्यासुद्धा आहेत. कुर्डू, केनी, आंबटवेल, नादेन, खांडवेल, चीचुरा, हुलागावरी, पुंगळी, पाथरी, दिंडा, बेंदर, आटकी, गोगी, बासिल, तिळवण, टाकळा, खापट यांसारख्या अनेक रानभाज्या सह्याद्रीत खाल्ल्या जातात. बहुतांश पालेभाज्यांचे पाणी त्या उकळल्यानंतर काढून टाकले जाते आणि फोडणीत घातलेल्या कांद्याबरोबर परतून भाजी केली जाते. अशा शिजवलेल्या भाज्यांची भरपूर उदाहरणे असली, तरी अंतर्भूत कडवटपणामुळे कच्च्या रानभाज्या खाण्याची मात्र प्रथा नाही. याउलट वनस्पतींनी रसदार फळे निर्माण केली, ती खाल्ली जावीत आणि बीजप्रसार व्हावा म्हणूनच. त्यामुळे सह्याद्रीत थेट फळे खाणे जेवढे सहज आहे तेवढे भाज्यांच्या बाबतीत नाही.एकूणच मानवी शेतीचा प्रवास अशा वनस्पतींच्या विषाचे चक्क अन्नात रूपांतर करण्याच्या कलेचा प्रवास आहे. त्यामुळे जेव्हा आपण एखादी रानभाजी खातो, तेव्हा आपण केवळ ती भाजी खात नसतो, तर त्या वनस्पतीमधील प्रतिकूल परिस्थितीशी लढण्याची ती अदम्य ताकदच आपण आपल्या शरीरात घेत राहतो. त्यामुळे या रानवनस्पतींचे सेवन म्हणजे म्हणजे केवळ आपल्या रोजच्या अन्नाला पर्याय नसून आपल्याच 'शिकारी संकलक' काळातील आदिम जनुकांशी पुन्हा नाते जोडणे आहे.डॉ. मंदार दातार पुणेस्थित आघारकर संशोधन संस्थेमध्ये संशोधक व आययूसीएन पश्चिमी घाट वनस्पती विशेषज्ञ समूहाचे सदस्य अाहेत. 