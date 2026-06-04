Premium|Freelancing Opportunities : फ्रीलान्सिंगमुळे मिळते करिअरमध्ये स्वातंत्र्य आणि नवी ओळख

सुमित डेंगळेफ्रीलान्सिंगचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे तुम्ही कुठल्या एका कंपनीला बांधील राहत नाहीत. कसंही, कधीही आणि कुठंही तुम्ही तुम्हाला आवडेल तसं काम करू शकता. एकावेळी अनेक वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करण्याचा अनुभव घेताना तुम्ही बऱ्याच गोष्टी शिकत जाता. नवी कामं, नव्या कंपन्या आणि नवी माणसं खूप काही शिकवतात. अनुभवाचा पट विस्तारतो. तुमच्या स्किल्सचा सर्वोत्तम वापर करण्यावर तुम्ही भर देऊ शकता. फ्रीलान्सिंग ही संकल्पना फारशी नवीन नसली, तरी सध्या हा शब्द बरेचदा कानावर पडतो. अनेकदा फ्रीलान्स म्हणजे काय, हे आपल्याला नेमकं कळत नाही. फ्रीलान्सिंग म्हणजे कुठल्याही कंपनीमध्ये किंवा संस्थेमध्ये पगारी कर्मचारी म्हणून काम न त्यांच्यासाठी प्रोजेक्ट तत्त्वावर मुक्तपणे काम करणं. यात फक्त त्याच कंपनीसाठी काम करणं बंधनकारक नसतं, आपण एकापेक्षा अधिक कंपन्यांसाठीही काम करू शकतो. फ्रीलान्सिंगचं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे कामाच्या निवडीबाबतीत मिळणारं स्वातंत्र्य. आवड आणि सवड या दोन्हीनुसार तुम्ही काम शोधू शकता. पूर्वी बरेचजण आयुष्यभर काम करत असलेल्या क्षेत्रात/ कंपनीत निवृत्तीनंतर फ्रीलान्सिंग करत असत. पण हल्ली हे समीकरण बदललेलं दिसत असून, तरुण पिढीसुद्धा फ्रीलान्सिंगकडे वळताना दिसते आहे. पूर्वी संधी नव्हती अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये आता फ्रीलान्सिंगच्या उत्तम संधी उपलब्ध झाल्या आहेत..Premium|Conspiracy theories explained : गुंतागुंतीच्या जगात साध्या उत्तरांचा शोध! काय आहे 'षड्यंत्र सिद्धांतां'मागचे खरे मानसशास्त्र?.तसं पाहता करिअरच्या सर्वच क्षेत्रांत फ्रीलान्सच्या संधी कमीअधिक प्रमाणात उपलब्ध असतात. मीडियासारख्या काही क्षेत्रांत तर फ्रीलान्सिंगला बराच वाव आहे. उदाहरणच द्यायचं झालं, तर अभिनेते कधीही कुठल्या संस्थात्मक यंत्रणेशी बांधलेले नसतात. त्यांच्यातल्या स्किल्समुळे त्यांना चित्रपट, मालिका, जाहिराती वगैरे मिळतात. ही कामं कॉन्ट्रॅक्ट स्वरूपाची असली आणि त्या कालावधीदरम्यान अभिनेते कॉन्ट्रॅक्टनुसार संस्थेशी बांधील असले, तरी ते ठरावीक काळापुरतं असतं. सहसा क्रिएटिव्ह क्षेत्रातली बरीच करिअर्स फ्रीलान्स स्वरूपात असतात. मीडियाच्याच अनेक उपशाखांमध्येही सध्या फ्रीलान्सच्या संधी आहेत. कन्टेंट रायटिंग, ट्रान्सलेशन, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, अँकरिंग अशा अनेक कामांचा त्यात समावेश होतो. अनेक डिजिटल माध्यमं, प्रकाशन संस्था, नियतकालिकं, कन्टेंट रायटिंग फर्म्स, फीचर एजन्सीज, ॲड एजन्सीज यांच्यासाठी फ्रीलान्स तत्त्वावर काम करता येऊ शकतं.कंटेंट रायटिंगसाठी चांगलं लेखन करता आलं पाहिजे, कल्पकता पाहिजे आणि भाषेवर प्रभुत्व पाहिजे. अलीकडे अनेक यूट्यूब चॅनल्स, ऑनलाइन साइट्स यांची संख्या वाढलेली आहे. त्यांना चांगले कन्टेंट रायटर्स हवे असतात. तुमचा एखाद्या क्षेत्रात विशेष अभ्यास असेल, तर त्या विषयावर तुम्ही घरबसल्या लिहू शकता. त्याचा आर्थिक मोबदलाही बऱ्यापैकी असतो. लेखनाबरोबरच शब्दांकनासाठीही चांगल्या संधी आहेत. काही मंडळींना बोलता येतं, पण लिहिता येत नाही, अशावेळी त्यांच्या प्रत्यक्ष किंवा फोनवर मुलाखती घेणं, त्या ऐकून त्यांच्या नावाने लेख लिहिणं या कामासाठीही सध्या चांगला मोबदला मिळतो. अनेकदा अशा पद्धतीने चरित्रपर पुस्तकं लिहिली जातात. हे वरकरणी सोपं वाटत असलं तरी बोलणं ऐकून ओघवत्या शैलीत शब्दांकन करण्यासाठी वाचन आणि पर्यायी भाषासंग्रह उत्तम असावा लागतो.दुसरं क्षेत्र आहे ट्रान्सलेशन. एका भाषेतून दुसऱ्या भाषेत मजकूर भाषांतरित करण्याची प्रक्रिया रंजक असते, त्यातही फ्रीलान्सिंग करता येतं. तसंच एडिटिंग आणि प्रूफ रीडिंगमध्येही संधी आहे. कोणताही मजकूर प्रकाशित होण्याआधी त्यावर संपादन आणि मुद्रितशोधन या प्रक्रिया केल्या जातात. तुमच्याकडे साहित्यिक समज असेल, वाचन असेल, भाषेवर आणि व्याकरणावर चांगलं प्रभुत्व असेल तर संपादन किंवा मुद्रितशोधनाची कामं घेऊ शकता. अलीकडे अनेक प्रकाशनसंस्था या सेवा फ्रीलान्सर्सकडूनच घेतात..तुम्ही करिअरसाठी फ्रीलान्सचं स्वरूप निवडलं असेल, तर वरच्या कामांबरोबरच तुमच्यासाठी अँकरिंग करणं, व्हॉइसओव्हर देणं, डबिंग करणं याही संधी उपलब्ध असतात. एखाद्या टीव्ही किंवा रेडिओ चॅनलसाठी व्हॉइसओव्हर, अँकरिंग, डबिंग करताना स्क्रिप्ट तयार असते, फक्त सोयीनुसार स्टुडिओत जाऊन टेलिप्रॉम्प्टर किंवा स्क्रिप्ट समोर ठेवून बोलावं लागतं. यासाठी चांगले उच्चार, आवाजात योग्य चढ-उतार आणणं, सलग बोलता येणं, आवाजातून भावना व्यक्त करता येणं अशी कौशल्यं गरजेची असतात. याबरोबरच कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करणं, पॉडकास्ट किंवा मुलाखती घेणं, जाहिरातीत काम करणं अशा स्वरूपाची कामंही फ्रीलान्स करता येऊ शकतात.डिजिटल मार्केटिंग हे नव्यानं आलेलं आणि सतत विस्तारणारं क्षेत्र आहे. एखाद्या वस्तू किंवा सेवेचा डिजिटल माध्यमांतून जास्तीत जास्त प्रचार-प्रसार करणं म्हणजे डिजिटल मार्केटिंग. तुम्ही तंत्रस्नेही असाल, मार्केटिंग स्किल्स असतील तर या क्षेत्रातही फ्रीलान्सिंगसाठी संधी आहेत. त्यासाठी एसईओ, ऑडियन्स टार्गेटिंग, ॲनॅलिटिक्स या सगळ्यातले बारकावे तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. अनेक छोटेमोठे व्यवसाय, हॉटेल्स, उद्योग यांच्यासाठी तुम्ही कामं करू शकता.सोशल मीडिया मॅनेजमेंट हेसुद्धा विस्तारणारं क्षेत्र आहे. अनेक संस्था, संघटना, कंपन्या, शाळा, कॉलेजेस, राजकीय पक्ष, प्रसिद्ध व्यक्ती सोशल मीडिया हॅंडल करण्यासाठी योग्य ज्ञान असलेल्या व्यक्तींच्या शोधात असतात. कच्च्या माहितीवरून कन्टेंट तयार करणं, नियमितपणे कन्टेंट पोस्ट करणं, रीच वाढवणं या सर्व कामांचा समावेश त्यात होतो.वेब डिझायनिंगमध्ये क्लायंटसाठी वेबसाइट किंवा ॲप तयार करणं अशा सेवांची आवश्यकता असते. त्यासाठी आयटी क्षेत्रातली पदवी आणि कौशल्य लागतं. एचटीएमएल, जावा, पायथॉन अशा काही लँग्वेजेसचे क्लास करून ही कौशल्यं आत्मसात करू शकतात. फॅशन डिझायनिंग, इंटेरिअर डिझायनिंग, समुपदेशन अशा क्षेत्रांमध्येही फ्रीलान्सची चलती आहे..Premium|Online trolling crisis : ‘नॉर्मल’ युझर ते निर्दयी ट्रोल; सोशल मीडियातील झुंडशाही, मानसिक छळ आणि तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराचा वेध.फायदेकुठल्याही क्षेत्रात फ्रीलान्सिंग करताना फायदे-आव्हानं साधारण सारखीच असतात. फ्रीलान्सिंगचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे तुम्ही कुठल्या एका कंपनीला बांधील राहत नाहीत. कसंही, कधीही आणि कुठंही तुम्ही तुम्हाला आवडेल तसं काम करू शकता. रोज ऑफिसला जायची गरज नसते. त्यासाठीचा प्रवास टाळता येतो. घरबसल्या, तुमच्या वेळेनुसार काम करता येतं. फक्त फ्रीलान्स करण्यासाठी आपल्या कामाचं आणि पुढच्या काही दिवसांचं तंतोतंत नियोजन हवं. स्मार्ट वर्क हवं. डेडलाइन लक्षात घेऊन इतर गोष्टी प्लॅन करता येतात.तसंच एकावेळी अनेक वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करण्याचा अनुभव घेताना तुम्ही बऱ्याच गोष्टी शिकत जाता. नवी कामं, नव्या कंपन्या आणि नवी माणसं खूप काही शिकवतात. अनुभवाचा पट विस्तारतो. तुमच्या स्किल्सचा सर्वोत्तम वापर करण्यावर भर देऊ शकता. तुमचा क्लायंट बेस तयार होतो. बरेचदा पूर्णवेळ नोकरी करताना स्वारस्य नसतानाही काही कारकुनी कामं करावी लागतात. पण फ्रीलान्सिंगमध्ये तसं नसतं. त्यामुळं ज्यात आपल्याला गती आहे, आपला हातखंडा आहे आणि आपल्या आवडीचं काम आहे ते निवडण्याचं आपल्याला स्वातंत्र्य असतं.आव्हानंफ्रीलान्स काम करताना सर्वात महत्त्वाचं असतं ते म्हणजे कामाचं आणि वेळेचं नियोजन. फ्रीलान्सिंगमध्ये कामाचा ओघ नेहमीच एकसारखा नसतो. त्यामुळं कधी काहीच काम नसतं, तर कधी एकाच दिवशी खूप कामं अंगावर पडतात. तसंच एखाद्या प्रोजेक्टची वीस दिवसांची मुदत असेल, आणि आपण नीट नियोजन न करता साडेअठराव्या दिवशी काम करायला घेतलं, तर ऐनवेळी कामाचा डोंगर कोसळू शकतो. तसंच काम नसलेल्या वेळेत काय करायचं हा प्रश्नही छळत असतोच. त्यामुळं कामाचं नियोजन करणं आणि स्वतःला शिस्त लावणं ही फ्रीलान्स काम करतानाची सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट असते. आलेली अनेक कामं तुम्हाला तुमच्या पाइपलाइनमध्ये व्यवस्थित बसवता आली पाहिजेत. एखाद्या प्रोजेक्टला लागणारा वेळ जाणून त्यानुसार इतर कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवावा लागतो. तसंच एक काम झालं की दुसरं मिळवण्याची सोय करावी लागते. फ्रीलान्स करण्यासाठी तुमच्या ओळखी लागतात. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तुमची पात्रता लागते. एखादं काम तुम्हाला जमेल याची शाश्वती क्लायंटला देण्यासाठी तुमच्याकडे चांगला पोर्टफोलिओ हवा. त्याशिवाय कामं मिळत नाहीत. तसंच क्लायंट्स टिकवणंही आव्हानात्मक ठरू शकतं.आणखी एक आव्हान म्हणजे आर्थिक नियोजन. फ्रीलन्सिंग करणारा वर्ग सहसा दोन प्रकारचा असतो. पहिला आवड म्हणून करणारा आणि दुसरा गरज म्हणून करणारा. फ्रीलान्सिंगमध्ये मानधन तत्त्वावर पैसे मिळतात. त्यामुळे पूर्णवेळ नोकरीसारखी महिन्याच्या सुरुवातीला ठरावीक रक्कम नियमितपणे तुमच्या खात्यात जमा होईलच असं नाही. कधी प्रोजेक्टचे पैसे आगाऊ मिळतात तर कधी प्रोजेक्ट पूर्ण झाल्यावर काही काळानंतर मिळतात. त्यामुळं पैशांचं आणि आर्थिक व्यवहारांचं योग्य व्यवस्थापन करणं गरजेचं असतं.(सुमित डेंगळे पुणेस्थित पत्रकार, लेखक व इतिहास अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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