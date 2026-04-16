रवि आमलेलोकांना साधे, सोपे, स्पष्ट, सुसंगत असे भौतिक आणि सामाजिक पर्यावरण हवे असते. त्यातली गुंतागुंत, धूसरता, गोपनीयता, असुसंगतता, गोंधळ नको असतो. षड्यंत्र सिद्धांत या सगळ्यांची भरपाई करतात. वास्तविक जगातला गोंधळ, गुंतागुंत, धूसरता यांच्या तुलनेत ते काहींना हास्यास्पद वाटतील, पण इतरांसाठी अत्यंत साधे, स्पष्ट, समजण्याजोगे असतात.षड्यंत्र सिद्धांत असंख्य आहेत. इंटरनेटवरील पानेच्या पाने त्यांनी भरलेली आहेत. हे स्वाभाविकच. अखेर शतकांची परंपरा आहे त्यांना. आता सर्वांत पहिला षड्यंत्र सिद्धांत कोणता हे सांगता येणे कठीण. पण बहुधा तो पहिल्या शतकात रोममध्ये जन्मास आला असावा. रोम जळत असताना निरो हा फिडल नावाचे वाद्य वाजवत होता, ही आख्यायिका सर्वपरिचित आहे. ही आग लागली होती इ.स. ६४मध्ये. १८ ते २७ जुलै असे दहा दिवस हे तेव्हाचे जगातील सर्वांत मोठे शहर जळत होते. जॉन कॅरे संपादित फेबर बुक ऑफ रिपोर्ताजमध्ये तत्कालीन रोमन सिनेटर आणि इतिहासकार टॅसिटस याने लिहिलेला त्या घटनेचा वृत्तांत दिलेला आहे. यात टॅसिटस सांगतो, ''अशी अफवा पसरली होती, की शहर जळत असताना निरो त्याच्या खासगी निवासस्थानी गेला आणि तेथे या संकटाची तुलना प्राचीन आपत्तींशी करीत, ट्रॉय उद्ध्वस्त झाले त्याची कहाणी गात बसला.'' याच वृत्तांतात त्याने तेव्हाचा षड्यंत्र सिद्धांतही नोंदवला आहे. तो असा, की या शहराला निरोनेच आग लावली होती. ती का, तर त्याला त्याच्या नावाने नवे शहर उभारावयाचे होते. अशा अनेक कटकाल्पनिका तेव्हापासून लोकांनी जन्मास घातलेल्या आहेत. त्यांची केवळ ओळख करून द्यायची म्हटले, तरी आणखी दोन-तीन वर्षे हे सदर चालवावे लागेल. पण एक आहे, की त्या सिद्धांतांचे विषय भिन्न असले, निष्कर्ष वेगवेगळे असले, तरी त्या सर्वांत किमान पाच साम्ये तरी असतात. एक म्हणजे त्यात हे गृहीत धरलेले असते, की लोक, वस्तू वा घटना यांचा एकमेकांशी आंतरसंबंध असतो आणि त्याचा एक अर्थपूर्ण 'पॅटर्न' असतो. दुसरी बाब, कटकारस्थान करणाऱ्यांच्या योजना हेतूपुरस्सर असतात. याचा अर्थ त्यामागे कोणी तरी 'नियोजक' असतो. याशिवाय त्यात एकत्रित काम करणारा व्यक्तींचा गट असतो. त्यात गुप्तता हा एक घटक असतो आणि धोका किंवा भय हा भाग असतो. थोडक्यात, नियोजक, युती, पॅटर्न, गोपनीयता आणि धोका या पाच बाबी कोणत्याही षड्यंत्र सिद्धांतात असतात. 'टिपिकल' षड्यंत्र सिद्धांत हा एक अनुत्तरित प्रश्न असतो. जे आहे ते तसे आहे, असे त्यात मानलेच जात नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे, त्यात खलनायक वा त्यांचा गट असतो आणि ते अत्यंत सक्षम, सैतानी प्रवृत्तीचे असतात. एकदा हे लक्षात आले, की हा विषय समजून घेण्यासाठी सगळेच सिद्धांत विचारात घेण्याची आवश्यकता नाही.यात सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न हा, की लोक या सिद्धांतांवर विश्वास का ठेवतात? यातले काही सिद्धांत तर असे असतात, की त्यांच्यावर तर शाळकरी मुलेही हसतील. सांगून खरे वाटणार नाही, पण अमेरिकेतील सुमारे चार टक्के लोकांची अशी श्रद्धा आहे, की पृथ्वीवर आणि खास करून अमेरिकेत परग्रहावरील प्राण्यांचे वास्तव्य आहे. ते प्राणीही असेतसे नाहीत, तर आकार बदलणारे (शेपशिफ्टर) सरडे आहेत. बुद्धिमान असतात ते. येथे मानवरूपात राहतात आणि त्यांच्या हातात जगाचे नियंत्रण आहे. आपल्याकडील काही नेते सरड्यांसारखे आहेत हे खरे. तसे म्हणणे हा आपल्या सामान्यांच्या नपुंसक वैतागाचा भाग झाला. पण अमेरिकेतील काहींना खरोखरच असे वाटते, की त्यांचे काही नेते हे परग्रहावरचे सरडे आहेत. हा 'रेप्टॅलियन' षड्यंत्र सिद्धांत. याचा प्रसारक आहे ब्रिटिश षड्यंत्रसिद्धांतकार डेव्हिड आईक. या गृहस्थाने १९९९मध्ये या विषयावर एक पुस्तक लिहिले आहे. त्याचे नाव आहे द बिगेस्ट सिक्रेट. या पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, क्विन एलिझाबेथ यांची छायाचित्रे आहेत. त्यांचे म्हणणे असे, की ही मंडळी 'रेप्टाइल' आहेत. या सिद्धांतावर विश्वास असणाऱ्यांत राजकीय नेतेही आहेत हे विशेष..सन २०१३मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांची एक चित्रफित प्रसारित झाली होती. त्यात त्यांचा एक अंगरक्षक दिसतो. पूर्णतः टक्कल असलेला. डोक्याचा आकार काहीसा विचित्र असलेला. तो परग्रहावरचा रूपबदलू सरडा असल्याचे या कटकाल्पनिकाकारांचे म्हणणे होते. युरोप आणि अमेरिकेला परग्रहावरील प्रगत जीवसृष्टीचे मोठे आकर्षण आहे. पण ते इतके विकृत असावे? चंद्रावर माणूस उतरलाच नाही, पृथ्वी गोल नसून सपाट आहे, इलुमिनातीसारखे गोपनीय गट जगाचे नियंत्रण करत आहेत, रॉथशिल्ड कुटुंब जगातील बँकिंग व्यवस्था नियंत्रित करते, हिटलर जिवंत होता असे अनेक सिद्धांत याच जातकुळीतले आहेत. साधारणतः परग्रहावरील प्राणी, ज्यूविरोधी, बायबलविषयी, यूएफओ वा विमाने, गूढ मृत्यू वा हत्या, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, राजकीय आणि अर्थातच गुप्त संघटना अशा गटवारीत हे तमाम सिद्धांत बसवता येतात.यास एकच अपवाद. तो म्हणजे ‘क्यूअनॉन’. याचा जन्म ऑक्टोबर २०१७मधील. जन्मस्थळ आहे ‘फोर-चॅन’ हा ऑनलाइन ‘संदेश फलक’. एपस्टीन प्रकरणात अडकलेले, स्त्रियांविषयी अभद्र व्यवहार आणि विचारांबद्दल ओळखले जाणारे, मतिभ्रष्टतेच्या सीमेवरील डोनाल्ड ट्रम्प हे अमेरिकेतील उच्चभ्रू सैतानभक्त आणि बाललैंगिक अत्याचाऱ्यांविरोधात लढत आहेत, असे मानणारा हा गट. अपमाहिती, अफवा, विरोधकांचे चारित्र्यहनन, डिजिटल आणि प्रत्यक्षातील हिंस्रता ही त्यांची हत्यारे. ही सारी मंडळी ट्रम्प यांची भक्त व त्यांच्या ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (मागा) यांचा आधारस्तंभ आहेत. अशी ‘मागा’स मंडळी अमेरिकेतच आहेत, असे मानण्याचे कारण नाही. आपल्याकडेही असे काही षड्यंत्र सिद्धांत आहेत. नेताजी म्हणजे ‘गुमनामी बाबा’ किंवा सध्याचा लोकप्रिय असा ‘सोरोसचा किंवा डीप स्टेटचा हात’ ही त्याची काही उदाहरणे.या अशा सिद्धांतांबद्दल एक प्रश्न नेहमी विचारला जातो. या जगात कटकारस्थाने झालेली नाहीत का? वॉटरगेट, इराण-कॉँट्रा, अगदी अलीकडचे इराकमधील डब्लूएमडी ही जगभरात गाजलेली कारस्थाने. ती उघडकीस आली, तेव्हा आपणास सत्य समजले. आजचे षड्यंत्र सिद्धांतही उद्या कदाचित सत्य ठरतील. मग त्यांना आजच का नाकारायचे? त्या रेप्टाइलवाल्या डेव्हिड आईकनेही एका मुलाखतीत हाच सवाल केला होता. फार चलाखी आहे यात. शब्दांच्या आणि संकल्पनांच्या नेमक्या व्याख्या न करता त्यांच्या अर्थाचा अनर्थ करणे आणि त्यातून लोकांना भ्रमित करणे, असा तो डाव आहे. तेव्हा कारस्थान आणि षड्यंत्र सिद्धांत यांतला फरक आधी लक्षात घ्यायला हवा..दोन वा अधिक लोकांनी वा एखाद्या गटाने बेकायदेशीरपणे किंवा अनैतिक पद्धतीने इतरांना इजा वा हानी पोहोचविण्यासाठी किंवा त्यांच्यावर मात करण्यासाठी गुप्तपणे आखलेली योजना वा केलेले कृत्य म्हणजे कारस्थान. षड्यंत्र सिद्धांत म्हणजे काय, तर कारस्थान खरे असो वा खोटे, त्यावरचा सुव्यवस्थित विश्वास. आणि षड्यंत्र सिद्धांतकार कोण, तर जो असे काही कारस्थान, मग ते खरे असो वा खोटे, आधीच सांगतो तो. कॉन्स्पिरसीचे अभ्यासक मायकेल शेर्मर यांनी केलेली ही व्याख्या. आता तो चलाख सवाल पाहा. ते लोक उघडकीस आलेल्या कारस्थानांचे दाखले देतात. त्यावरून म्हणतात, की हे कारस्थान खरे ठरले, याचा अर्थ इतर कारस्थानेही खरी असण्याची शक्यता आहे. आपल्या हे लक्षात येत नाही, की मुळात यात पश्चातबुद्धी - हाईंडसाईट बायस आहे. ही कारस्थाने उघड होण्यापूर्वी कोणी त्याचे सिद्धांत मांडलेले नव्हते. कोण्या पत्रकाराने, जागल्याने त्यांचा पर्दाफाश केला आणि मग ते समजले. पण सामान्यतः सामान्यजन एवढ्या खोलात जात नाहीत. लोक विश्वास ठेवत जातात.तसे का होते हा अनेक समाजशास्त्रज्ञांच्या, मानसशास्त्रज्ञांच्या अभ्यासाचा विषय आहे. यावर अनेक संशोध रोजची वृत्तपत्रेही आपल्याला या अशा सिद्धांतांच्या परिणामांचा अहवाल सादर करीत असतात.षड्यंत्र सिद्धांत, त्यांची कारणे आणि परिणाम हे समजून घेणे म्हणूनच महत्त्वाचे ठरते. या विषयाचा परिचय करून देणे हा या लेखमालेचा उद्देश होता. यावर अनेक उत्तम पुस्तके उपलब्ध आहेत. जिज्ञासूंनी ती जरूर वाचावीत. सभ्य, सुसंस्कृत, सुजाण समाजाच्या रक्षणासाठी तेही मोलाचे योगदान ठरेल.(या लेखाबरोबर कॉन्स्पिरसी फाइल्स हे सदर समाप्त होत आहे.) रवि आमले मुंबईस्थित संपादक-लेखक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 