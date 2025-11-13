Premium|Frog Neobladder: फ्रॉग निओब्लॅडर; मूत्राशयाच्या पुनर्निर्मितीत नवा अध्याय

डॉ. राजेंद्र शिंपीमूत्राशय काढण्याची शस्त्रक्रिया रुग्णासाठी शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक आव्हान ठरते. फ्रॉग निओब्लॅडर तंत्रज्ञानातून रुग्णाला नैसर्गिक मूत्रसाठवण आणि विसर्जन क्षमता मिळते, बाह्य पाऊच आणि कॅथेटरची गरज कमी करते, जीवनशैली सुधारते, आत्मसन्मान वाढवते आणि शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णाला स्वावलंबी, आरामदायक आणि सामान्य जीवन जगता येते. या तंत्रज्ञानाबद्दल...मू त्राशयाचा कर्करोग किंवा इतर गंभीर कारणांमुळे मूत्राशय काढून टाकणे हे रुग्णासाठी केवळ शारीरिकच नाही, तर मानसिक आणि जीवनशैलीशी संबंधित एक मोठे आव्हान ठरते. .मूत्राशयाशिवाय रुग्णाला मूत्र विसर्जन करणे, बाह्य पाऊच, कॅथेटर किंवा इतर मूत्रसंग्रहण साधनांचा अवलंब करावा लागतो. युरिन बॅगमुळे रुग्णाला दररोजच्या जीवनात मोठा अडथळा निर्माण होतो. सामाजिक कार्यक्रम किंवा लग्न समारंभात रुग्ण सहभागी होण्याचे टाळतो. आत्मसन्मान कमी होतो. मूत्राशय नसेल किंवा ते योग्य प्रकारे कार्य करत नसेल, तर रुग्ण सतत चिंता, अस्वस्थता आणि शारीरिक असुविधा यांचा सामना करतो. परंतु, फ्रॉग (Frog) निओब्लॅडर तंत्रज्ञानाने ही परिस्थिती पूर्णपणे बदलून टाकली आहे. या तंत्रज्ञानाद्वारे रुग्णाच्या शरीरात नैसर्गिकपणे मूत्र साठवण क्षमता निर्माण होते. मूत्रावर अधिक चांगले नियंत्रण राहते. म्हणजेच, रुग्ण मूत्र विसर्जन करताना बाह्य साधनांचा अवलंब न करता, नैसर्गिक मार्गाने मूत्र विसर्जन करू शकतो. यामुळे फक्त शारीरिक आरामच नाही, तर मानसिक स्थैर्य आणि दुसऱ्यावरचे अवलंबित्वदेखील कमी होते. रुग्ण आपली दैनंदिन जीवनशैली पुन्हा पूर्ववत करू शकतो, सामाजिक कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतो; खेळ, पोहणे किंवा इतर शारीरिक अॅक्टिव्हिटी सहजपणे करू शकतो. अशा प्रकारे, फ्रॉग निओब्लॅडर शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णांना सामान्य, स्वावलंबी आणि अधिक गुणवत्तापूर्ण जीवन जगण्यास मदत होते. .Premium|Nobel 2025: वैद्यकशास्त्र, भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्रातील संशोधनाची मानवी प्रगतीला नवी दिशा!.निओब्लॅडर म्हणजे काय?निओब्लॅडर ही शस्त्रक्रियेची एक अत्याधुनिक आणि प्रगत पद्धत आहे. ही शस्त्रक्रिया मुख्यतः मूत्राशय कर्करोगामुळे किंवा अन्य गंभीर कारणांमुळे मूत्राशय काढल्यावर रुग्णाच्या मूत्र विसर्जन कार्यक्षमता पुन्हा निर्माण करण्यासाठी वापरली जाते. या पद्धतीत रुग्णाच्या स्वतःच्या आतड्याचा विशिष्ट भाग कापला जातो आणि त्यातून नवीन मूत्राशय (निओब्लॅडर) तयार केले जाते.निओब्लॅडरची रचना मूत्राशयासारखी साठवण क्षमता, लवचिकता आणि नैसर्गिक मूत्र विसर्जनास पूरक असते. शस्त्रक्रियेच्या प्रक्रियेत आतड्याच्या कापलेल्या भागाला विशेष प्रकारे आकार दिला जातो आणि त्यातून गोलाकार किंवा पिशवीसारखी संरचना तयार केली जाते. त्यात नैसर्गिकपणे मूत्र साठवण्याची क्षमता तयार होते. हे तयार केलेले नवीन मूत्राशय मूत्रमार्गाशी जोडले जाते. त्यामुळे रुग्ण नैसर्गिक मार्गाने मूत्र विसर्जन करू शकतो, बाह्य पाऊच किंवा कॅथेटरच्या अवलंबित्वापासून मुक्त होतो.ही पद्धत फक्त मूत्राशयाच्या शारीरिक कार्यक्षमतेची पुनर्बांधणी नाही, तर रुग्णाच्या जीवनशैलीवरही सकारात्मक परिणाम करते. .फ्रॉग निओब्लॅडर : प्रगत शस्त्रक्रिया पद्धतीफ्रॉग निओब्लॅडर ही मीच विकसित केलेली अत्याधुनिक शस्त्रक्रियेची पद्धत आहे. अमेरिकेतील मेयो क्लिनिक येथे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर १९९९पासून निवडक रुग्णांवर ही पद्धत आम्ही यशस्वीपणे राबवली आहे. फ्रॉग निओब्लॅडर मूत्राशयाची पुनर्निर्मिती करण्याचा एक विशेष प्रकार आहे, जो मुख्यतः रॅडिकल सिस्टेक्टॉमीनंतर रुग्णांसाठी वापरला जातो. ही पद्धत पारंपरिक निओब्लॅडरपेक्षा प्रगत आणि सुधारित पद्धत आहे. ती रुग्णाचे विशेषतः मूत्र नियंत्रण आणि मूत्र कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी डिझाईन केलेली आहे. .Premium|Study Room :अर्थशास्त्रातील नोबेल आणि जागतिक आर्थिक विकासाचा मूलमंत्र.फ्रॉग निओब्लॅडरची वैशिष्ट्ये१. मूत्राशयाचे कार्य नैसर्गिकपणे होते ः फ्रॉग निओब्लॅडर रुग्णाचे मूत्र साठवण्याची क्षमता वाढवते. या पद्धतीमुळे मूत्र विसर्जनावर अधिक चांगले नियंत्रण राहते.२. नैसर्गिक मूत्राशयासारखी शारीरिक रचना ः फ्रॉग निओब्लॅडरची रचना मूत्राशयाच्या नैसर्गिक आकारासारखी असते.३. दीर्घकालीन गुंतागुंत कमी होणे ः सुधारित लवचिकता आणि विशेष रचनेमुळे मूत्र विसर्जनातील दीर्घकालीन गुंतागुंत कमी होते.४. मूत्रमार्गाचे संरक्षण ः पारंपरिक निओब्लॅडरप्रमाणेच फ्रॉग निओब्लॅडरमुळे मूत्रमार्गाला संरक्षण मिळते.५. कॅथेटरवरील कमी अवलंबित्व ः कॅथेटर वापरण्याची आवश्यकता राहत नाही.७. शस्त्रक्रियेनंतर जलद सुधारणा ः या शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णाची रिकव्हरी लवकर होते.(डॉ. राजेंद्र शिंपी पुणेस्थित मूत्ररोग तज्ज्ञ, वंध्यत्व तज्ज्ञ आणि रोबोटिक सर्जन आहेत.)-------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.