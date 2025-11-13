साप्ताहिक

Premium|Frog Neobladder: फ्रॉग निओब्लॅडर; मूत्राशयाच्या पुनर्निर्मितीत नवा अध्याय

Bladder Cancer: फ्रॉग निओब्लॅडर तंत्रज्ञानाने रुग्णांना दिला स्वावलंबी जीवनाचा नवा मार्ग
Frog Neobladder Technology Life After Bladder Surgery

Frog Neobladder Technology Life After Bladder Surgery

Esakal

साप्ताहिक टीम
Updated on

डॉ. राजेंद्र शिंपी

मूत्राशय काढण्याची शस्त्रक्रिया रुग्णासाठी शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक आव्हान ठरते. फ्रॉग निओब्लॅडर तंत्रज्ञानातून रुग्णाला नैसर्गिक मूत्रसाठवण आणि विसर्जन क्षमता मिळते, बाह्य पाऊच आणि कॅथेटरची गरज कमी करते, जीवनशैली सुधारते, आत्मसन्मान वाढवते आणि शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णाला स्वावलंबी, आरामदायक आणि सामान्य जीवन जगता येते. या तंत्रज्ञानाबद्दल...

मू त्राशयाचा कर्करोग किंवा इतर गंभीर कारणांमुळे मूत्राशय काढून टाकणे हे रुग्णासाठी केवळ शारीरिकच नाही, तर मानसिक आणि जीवनशैलीशी संबंधित एक मोठे आव्हान ठरते.

Kidney
health
Kidney Failure
Healthcare

