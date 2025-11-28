Premium|World's Most Unique Adventure Resorts : युनिक रिसोर्ट्स

प्रवासाची आवड असलेल्या प्रत्येकाला नेहमीच काहीतरी खास, अविस्मरणीय आणि थरारक अनुभव हवा असतो. आज जगातल्या अशा ११ विलक्षण आणि अनोख्या रिसॉर्ट्सबद्दल जाणून घेऊ या, जिथे नुसते राहणे हेच एक मोठे ॲडव्हेंचर आहे. ही सफर तुम्हाला हिमालयात असलेल्या तेरा हजार फूट उंचीवरच्या रिसॉर्टपासून ते समुद्राखाली तेरा फूट खोलवर असलेल्या रिसॉर्ट्सपर्यंत घेऊन जाईल. .व्हाइटडेझर्ट रिसॉर्ट, अंटार्क्टिकाहे रिसॉर्ट कायमस्वरूपी नसून फक्त नोव्हेंबर ते फेब्रुवारीदरम्यान उभारले जाते. इथे आलिशान आणि आतून गरम असलेले सहा पोलर पॉड्स आहेत. हे रिसॉर्ट-कम-कॅम्प एक्सप्लोरेशनच्या थीमवर आधारित आहे.निशियामाऑन्सेन केयुंकन, जपानइ.स. ७०५मध्ये स्थापना झालेल्या या जगातल्या सर्वात जुन्या रिसॉर्टची गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये नोंद आहे. येथे नैसर्गिक गरम पाण्याचे झरे तुमची सोबत करतात..Premium|Khardung La Pass Cycling : डिफिकल्टी लेव्हल -महाकठीण!.मँटा रिसॉर्ट, टांझानियाहिंदी महासागरात असलेल्या या रिसॉर्टच्या रूममध्ये जाण्यासाठी समुद्रात १३ फुटांची डुबकी मारावी लागते. पाण्याखाली असलेल्या बेडरूमच्या चारही बाजूंनी असलेल्या काचेतून मासे, कोरल आणि इतर सागरी जीव पाहता येतात.ट्री रिसॉर्ट, स्वीडनस्वीडनच्या हॅरड्स गावातले हे अनोखे रिसॉर्ट चक्क पाइन झाडांच्या फाद्यांवर बांधलेले आहे. या रिसॉर्टमध्ये उपलब्ध असलेल्या द मिरर क्यूब, द बर्ड्स नेस्ट,द यूएफओ अशा वेगवेगळ्या रूम्सपैकी ही द मिरर क्युब!जिराफ मॅनर,केनियाकेनियामधल्या नैरोबी शहराच्या उपनगरातल्या या रिसॉर्टमध्ये नामशेष होत चाललेल्या रॉथशिल्ड जिराफांना जवळून बघता येते. रोज सकाळी आणि संध्याकाळी हे जिराफ त्यांची लांबलचक मान खिडक्यांमधून आत घालून रिसॉर्टमधल्या पाहुण्यांसोबत चहा आणि नाश्त्याचा आस्वाद घेतात..बिवाको गेर्वासुट्टी, माउंट ब्लांकइटली-फ्रान्स सीमेवर असलेले हे अंतराळतील कॅप्सूलसारखे दिसणारे रिसॉर्ट फ्रेबुड्झे ग्लेशियरवर २,८३५ मीटर उंचीवर हेलिकॉप्टरच्या मदतीने बसवण्यात आले आहे.हॉटेल द ग्लास, कॅनडाक्युबेकपासून २० मिनिटांच्या अंतरावर व्हिलेज व्हॅकेन्स व्हॅल्कॅर्टिएर येथे हे रिसॉर्ट दर हिवाळ्यात उभारले जाते. विशेष म्हणजे दरवर्षी नवीन थीम वापरून हे रिसॉर्ट तयार केले जाते.बिवाको गेर्वासुट्टी, माउंट ब्लांकइटली-फ्रान्स सीमेवर असलेले हे अंतराळतील कॅप्सूलसारखे दिसणारे रिसॉर्ट फ्रेबुड्झे ग्लेशियरवर २,८३५ मीटर उंचीवर हेलिकॉप्टरच्या मदतीने बसवण्यात आले आहे.अथाप रेव्हबबल रिसॉर्ट, फ्रान्सआलॉश शहरातील हे एक अनोखे रिसॉर्ट आहे. येथे एका पारदर्शक बबलमध्ये राहून आकाशातील तारे पाहता येतात.स्कायलॉज ॲडव्हेंचर सुट्स, पेरूहे रिसोर्ट पेरूमधल्या सेक्रेड व्हॅलीमध्ये तेराशे फूट उंचीवर आहे. इथे जाण्यासाठी ‘व्हिया फेराता’ या मार्गाने, म्हणजे लोखंडी शिड्या आणि केबल्सच्या मदतीने चढाई करावी लागते.आयॉन ॲडव्हेंचर रिसॉर्ट, आइसलॅंडहे रिसोर्ट पेरूमधल्या सेक्रेड व्हॅलीमध्ये तेराशे फूट उंचीवर आहे. इथे जाण्यासाठी ‘व्हिया फेराता’ या मार्गाने, म्हणजे लोखंडी शिड्या आणि केबल्सच्या मदतीने चढाई करावी लागते..आयॉन ॲडव्हेंचर रिसॉर्ट, आइसलॅंडआइसलॅंडमधले हे रिसॉर्ट माउंट हेंगिल नावाच्या एका सक्रिय ज्वालामुखीजवळ आहे. इथे रात्रीच्यावेळी नॉर्दर्न लाइट्स बघण्यासाठी काचेच्या बाल्कनीची सोय आहे.रिसॉर्ट एव्हरेस्ट व्ह्यू, नेपाळ१३ हजार फुटांवरचे हे रिसॉर्ट जगातल्या सर्वात उंच रिसॉर्ट्सपैकी एक आहे. इथून महाकाय एव्हरेस्टचे नेत्रदीपक दृश्य दिसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.