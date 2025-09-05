Premium|Historical Ganesha: गणपती गडद; सह्याद्रीच्या कुशीत लपलेलं भक्तीचं आणि इतिहासाचं रत्न

लयनकथा । अमोघ वैद्यगणपती गडद हा सात लेण्यांचा एक समूह असून, त्यामधलं मध्यवर्ती लेणं विशेष महत्त्वाचं आहे. तिथं शांतता आणि भक्ती यांचं दर्शन घडवणारी मनोहर गणेशमूर्ती विराजमान आहे. या मूर्तीच्या आजूबाजूला गावकऱ्यांनी भक्तीभावानं अनेक गणेशप्रतिमा उभारल्या आहेत. सभामंडपाच्या खांबांवर अतिशय सुशोभित कलाकृती दिसतात. भाद्रपद महिन्यात वातावरणात प्रसन्नता दरवळते. प्रत्येक हृदयात, प्रत्येक घरात एक आगळंवेगळं समाधान डोकावतं, कारण नकळत प्रत्येकाच्या ओठांवर अवचित प्रकटतो तो मंगल नामोच्चार - गणपती बाप्पा मोरया! गावागावांत सजलेले मंडप, रंगीबेरंगी देखावे, घरोघरी गंध-धुपांचा सुवास, ढोल-ताशांचा गजर, मोदकांचा गोडवा आणि आरतीच्या पारंपरिक स्वरांची माधुर्यगंगा हे सर्वकाही जणू एका अदृश्य धाग्यात गुंफलं जातं. संपूर्ण महाराष्ट्र भक्ती, आनंद व ऐक्याच्या रंगांत न्हाऊन निघतो.गणपती म्हणजे केवळ विघ्नहर्ताच नव्हे, तर तो आहे बुद्धीचा अधिपती, कलेचा आश्रयदाता, आरंभाचा मंगलसूचक. संकटात मार्ग दाखवणारा, साधकाला जणू आपल्या मोठ्या सोंडेनं योग्य दिशेला वळवणारा देव. म्हणूनच या उत्सवाचा चैतन्यस्पर्श डोळ्यांत पाणी आणतो, हृदयात कृतज्ञतेची उमाळी निर्माण करतो. टिळकांनी या उत्सवाला दिलेलं समाजजागृतीचं भान आजही आपल्या शहरा-गावातील उत्सवी वातावरणात जाणवतं. .बाप्पाच्या उत्सवाच्या या गजरापलीकडे, त्याच्याच नावानं ओळखलं जाणारं आणखी एक स्थान आहे - गणपती गडद. हे ठिकाण केवळ श्रद्धेचंच केंद्र नाही, तर अनेक वर्षांचा इतिहास, शिल्पकलेतील अद्वितीयता आणि पूर्वजांनी दिलेल्या दूरदर्शी संदेशांनी समृद्ध आहे. महाराष्ट्राच्या भूमीत असंख्य संस्कृतींचा वारसा विखुरलेला आहे. सह्याद्रीच्या या अभेद्य रांगांनी राज्याला दोन भागांत विभागलं. एक कोकण, दुसरा देश. समुद्रकाठचा कोकण आणि पठाराचा देश जोडणारे घाटमार्ग जणू जीवनरेषा ठरले. या वाटेवरून व्यापारी, साधू, प्रवासी, कारवाने यांची सतत आवकजावक सुरू राहिली. पण त्या थकलेल्या प्रवाशांना आसरा द्यावा, निवारा मिळावा म्हणूनच डोंगरपोटात असंख्य लेण्या खोदल्या गेल्या.आज आपण अजिंठा, वेरूळ, कार्ले, भाजे, बेडसे या नावांनी प्रसिद्ध असलेल्या लेण्यांना सहज ओळखतो, पण सह्याद्रीच्या आडवाटा अजूनही सावलीत लपवून ठेवल्यासारख्या काही गूढ लेण्यांची जपणूक करत आहेत. त्या उपेक्षित लेण्या म्हणजे जणू इतिहासाचे गूढ ग्रंथच! मूकपणे शतकानुशतकं त्या आपल्या अभ्यासाची, आपल्या नजरेची वाट पाहत बसल्या आहेत.याच आडवाटेवरचं एक रत्न म्हणजे गणपती गडद. गडद म्हणजे गोरखगडाला भेट देणारे बरेच भटके सह्याद्रीचं सौंदर्य अनुभवून समाधान मानतात, पण अगदी जवळच असलेल्या या विलक्षण लेण्या मात्र अजूनही उपेक्षित आहेत. गणपती गडदची सफर नुसत्या फिरस्तीसाठी नाही, तर एका अनुभवासाठी ठरवावी! त्यासाठी साधारण दीड-दोन दिवसांचा अवधी काढलाच पाहिजे. या प्रवासासाठी स्वतःचं वाहन असेल, तर आनंद अधिकच द्विगुणित होतो. पुण्याहून जुन्नरमार्गे निघालो की वाटेतच इतिहास आपल्यासमोर उभा असतो. शिवनेरीचा डौलदार किल्ला नजरेत भरण्याआधीच मनात भावस्पृहेला सूर लागतो. पुढे निघाल्यावर माळशेज घाटाचा मार्ग धरावा लागतो. त्या घाटातून प्रवास सुरू झाला, की कधी एकेक हिरवीगार टेकाडं, तर कधी दगडांच्या भिंतीसारखे उभे ठाकलेले कडे असा सतत बदलणारा निसर्ग आपल्या डोळ्यांसमोर उलगडत राहतो. .या वाटेवरच राजबिंडा हडसर किल्ला आपल्या स्वागताला उभा असतो. काळाच्या ओघात त्यानं किती पावसाळे, किती मावळे, किती संग्राम पाहिले असतील, असं वाटतं. त्याचा डौल न्याहाळून पुढे निघाल्यावर, माळशेज घाटाच्या मध्यभागी अचानक समोर उभा ठाकतो तो हरिश्चंद्रगडाचा कोकणकडा! त्याचं ते प्रचंड रौद्ररूप जणू निसर्गाचा आविष्कारच भासतो. त्याच वेळी मोरोशीजवळचा भैरवगड मात्र आपल्याला खुणावत असतो, जणू भटक्याला सांगत असतो, ‘ये, हिंमत असेल तर माझा उभा कडा चढून दाखव!’माळशेज घाटाच्या उताराला लागताक्षणीच सह्याद्रीची अद्वितीय रूपं आपल्याला हाक मारू लागतात. सह्याद्रीचं रौद्र आणि मनमोहक सौंदर्य डोळ्यांत साठतं. डावीकडे नाणेघाटातील नानाचा अंगठा जणू कोकण-देशाच्या वाटसरूंवर लक्ष ठेवत उभा आहे. तर त्याच्या शेजारी जीवधन किल्ल्याचा भव्य वांदरलिंगी सुळका आकाशालाच गवसणी घालतो. गाडी जसजशी घाट उतरत जाते, तसतसं दूरवर दृष्टिक्षेपात येतं ते सडसडीत सरळ रेषेत उभं ठाकलेलं धाकोबाचं मनमोहक गिरिशिखर. सह्याद्रीतलं हे उंच, आव्हानात्मक शिखर पाहताना मनात साहसाची ठिणगी पेटल्याशिवाय राहत नाही. अशा थरारक दर्शनांचा अनुभव घेत घेत आपण ठाणे जिल्ह्यात प्रवेश करतो. वाटेत धसई धरणाच्या शांत जलाशयाच्या सोबतीनं प्रवासाची गती थोडी मंदावते; क्षणभर पाणी, आभाळ आणि सह्याद्री यांचा संगम डोळ्यांत भरतो, पण पुढे चालताच पुन्हा आपल्याला पर्वतरांगा जागोजागी खुणावू लागतात. दूरवर दिसतात गोरखगड आणि मच्छिंद्रगड उभे ठाकलेले, जणू स्वागतासाठी उभे असलेले दोन जुळे द्वाररक्षक! अशा मजल-दरमजल प्रवासानंतर आपण येतो सोनावळे गावात. गणपती गडदच्या या मोहक लेण्यांचा पायथा असलेल्या छोट्याशा खेड्यात. इथून पुढे सुरू होतो एक अविस्मरणीय पायी प्रवास. सोनावळे गावातून सुरू होणाऱ्या प्रवासात मनाला एक वेगळाच आनंद मिळतो. कोकणाचा गंध, हिरव्या शेतांची शोभा आणि सहज चालताना जाणवणारा थंडावा जणू आपल्या भक्तिरसाला भरवीत जातो. भाद्रपद महिन्यात संपूर्ण महाराष्ट्र गणपती बाप्पाच्या उत्सवात रमलेला असतो; त्या उत्साहाच्या आणि भक्तीच्या वातावरणात ही सफर एका अंतर्मुख होण्याच्या शुभसंधीसारखी वाटते.वाटेत लागणारा लहानसा डोंगर आणि सह्याद्रीच्या कुशीतून दिसणारं शांत कोकण आणि घाट यांचा संगम आपल्या मनाला एकहिताची भावना देतो. चढाई सुरू झाल्यावर हवेतील थंडावा, पावलांतून जाणारा धरतीचा स्पर्श आणि उंचावत जाणाऱ्या पर्वतरांगा आपल्याला सतत पुढे नेतात. कोकणातल्या या नयनरम्य वाटेवरून पुढे जाते भक्ती आणि साहसाची वाटचाल. गणपती उत्सवाच्या दीपप्रज्वलनासारखंच या चढाईतलं प्रयत्नांचं फळ म्हणजे गणपती गडदची पहिली झलक. डोंगराच्या कातळात कोरलेल्या प्राचीन लेण्या आणि डोंगराच्या मुखावरून उमटणारी प्रकाशमान आणि नाजूक शिल्पं आपल्याला थक्क करतात; जणू या ठिकाणानं आपल्या आयुष्यातल्या स्थैर्याचा, भक्तीचा आणि संस्कृतीचा प्रकाश पुन्हा एकदा जागवला आहे. गणेशोत्सव जसा एकतेचा, आनंदाचा आणि नवीन सुरुवात करणाऱ्या उमेदीचा सण आहे, तसाच हा प्रवासही आपल्याला इतिहास, निसर्ग आणि श्रद्धेच्या संगमामध्ये गुंतवून ठेवतो. या अनुभवातून मनाला नवी ऊर्जा मिळते, जोश मिळतो आणि अंतर्मनातल्या गणपतीची उपस्थिती अधिक जवळून जाणवते.अशी दोन ते अडीच तासांची प्रवासमय भटकंती पार करून आपण शेवटी गणपती गडदच्या प्राचीन लेण्यांच्या खेपवाटेवर पोहोचतो. थोडावेळ त्या शांत आणि निळ्याशार सह्याद्रीच्या कुशीत गुंतून, समृद्ध निसर्गदृश्याचा आणि नीरवतेचा आस्वाद घेतल्यानंतर लेण्यांच्या कातळात हळुवार पाऊल टाकतो.गणपती गडद हा सात लेण्यांचा एक समूह असून, त्यामधलं मध्यवर्ती लेणं विशेष महत्त्वाचं आहे. तिथं शांतता आणि भक्ती यांचं दर्शन घडवणारी मनोहर गणेशमूर्ती विराजमान आहे. या मूर्तीच्या आजूबाजूला गावकऱ्यांनी भक्तीभावानं अनेक गणेशप्रतिमा उभारल्या आहेत. सभामंडपाच्या खांबांवर अतिशय सुशोभित कलाकृती दिसतात. त्यावर भरवाहक यक्ष किंवा कीचक आहेत, जे नुसत्या खांबांना नाही, तर संपूर्ण लेण्याला लीलया तोलून धरताहेत की काय, असं वाटतं. एका अत्यंत वेगळ्या आणि लक्षवेधी यक्षशिल्पाचा उल्लेख विशेष लक्षात येतो, ज्यामध्ये यक्षानं स्वतःचं लिंग आपल्या तोंडात धरलेलं आहे. हे शिल्प केवळ कलात्मकतेचा नमुना नाही, तर त्यातून एक भावनात्मक आणि तात्त्विक संदेशही दिला जातो. या शिल्पाचा अर्थ असा सांगितला जातो, की यक्ष आपल्या कामभावनेवर ताबा मिळवण्याचा संदेश देत आहे. जशा मानवी मनातल्या वासनेला नियंत्रित करणं आवश्यक असतं, तशाच प्रकारे जीवनातील आवेग आणि कामुकतेवर संयम ठेवणंही गरजेचं आहे असा संकेत या शिल्पातून मिळतो. खांबांवरील सुरसुंदरी मोहून टाकतात. एवढंच नाही, तर या मंदिराची 'ब्रॅंड ॲम्बेसेडर' असलेली महिषासुरमर्दिनीची मूर्ती तर दगडात स्थिर कोरलेली असूनही वेगवान आणि क्रियाशील वाटते.या लेण्यांमध्ये मुक्काम करता येतो. इतिहासाचा आणि निसर्गाचा अद्वितीय संगम अनुभवता येतो. इथं सूर्यमालेच्या सावल्या खेळताना धबधब्याचा थंडगार गजर आणि निकटच असलेला बारमाही पाणी असलेलं टाकंही भेटतं, ज्यामुळे हे ठिकाण विकट ऋतूंतही उत्साही आणि ताजंतवानं वाटतं. पूर्वीच्या काळी या सातही लेण्यांचा उपयोग व्य 