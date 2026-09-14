Premium|Ganesh Chaturthi 2026 : गणेशोत्सवातील २१ पत्री; निसर्गज्ञान, औषधी परंपरा आणि तिथींचे गणित सांगणारी परंपरा

डॉ. अमेय खरेआपल्या पूर्वजांनी निसर्गाचे ज्ञान केवळ पुस्तकांत बंद करून ठेवले नाही, तर ते सण, पूजा, प्रथा आणि दैनंदिन जीवनात मिसळून पुढच्या पिढीकडे दिले. गणपतीला अर्पण केल्या जाणाऱ्या २१ पत्रींची परंपरा त्याचेच एक सुंदर उदाहरण आहे. पावसाळ्यात आसपास दिसणाऱ्या विविध वनस्पतींची ओळख एका पूजेच्या माध्यमातून पिढ्यान्पिढ्या जपली जात आहे.दरवर्षी हरितालिका झाल्यावर दुसऱ्या दिवशी गणपती येतो, अशी आपली सवय. मग यंदा काय झाले? यावर्षी हरितालिका तृतीया आणि गणेश चतुर्थी एकाच दिवशी आल्या. १४ सप्टेंबरला दोन्ही सण एकत्र येण्यामागे तिथींचे गणित आहे. दाते पंचांगानुसार, हरितालिका तृतीया आणि श्रीगणेश चतुर्थी एकाच दिवशी येत असून तृतीयेची समाप्ती सकाळी लवकर होत आहे. यासाठी तारीख आणि तिथी यांच्यातला फरक समजून घ्यावा लागतो. आपली तारीख दिनदर्शिकेनुसार ठरते, तर तिथी सूर्य आणि चंद्र यांच्या परस्पर स्थितीवर आधारित असते. त्यामुळे आपल्या घड्याळात रात्री १२ वाजल्यानंतर कॅलेंडरवरचा दिवस बदलला तरी तिथी तेव्हा बदलत नाही. एखादी तिथी एका तारखेला सुरू होऊन पुढच्या तारखेपर्यंत जाऊ शकते. यंदा १४ सप्टेंबरला सकाळपर्यंत तृतीया असून त्यानंतर चतुर्थी सुरू होते. त्यामुळे एकाच तारखेला आधी तृतीया आणि नंतर चतुर्थी असा क्रम येतो. .Premium|Konkan Rural Development : कोकणच्या मातीतील प्रेरणादायी यशोगाथा....मग गणपतीची पूजा कधी करायची? असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. येथे तिथीचा क्रम आणि पूजेचा ग्राह्य कालखंड हे दोन वेगळे मुद्दे आहेत. तृतीया सकाळी संपत असली, तरी दाते पंचांगानुसार गणेश चतुर्थीच्या दिवशी सूर्योदयापासून मध्यान्हकाळापर्यंत गणेशपूजा करता येणार आहे. त्यामुळे पूजा एखाद्या क्षणाच्या मुहूर्तापुरती मर्यादित असल्याचे समजू नये. या कालखंडात आपल्या घरातील परंपरेनुसार गणपतीची स्थापना आणि प्राणप्रतिष्ठा करता येते. व्रताची पद्धत किंवा काही कुळाचार वेगळे असल्यास गुरुजींचे मार्गदर्शन घेणे योग्य ठरेल.तिथीमधील बदल समजून घेतला की गणपतीच्या पूजेकडे वळता येते. पूर्वीपासूनच गणपतीची पूजा केवळ मूर्ती, फुले आणि नैवेद्यापुरती मर्यादित नव्हती. तिच्याशी निसर्गाचे सुंदर नाते जोडलेले आहे. गणपतीच्या पूजेसाठी महत्त्वाची मानली जाणारी पत्री म्हणजे निसर्गाची एक सुंदर परंपराच.पत्री म्हणून अर्पण केली जाणारी २१ पाने नेमकी कोणती? प्रत्येक पत्रीसोबत गणपतीच्या वेगळ्या नावाचे उच्चारण का केले जाते? आणि या परंपरेत आपल्या पूर्वजांनी कोणते निसर्गज्ञान जपून ठेवले आहे? हे जाणून घेऊ या..पत्री\tपूजेत वापरलेले नाव\tअर्पण करताना घेतले जाणारे गणपतीचे नावमोगरा\tमालतीपत्रम्\tसुमुखाय नमःमाका\tभृंगराजपत्रम्\tगणाधिपाय नमःबेलाचे पान\tबिल्वपत्रम्\tउमापुत्राय नमःपांढऱ्या दुर्वा\tश्वेतदूर्वापत्रम्\tगजाननाय नमःबोरी\tबदरीपत्रम्\tलंबोदराय नमःधोतरा\tधत्तूरपत्रम्\tहरसूनवे नमःतुळस\tतुलसीपत्रम्\tगजकर्णिकाय नमःशमी\tशमीपत्रम्\tवक्रतुण्डाय नमःआघाडा\tअपामार्गपत्रम्\tगुहाग्रजाय नमःडोरली\tबृहतीपत्रम्\tएकदंताय नमःकण्हेर\tकरवीरपत्रम्\tविकटाय नमःरुई\tअर्कपत्रम् \tकपिलाय नमःअर्जुनसादडा\tअर्जुनपत्रम्\tगजदंताय नमःविष्णुक्रांता\tविष्णुक्रांतापत्रम्\tविघ्नराजाय नमःडाळिंब\tदाडिमपत्रम्\tबटवे नमःदेवदार\tदेवदारुपत्रम्\tसुराग्रजाय नमःपांढरा मरवा\tमरुपत्रम्\tभालचंद्राय नमःपिंपळ\tअश्वत्थपत्रम्\tहेरंबाय नमःजाई\t जातीपत्रम्\tचतुर्भुजाय नमःकेवडा\tकेतकीपत्रम्\tविनायकाय नमःअगस्ती\tअगस्तिपत्रम्\tसर्वेश्वराय नमः पत्रींच्या यादीत दडलेलं वैविध्यतक्त्याकडे पाहिल्यावर एक प्रश्न सहज पडतो. आपल्या गणपतीच्या पूजेत इतक्या वेगवेगळ्या वनस्पती आल्या तरी कशा? ही फक्त फुलझाडांची, मोठ्या झाडांची किंवा केवळ औषधी वनस्पतींची यादी अजिबात नाही. मोगरा, जाई आणि केवडा यांसारख्या सुगंधी वनस्पती यात आहेत. बेल, पिंपळ, अर्जुनसादडा आणि देवदार यांसारखी झाडे आहेत. शमी, आघाडा, डोरली, रुई आणि विष्णुक्रांता यांसारख्या वनस्पतीही आहेत. म्हणजेच २१ पत्रींच्या या छोट्याशा यादीत निसर्गातील वेगवेगळे प्रकार एकत्र आलेले दिसतात. ही विविधता केवळ नजरेला सुखावण्यासाठी नक्कीच नाही. प्रत्येक पत्रीसोबत गणपतीचे एक विशिष्ट नाव जोडलेले आहे. म्हणजे २१ पत्री अर्पण करणे ही केवळ एक औपचारिक कृती राहत नाही. एकेका पानासोबत एकेका नावाचे स्मरण आणि गणपतीच्या एका रूपाचा विचार जोडला जातो. पूजा पुढे सरकत असताना एकीकडे बाप्पाच्या नामरूपांचे स्मरण होते आणि दुसरीकडे वेगवेगळ्या वनस्पती आपल्या पूजेचा भाग होतात. यातून निसर्ग आणि धार्मिक परंपरा यांच्यातील एक जुने नाते दिसते. निसर्ग वेगळा आणि पूजा वेगळी, अशी विभागणी न करता आसपासच्या वनस्पतींनाच पूजेचा भाग करण्याची ही पद्धत आहे..Premium|Social Service Gone Wrong : पत्रास कारण की....पूजेपासून पारंपरिक वैद्यकशास्त्रातील उपयोगांपर्यंतया पत्रींकडे पाहण्याचा आणखी एक दृष्टिकोन आहे, तो म्हणजे त्यांचा पारंपरिक औषधींशी जोडला गेलेला संबंध. यातील अनेक वनस्पतींचा उल्लेख निसर्गौषधींमध्ये आढळतो. पारंपरिक उपचारांमध्ये माका म्हणजे भृंगराज केसांच्या आरोग्यासाठी वापरला जातो. बेलाचा संबंध पचनाशी आहे. अर्जुनाचा उपयोग हृदयाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचा असतो. शमी, आघाडा, डोरली आणि विष्णुक्रांता यांचेही विविध उपयोग सांगितले आहेत. याच यादीत पिंपळ, डाळिंब, बोरी आणि केवडा यांसारख्या वनस्पतीही आहेत. त्यांच्या विविध भागांचा उपयोग पारंपरिक ज्ञानात वेगवेगळ्या कारणांसाठी केला गेला आहे. त्यामुळे २१ पत्रींकडे पाहताना आपल्या पूर्वजांना असलेले वनस्पतीविषयक ज्ञान धार्मिक कार्यांपर्यंत सीमित नव्हते, तर त्यांच्या गुणधर्मांचे आणि उपयोगांचेही ज्ञान त्यांना होते, हे लक्षात येते.मात्र येथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. एखाद्या पत्रीचा वैद्यकशास्त्राच्या दृष्टीने उपयोग माहिती आहे म्हणून कोणतीही पत्री स्वतःहून औषध म्हणून वापरू नये. धोतरा, कण्हेर आणि रुईसारख्या काही वनस्पती काळजीपूर्वक हाताळण्यासारख्या असतात. त्यांच्या औषधी उपयोगासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक असतो. या परंपरेचा महत्त्वाचा हेतू आपण स्वतःवर प्रयोग करणे हा नसून, वनस्पतींमागचे ज्ञान समजून घेणे हा आहे.आजच्या शहरी जीवनशैलीच्या दृष्टीने हा विषय आणखी महत्त्वाचा वाटतो. पूर्वी झाडे, पाने आणि फुले दैनंदिन जीवनाचा भाग होती. घरातील मोठ्यांसोबत शेतात, अंगणात किंवा रस्त्याच्या कडेला फिरताना मुलांना अनेक वनस्पतींची नावे सहज कळायची. झाड पाहून त्याचे नाव ओळखणे हेसुद्धा एक प्रकारचे ज्ञानार्जन मानले जाई. आज परिस्थिती काहीशी वेगळी आहे. अनेक मुलांना एखादे झाड दिसते, पण त्याचे नाव माहीत नसते. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने झाडाचा फोटो काढून त्याची ओळख शोधणे सोपे झाले आहे, पण प्रत्यक्ष झाडाशी असलेली ओळख, जिव्हाळा मात्र कमी होत चालला आहे. ही दरी बुजवण्यासाठी गणेशोत्सवातील पत्रीचा वापर करता येऊ शकतो. यंदा पत्री आणताना मुलांना फक्त ‘पत्री म्हणजे २१ प्रकारची पाने’ असे सांगण्याऐवजी प्रत्येकाचे नाव, त्याचा वापर समजवून सांगता येईल. एखादे पान हातात घेऊन त्याचे निरीक्षण करायला शिकवता येईल. शक्य असेल तर त्या वनस्पतीचे रोप घरी आणता येईल. ‘ही शमी’, ‘हा पिंपळ’, ‘ही रुई’ असे सांगताना त्यामागची एखादी छोटीशी कथाही सांगता येईल. यानिमित्ताने आपण स्वतःलाही एक प्रश्न विचारू शकतो, की निसर्गातील बारकावे न्याहाळण्याची ही साधी पद्धत आपण नकळत विसरत तर नाही ना? असे केल्यावर मग पूजा फक्त धार्मिक राहणार नाही, ती शिकण्याची, शिकवण्याची, निसर्गाच्याही परंपरा जपण्याची एक सुंदर संधी होऊन जाईल..आपल्या पूर्वजांनी निसर्गाचे ज्ञान केवळ पुस्तकांत बंद करून ठेवले नाही, तर ते सण, पूजा, प्रथा आणि दैनंदिन जीवनात मिसळून पुढच्या पिढीकडे दिले. गणपतीला अर्पण केल्या जाणाऱ्या २१ पत्रींची परंपरा त्याचेच एक सुंदर उदाहरण आहे. पावसाळ्यात आसपास दिसणाऱ्या विविध वनस्पतींची ओळख एका पूजेच्या माध्यमातून पिढ्यान्पिढ्या जपली जात आहे.यंदाच्या गणेशोत्सवात पत्रीशी मैत्री करू या. २१ पत्री अर्पण करताना त्यांची नावे, त्यांची ओळख लक्षात ठेवू या, पुढच्या पिढीला त्यांविषयी शिकवू या. बाप्पाला वाहिलेले पान काही दिवसांत सुकून जाईल, पण त्या पानाशी झालेली दोस्ती पुढेही लक्षात राहील. पुढच्या वर्षी पत्री आणायला जाताना घरातील लहान मूल म्हणेल, ‘बाबा, हे शमीचे पान ना!’ आणि त्या एका वाक्यात एक परंपरा पुढे गेलेली असेल.लेखक पुणेस्थित सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये असिस्टंट प्रोफेसर असून पौरोहित्य करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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