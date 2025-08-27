Premium|Ganpati Makhar: स्मार्ट जनरेशनचा इको फ्रेंडली बाप्पा: सजावटीत नवा ट्रेंड

स्नेहल बाकरेगौरायांचं रूप खुलून दिसावं म्हणून गौरायांना सौभाग्यालंकारांनी, आभूषणांनी व वस्त्रप्रावरणांनी सजवलं जातं. त्यांच्यासमोर विविध खाद्यपदार्थांची आरास मांडली जाते. घरोघरी हळदीकुंकवाच्या कार्यक्रमांतून आनंदाची लयलूट केली जाते. पण तीन दिवसांनी मात्र त्यांना निरोप देताना लेकीची पाठवणी करताना कसं काळीज जड होतं ना, अगदी तसंच गहिवरून येतं, डोळ्यात हलकेच पाणी तरळतं. पण मग बापाच्या आरतीमध्ये मन पुन्हा हरखून जातं.ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे आकार तो ब्रह्मा ऊकार तो विष्णू मकार महेश... असं संत तुकारामांनी गणपतीच्या स्वरूपाचं वर्णन केलं आहे. श्रावण संपता संपता शूर्पकर्ण, गजमुख, तुंदिलतनू, चतुर्भुज, पाशांकुश धारी, मूषकारूढ असणाऱ्या बाप्पाच्या आगमनाची आपल्या सर्वांना उत्सुकता लागते. गणपती हे भक्ती, शक्ती आणि कृपेचं प्रतीक आहे. काही दिवसांसाठी येणारा हा बाप्पा सगळं वातावरण मंगलमय करतो. विघ्नहर्त्या बाप्पानं आपलं आयुष्य ज्ञानानं व सुखानं भरून टाकावं म्हणून प्रत्येकजण त्याला आपापल्या परीनं प्रसन्न करण्यासाठी खास तयार करू लागतो. .बाप्पा यायच्या तीन-चार आठवडे आधीपासूनच सर्वत्र चैतन्याची लाट उसळते. गणपतीचा रेखीव पाट, त्याची वस्त्रं, उपरणं, मुकुट, रंगीबेरंगी हार, अलंकार, सोन्या-चांदीच्या वस्तू, लाइटच्या व फुलांच्या माळा, दुर्वा, पत्री, रांगोळ्या, तोरण, मखर, विविध प्रकारचे खिरापतीचे पदार्थ, माइक, स्पीकर अशा एक ना अनेक वस्तूंनी बाजारपेठ सजते. गल्लोगल्ली, चौकाचौकांत श्रीगणेशाच्या मूर्तींचे स्टॉल उभे राहतात. छोट्याशा बालगणेशापासून ते दहा दहा फुटापर्यंतच्या महाकाय गणेशाच्या सुबक मूर्ती विक्रीसाठी मांडल्या जातात. कधी शंकर-पार्वतीसोबतचा बालगणेश, कधी रिद्धी-सिद्धीसोबतचा श्रीगणेश, कधी नृत्य करणारा, कधी वीणा अथवा सतार वाजवणारा, कधी पंचानन किंवा षडानन, कधी चतुर्भुज किंवा दशभूज, कधी मयुरेश्वर तर कधी हंसारुढ... विविध प्रकारच्या कल्पनांनी घडवलेल्या श्रींच्या रेखीव मूर्ती साऱ्यांचं लक्ष वेधून घेतात.घरातल्या लडिवाळांना तर हा बाप्पा त्यांचा सखाच वाटतो. तो आपल्या घरी येणार म्हटल्यावर अगदी त्यांची धामधूम असते. आजी-आजोबा, आई-बाबांसोबत हे बालचमू अगदी उत्साहानं त्याच्या स्वागताची तयारी करत असतात. प्रत्येकवेळी बाप्पाला खूश करण्यासाठी काहीतरी नवीन करण्याकडे त्यांचा कल असतो. लाडका बाप्पा घरी येणार म्हटल्यावर जय्यत तयारी करायलाच हवी ना! त्याच्यासमोर आपली कला सादर करण्याची संधी चुकवून कशी चालेल? मग घरातल्या थोरामोठ्यांपासून ते लहान मुलांपर्यंत प्रत्येकजण अगदी कंबर कसून कामाला लागतो.आता सध्या थर्माकोलवर बंदी आहे म्हणून, नाहीतर लहानपणी मी आणि माझा दादा बाहेरून थर्माकोलच्या शीट्स घरी आणून त्यावर कोरीव नक्षीकाम करून गणपतीचं मखर घरीच तयार करायचो. दादा मोठा असल्यामुळे थर्माकोल आणून तो योग्य त्या आकारात कापायचं काम त्याचं असायचं आणि ते झालं की रंगीबेरंगी चमकीनं बाप्पाचं मंदिर सजवण्याची आणि त्यानंतर पसारा आवरण्याची जबाबदारी माझी असायची. .आता बाजारात लाकडाची, पुठ्ठ्याची, ॲक्रेलिकची, लाइटची बारीक किनार असणारी अशा अनेक प्रकारची सुंदर सुंदर तयार मखरं मिळतात. सध्या तर हव्या त्या आकारातलं, न रंगवलेल्या प्लायवूडचं मखरही मिळते. ते घरी आणून आपल्याला हव्या त्या रंगात रंगवलं की झालं.आता फक्त मंडळाच्या गणपतीसाठीच, नव्हे तर घराघरातल्या बाप्पाच्या सजावटीसाठीदेखील खास बाहेरनं माणसं बोलवता येतात. तसंही बाप्पाच्या विसर्जनानंतर केलेली सजावट उचलून कुठेतरी माळ्यावर किंवा स्टोअर रूममध्ये ठेवावी लागते. वर्षभर ती तिथेच पडून राहणार आणि पुढच्या वर्षी काहीतरी नवीन करायचं म्हटलं की मागच्या वर्षीचं सामान वाया जाणार. त्यापेक्षा हे बरं नाही का? सामानही त्यांचं असल्यामुळे ते नीट ठेवण्याची जबाबदारीही त्यांचीच असते आणि त्यात दरवर्षी आपल्याला हवी तशी सजावट करण्याची मुभादेखील मिळते.आजकालच्या स्मार्ट जनरेशनचा बाप्पाही आता ‘स्मार्ट’ म्हणजे इको फ्रेंडली झालाय. आजकाल लोकांचा प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसपेक्षा शाडूच्या मूर्ती घेण्याकडे जास्त कल दिसून येतो. सध्या तर मूर्तीलाही पर्सनल टच देण्यास जास्त पसंती दिली जाते. म्हणजे बाप्पाची मूर्ती यजमान स्वतःच घडवतात. मग त्यासाठी ठिकठिकाणी दोन-तीन आठवडे आधीपासूनच ‘इको फ्रेंडली गणेशा आयडॉल मेकिंग’चे क्लासेसही घेतले जातात. अगदी शाळेतही एखादा दिवस हा उपक्रम आवर्जून राबवला जातो. मग इंटरनेटवरून बाप्पाचं मूर्तीमंत स्वरूप डोळ्यात साठवून चिमुरडी मुलं हौसेनं मातीच्या गोळ्यातून बाप्पा साकारतात. काही शाळांमध्ये तर याची स्पर्धाही असते म्हणे! काही बिल्डिंग्ज, सोसायट्यांमध्येही गणपती सजावट स्पर्धेचं आयोजन केलं जातं. महिला मंडळाला याचं विशेष कौतुक असल्यामुळे आपल्यातल्या प्रत्येक कलागुणांचा वापर करून त्या मनोभावे बाप्पाला व घराला सजवतात. त्यासाठी दाराला तोरण लावून रांगोळीचे सडे घातले जातात. काहीजण खऱ्या फुलापानांनी गणपतीची आरास करतात, तर काहीजण स्वतः कागदी फुलापानांच्या माळा तयार करतात. इतकंच नव्हे, काहीजण अगदी फळांची किंवा भाज्यांची आकर्षक रचना करूनही सजावट तयार करतात. तसंच पैठणी किंवा जुन्या साड्यांपासूनही बाप्पासाठी विविध शोभेच्या वस्तू तयार करतात. मला आठवतंय, मी लहान असताना आमच्या शेजारच्या लाड काकूंनी तर गणपती ही बुद्धीची देवता म्हणून गणपतीसमोर बऱ्याच वह्या-पुस्तकांची आरास मांडली होती आणि विसर्जनाच्या दिवशी खिरापत म्हणून ती सगळी वह्या-पुस्तकं गरजू विद्यार्थ्यांना वाटली होती. .Eco-friendly Ganpati: बाप्पांची मूर्ती बनवा स्वतःच्या हातांनी; इको-फ्रेंडली गणपतीसाठी तयारी सुरू करा आजपासून!.गणपती बाप्पा स्थानापन्न झाल्यावर पुढच्या काही दिवसांतच माहेरवाशिणी गौराया घरी येतात. आपापल्या घराण्याच्या परंपरेनुसार एक किंवा दोन, बसलेल्या, उभ्या, खड्यांच्या, कलशातल्या अशा विविध प्रकारच्या गौराया सोनपावलांच्या, सुख-समृद्धीच्या पावलांनी माहेरचा पाहुणचार घ्यायला येतात. गौरायांचं रूप खुलून दिसावं म्हणून त्यांना सौभाग्यालंकारांनी, आभूषणांनी व वस्त्रप्रावरणांनी सजवलं जातं. त्यांच्यासमोर विविध खाद्यपदार्थांची आरास मांडली जाते. घरोघरी हळदीकुंकवाच्या कार्यक्रमांतून आनंदाची लयलूट केली जाते. पण तीन दिवसांनी मात्र त्यांना निरोप देताना लेकीची पाठवणी करताना कसं काळीज जड होतं ना, अगदी तसंच गहिवरून येतं, डोळ्यात हलकेच पाणी तरळतं. पण मग बापाच्या आरतीमध्ये मन पुन्हा हरखून जातं.देशबांधवांनी एकत्र यावं म्हणून लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाला प्रोत्साहन दिलं. काळानुसार हळूहळू त्याचं स्वरूप आता बदलत चाललं आहे. गल्लोगल्ली आता विविध गणेशोत्सव मंडळांची स्थापना झाली आहे. त्यांचं स्वरूपही आता भव्यदिव्य झालं आहे. दरवर्षी ही मंडळं काहीतरी युनिक, भन्नाट, वेगळी अशी कल्पना घेऊन प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत मंडळाचा देखावा उभा करतात. त्यासाठी अनेक नकार पचवत, निःसंकोचपणे वर्गणी गोळा करण्याची या मूषकसेनेची तयारी असते. या दहा दिवसांत ही मंडळं देखाव्यासोबत विविध स्पर्धांचं आयोजन करतात. नृत्य, गायन, संगीत, कथाकथन, मुलांसाठी विविध खेळ असे अनेक उपक्रम उस्फूर्ततेनं राबवतात. .Pune Ganesh Festival 2025 : सकाळी सातलाच विसर्जन मिरवणुक; शहरातील ६० गणेश मंडळांकडून एकत्रित निर्णय जाहीर.गणेशोत्सवाच्या देखाव्यांमध्येही काळानुसार अनेक वैविध्यपूर्ण व नावीन्यपूर्ण प्रयोग झाले आहेत. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या आणि अशा अनेक मुद्द्यांवर समाज प्रबोधन करण्याच्या हेतूनं अनेक ठिकाणी नाट्यप्रयोग किंवा फलक लावून देखावे उभारले गेले. तसंच स्त्रीशक्तीचं प्रतीक असणाऱ्या सावित्रीबाई फुले, झाशीची राणी, सिंधुताई सपकाळ, किरण बेदी यांचे जीवनपटही त्यात सादर करण्यात आले. काही मंडळांनी गुजरातचं अक्षरधाम मंदिर, मदुराईचं मीनाक्षी मंदिर, कोणार्कचं सूर्यमंदिर, अयोध्येचं राम मंदिर, काशी विश्वनाथ अशा अनेक मंदिरांच्या प्रतिकृती उभारल्या. ते गणेशोत्सवाचे खास आकर्षण ठरले. हल्ली रामायण, महाभारतातल्या पौराणिक कथांसोबतच छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, जनरल सॅम माणेकशॉ यांसारख्या अनेक थोर पुरुषांच्या संघर्षाच्या कहाण्याही पाहायला मिळतात. संतवचनांनाही देखाव्यांमार्फत उजाळा दिला जातो. चांद्रयान ३, मंगलयान यांसारख्या मोहिमांचा पुन्हा नव्यानं आढावा घेतला जातो.बाप्पाला निरोपही फार उत्साहानं दिला जातो. ढोल, ताशा, लेझीम अशा पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात नियोजनबद्ध मिरवणुकीनंतर गणेशोत्सवाची सांगता होते. सदरा, पायजमा, फेटा, नऊवारी व नाकात नथ अशी पारंपरिक वेशभूषा करून नटूनथटून अनेक कलावंत तलवारबाजी, शंखनाद अशा विविध कलांचं सादरीकरण करून बुद्धिदात्या गणपती बाप्पाला मानवंदना देतात. सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, पर्यावरणीय मुद्द्यांवर आणि महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, सिनेमा, साहित्य अशा अनेक विषयांवर आधारित देखावे सादर करून गणेशोत्सव अधिक प्रभावी आणि अर्थपूर्ण केला जातो.(स्नेहल बाकरे पुणेस्थित लेखिका, कवयित्री व स्क्रीन रायटर्स असोसिएशनच्या सदस्या आहेत.)----------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.