साप्ताहिक

Premium|Ganesh Love : रे गणुल्या...

Ganesh Chaturthi : गणुल्याचा हा उत्सव मूर्तीपेक्षा भावनेचा, परंपरेपेक्षा नात्याचा आणि बाह्य थाटापेक्षा अंतर्मनातल्या श्रद्धेचा आहे.
Ganesh Love
Ganesh LoveSakal
साप्ताहिक टीम
Updated on

मधुरा लिमये

बाप्पा दिसत नसला तरी त्याचं अस्तित्व मात्र जाणवतं क्षणाक्षणाला. अगदी चराचरांत ते ओतप्रोत भरलंय, कुठल्या एका विशिष्ट रूपानं नाही तर विविध रूपांनी. खरं सांगू का? बाप्पाला कोणत्या व्याख्येत बसवताच येणार नाही. म्हणून तो फक्त आणि फक्त माझा ‘गणुल्याच’ आहे!

Loading content, please wait...
festival
Ganeshotsav
Ganesh Chaturthi 2025
symbolism of Ganesha
Personal reflections on spirituality

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com