Premium|Ganesh Love : रे गणुल्या...

मधुरा लिमयेबाप्पा दिसत नसला तरी त्याचं अस्तित्व मात्र जाणवतं क्षणाक्षणाला. अगदी चराचरांत ते ओतप्रोत भरलंय, कुठल्या एका विशिष्ट रूपानं नाही तर विविध रूपांनी. खरं सांगू का? बाप्पाला कोणत्या व्याख्येत बसवताच येणार नाही. म्हणून तो फक्त आणि फक्त माझा 'गणुल्याच' आहे!.कुणीतरी असं काहीसं म्हटलंय - 'तुझं प्रत्येक रूप तितकंच भुलवणारं, कधी हत्तीएवढं मोठं, तर कधी सुपारीतही सामवणारं'! काय गंमत आहे ना, दरवर्षी मोठमोठ्या गणेश मूर्तींची प्रतिष्ठापना होते, लाखोंच्या संख्येनं भाविक दर्शनालाही येतात; पण पेरभर सुपारीची गणपती म्हणून स्थापना केली, तरी त्या इच्छा पूर्ण होतातच की!मी लहान होते तेव्हा मलाही माझा वेगळा बाप्पा हवा होता, मी मातीपासून एक मूर्ती घडवलीसुद्धा होती. लहानग्या हातांनी तयार झालेल्या बाप्पाच्या त्या ओबडधोबड मूर्तीनं मला तोच आनंद दिला, जो बोलके डोळे, रेखीव सोंड, हातात मोदक असणाऱ्या सुबक मूर्ती देते. मग त्या लहानग्या वयात वाटलं बाप्पा म्हणजे निव्वळ आनंद!.बाप्पा घरी आल्यावर आई म्हणायची, 'बाप्पाला म्हणावं मला चांगली बुद्धी दे'! तेव्हा प्रश्न पडायचा, की बाप्पालाही त्याची आई ओरडत असेल का? खूप गोड खाऊ नकोस रे गणुल्या किंवा बाप्पालाही प्रोजेक्ट, गृहपाठ असं असेल का? आता वाटतं, कितीतरी चतुर्थ्या, गणेशोत्सव, मंगळवार बाप्पाकडे सतत आम्ही काही ना काही मागत असतो, मग बाप्पा कधी दमत नाही? कंटाळत नाही? तुझे पाय दुखले का रे गणुल्या, असंही तुला आम्ही म्हणत नाही! आम्ही मात्र, 'दमलो रे बाबा, म्हणता म्हणता झाले गणपती,' असं म्हणतो; पण तुझं काय रे बाप्पा?वय वाढत गेलं आणि हळूहळू त्या 'निढळावरी करऽऽऽ' म्हणण्यातली मजा कमी व्हायला लागली. पूर्वी हरतालिकेची पूजा, मग बाप्पा घरी आणायची लगबग, घरभर पसरणारा मोदकांचा घमघमाट, फराळाचा थाटमाट, वाद्यांच्या गजरातल्या आरत्या, सारंच फार फार भारी वाटायचं! आता भारी वाटत नाही असं नाही बरं का, पण तो छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये वाटणारा भलामोठा आनंद कमी होत चाललाय का? आरत्या, बाप्पा हे फक्त ट्रेंड फॉलो करण्यासाठी, स्टोरी टाकण्यासाठी मर्यादित झालंय का? सोशल मीडियाची क्रेझ कुठेतरी वाढत चालली आहे का? म्हणून छोट्या छोट्या गोष्टीतला आनंद कमी होतोय का? असंही वाटत राहतं कुठेतरी....खरंतर बाप्पाच आनंदाचा झरा आहे! बाप्पाच्या मूर्तीकडे पाहिलं की जाणवतं, बाप्पाचे डोळे अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींचं निरीक्षण करण्याची क्षमता सांगतात. बाप्पाचं मुख बुद्धीचं प्रतीक आहे, बाप्पाची सोंड दुःख सहज सोडून द्यावीत आणि ती समोरच्यालाही देऊ नयेत, आपल्याकडेही घेऊ नये म्हणून वळलेली आहे, असा त्याचा अर्थ असेल का? आजही कोकणातल्या गावांमध्ये गणेशोत्सव फार मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. गणपती विसर्जनाच्यावेळी 'पुनरागमनायच' असं म्हटलं जातं. मला असं नेहमी वाटतं, की ते फक्त त्या गणुल्यासाठी नसतं. शहराकडे जाणाऱ्या लेकरांनाही लवकर परत या असंही सांगणं असतं त्यात. गणेशोत्सव संपल्यावर गजबजलेली खेडी पुन्हा शांत होणार आणि म्हातारी माणसं परत डोळे लावून वाट बघत बसणार!मला हे हवंय असं म्हटलं, की ते लगेचच ते मिळतं हा माझा अनुभव! मनातलं सगळंच आधी बाप्पाला समजतं; कसं ते माहीत नाही. म्हणूनच बाप्पा माझा भ्राता आहे, माझा पिता आहे, मायेनं सगळं काही देणारी माझी माय आहे, सगळं काही हक्काने शेअर करू शकता येईल असा उत्तम सखा आहे, गुरू तर आहेच, अखंड मार्ग दाखवणारा ज्योतीचा प्रकाश आहे तो माझ्यासाठी. ते म्हणतात ना,.'निशीदिनी श्रमसी मम् हितार्थ तू किती तुज शीण देऊहृदयी वससी परी नच दिससी कैसे तुज पाहू ।।'बाप्पा दिसत नसला तरी त्याचं अस्तित्व मात्र जाणवतं क्षणाक्षणाला. अगदी चराचरांत ते ओतप्रोत भरलंय, कुठल्या एका विशिष्ट रूपानं नाही, तर विविध रूपांनी. खरं सांगू का? बाप्पाला कोणत्या व्याख्येत बसवताच येणार नाही. म्हणून तो फक्त आणि फक्त माझा 'गणुल्याच' आहे!(मधुरा लिमये कल्याणस्थित एमए संस्कृतच्या विद्यार्थिनी आहेत.)