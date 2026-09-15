Premium|Global Ganesha traditions : भारताबाहेरील गणेशपरंपरा; आशिया, युरोप व अमेरिकेतल्या विविध रूपांचा ऐतिहासिक मागोवा

श्रुती भागवतगणपती ही केवळ भारतापुरती मर्यादित असलेली देवता नाही. भारताबाहेरही अनेक देशांमध्ये प्राचीन काळापासून गणेशाच्या मूर्ती, शिल्पे आणि उपासनेचे संदर्भ आढळतात. गणेशाच्या विविध रूपांचा प्रवास नेपाळ, थायलंड, बाली, चीन, जपानपासून मेक्सिको, रोम, इराण आणि फ्रान्सपर्यंत पाहायला मिळतो. स्थानिक संस्कृतीनुसार बदललेली ही रूपे आणि त्यामागील इतिहास निश्चितच रंजक आहे. भारताबाहेरील गणेशपरंपरेचा हा वेध...नेपाळनेपाळमध्ये नृत्यगणपतीचा उल्लेख आढळतो. त्या उल्लेखानुसार तेथील नृत्यगणपती रक्तरंगाचा आहे. तो आपल्या मूषक वाहनावर उभा आहे. मूषकाच्या तोंडात चिंतामणी रत्न असून तो हिरव्या रंगाचा आहे. या नृत्यगणपतीला बारा हात आहेत आणि भारतातील द्वादशभुजांप्रमाणेच याही मूर्तीच्या हातात तंत्रमार्गाची चिन्हे व तशीच आयुधेही आहेत. फरक फक्त हातांमध्ये आहे. एका हातात मोदकाऐवजी चिंतामणी रत्न आहे. तंत्रमार्गी गणेशाच्या गळ्यात नररुंडमाला असते, त्याऐवजी या नृत्यगणपतीच्या गळ्यात आजानु चिंतामणिमाला आहे. गणेशाच्या उत्पत्तीविषयीची कोणतीच भारतीय कथा नेपाळी लोकांनी स्वीकारलेली नाही. शिव-पार्वतीचा पुत्र अशी त्याच्याविषयीची कल्पना नाही. त्यांच्या मते, गणेश स्वयंभू असून एका सूर्यकिरणात त्याचे दर्शन झाले, म्हणून त्याला ‘सूर्यविनायक’ असे नाव पडले आहे.दहाव्या शतकाच्या सुमारास नेपाळात भारताप्रमाणेच गणेशदेवता लोकप्रिय झाली होती आणि नेपाळी लोकांच्या देवतांमध्ये त्याला स्थान मिळालेले होते. नेपाळमध्ये भूर्जपत्रावर लिहिलेला एक ग्रंथ उपलब्ध झाला आहे, त्यात गणपतीचे एक लहानसे चित्र असून त्याच्या आवाहनाचा मंत्र दिला आहे.चंगुनारायण गावापासून तीन मैलावर शंकू नावाचे गाव आहे, त्या गावात सिद्धिविनायकाचे मंदिर आहे. त्याचप्रमाणे याच भागातील थानकोट या शहराच्या उत्तरेला एका लहानसा पर्वत आहे. तेथील मंदिरात गणपतीची मूर्ती असून विशेष म्हणजे गणपतीच्या शेजारी अष्टमातृकांच्या मूर्ती आहेत..म्यानमारम्यानमार, थायलंड व पश्चिम इंडोचायना भागात गणपतीच्या असंख्य लहान मूर्ती सापडल्या आहेत, आणि त्या हिंदू पद्धतीच्या दिसतात. त्यावरून भारतातून अंगवंग भागातील ठिकाणे तसेच देश ओलांडून तिकडे गेलेल्या हिंदू (वैदिक) धर्माच्या लोकांनी त्या स्वतःच्या उपासनेकरिता आणल्या असल्या पाहिजेत, असे अनुमान काढता येते.नदीमुखाजवळच्या प्रदेशात वसलेल्या व्यापारी जनसमुदायात गणेश हा विघ्नहर्ता म्हणून विशेष प्रिय होता, हे तेथे सापडलेल्या असंख्य लहान-लहान गणेशमूर्तींवरून दिसते. त्याला तेथे ‘महापियेन’ अशी संज्ञा होती. म्यानमारमधील गणेशमूर्ती कलेच्या दृष्टीने किंवा शिल्पकलेच्या दृष्टीने लक्ष वेधून घेण्यजोग्या आढळत नाहीत, असे म्हणतात.थायलंडपूर्वी श्याम किंवा सयाम म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या थायलंड देशाचे लोक मंगोलवंशीय आहेत; परंतु तिथे पूर्वी आर्यसंस्कृती होती आणि वैदिक धर्मच राजधर्म होता. आज ते लोक बौद्धधर्मी आहेत; परंतु आजही राज्याभिषेक व इतर काही धार्मिक कृत्ये वैदिक पद्धतीनेच केली जातात.येथे गणेशदेवता वैदिकांइतकीच बौद्धांनाही प्रिय आहे. गणेश देवतेच्या मूर्तीला बौद्ध मंदिराच्या गर्भागारात स्थान दिलेले नाही, देवळाच्या आवारात मात्र तिला स्थान आहे. अयूथिया हे त्या काळच्या राजधानीचे नाव होते. अयूथियामध्ये गणेशाच्या अनेक लहान मूर्ती पाहायला मिळतात. अयूथियन कारागिरांनी एक मूर्ती पाहून दुसरी मूर्ती केली असावी. आत्ताची राजधानी असलेल्या बँकॉक येथील हिंदू मंदिरात गणेशाची पंचरसी धातूची वैशिष्ट्यपूर्ण मूर्ती आहे.इंडोचायनाकंबोडिया, लाओस, उत्तर व दक्षिण व्हिएतनाम हे देश समाविष्ट असलेल्या इंडोचायना प्रदेशामध्ये शिलालेख मिळाले आहेत, ज्यात गणेशाचे नाव अनेक देवतांच्या यादीत आढळून येते किंवा शिवाचा अनुचर म्हणून त्याचा उल्लेख आढळतो. पहिल्या प्रकारातल्या गणेशाला ‘गणेश’ व दुसऱ्या प्रकारात ‘श्रीविनायक’ अशा संज्ञा दिलेल्या आढळतात. यावरून श्रीविनायक स्वरूपात गणपतीला विशेष महत्त्व दिले जात होते, असे दिसते.कंबोडियातील कोम्पोग थॉम प्रदेशात नवव्या शतकातील सापडलेल्या एका शिलालेखात एक दान ‘चंदनगिरीच्या गणेशा’ला दिल्याचा उल्लेख आहे; यावरून गणेश ही एक स्वतंत्र देवता मानली जात होती व स्थानिक लोक तिला मानत होते असे दिसते.व्हिएतनामधील हनोई येथील नॅशनल थायलंड लायब्ररीमधील जुन्या सयामी पोथीत गणेशाची सहा रेखाकृतींची चित्रे आहेत. त्यामध्ये गणेशाच्या हातातील वस्तूंमधून सयामी परंपरेतील गणेशाचे वेगळे रूप दिसते..बालीआठव्या शतकाच्या पूर्वी बाली बेटावर ब्रह्मा, विष्णू तसेच शिव, दुर्गा, विष्णू, सूर्य व गणेश या पंचायतनाची उपासना होत होती. विशेषतः आठव्या व नवव्या शतकात बालीत शैव संप्रदाय प्रभावी होता. केवळ नंदीचीच मंदिरे तेथे विपुल आहेत. त्यावरून शिव आणि पार्वती व गणेश यांची भक्ती बालीत मोठ्या प्रमाणात होत होती असे समजण्यास हरकत नाही. परंतु गणेशाच्या मूर्ती पुष्कळ मिळत असल्या, तरी केवळ गणेशाचीच उपासना संप्रदायाच्या स्वरूपात असावी असे मानण्याला ठोस पुरावा नाही.येथे गणेशाची मूर्ती उभ्या अवस्थेत असलेलीच बहुधा आढळते. जावाप्रमाणे बालीमध्ये गणेशाच्या मूर्ती नद्यांच्या उतारांच्या किंवा जोखमीच्या ठिकाणी आढळत नसल्या, तरी अशा उभ्या मूर्तींवरून तो अशुभगण विनाशक म्हणून पूजला जात असावा.तिजंडी येथे कोनाड्यात पुष्कळ मूर्ती आढळल्या आहेत आणि त्यांचे रूप भारतीय किंवा जावानीज रूपापेक्षा चिनीच अधिक दिसते, कारण प्राचीन काळी भारतीयांइतकीच चिनी लोकांची येथे वस्ती होती, त्यामुळे त्यांची छाप मूर्तींवर पडली असावी.बोर्निओबोर्निओ येथे मिळालेल्या बैठ्या गणेशमूर्ती तळवे जोडलेल्या, चतुर्भुज, सरळ लोंबणाऱ्या सोंडेच्या आहेत. एक गणेशमूर्ती कोम्बेंग येथील एका गुहेत मिळाली. हे अर्थात खडकात खोदलेले देऊळ नाही किंवा ही मूर्ती धार्मिक विधीकरिता उपयोगात आणलेली नाही. शत्रूंच्या हल्ल्यापासून बचावाकरिता गणेश, महाकाल, कार्तिकेय, लोकेश्वर, वज्रपाणी या मूर्ती दडवून ठेवण्यात आल्या असाव्यात असा अंदाज आहे. येथे सामाजिक स्वरूपात गणपतीची उपासना होते हा येथील विशेष होय.बोर्निओमध्ये वैदिक धर्म अस्तित्वात होता हे सिद्ध करणारा एक शिलालेख कोटेई येथे सापडला आहे. तो पाचव्या शतकातला आहे, त्यात वैदिक धार्मिक विधी ब्राह्मण पुरोहितांकडून करवून घेतल्याची नोंद आहे. तेव्हा कोम्बेग येथील लेण्यात मिळालेली गणेशमूर्ती मलाय द्वीपकल्पातील सर्वांत जुन्यांपैकी एक आहे असे समजले जाते..Premium|Tribal Culture Tourism : वारली लोकपरंपरेची विलोभनीय अनुभूती....श्रीलंकासिलोनमध्ये (आत्ताचे श्रीलंका) मिहिन्तले येथे कटक नावाचे एक चैत्य आहे. त्याच्या उत्खननाचे काम इ.स. १९३४-३५मध्ये झाले. हे चैत्य इ.स.पू. पहिल्या शतकाच्या अगोदर रचले गेले आहे. त्याच्या चार दिशांना वाहल्कड आहेत. सर्वच वाहल्कडांवर गणांच्या रांगाच्या रांगा खोदलेल्या आहेत. त्यातील कित्येक गण वाद्ये वाजवीत आहेत. एक गण नागाशी खेळत आहे. यात गजवदनी एक गण आहे. त्याच्या तोंडाला एक दात असून आयुधे स्पष्ट नाहीत; हा गण म्हणजे गणेशाच्या शिल्पाचे अगदी प्राचीन व मूळचे रूप असावे, असा संशोधकांचा तर्क आहे.राजधानी कोलंबोपासून १५० मैल अंतरावर कदरगाम या नावाने ओळखले जाणारे गाव आहे. तेथील सुब्रह्मण्यम् मंदिरात गणेशाचे स्वतंत्र स्थान असून तेथे आजही वैदिक पद्धतीने पूजाअर्चा चालते.चीनचिनी व जपानी लोकांना गणेशाची रूपे माहीत झालेली होती. एक रूप एका व्यक्तित्वाचे आहे व दुसरे दुहेरी व्यक्तित्वाचे आहे. पहिले रूप हे जवळजवळ सर्व बौद्ध देशातल्या रूपांसारखे म्हणजे गजाचे मुख, दोन हात आणि मांडी घातलेली असे आढळते. दुहेरी व्यक्तित्वाचे रूप हे चीन-जपानखेरीज बाहेर कोठेच न आढळणारे असे आहे. दोन गजमुखी देवता एकमेकांना कडकडून भेटत आहेत अशा प्रकारचे ते रूप आहे.चीनमध्ये गणेशाच्या फक्त दोनच प्राचीन प्रतिमा मिळतात. एक तुन-हाँग येथील लेण्यांच्या भिंतीवर कोरलेली आणि दुसरी कुंग-हिस्वेन येथील खडक फोडून तयार केलेल्या मंदिरातील शिलाप्रतिमा.भारतात गणेशमूर्ती अनेक देवतासमुदायांत आढळतात. उदाहरणार्थ, नवग्रह समुदाय किंवा सप्तमातृका समुदाय. पण चीनमध्ये भारताला ठाऊक नसलेल्या नवायतनात म्हणजे नऊ देवतांच्या समुदायात गणपती आढळतो. नाग, वायू, मोती, अग्नी, वृक्ष, पर्वत व मासे यांचा देवतासमूह व सिंह, पक्षी आणि हत्ती यांचा देवतासमूह असे ते नवायतनात समूह आहेत..जपानआठव्या शतकाच्या उत्तरार्धात चीनमध्ये हुईक्युओ नावाचा एक विलक्षण गूढवादी होऊन गेला. त्याने सिंहली पंडित अमोगवज्र यांचे शिष्यत्व पत्करून मंत्र-तंत्रांचा, ध्यान-धारणेचा, योगशास्त्राचा अभ्यास केला. त्यात गूढमंडलाचाही अभ्यास आला, ज्यात इतर देवतासमूहांबरोबर गणेशाचाही उल्लेख होता. या हुईक्युओचाच जपानी शिष्य कोबो दाइशी (कु-काई) याने जपानात क्युआन-शि-तिएनचा (म्हणजे कांगि तेनचा) संप्रदाय नेला. त्याने आपला शिंगोन पंथ काढला, त्याच्या गूढ तत्त्वप्रणालीत या कांगि तेनचा त्याने समावेश केला होता. दोन गजमुखी देवता एकमेकांच्या खांद्यावर माना टाकून एकमेकांना हातांनी विळखा घालून भेटतात, त्या दोघांच्या अंगावर पायघोळ झगे आहेत, अशी ती मूर्ती आहे. अशी मूर्ती दुसरीकडे कोठेही मिळत नाही.गणेशाच्या या स्वरूपाचे साम्य जपानातील ‘निओ’ या देवतेच्या स्वरूपाशी आहे. नि-ओ ही द्विव्यक्ती देवता जपानी देवळांच्या प्रवेशद्वारावर असे. कोबो दाइशीने बौद्ध धर्मग्रंथ जपानात नेले, त्याबरोबरच तंत्ररचनेत समाविष्ट झालेल्या गणेशालाही नेले असले पाहिजे. गणेशमूर्ती धातूची असावी, तिची लांबी २२ इंचांहून जास्त असू नये इत्यादी नियम त्याने घालून दिले होते, त्यावरून गणेशमूर्तीसंबंधी त्याला शास्त्रीय ज्ञान होते असे दिसते. विघ्नहर्ता म्हणून गणेशाची किंवा विनायकाची उपासना जपानात लोकप्रिय झालेली होती.बुद्ध धर्माच्या करंडव्यूह भागात बुद्धास गणेश असे समजण्यात आले आहे आणि भारतीय श्रमण वज्रबोधी याचा सिंहली शिष्य अमोघवज्र (जपानी फुकु-सांझो) याला हा भाग माहीत असावा. त्यानेच भारतातून चीनकडे परत जाताना आपल्याबरोबर ‘महावैरोचन सूत्रा’ची प्रतपोथी व एकादशशीर्ष अवलोकितेश्वराची (जपानी - ‘जू-इची-मेन कन्नान’) मूर्ती नेली होती.मेक्सिकोअमेरिकेतील रेड इंडियन लोक व मेक्सिकोमधील (द. अमेरिका) लोक, गजमस्तक व मनुष्य देह असलेल्या एका मूर्तीची आजही पूजा करतात. या मूर्तीवर त्या-त्या ठिकाणच्या लोकांची भक्ती असलेली दिसते. या गणेशमूर्तीचा ‘गणेशाचे पाताळातील रूपांतर’ असा उल्लेख आढळतो.मेक्सिकोतील कोपानच्या देवळात मिळालेली मूर्ती ‘वरुण देवता’ म्हणून ओळखली जाते. श्रीगणेशाची ही मूर्ती बसलेल्या स्वरूपात असून तिच्या दोन्ही हातांत विजेचे प्रतीक म्हणून प्रकाशनळ्या आहेत. मूर्तीची बसण्याची पद्धत बौद्धकलेप्रमाणे आहे. ॲझटेक या मायान संस्कृतीतील पूजनीय देवतेचे गणेशाशी पुष्कळ साम्य आहे.ग्रीक पुराणात ‘जॅनस’ नावाची एक बुद्धिदेवता मानलेली आहे. ती गजमुखी किंवा दोन तोंडांची आहे. कोणत्याही मंगलकार्याच्या प्रारंभी तिची पूजा केली जाते. ‘जानेवारी’ हा वर्षारंभीचा महिना तिच्याच नावाने सुरू करण्यात आला आहे. या ‘जॅनस’ देवतेचे व ‘गणेश’ देवतेचे बरेच साम्य उघडपणे दिसून येण्यासारखे आहे..रोमलॅटिन भाषेतील एका पुस्तकात विद्येचा स्वामी म्हणून गणेशाचा उल्लेख आहे. रोममधील म्युझियम वेलोस्ट्रेज येथे एक गणेशमूर्ती आहे. या मूर्तीच्या एका हातात लेखणी आणि एका हातात दौत आहे. मूर्ती पद्मासनात बसलेली असून तिच्या मस्तकावर शिवलिंग व घंटा आहे. कपाळावर नाम आणि वेदसदृश अक्षरे आहेत. मनगटात व दंडामध्ये वाळे आहेत. छातीभोवती सर्पाचे वेटोळे आहे. चेहरा मोठा असून डोळे रेखीव आहेत. ही मूर्ती संपूर्ण लाकडी आहे.इराणपर्शियातील लुरिस्थान येथे खोदकामात सापडलेले एक गणेशाचे शिल्प पॅरिसच्या म्युझियममध्ये ठेवलेले आढळते. संशोधकांच्या मते, हे ख्रिस्तपूर्व एक ते दोन हजार वर्षांपूर्वीचे असावे. एका थाळीवर शूर योद्ध्याच्या स्वरूपातला हा गणेश असून त्याच्या डाव्या हातात सर्प आहे. उजव्या हातात त्रिशूळ आहे. मूर्तीचे कपडे इराणी पद्धतीचे आहेत. डोक्यावर पर्शियन पद्धतीचा मुकुट आहे. या मूर्तीचे वैशिष्ट्य म्हणजे याला दाढी दाखवलेली आहे.न्यूयॉर्कद हिंदू टेंपल सोसायटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका या संस्थेचे श्रीमहावल्लभ गणपती हे देवस्थान न्यूयॉर्क येथील फ्लशिंग भागातील रस्त्यावर आहे. हिंदू शिल्पशास्त्राप्रमाणे अमेरिकेत बांधलेले हे सर्वात मोठे अधिकृत मंदिर आहे. मंदिराच्या मुख्य प्रवेशद्वारातून आत शिरताच रजत सिंहासनावर बसलेली काळ्या कुळकुळीत पाषाणात कोरून काढलेली गणपतीची भव्य मूर्ती पाहायला मिळते. या ठिकाणी रोज सकाळी ९.३० वाजता महागणपती होम सुरू होतो. हा होम अगदी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने होतो. १० वाजता महागणपती अभिषेक सुरू होतो. सर्वप्रथम मूर्तीला अभिषेक करण्यात येतो. मूर्तीला हळदी-कुंकू लावण्यात येते, पितांबर व शाल नेसविण्यात येते. मूर्तीला योग्य अलंकारांनी अलंकृत करण्यात येते..फ्रान्समॉरिशसच्या नैऋर् ृ त्य फ्रान्सच्या ताब्यातील रीयुनिअन बेटावर सेंट बेनॉइच्या मंदिरात एक गणेशमूर्ती आहे. सेंट बेनॉइच्या मंदिरातील ही मूर्ती पांढऱ्या रेशमी वस्त्रात असून, तिला फुलांच्या माळा घातलेल्या असतात. ग्रॅनाइटच्या या मूर्तीच्या डोळ्यांच्या जागी लंबवर्तुळाकार सोनेरी तुकडे बसवलेले आहेत. शैव पद्धतीचे गंधाचे तीन आडवे पट्टे मूर्तीच्या कपाळावर रंगविलेले आहेत आणि चंदनावर हिंगुळाचा गोल काढून पुष्प आहे.या बेटावरील सेंट आन्द्रे, सेंट बेनॉई, सेंट लुई, सेंट पॉल व सेंट पिअरे या सर्व मंदिरांतून गणेशाची व इतर हिंदू देवतांचीही पूजा केली जाते.याशिवाय शॉम्ब्रे येथे असलेल्या फॉन्टेन ऑ एलेफान्ट या इ.स. १८३८मध्ये बांधलेल्या कारंज्याच्या वर एक गणेशमूर्ती आहे. सॅपी या शिल्पकाराने तयार केलेली ही कांस्य धातूची बसलेल्या द्विभुज गणेशाची मूर्ती आहे.संदर्भ :श्रीगणेश कोश, अमरेन्द्र गाडगीळ, गोकुळ मासिक प्रकाशन, पुणे लेखिका साप्ताहिक सकाळच्या संपादकीय सहकारी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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