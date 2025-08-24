Premium|My Bappa My Strength : आयुष्याला दिशा देणारा बाप्पा

साप्ताहिक

Ganpati Vibes : बाप्पा माझा देव नसून जीवनाचा आधार, आणि त्याच्याशी असलेली नाळ म्हणजेच माझं खऱ्या अर्थानं जगणं आहे.
अभिषेक वांढेकर

बाप्पासोबतच्या नात्याच्या प्रत्येक धाग्यात मला माझ्या आयुष्याचा खरा अर्थ आणि सच्चा आधार सापडतो. बाप्पा माझ्या प्रत्येक स्वप्नाचा साथीदार आहे. त्याच्या कृपेनंच मी उभा आहे, त्याच्यामुळेच मला भीती नाही, एकटेपणा नाही आणि त्याच्यामुळेच माझं आयुष्य एक सुंदर प्रवास आहे. या अविरत प्रेमाच्या नात्याला मी सदैव जपणार आहे, कारण बाप्पाच माझ्या हृदयाचं सारं सार आहे.

festival
Festivals
Ganapti Visarjan
Ganesh Chaturthi 2025
Personal reflections on spirituality
Bappa significance in life

