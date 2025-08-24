Premium|My Bappa My Strength : आयुष्याला दिशा देणारा बाप्पा

अभिषेक वांढेकरबाप्पासोबतच्या नात्याच्या प्रत्येक धाग्यात मला माझ्या आयुष्याचा खरा अर्थ आणि सच्चा आधार सापडतो. बाप्पा माझ्या प्रत्येक स्वप्नाचा साथीदार आहे. त्याच्या कृपेनंच मी उभा आहे, त्याच्यामुळेच मला भीती नाही, एकटेपणा नाही आणि त्याच्यामुळेच माझं आयुष्य एक सुंदर प्रवास आहे. या अविरत प्रेमाच्या नात्याला मी सदैव जपणार आहे, कारण बाप्पाच माझ्या हृदयाचं सारं सार आहे..माझ्या आयुष्यात बाप्पा म्हणजे एक सखा, एक आधारस्तंभ आणि माझ्या अंतर्मनाचा आवाज आहे. बाप्पा फक्त एक मूर्ती नाही, तर तो माझ्या जीवनातल्या प्रत्येक सुख-दुःखाचा साक्षीदार आहे. तो माझा विश्वास आहे, जो प्रत्येक अंधाऱ्या क्षणी माझ्या मनाला प्रकाश देतो.\r\n\r\nलहानपणी जेव्हा मी हॉस्टेलमध्ये दूर असायचो, तेव्हा घरी गणपतीच्या आरतीत सहभागी होऊ शकत नसलो, तरी माझं मन नेहमी बाप्पासोबत असायचं. जेव्हा भीती किंवा एकटेपणा मनात भरायचा, तेव्हा मी डोळे बंद करून फक्त बाप्पाचं स्मरण करायचो आणि त्या क्षणाला माझ्या आतली शक्ती जागृत व्हायची. असं वाटायचं, की बाप्पा माझ्याजवळच आहे, माझा हात त्याच्या हातात आहे आणि त्यामुळे मी कोणत्याही अडचणीत हरवणार नाही.\r\n\r.बाप्पा म्हणजे माझ्या हृदयाचा तो कोपरा आहे, जिथं मला सगळं बोलता येतं, जिथं मला खऱ्या अर्थानं माझं ‘घर’ सापडतं. त्याच्या प्रेमाच्या छायेत मी नेहमी सुरक्षित आणि समर्थ असल्याचा अनुभव घेतो. तो माझ्या मनातल्या प्रत्येक दुःखाला समजून घेतो आणि मला पुन्हा उभं राहण्याची ताकद देतो. अलीकडेच माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं मी पंढरपूरला विठ्ठलाच्या दर्शनाला गेलो होतो. त्या अनुभवानं माझ्या अंतर्मनात एक नवीन ऊर्जा आणि उब दाटून आली. त्या दिवशी मला हेही समजलं, की श्रद्धा आणि भक्ती हे केवळ देवळांमध्ये जाणं किंवा पूजा करण्यापुरतं मर्यादित नसून, ती एक अशी भावना आहे जी आपल्या मनात सर्वात खोलवर जागा घेत असते. मग मी ठरवलं - यावर्षी घरच्या गणपतीच्या सजावटीसाठी ‘विठ्ठल’ ही थीम निवडायची. ही सजावट माझ्यासाठी फक्त डेकोरेशन नाही, तर माझ्या श्रद्धेचा साक्षात्कार आहे. .माझ्या मनातली ती ऊर्जा आणि प्रेम सजावटीतून दिसावं म्हणून मी महिन्याभरापासून पूर्ण मन लावून काम करत आहे. आयुष्यात अनेकदा भीती, चिंता आणि एकटेपणा येतो, पण ‘त्याच्या’समोर उभं राहिल्यावर मनाला आधार मिळतो. तो मला शिकवतो, की खरं बळ म्हणजे भीतीच्या पलीकडे जाऊन प्रेम, श्रद्धा आणि आत्मविश्वासानं आयुष्य जगणं. माझं आणि बाप्पाचं नातं एक धार्मिक बंधन नाहीये, तर तो माझ्या अस्तित्वाचा आधार आहे, मनाचा आवाज आहे, त्यानं मला नेहमी पुढे जाण्यासाठी उभं केलं आहे..श्रद्धा आणि भक्तीच्या ताकदीनं जगात काहीही अशक्य नसतं याची गणेशोत्सव मला आठवण करून देतो. बाप्पासोबतच्या नात्याच्या प्रत्येक धाग्यात मला माझ्या आयुष्याचा खरा अर्थ आणि सच्चा आधार सापडतो. बाप्पा माझ्या प्रत्येक स्वप्नाचा साथीदार आहे. त्याच्या कृपेनंच मी उभा आहे, त्याच्यामुळेच मला भीती नाही, एकटेपणा नाही आणि त्याच्यामुळेच माझं आयुष्य एक सुंदर प्रवास आहे. या अविरत प्रेमाच्या नात्याला मी सदैव जपणार आहे, कारण बाप्पाच माझ्या हृदयाचं सारं सार आहे. (अभिषेक वांढेकर अहिल्यानगरस्थित व्हीएफएक्स आर्टिस्ट व ग्राफिक डिझायनर आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.