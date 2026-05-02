Premium|Satavahana Dynasty Culture : महाराष्ट्रीयत्वाचा ऐतिहासिक स्रोत; 'गाथासप्तशती' ग्रंथातून उलगडतो दोन हजार वर्षांपूर्वीचा समाज

डॉ. नागनाथ बळतेगाथासप्तशती हा ग्रंथ महाराष्ट्रीयत्त्वाचा ऐतिहासिक स्रोत आहे. महाराष्ट्रीय समाजाच्या सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, धार्मिक, कौटुंबिक जीवनाची पूर्वावस्था या ग्रंथात आढळते. महाराष्ट्रीय समाज सुमारे दोन हजार वर्षांपूर्वी कोणत्या संकल्पनेत जगात होता, याचे स्रोत या ग्रंथात दिसतात. कविता करणाऱ्या मरहट्ट स्त्रिया होत्या ही बाब वेगळी आहे. रोहाबाई व शशीप्रभाबाईच्या गाथा आहेत. एवढेच नव्हे तर त्या काळातल्या बहुतांश सांस्कृतिक धारणा आजच्या समाजातही अस्तित्वात असलेल्या दिसतात. म्हणून हा ग्रंथ महाराष्ट्रीयत्त्वाचा ऐतिहासिक स्रोत ठरतो.रा जा हाल याने एक कोटी गाथांमधून सातशे गाथा निवडल्याचा उल्लेख गाहा सत्तसईमध्ये म्हणजेच गाथासप्तशतीमध्ये आहे. हाल या गाथांचा केवळ संग्राहक-संपादकच नाही, तर तो काही गाथांचा कर्ताही आहे. भारतीयांना या गाथा-संकलकाची पहिली ओळख आल्ब्रेख्त फिड्रिख वेबर या थोर जर्मन पंडिताने इ. स. १८८१मध्ये करून दिली. त्यानेच गाहा सत्तसईची पहिली प्रत संपादित केली. अनेक विद्वानांच्या मते गाहा सत्तसई हा प्रथम गाथा कोश असावा आणि पुढे नवव्या शतकापर्यंत त्या कोशामध्ये भर पडत जाऊन सध्या अस्तित्वात असणारा गाहा सत्तसई हा ग्रंथ तयार झाला. या ग्रंथावर सुमारे १८ टीका आहेत. त्यामध्ये कुलनाथ, गंगाधर, पीतांबर, प्रेमराज, भुवनपाल, साधारण देव यांच्या टीका महत्त्वाच्या असून बहुतेक टीकाकारांनी गाथांचे अर्थ शृंगारिक दृष्टीनेच लावले आहेत. या ग्रंथाचे अनुकरण करून प्राकृतमध्ये वज्जालग्ग, गाथासहस्त्री, संस्कृतमध्ये आर्यासप्तशती आणि हिंदीमध्ये बिहारी सतसई अशा रचना झाल्या आहेत. मम्मट, वाग्भट, विश्वनाथ, गोवर्धन इत्यादी श्रेष्ठ अलंकारशास्त्रज्ञांनी याची स्तुती केली आहे, शिवाय ह्या संग्रहातील गाथा इतर अलंकारांची उदाहरणे देण्यासाठी अनेकांनी नमूद केल्या आहेत, हे याचे वैशिष्ट्य होय. सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनातील बारीकसारीक घटनांचे चित्रण या गाथांमध्ये आढळते. त्यामुळे वाचकाला तत्कालीन समाजाची उत्तम ओळख होते. म्हणूनच ऐतिहासिकदृष्ट्याही हा ग्रंथ अतिशय महत्त्वाचा आहे. .वड, पळस, बेल, आंबा, जांभूळ इत्यादी वृक्षांचे; तर कमळ, मालती, माधवी, केतकी वेलींचे उल्लेख गाथांमध्ये दिसतात. रानावनात फिरणाऱ्या, शेती करणाऱ्या लोकांनी या गाथा रचल्या असल्यामुळे झाडे, वेली, फळे, फुले यांचे उल्लेख स्वाभाविकपणे आले आहेत.तत्कालीन कौटुंबिक जीवनामध्ये गृहपति हा कुटुंबप्रमुख आहे. घरातील मोठ्या लोकांसमोर सुनेने मान वर करून बोलण्यास मनाई आहे, असा उल्लेख गाथांमध्ये आहे. काही गाथांवरून जरठ विवाहाची प्रथा अस्तित्वात होती असे दिसते. गाथांमधील अत्ता, मामी यांच्या उल्लेखांवरून आत्ते-मामे भावंडांमध्ये लग्न होत असावे; त्यावेळी समाजामध्ये बहुपत्निकत्वाची पद्धत रूढ होती. त्यामुळे सवतींबद्दलची अनेक वर्णने ह्या गाथांमध्ये दिसतात. गाथासप्तशतीतील गृहपति हा मराठी बहुजन समाजातील जातकुळीच्या श्रेणीतील श्रेष्ठ-कनिष्ठ भावाचा आद्य प्रणेता असावा, असे वाटते. गाथासप्तशतीतील एकत्र कुटुंबाचा विस्तार मर्यादित आहे. गाथासप्तशतीतली वधू विवाहाच्यावेळी जाणती झालेली आहे. ऋतुप्राप्तीनंतर तीन महिन्यांच्या आत कुमारीचा विवाह केलाच पाहिजे, कन्येचा विवाह ऋतुप्राप्तीनंतर फार दिवस लांबणीवर टाकू नये असा धर्मसूत्रकारांचा आग्रह दिसतो. तसेच दूती, जार यांच्या वर्णनावरून त्या स्वैरिणी असल्या तरी समाजातील सुसंस्कृतपणाही ह्या गाथांमधून वर्णिलेला दिसतो. स्त्रीची दैनंदिन कामे, तिने पतीला प्रसन्न करणे, पतीला इतर गोष्टींपासून दूर ठेवणे, पतीचा स्वाभिमान जपणे, घरातील इतरांची काळजी घेणे इत्यादी वर्णने तसेच पती-पत्नीच्या सुखी संसाराची, एकत्र कुटुंबपद्धतीची वैशिष्ट्ये गाथांमधून नमूद करण्यात आलेली आहेत. तत्कालीन समाजामध्ये स्त्री-पुरुष समानता दिसून येते. आताही समाजाची संरचना याप्रमाणे आढळते.गाथासप्तशतीतील निर्दिष्टांपैकी बहुतेक स्थाने महाराष्ट्रातील आहेत. अन्य स्थानांप्रमाणे यातील उल्लेख सांकेतिक नाहीत. गाथासप्तशतीतला इन्ध्याद्रि हा विन्ध्याद्री, गिरिणई ही गिरणा आणि मुरला ही मुळा नदी आहे. नगर व पुणे या जिल्ह्यांतील मुळांच्या दरम्यानचा प्रदेश तो प्राचीन मूळक देश. नद्यांपैकी बहुसंख्य उल्लेख गोदावरीचे आहेत. त्या काळात गोदावरीपेक्षा तापी नदीला धार्मिक माहात्म्य अधिक असावे. गोदावरीच्या खोऱ्यातल्या व इन्ध्याद्रीच्या परिसरातल्या कवींनी गाथासप्तशतीच्या रचनेत विशेष आस्थेने व प्रामुख्याने भाग घेतलेला असावा. हा दाक्षिणात्यांचा, महाराष्ट्रीयांचा सुभाषित कोश आहे, हे यावरून निश्चित ठरते. याच्या उत्तरार्धात हिमाचे उल्लेख आलेले आहेत. दक्षिणेत जन्मलेल्या या गाथातील हिमाचे उल्लेख वेबरला विलक्षण वाटले आहेत. ‘रामायणकाळी या भागांत दण्डकारण्य होते आणि मध्ययुगातही येथे दाट जंगल होते. सरपाद्रीच्या घाटमाथ्यालगतच्या भागांत हल्लींही अधूनमधून पाण्याच्या पृष्ठभागावर बर्फाचा तवंग जमण्याइतकी कडक थंडी पडते’, असे अनेक उल्लेख सापडतात. यावरून या उल्लेखांत अनैसर्गिक अगर अवास्तव असे काही नाही असे दिसून येईल. अर्थात गाथासप्तशतीतील भौगोलिक उल्लेख तिच्या महाराष्ट्रीयत्वाला पोषक असेच आहेत..Premium|Ancient Indian Botany and Tree Names : वृक्षांच्या ऐतिहासिक संदर्भांचा शोध घेणारे अरुंधती वर्तक यांचे पुस्तक.गाथासप्तशतीच्या निर्मितीच्या काळात महाराष्ट्रात व अन्यत्र विस्तीर्ण शहरे व संपन्न बंदरे आणि कारभारी व लष्करी ठाणी अस्तित्वात होती. जनतेचे सहकार्य, व्यापाऱ्यांची संपन्नता आणि राजसत्तेचे सामर्थ्य; शिल्पशास्त्रज्ञांची योजकता, कारागिरांचे कौशल्य आणि आश्रयदाते यांचे कार्य लेण्यांसारखे सांस्कृतिक महत्कार्यातून पूर्वी सातवाहनाच्या काळात सुरू होते. पण गाथासप्तशतीत त्यांचा मागमूसही लागत नाही. यातील गीते ग्रामीण आहेत, ती ग्रामीण कवींनी ग्रामीणांसाठी रचलेली आहेत. त्यामुळे यातील ग्रामीण व नागरी जीवनाच्या बाह्यांगाच्या निरीक्षणा-वरून दिसते की तत्कालीन बहुसंख्य जनता वन्य व ग्रामीण आहे. या ग्रामस्थांचा परिचय नागर लोकांपेक्षा वन्यांशी अधिक आहे. ग्राम व नगर यामधील फरक दर्शविणारी आधुनिक लक्षणे यात दिसत नाहीत. नागरी जीवनाचा जमाती व व्यवसाय यांशी समन्वय होत नाही. ग्रामांची मांडणी व त्यांभोवतालची वनश्री, त्यांतील नागमोडी व चिखली रस्ते, येथील घरांची मांडणी, त्यांभोवतालची अंगणे व कुंपणे आणि त्यांतील वृक्षलता, ग्रामांतील पाणवठ्यांची मांडणी व उन्हाळ्यांतील पाण्याची टंचाई या व इतर लक्षणांवरून दिसते की ही ग्रामे आहेत तो भाग डोंगरी व पावसाळी असला पाहिजे.गाथासप्तशतीतील दैवते मूलतः वैदिक आहेत. त्यांवर उत्तरकालीन संस्कार झालेले आहेत. सुसंस्कृतांच्या या दैवतांचे स्वरूप बहुजनसमाजाला आकलनीय व्हावे व आकर्षक वाटावे म्हणून त्याभोवती कथांची प्रभावळ बुद्धिपुरस्सर निर्माण करण्यात आल्याचे व काही ग्रामीण दंतकथा निर्माण झाल्याचे दिसते. त्याचप्रमाणे ग्रामीण व स्थानिक देवतांचे वर्गीकरण होते.नाणेघाटातील सातवाहन गुंफेतल्या नायनिकेच्या शिलालेखांत सातकर्णीने केलेल्या अनेक यज्ञांचे व त्यानिमित्त मुक्तहस्ताने दिलेल्या दानांचे उल्लेख आहेत. या लेखात इंद्र व कुबेर या वैदिक आणि वासुदेव संकर्षण या भागवत दैवतांना वंदन केलेले आहे. यावरून दिसते, की आद्य सातवाहन यज्ञ संस्कृतीचे पुरस्कर्ते होते व भागवत संप्रदायाचे अनुयायी होते आणि या लेखाच्या काळात महाराष्ट्रांत वैदिकांचा भागवतांशी समेट झाला असावा..शुंग-सातवाहन युगात म्हणजे ख्रि.पू. दुसऱ्या शतकात पतंजलीच्या नेतृत्वाखाली यज्ञसंस्थेचे पुनरुज्जीवन झाले, शुंग-सातवाहनांनी एकजूट होऊन इंडो-ग्रीकांचा पराभव केला. नाणेघाटांतील यज्ञलेख हे या विजयाचे प्रतीक आहे. वैदिक व भागवत दैवतांच्या संघर्षाचे अनेक उल्लेख भागवत संप्रदायाच्या माहितीमध्ये आढळतात; त्यांच्या समन्वयाचा दाखला सातवाहनांच्या या आद्यलेखांत मिळतो. दुसऱ्या सातवाहन राजाचे नाव कृष्ण असे आहे, आणि सोळाव्या राजाच्या नावाचे वैकल्पिक अन्त्यार्थ कृष्ण हेच आहे. असे असले तरीही मानवाहनांनी भागवत हे बिरुद धारण केलेले नाही. कारण हा काळ संक्रमणाचा होता. पुढे गुप्त-वाकाटक काळात ते रूढ झालेले आहे. गाथासप्तशतीतील समाजाची वृत्ती अल्पसंतुष्ट, आनंदी, काटक, सहकारी व साधीभोळी आहे.गाथासप्तशतीतील सामाजिक जीवनात प्राचीन काळाची सहजता पदोपदी प्रत्ययास येते; गुप्तकालीन सभ्यता व समृद्धी आणि स्मृतिकालीन दृढता व संकीर्णता येथे कोठेही आढळत नाहीत. येथे जातीय किवा धार्मिक अभिनिवेश अगर अवहेलना आढळत नाही. येथे सहजीवन आहे, संघर्ष नाही. बौद्धांच्या अशोककालीन व जैनांच्या खारवेलकालीन उठावर्णाच्या ओहोटीनंतरची आणि गुप्तकालीन ब्राह्मणा उठावणीच्या भरतीपूर्वीची परिस्थिती येथे प्रदर्शित झालेली आहे..संदर्भकेतकर श्री. व्यं., १९३५, प्राचीन महाराष्ट्र ः त्याचा राजकीय आणि सांस्कृतिक इतिहास आणि तदर्थ जागतिक इतिहास, शातवाहनपर्व, महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश लिमिटेड, पुणे.जोगळेकर, स. आ. डॉ. नागनाथ बळते सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात साहाय्यक प्राध्यापक असून, मराठी भाषा,साहित्य व संस्कृतीचे अभ्यासक आहेत.